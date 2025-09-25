X
বৃহস্পতিবার, ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১০ আশ্বিন ১৪৩২
বসনিয়ান পরোটা ও হাঁস ভুনায় জমকালো সন্ধ্যা

জীবনযাপন ডেস্ক
২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৫:২০আপডেট : ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৫:২০
বসনিয়ান পরোটা ও হাঁস ভুনা

বসনিয়ান পরোটা বসনিয়া ও হার্জেগোভিনার ঐতিহ্যবাহী রুটি। একে অনেক সময় সেপিন্জাও বলা হয়। এই রুটির টেক্সচার নরম ও হালকা, দেখতে অনেকটা নান রুটির মতো হলেও স্বাদে আলাদা। বসনিয়ায় রমজানের সময় ইফতারে এই রুটি খুব বেশি খাওয়া হয়। বলকান অঞ্চলের বাইরে ইউরোপের অনেক দেশে এবং প্রবাসী বসনিয়ানদের মধ্যে এটি সমানভাবে জনপ্রিয়। কাবাব, গ্রিলড মাংসের সঙ্গে এটি পরিবেশন করা হয়ে থাকে কিন্তু আমাদের দেশে পরিবেশনের সময় ঘন ডাল, মাংসের কাল ভুনা ও হাঁসের মাংসের সঙ্গে খেতে দেখা যায়।

উপকরণ

বড় দুই কাপ ময়দা

একটা ডিম

ইস্ট ১ টেবিল চামচ

গুড়ো দুধ ১ টেবিল চামচ

বাটার ১ টেবিল চামচ/সয়াবিন তেল

লবণ পরিমানমতো

চিনি সামান্য

প্রণালী

হালকা কুসুম পানি দিয়ে ডো মাখাতে হবে। মাখানোর পরে যতখানি ডো হবে, তার চেয়ে দ্বিগুণ জায়গাওয়ালা বড় পাত্রে রেখে দিতে হবে। ডো-টার ওপরে হালকা তেল দিয়ে মেখে ঢেকে রেখে দিন। আধাঘণ্টা পর এই ডো ফুলে পুরো বাটি ভরে যাবে। তখন ভালো করে মেখে ডো এর ভেতরে জমা বাতাস বের করে দিতে হবে। মেখে আবার ঢেকে রাখতে হবে। আধাঘণ্টা পরে আবারও নেড়েচেড়ে নিতে হবে। ভেতরে ফাঁপা ফাঁপা হবে। হালকা চাপ দিয়ে বাতাস বের করে গোল গোল লুচির মাপে বেলে নিয়ে ডুবো তেলে ভেজে তুলে নিতে হবে।

বেলার সময় খেয়াল রাখতে হবে, পাতলা করে যেন না বেলা হয়, তাহলে পরোটাটা নরম তুলতুলে হবে না। আর ভাজার ক্ষেত্রে খেয়াল রাখতে হবে যাতে তেলটার তাপমাত্রা ঠিক থাকে। যখন ধোঁয়া উঠবে ঠিক তখন তেলে ছেড়ে দিয়ে দুপিঠ চট করে উল্টে ভেজে ফেলতে হবে।
 
সাথে ঝাল ঝাল হাঁসের মাংস

হাঁসের মাংস দিয়ে অনেক ধরনের রেসিপি বানানো যায়। বাংলার ও চাটগাঁইয়া রান্নায় এটি বেশ জনপ্রিয়। আমি এখানে হাঁসের মাংস কারির রেসিপি দিচ্ছি, বসনিয়ান তুলতুলে পরোটার সাথে খেতে খুব ভালো লাগবে।
 
উপকরণ

হাঁসের মাংস ১ কেজি (ছোট টুকরো করা)

পেঁয়াজ ছোট ১ বাটি (স্লাইস করা)

আদা–রসুন বাটা ২ টেবিল চামচ

টমেটো ২টি (কিউব করে কাটা)

হলুদ গুঁড়া ১ চা চামচ

লাল মরিচ গুঁড়া ২ চা চামচ

ধনে–জিরা গুঁড়া ১ চা চামচ

গরম মসলা – চা চামচ

তেল/ঘি ৪ টেবিল চামচ

লবণ স্বাদমতো

প্রণালী

হাঁসের মাংস সাধারণত চামড়াসহ থাকে। যতই পরিষ্কার থাকুক, ভালোভাবে ধুয়ে চুলার আগুনের ওপরে ঝুলিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ঝলসে নিন। কড়াইতে তেল গরম করে পেঁয়াজ ভেজে নিন সোনালি হওয়া পর্যন্ত। আদা–রসুন বাটা দিয়ে হালকা ভাজুন। হলুদ, লাল মরিচ, ধনে–জিরা গুঁড়া দিয়ে মসলা ভাজুন। হাঁসের মাংস কড়াইতে দিয়ে ভালোভাবে মিশান। টমেটো ও লবণ দিয়ে মাংস কষাতে থাকুন। ২–৩ মিনিট পর পর ঢাকনা খুলে নাড়ুন। তেল বের হয়ে এলে পানি দিয়ে ঢেকে হাঁস নরম হওয়া পর্যন্ত কম আঁচে রান্না করুন। একটু টেনে আসলে ঘি দিয়ে দিন। ১৫ মিনিট হালকা আঁচে রাখার পরে গরম মসলা ছিটিয়ে নামিয়ে নিন।

