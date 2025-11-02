X
রবিবার, ০২ নভেম্বর ২০২৫
১৭ কার্তিক ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

চায়ের কাপ হাতে বছরের পর বছর যে ভুল...

জীবনযাপন ডেস্ক
০২ নভেম্বর ২০২৫, ১৬:৫৬আপডেট : ০২ নভেম্বর ২০২৫, ১৬:৫৬
চায়ের কাপ হাতে

সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে বিছানাতেই এক কাপ চা পেলে মন ভালো হয়ে যায়। কাজের দিনগুলোতে আয়েশ করে চা পান যদি নাও হয়, সপ্তাহের ছুটির দিন আড়মোড়া ভেঙে বিছানায় চা নিয়ে কিছু সময় না কাটালে যেন মন ভরে না। ধোঁয়া ওঠা চা হাতে গুন গুন করে ওঠেন- এক কাপ চায়ে আমি তোমাকে চাই। দিনের শুরুটা একসাথে চা পানে হচ্ছে বটে কিন্তু এতে শরীরের ক্ষতি হচ্ছে সে খেয়াল করছেন কি? সকালে খালি পেটে চা খাওয়া অনেকের অভ্যাস, কিন্তু চিকিৎসক ও পুষ্টিবিদদের মতে এটা খুব একটা ভালো নয়। 

কিন্তু কেন?

খালি পেটে চা খেলে অ্যাসিডিটি ও গ্যাস্ট্রিক সমস্যা হতে পারে। চায়ের ট্যানিন নামক উপাদান পেটে অ্যাসিড তৈরি বাড়ায়। খালি পেটে এটা গ্যাস্ট্রিক, বুকজ্বালা, এমনকি আলসার পর্যন্ত ঘটাতে পারে। ক্যাফেইন খালি পেটে গেলে পাকস্থলীর পিএইচ ব্যাল্যান্স নষ্ট হয়, ফলে বমিভাব বা মাথা ঘোরা হতে পারে। চায়ের ট্যানিন ও ক্যাফেইন শরীরে আয়রন শোষণ কমিয়ে দেয়, বিশেষ করে যদি সকালের নাস্তায় বা আগে খাওয়া হয়। খালি পেটে ক্যাফেইন রক্তে শর্করার তারতম্য ঘটাতে পারে, ফলে ক্লান্তি বা ঝিমঝিম ভাব দেখা দিতে পারে। চায়ের কাপ তাই বলে এতদিনের অভ্যাস বদলে ফেলবেন?

ভালো থাকতে হলে অভ্যাসে কিছু পরিবর্তন আনা খারাপ কিছু না। সকালে ঘুম থেকে উঠে ১ গ্লাস হালকা গরম পানি বা মধুর পানি খাওয়া ভালো। তারপর হালকা কিছু (বিস্কুট বা নাস্তা) খাওয়ার পর চা পান করা নিরাপদ। খালি পেটে চা খাওয়ার অভ্যাসটা পরিবর্তন করাই ভালো— অন্তত কিছু হালকা খাবার খাওয়ার পর চা পান করুন। চায়ের কাপ হাতে

/এমএম/
বিষয়:
হেলথ-টিপস
সম্পর্কিত
বিশেষজ্ঞ পরামর্শ‘বিয়ের সিদ্ধান্ত একান্ত আপনার’
ঘরে ঘরে ঠান্ডা-জ্বর: ডেঙ্গু নাকি টাইফয়েড?
শীতে দাঁত ব্যথার কারণ ও যত্নের পরামর্শ
সর্বশেষ খবর
নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল অন্য দলের প্রতীকে প্রতিদ্বন্দ্বিতার বিপক্ষে এনসিপি
নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল অন্য দলের প্রতীকে প্রতিদ্বন্দ্বিতার বিপক্ষে এনসিপি
শাপলা কলিতেই সন্তুষ্ট এনসিপি
শাপলা কলিতেই সন্তুষ্ট এনসিপি
সামরিক চ্যানেল পুনরায় চালুর সিদ্ধান্ত নিলো যুক্তরাষ্ট্র-চীন
সামরিক চ্যানেল পুনরায় চালুর সিদ্ধান্ত নিলো যুক্তরাষ্ট্র-চীন
ক্যানসার সম্পর্কে আরও বেশি সচেতন হওয়ার আহ্বান প্রধান উপদেষ্টার
ক্যানসার সম্পর্কে আরও বেশি সচেতন হওয়ার আহ্বান প্রধান উপদেষ্টার
সর্বাধিক পঠিত
কঠিন হয়ে উঠছে ইমিগ্রেশন পার হওয়া  
কঠিন হয়ে উঠছে ইমিগ্রেশন পার হওয়া  
তিন বাহিনীর প্রধান যমুনায়
তিন বাহিনীর প্রধান যমুনায়
পূর্ব সীমান্তে সামরিক মহড়া, ভারতীয় সেনার সতর্কতা জারি
পূর্ব সীমান্তে সামরিক মহড়া, ভারতীয় সেনার সতর্কতা জারি
সংসদ এলাকায় আপাতত হচ্ছে না প্রধানমন্ত্রীর নতুন বাসভবন
সংসদ এলাকায় আপাতত হচ্ছে না প্রধানমন্ত্রীর নতুন বাসভবন
ফেরা...
ফেরা...
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media