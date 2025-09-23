মায়ের হাতের চেনা রুই

সবজি দিয়ে মাছের রান্নায় ভিন্ন স্বাদ পাওয়া যায়। সব সবজি আবার সব মাছের সঙ্গে যায় না। কিন্তু রুই পটলের ঝোল একটি জনপ্রিয় ও সহজে রান্না করা বাঙালি মাছের রেসিপি। মায়ের হাতের অসাধারণ স্বাদ খুঁজে পেতে পারেন এই সাধারণ রান্নায়। এর জন্য যা লাগবে-
উপকরণ
রুই মাছ ৪/৫ টুকরো
পটল ৬/৭টা (ছুলে লম্বা দুই ভাগ করে চিরে নেবেন)
আলু ১/২টা (ঐচ্ছিক, লম্বা করে কাটা)
পেঁয়াজ কুচি ২টা মাঝারি
আদা-রসুন বাটা ১ চা চামচ
হলুদ গুঁড়ো ১ চা চামচ
লাল মরিচ গুঁড়ো ১ চা চামচ
জিরে গুঁড়ো ১/২ চা চামচ
কাঁচা মরিচ ২/৪ টা
তেল পরিমাণমতো
লবণ স্বাদমতো
ধনেপাতা কুচি সামান্য
প্রণালী
প্রথমে মাছের টুকরোগুলো ধুয়ে লবণ ও হলুদ মাখিয়ে ১০ মিনিট রেখে দিন। ফ্রাই প্যানে তেল গরম করে মাছ দুইপাশে হালকা ভেজে তুলে রাখুন। একই তেলে পটল ও আলু (যদি দেন) হালকা ভেজে তুলে রাখুন। এবার কড়াইয়ে সামান্য তেল দিয়ে পেঁয়াজ কুচি দিয়ে সোনালি করে ভাজুন। এরপর আদা-রসুন বাটা দিয়ে কষে নিন। হলুদ, মরিচ, জিরে গুঁড়ো দিয়ে মশলা কষান।
ভাজা পটল ও আলু দিয়ে ভালোভাবে মশলার সাথে মিশিয়ে নিন। প্রয়োজনমতো পানি দিয়ে ঢেকে দিন এবং সবজি সেদ্ধ হওয়া পর্যন্ত রান্না করুন। সবজি সেদ্ধ হয়ে আসলে ভাজা মাছ দিয়ে দিন। ৫ মিনিট ঢেকে রান্না করুন যাতে মাছ মশলার স্বাদ টেনে নেয়। ঢাকনা খুলে ওপরে গরম মশলা ও ধনেপাতা ছড়িয়ে নামিয়ে নিন। রুই ভুনা
রুই মাছের ভুনা একটু ঘন-মশলাদার ও ঝাল ঝাল ধরনের রান্না। ঝোলের মতো বেশি পানি থাকে না, মশলা কষে শুকনো ঘন গ্রেভি হয়। কিন্তু গুরুপাক হবে না।
উপকরণ
রুই মাছ ৪/৫ টুকরো
পেঁয়াজ কুচি ২টা বড়
টমেটো ১টা (কুচি করা)
আদা বাটা ১ চা চামচ
রসুন বাটা ১ চা চামচ
কাঁচা মরিচ ৪/৫টা
হলুদ গুঁড়ো ১ চা চামচ
লাল মরিচ গুঁড়ো ১ চা চামচ
ধনে গুঁড়ো ১ চা চামচ
জিরে গুঁড়ো ১/২ চা চামচ
সরিষার তেল পরিমাণমতো
লবণ স্বাদমতো
প্রণালী
শুরুতে মাছ ধোয়ার সময় একটু লেবু দিয়ে কচলে নিবেন। এরপর লবণ ও হলুদ মাখিয়ে ১০ মিনিট রেখে হালকা ভেজে নিন। এরপর মশলা কষানোর পালা। কড়াইয়ে সরিষার তেল গরম করে পেঁয়াজ কুচি দিয়ে সোনালি করে ভাজুন। আদা-রসুন বাটা দিয়ে কষে নিন। এরপর টমেটো, হলুদ, লাল মরিচ, ধনে, জিরে গুঁড়ো দিয়ে অল্প পানি ছিটিয়ে মশলা ভালোভাবে কষান। মশলা থেকে তেল আলাদা হলে কাঁচা মরিচ চেরা দিয়ে দিন। এবার ভাজা মাছ দিয়ে মশলার সাথে আস্তে আস্তে নেড়ে দিন যাতে মাছ ভেঙে না যায়। খুব সামান্য পানি দিয়ে ঢেকে ৫ মিনিট কম আঁচে রান্না করুন।