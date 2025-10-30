X
বৃহস্পতিবার, ৩০ অক্টোবর ২০২৫
১৪ কার্তিক ১৪৩২
ঘরে কলিজা শিঙাড়া বানানো খুবই সহজ

জীবনযাপন ডেস্ক
৩০ অক্টোবর ২০২৫, ১৬:৫২আপডেট : ৩০ অক্টোবর ২০২৫, ১৬:৫২
শিঙাড়া পরিবেশন

শিঙাড়া আর চা এই কম্বিনেশনে বাঙালির আড্ডা চিরায়ত। সেই শিঙাড়া এখন যদি বাসায় বানিয়ে ফেলেন কেমন হয়? একসাথে বেশকিছু বানিয়ে বড় বক্সে আলাদা আলাদা করে রেখে দিলে বের করে ভেজে নিয়ে এক কাপ চা বানিয়ে বসে পড়তে পারেন টেলিভিশনের সামনে।

কী লাগবে

গরু/খাসির কলিজা— ২০০ গ্রাম (বেশ ছোট কিউব করে কাটা)

পেঁয়াজ কুচি— ২ টেবিল চামচ

আদা বাটা— ১ চা চামচ

রসুন বাটা— ১ চা চামচ

কাঁচা মরিচ কুচি— ২টি

মরিচ গুঁড়া— আধা চা চামচ

হলুদ গুঁড়া— সামান্য

জিরা গুঁড়া— আধা চা চামচ

ধনে গুঁড়া— আধা চা চামচ

লবণ— পরিমাণমতো

তেল— ২ টেবিল চামচ

ডো বানানোর জন্য

ময়দা— ২ কাপ

লবণ— আধা চা চামচ

তেল/ঘি— ২ টেবিল চামচ

পানি— পরিমাণমতো কড়াইতে চলছে শিঙাড়া ভাজা প্রস্তুত প্রণালী

ডো তৈরি করতে একটি পাত্রে ময়দা, লবণ ও তেল মিশিয়ে নিন। ধীরে ধীরে পানি দিয়ে শক্ত ডো তৈরি করুন। ঢেকে ২০–৩০ মিনিট রেখে দিন।

কড়াইতে তেল গরম করে পেঁয়াজ দিন, হালকা বাদামী হলে আদা-রসুন বাটা দিন। মসলা (হলুদ, মরিচ, ধনে, জিরা গুঁড়া) ও লবণ দিন। সামান্য পানি দিয়ে মসলা ভাজুন। কলিজা দিয়ে ৭–৮ মিনিট ভাজুন যতক্ষণ না শুকিয়ে আসে। কাঁচা মরিচ দিন, নেড়ে নামিয়ে ঠান্ডা করুন।

এরপর ডো থেকে ছোট লেচি কেটে রুটি আকৃতির করে বেলে নিন। রুটিটা অর্ধেক করে কেটে কোনাকুনি ভাঁজে পকেট বানান। ভেতরে পুর দিন, প্রান্তে পানি লাগিয়ে ভালোভাবে আটকে দিন। মাঝারি আঁচে তেল গরম করে সোনালি বাদামী হওয়া পর্যন্ত ভাজুন। গরম গরম কলিজা শিঙাড়া পরিবেশন করুন কাঁচা পেয়াজ, মরিচ দিয়ে বা টমেটো সস ও ঘরে বানানো ধনেপাতা চাটনির সঙ্গে।

ফুড ব্লগরেসিপি
