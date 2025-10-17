X
শুক্রবার, ১৭ অক্টোবর ২০২৫
১ কার্তিক ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

গাজর দিয়েও কেক হয়

জীবনযাপন ডেস্ক
১৭ অক্টোবর ২০২৫, ১০:১০আপডেট : ১৭ অক্টোবর ২০২৫, ১০:১০
গাজর দিয়েও কেক হয়

গাজরের কেক একটি সুস্বাদু ও পুষ্টিকর মিষ্টান্ন। বিশেষ করে শীতকালে গাজর পাওয়া গেলে এটি ঘরে তৈরি করা যায় খুব সহজেই। বাচ্চাদের স্কুলের টিফিন বা সন্ধ্যার নাস্তার জন্য এটি মজাদার খাবার। এটি খেলে আপনি গাজরের কিছু খাচ্ছেন সেটা বুঝবেন না।

উপকরণ

গাজর কুচি– ২ কাপ

ময়দা– আধা কাপের একটু বেশি

চিনি– প্রায় ১ কাপ (বাড়ানো বা কমানো যায়)

ডিম– ৩টি

তেল– আধা কাপ

বেকিং পাউডার– ১ চা চামচ

বেকিং সোডা– আধা চা চামচ

দারচিনি গুঁড়া– আধা চা চামচ (ঐচ্ছিক, ঘ্রাণের জন্য)

লবণ– এক চিমটি

ভ্যানিলা এসেন্স– ১ চা চামচ

কিশমিশ– ৫/৬টা (ঐচ্ছিক)

প্রস্তুত প্রণালী

ওভেন প্রিহিট করুন ১৮০° সেলসিয়াসে (৩৫০° ফারেনহাইট)। একটি বাটিতে ডিম ও চিনি ভালো করে বিট করুন যতক্ষণ না ফেনা হয়ে যায়। এরপর তেল ও ভ্যানিলা এসেন্স দিন এবং মিশিয়ে নিন। অন্য একটি বাটিতে ময়দা, বেকিং পাউডার, বেকিং সোডা, দারচিনি গুঁড়া ও লবণ মিশিয়ে নিন। শুকনা উপকরণগুলো ধীরে ধীরে ডিমের মিশ্রণে মেশান। এবার গাজর কুচি ও কিশমিশ দিন এবং হালকা হাতে নেড়ে দিন। প্রস্তুত ব্যাটারটি তেল মাখানো কেক প্যানে ঢেলে দিন।

ওভেনে ৩৫ থেকে ৪০ মিনিট বেক করুন, অথবা কেকের মধ্যে কাঠি ঢুকিয়ে দেখে নিন—কাঠি পরিষ্কার বের হলে কেক হয়ে গেছে। ঠাণ্ডা হলে কেটে পরিবেশন করুন।

চাইলে উপরে ক্রিম চিজ ফ্রস্টিং দিয়ে সাজাতে পারেন। সেটা তৈরি করতে ক্রিম চিজ ও মাখন একসাথে বিট করুন যতক্ষণ না মসৃণ হয়। এরপর ধীরে ধীরে আইসিং সুগার দিন এবং বিট করতে থাকুন। শেষে ভ্যানিলা এসেন্স মিশিয়ে নিন। মসৃণ ও ঘন ফ্রস্টিং তৈরি হলে, ফ্রিজে ১৫–২০ মিনিট রাখুন।

কেক সাজাবেন যেভাবে

কেক সম্পূর্ণ ঠাণ্ডা হলে উপরিভাগে ফ্রস্টিং সমানভাবে লাগান। চাইলে উপরে কাজু/কিশমিশ/গাজর কুচি ছিটিয়ে সাজাতে পারেন। কেকের সাইজের একটা পাত্রে রেখে অর্ধেকটা পিস করে নিন।

/এমএম/
বিষয়:
ফুড ব্লগরেসিপি
সম্পর্কিত
নিজের হাতে মাটন দম বিরিয়ানি
রেসিপি: মোগলাই চিকেন কারি
স্ট্রিটফুড যখন ড্রইংরুমে...
সর্বশেষ খবর
কঠোর আন্দোলনে এমপিওভুক্ত শিক্ষকরা, সমাধান কোন পথে?
কঠোর আন্দোলনে এমপিওভুক্ত শিক্ষকরা, সমাধান কোন পথে?
সাড়ে ১৭ ঘণ্টা পর চট্টগ্রাম ইপিজেডে কারখানার আগুন নিয়ন্ত্রণে
সাড়ে ১৭ ঘণ্টা পর চট্টগ্রাম ইপিজেডে কারখানার আগুন নিয়ন্ত্রণে
রানওয়েতে পশু-পাখি, শাহজালালে বাড়ছে উড্ডয়ন-অবতরণে ঝুঁকি
রানওয়েতে পশু-পাখি, শাহজালালে বাড়ছে উড্ডয়ন-অবতরণে ঝুঁকি
ট্রাম্পের সাবেক উপদেষ্টার বিরুদ্ধে গোপন তথ্য ফাঁসের অভিযোগ
ট্রাম্পের সাবেক উপদেষ্টার বিরুদ্ধে গোপন তথ্য ফাঁসের অভিযোগ
সর্বাধিক পঠিত
রাকসু নির্বাচনের ফল ঘোষণা: শীর্ষ পদে কে এগিয়ে
রাকসু নির্বাচনের ফল ঘোষণা: শীর্ষ পদে কে এগিয়ে
পায়ে হেঁটে আদালতে এসে এজলাসে ঢুকলেন হুইল চেয়ারে, সব দেখলেন বিচারক
পায়ে হেঁটে আদালতে এসে এজলাসে ঢুকলেন হুইল চেয়ারে, সব দেখলেন বিচারক
কয় মিনিটের জন্য আমাদের বসিয়েছেন, প্রশ্ন ট্রাইব্যুনালের
কয় মিনিটের জন্য আমাদের বসিয়েছেন, প্রশ্ন ট্রাইব্যুনালের
ব্যর্থতায় চাকরি ছাড়লেন ক্লুইভার্ট আর কাবরেরা...
ব্যর্থতায় চাকরি ছাড়লেন ক্লুইভার্ট আর কাবরেরা...
রুশ তেল কেনা নিয়ে ট্রাম্পের দাবির প্রতিক্রিয়ায় যা বললো ভারত
রুশ তেল কেনা নিয়ে ট্রাম্পের দাবির প্রতিক্রিয়ায় যা বললো ভারত
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media