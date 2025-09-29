X
সোমবার, ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১৪ আশ্বিন ১৪৩২
ডাল দিয়ে দইবড়া!

জীবনযাপন ডেস্ক
২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৯:০৪আপডেট : ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৯:০৪
দইবড়া

দইবড়া যখন টেবিলে দেখেন তখন কী মনে হয়, এই খাবারটি তৈরিতে ডাল লাগে? কিংবা মনে হয়, না জানি কতো কঠিন সেই রেসিপি! জানেন কি, দইবড়া ঘরে বানানো কিন্তু একদম সহজ। বাইরে দোকানেও যেমনটা পাওয়া যায়, সেটাই বাসায় করে ফেলা যায়। ঈদ, পুজো কিংবা নিয়মিত অতিথি আপ্যায়নে দইবড়া বানিয়ে আপনি চমকে দিতে পারেন সবাইকে।

উপকরণ

বড়ার জন্য:

মুগ ডাল ১ কাপ (রাতভর ভিজিয়ে রাখা)

লবণ স্বাদমতো

কাঁচা মরিচ ২টা

আদা ১ চা চামচ

তেল ভাজার জন্য

দইয়ের মিশ্রণ:

টক দই ১ কাপ

লবণ আধা চা চামচ

চিনি ১ চা চামচ

ভাজা জিরা গুঁড়া আধা চা চামচ

টপিং:

ভাজা জিরা গুঁড়া খুব সামান্য

শুকনা মরিচ গুঁড়া সামান্য

ধনেপাতা কুচি অল্প করে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য

প্রস্তুত প্রণালী

প্রথমে ডালের পেস্ট বানান। ভেজানো মুগ ডাল ধুয়ে কাঁচা মরিচ আর আদা দিয়ে ব্লেন্ডারে মিহি পেস্ট করে নিন। চাইলে অল্প পানি দিতে পারেন। এরপর পেস্টে লবণ দিয়ে ভালোভাবে ফেটে নিন। গরম তেলে ছোট ছোট বড়ার আকারে ছাড়ুন। সোনালি হলে উঠিয়ে নিন। ভাজা বড়াগুলো গরম পানিতে ৫ মিনিট ভিজিয়ে রেখে নরম করে নিন, তারপর হাত দিয়ে হালকা চেপে পানি ঝরিয়ে নিন।

এবার টক দই ফেটে তাতে লবণ, চিনি আর জিরা গুঁড়া মিশিয়ে নিন। একটা থালায় বড়া সাজিয়ে তার উপর দই ঢেলে দিন। ওপরে ভাজা জিরা গুঁড়া, শুকনা মরিচ গুঁড়া আর ধনেপাতা ছড়িয়ে দিন।

