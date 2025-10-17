গাজর দিয়েও কেক হয়

গাজরের কেক একটি সুস্বাদু ও পুষ্টিকর মিষ্টান্ন। বিশেষ করে শীতকালে গাজর পাওয়া গেলে এটি ঘরে তৈরি করা যায় খুব সহজেই। বাচ্চাদের স্কুলের টিফিন বা সন্ধ্যার নাস্তার জন্য এটি মজাদার খাবার। এটি খেলে আপনি গাজরের কিছু খাচ্ছেন সেটা বুঝবেন না।
উপকরণ
গাজর কুচি– ২ কাপ
ময়দা– আধা কাপের একটু বেশি
চিনি– প্রায় ১ কাপ (বাড়ানো বা কমানো যায়)
ডিম– ৩টি
তেল– আধা কাপ
বেকিং পাউডার– ১ চা চামচ
বেকিং সোডা– আধা চা চামচ
দারচিনি গুঁড়া– আধা চা চামচ (ঐচ্ছিক, ঘ্রাণের জন্য)
লবণ– এক চিমটি
ভ্যানিলা এসেন্স– ১ চা চামচ
কিশমিশ– ৫/৬টা (ঐচ্ছিক)
প্রস্তুত প্রণালী
ওভেন প্রিহিট করুন ১৮০° সেলসিয়াসে (৩৫০° ফারেনহাইট)। একটি বাটিতে ডিম ও চিনি ভালো করে বিট করুন যতক্ষণ না ফেনা হয়ে যায়। এরপর তেল ও ভ্যানিলা এসেন্স দিন এবং মিশিয়ে নিন। অন্য একটি বাটিতে ময়দা, বেকিং পাউডার, বেকিং সোডা, দারচিনি গুঁড়া ও লবণ মিশিয়ে নিন। শুকনা উপকরণগুলো ধীরে ধীরে ডিমের মিশ্রণে মেশান। এবার গাজর কুচি ও কিশমিশ দিন এবং হালকা হাতে নেড়ে দিন। প্রস্তুত ব্যাটারটি তেল মাখানো কেক প্যানে ঢেলে দিন।
ওভেনে ৩৫ থেকে ৪০ মিনিট বেক করুন, অথবা কেকের মধ্যে কাঠি ঢুকিয়ে দেখে নিন—কাঠি পরিষ্কার বের হলে কেক হয়ে গেছে। ঠাণ্ডা হলে কেটে পরিবেশন করুন।
চাইলে উপরে ক্রিম চিজ ফ্রস্টিং দিয়ে সাজাতে পারেন। সেটা তৈরি করতে ক্রিম চিজ ও মাখন একসাথে বিট করুন যতক্ষণ না মসৃণ হয়। এরপর ধীরে ধীরে আইসিং সুগার দিন এবং বিট করতে থাকুন। শেষে ভ্যানিলা এসেন্স মিশিয়ে নিন। মসৃণ ও ঘন ফ্রস্টিং তৈরি হলে, ফ্রিজে ১৫–২০ মিনিট রাখুন।
কেক সাজাবেন যেভাবে
কেক সম্পূর্ণ ঠাণ্ডা হলে উপরিভাগে ফ্রস্টিং সমানভাবে লাগান। চাইলে উপরে কাজু/কিশমিশ/গাজর কুচি ছিটিয়ে সাজাতে পারেন। কেকের সাইজের একটা পাত্রে রেখে অর্ধেকটা পিস করে নিন।