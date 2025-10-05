আপনার শিশু ফল খায় না, এবার খাবে!

ফল কেটে দিলে অনেকসময় শিশুরা খেতে চায় না। খেলেও এক দুই টুকরো খেয়েই ‘খাব না’ বলে মুখ ফিরিয়ে নেয়। ফল না খাওয়া শিশুর জন্য কাস্টার্ড একদম পারফেক্ট—কারণ এটি মিষ্টি ও নরম হওয়ায় সহজে খাওয়া যায়।
তবে কিছু বিষয়ে খেয়াল রাখতে হবে। কাস্টার্ডে খুব ছোট করে কাটা বা গরম করে ম্যাশ করলে শিশুরা সহজে খেতে পারবে। প্রথমে কাস্টার্ড আলাদা করে দিন, চাইলে শেষে ফল মিশিয়ে দিন। আপনার শিশুকে ভ্যানিলা এসেন্স বা সামান্য চকলেট পাউডার দিয়ে চেষ্টা করে দেখতে পারেন, এতে শিশুর আগ্রহ বাড়ে। যদি ছোট শিশু হয়, ছোট চামচ বা কাপ দিয়ে দিন, খেলতে খেলতে খেয়ে ফেলবে। এভাবে ধীরে ধীরে শিশু ফলের স্বাদ ও পুষ্টি গ্রহণের সাথে পরিচিত হবে।
কাস্টার্ড কিন্তু খুব সহজে বাসায় বানানো যায়।
উপকরণ
দুধ– আধা লিটার (প্রায় ২ কাপ)
কাস্টার্ড পাউডার– ২ টেবিল চামচ
চিনি– ৪ টেবিল চামচ (স্বাদ অনুযায়ী বেশি/কম)
মৌসুমি ফল (আপেল, কলা, আঙুর, পেঁপে, বেদানা ইত্যাদি)– ১ কাপ ছোট কিউব করে কাটা
প্রণালী
একটি বাটিতে ২ টেবিল চামচ কাস্টার্ড পাউডারের সাথে ৪ থেকে ৫ টেবিল চামচ ঠাণ্ডা দুধ মিশিয়ে পাতলা পেস্ট বানিয়ে নিন। একটি পাত্রে দুধ দিন এবং ফুটতে দিন। দুধ গরম হলে এর মধ্যে চিনি দিয়ে নাড়তে থাকুন। ফুটন্ত দুধে আস্তে আস্তে কাস্টার্ডের পেস্ট ঢালুন এবং নাড়তে থাকুন। খেয়াল রাখবেন যেন দলা না বাঁধে। মাঝারি আঁচে নাড়তে নাড়তে ৩ থেকে ৪ মিনিট রান্না করুন, যতক্ষণ না দুধ ঘন হয়ে যায়। আঁচ থেকে নামিয়ে একটি পাত্রে ঠাণ্ডা হতে দিন। ঠাণ্ডা হলে কেটে রাখা ফলের টুকরো মিশিয়ে দিন। চাইলে উপরে বাদাম, কিসমিস, বা জেলি দিয়ে সাজাতে পারেন। ফ্রিজে রেখে ঠাণ্ডা করে পরিবেশন করলে সবচেয়ে ভালো লাগে। শিশুদের জন্য বানালে অবশ্যই ফ্রিজে রাখবেন না।