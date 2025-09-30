X
বলিরেখা সামলাতে চাল ধোয়া পানি!

জীবনযাপন ডেস্ক
৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৭:৫৬আপডেট : ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৭:৫৮
বয়স বাড়লে বলিরেখা ধরা দেয় ত্বকে। বিশেষ করে কপালে বা চোখের কোণের রেখাগুলো ভাবায়। যা বিব্রত হওয়ার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। বলিরেখা সামলাতে নিয়মিত মুখ ধোয়া এবং রাতে ঘুমাতে যাওয়ার আগে নাইট ক্রিম মাখা একটা প্রতিদিনের রুটিন হয়ে দাঁড়ায়। এসবের সঙ্গে সঙ্গে ত্বকের জন্য স্বাস্থ্যকর খাবার, নিয়মিত ঘুম ভীষণভাবে জরুরি। বলিরেখা সামলাতে এমন আরও কিছু জরুরি পয়েন্ট তুলে ধরা হলো-

ক. চাল ধোয়া পানি দিয়ে ত্বক ধুয়ে নিন নিয়মিত। ত্বকের তারুণ্য বজায় থাকবে।

খ. লেবুর রসের সঙ্গে ডিমের সাদা অংশ মিশিয়ে ব্যবহার করুন। এটি ত্বকে কোলাজেন উৎপাদন বৃদ্ধি করে। 

গ. ভিটামিন ও মিনারেলে পরিপূর্ণ নারকেলের দুধ। মুখের নারকেলের দুধ ব্যবহার করলে ত্বক নরম ও কোমল থাকবে। পাশাপাশি ত্বক সতেজ থাকবে ও বলিরেখা পড়বে না সহজে। 

ঘ. লেবুর রসে ভিটামিন সি ও ব্লিচিং উপাদান রয়েছে। এটি ত্বকে থাকা দাগ দূর করে। মধুতে থাকা ময়েশ্চারাইজিং উপাদান ত্বককে মসৃণ ও নরম রাখে।  দুই উপাদান একসঙ্গে মিশিয়ে ব্যবহার করুন প্রতিদিন।

ঙ. অ্যালোভেরা জেল নিন ১ চা চামচ। এর সঙ্গে ৫ চামচ গোলাপজল, ২টি ভিটামিন-ই ক্যাপসুলের তেল মিশিয়ে অ্যান্টি-এজিং সিরাম বানিয়ে নিন। এটি নিয়মিত ত্বকে লাগান। বলিরেখা সামলাতে চাল ধোয়া পানি! চ. ত্বকের যত্ন ব্যবহার করুন পাকা পেঁপে। পেঁপেতে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ও পাপাইন এনজাইম রয়েছে, যা মৃত কোষ পরিষ্কার করে দেয়। এছাড়া এতে রয়েছে ভিটামিন এ। নিয়মিত পাকা পেঁপে ত্বকে লাগালে ত্বক টানটান ও সুন্দর থাকে।

ছ. গ্লিসারিন দুর্দান্ত ময়েশ্চারাইজ, আর অ্যান্টিঅক্সিডেন্টে ভরপুর গোলাপজল। এই দুই উপাদান একসঙ্গে মিশিয়ে ত্বকে লাগান। এতে ত্বক টানটান থাকবে। পাশাপাশি উজ্জ্বল ও নরম হবে ত্বক।

জ. গ্রিন টি বানিয়ে এতে লেবুর রস মিশিয়ে নিন। এটি টোনার হিসেবে ব্যবহার করুন।

রূপচর্চা
