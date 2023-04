'নভেল, নভেলা ও নভেলেট : ভিন্নতার সূত্র সন্ধান'

যেকোনো সৃষ্টিশীল রচনার আকৃতি ও প্রকৃতি নিয়ে লেখক, গবেষক ও সমালোচকদের ভিন্নমত লক্ষ করা যায়। সম্প্রতিকালে এই মতপার্থক্য যেসব সাহিত্য আঙ্গিক নিয়ে বেড়ে উঠেছে তার ভেতরে নভেল, নভেলা ও নভেলেটের আকার ও প্রকার নির্ধারণ অন্যতম।



সাহিত্যের ইতিহাস বিষয়ের বির্বতনের ইতিহাস না-কি আঙ্গিকের বিবর্তনের ইতিহাস— তা নিয়েও বিতর্ক আছে। প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাহিত্যের বিষয় ও আঙ্গিকের সঙ্গে আধুনিক যুগের সাহিত্যের বিষয় ও আঙ্গিকের পার্থক্য কতটা তা এখানে বলাই বাহুল্য। প্রতীচ্যে ও প্রাচ্যে দুই জায়গায়ই এর পরিবর্তন ঘটেছে। প্রাচীন ও মধ্যযুগের ধর্মাশ্রিত শিল্প ও রসতত্ত্ব অতিক্রম করে সাহিত্যবিষয়ে ঐহিক ভাবনাতে পৌঁছাতে বাঙালির অনেকটাই সময় লেগেছে। এর নানান কারণের প্রধানতম হলো পার্থিব দৃষ্টিভঙ্গি, ঐহিক জীবনবোধের প্রত্যয়ে ধর্ম ও ধর্মতন্ত্রের এক প্রবল নিয়ন্ত্রণ সুদীর্ঘকাল থেকে বাঙালিকে পারমার্থিক জীবনে আচ্ছন্ন রেখেছে। এমনকি মধ্যযুগে চণ্ডীদাসের বিখ্যাত উক্তি, “সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই”। এই নিয়ে বিরাট একটা ভ্রান্তি যে রয়ে গেছে, সেদিকেও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ফেলার সুযোগ পরবর্তীকালে ছিল না। আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি এর ভিন্ন একটি বিবেচনা আমাদের সামনে হাজির করেন। চণ্ডীদাস কথিত এই ‘মানুষ’ কে?’ তিনি লেখেন সাহিত্যিকের মানবিকতা; মহামানবিকতা ইত্যাদিরূপে এর ব্যাখ্যা করে থাকেন। কিন্তু এটা মস্ত বড় ভ্রম। ইংরেজীতে humanity শব্দ থেকে এই শব্দগুলো এসেছে। সাহিত্যিকেরা কতকাল এই ভুল করবেন, কে জানে। আমি দেখেছি, চণ্ডীদাসের ‘মানুষ’ প্রকৃত পক্ষে ‘মনের মানুষ’, ব্রহ্ম। কারণ চণ্ডীদাস আবার বলেছেন—



‘‘বাঘও বলিতে মানুষ বোঝায়, সাপও বলিতে তাই।

মানুষ ছাড়া এ বিশ্ব জগতে আর যে কিছুই নাই।” (যোগেশচন্দ্র; ১৪১৩:৩০)





সুতরাং এই নিয়ে আত্মতৃপ্তিতে ভোগার কোনো অবকাশ নেই যে, বাঙালি পার্থিব যে মানুষ, ঐহিক জীবনবোধে উদ্দীপ্ত যে মানুষ, যে মানুষ বস্তুনিষ্ঠভাবে জীবন ও সমাজকে পর্যবেক্ষণ করতে পারে সেই মানুষের মহিমা সম্পর্কে সুপ্রাচীন কালেও সচেতন ছিল। বরং ছিল না বলেই শিল্পচিন্তার জায়গায় পৌঁছাতে অনেকটা সময় লেগেছে। আচার্য শশীভূষণ দাশগুপ্ত একারণেই লেখেন, “দেবত্বের মোহ কাটাইয়া মানুষের স্বমহিমা আবিষ্কার করিতে বাঙালীর অনেক সময় লাগিয়াছে।....সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আমরা দেবতা এবং অলৌকিকতার মোহ একটু একটু করিয়া কাটাইয়া উঠিতে লাগিলাম; বহুদিনের আচ্ছন্ন মন একটু একটু করিয়া হইতে লাগিল সংস্কারমুক্ত। দেবত্বের মোহ, অলৌকিকতার মায়াজাল কাটিয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের চোখে পড়িতে লাগিল মানুষের দিকে, তাহার মহিমাই ক্রমে ক্রমে হৃদয় ও মন অধিকার করিতে লাগিল।” (শশীভূষণ; ১৩৬৩: ১৪-১৫।)



মানবিকতার সেই সুরই আধুনিক যুগের সুর। তাই শশীভূষণ লিখেছেন, “জীবনে যখন জাগিয়াছে মর্ত্যপ্রীতি ও মনুষ্যপ্রীতি, সাহিত্যে তখনই পড়িয়াছে তাহার প্রতিবিম্ব;— এই দিক হইতে দেখিতে গেলে আধুনিকতা শুধু মাত্র সাহিত্যের সত্য নয়, —উহা আমাদের সমগ্র জীবনের সত্য।” (শশীভূষণ; ১৩৬৩: ১০) ফলে এ দিক থেকে বোঝা যায় যে, আগে বিষয়বোধ, অতঃপর সেটিকে গড়ন বা কাঠামো দেওয়ার পর্ব আসে। একটি বাড়ি তৈরি করতে গেলেও আগে স্থানটা চিহ্নিত করতে হয়, পরে একটি কাঠামোর ভিত্তিতে, কোনো স্থপতির নকশা অনুযায়ী সেটি সুষ্ঠুভাবে নির্মাণের উপায় দেখিয়ে দেন। অতঃপর বিভিন্ন উপকরণ জোগাড় করা লাগে এবং নকশা অনুযায়ী তখন বাড়িটি তৈরি করা হয়। কিন্তু সাহিত্য করা এবং একটি স্থাপনা নির্মাণের মধ্যে পার্থক্য আছে। তদুপরি অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, বিষয় নির্বাচন করা হয়েছে— কিন্তু আঙ্গিকটি নির্দিষ্ট করতে না পারায় কোনো কোনো লেখক তার রচনাটিকে বাস্তবরূপ দিতে পারেন না— যেমনটা শহীদুল জহিরের ক্ষেত্রে ঘটেছিল। তিনি তাঁর ‘জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতা’ উপন্যাসটি যখন লেখার চেষ্টা করছিলেন, তখন সেটিকে কোন পদ্ধতিতে লিখবেন, অর্থাৎ আঙ্গিকটি পাচ্ছিলেন না বলে সেটি লিখতে পারছিলেন না। সে-সময়ে সৈয়দ মনজুরুল ইসলামের ‘অলস দিনের হাওয়া’ লেখাটি থেকে তিনি জাদুবাস্তবতার পদ্ধতি সম্পর্কে জানতে পারেন এবং আমাদের দেশের অনুষঙ্গগুলিকে ব্যবহার করে তিনি তাঁর সেই লেখায় জাদুবাস্তবতার পদ্ধতি প্রয়োগ করেন।(রশীদ; ২০১০:৬১৬) এই যে নিজের রচনার জন্য পদ্ধতির সন্ধান করা— তেমনটি অনেকের ক্ষেত্রে দেখা যায়। দেবেশ রায়ও এমনটি মনে করেন যে, কোনো লেখার জন্য, ‘‘ফ্রেম পাওয়াটাই তো আসল। ফ্রেম পাওয়া গেলে আর লিখতে কতক্ষণ?’’ (দেবেশ; ২০০০: ১৭০) বা বলেন, ‘‘হয়তো নির্ভুল সীমানা ছকার একটা নেশা আছে বলেই গল্প-উপন্যাস আমি লিখি।...এই নিশানা গড়ার, এই ফ্রেম করার একটা নেশা আছে। সেই নেশার একটা টান আছে। অমন নেশার টান না-থাকলে এখন এই বয়সে বানিয়ে-বানিয়ে কে আর গল্প-উপন্যাস লিখতে যায়?’’(দেবেশ; ২০০০: ১৭৩) দেবেশ রায়ও বললেন মূলত আঙ্গিকের কথা, অন্যদিকে একটি রচনার আকৃতি নিয়ে বলতে গিয়ে চীনের নোবেল বিজয়ী সাহিত্যিক মো ইয়ান লেখেন,



“The stature of a writer can only be determined by the thought revealed in a work, not by it’s length. A writer’s place in a nation’s literary history can not be judged by whether or not he is capable of writing a book as heavy as a brick. That must rest on his contributions to the development and enrichment of that nation’s language.”(Mo Yan; 2011: xvi)

মো ইয়ান আরো যে-বিষয়টি বলেন, “writer writes what he knows, in ways that are natural to him. “(Mo Yan; 2011: xiii) এবং “I knew I had to write what was natural to me, something clearly different from what other writers, Western and Chinese, were writing.”(Mo Yan; 2011: xv)



উল্লেখ্য, মো ইয়ান কোনো রচনার দৈর্ঘ্য সম্পর্কে বলতে গিয়েই কথাগুলি বলেছিলেন যে দৈর্ঘ্য নয়, বিষয়গুণই রচনার প্রধান উপজীব্য। তাঁর রচিত দীর্ঘ দীর্ঘ এক একটি উপন্যাসের মতোই তিনি নিজের ছোটগল্পগুলি, যাদের তিনি বলতে চেয়েছেন “shorter works” সেখানেও তিনি চিন্তা-চেতনার দিক থেকে অর্থাৎ বিষয়বস্তুর মহিমাতেই একটি লেখা ও এর লেখকের সিদ্ধিকে বিচার করতে চান। সেই সঙ্গে তিনি স্মরণ করিয়ে দিতে চেয়েছেন যে, একটি জাতির ভাষার উন্নতি ও সমৃদ্ধিতেই লেখকরা প্রকৃত ভূমিকা পালন করেন। এক্ষেত্রে রচনাটি বড় না ছোট আকৃতির—সেটি প্রধান হয়ে ওঠে না। সেই রচনার মাধ্যমে কোনো ব্যক্তির জীবনচেতনা ও ভাষা সম্পর্কে চেতনার ক্রম-সমৃদ্ধির বিষয়টি এতে প্রধান। আরভিং হাওই-ও তাঁর সম্পাদিত ‘ক্ল্যাসিকস অব মর্ডান ফিকশন: এইট শর্ট নভেলস’ এর ভূমিকাতে সাহিত্য পাঠের মাধ্যমে এই দুটি চেতনার সমৃদ্ধি সম্পর্কেই জোর দিয়েছেন, সঙ্গে যোগ করেছেন সাহিত্য পাঠের শেষ উদ্দেশ্য ‘পড়ে আনন্দ লাভে’র কথাটিও—



‘The eight short novels---or, as we shall call them, novellas---range in character from universally acknowledged masterpieces by Tolstoy and Dostoevsky to major works by great ‘‘modernist’’ writers of twentieth century, Franz Kafka and Thomas Mann. The experience of reading such literature should enrich your sense of life and sense of language and thereby achieve the purpose of literature: to give pleasure.’ (Irving; 1968: v)



আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, তিনি ছোট উপন্যাসকে নভেলা হিসেবে উল্লেখ করেছেন। একটু আগে মো ইয়ানের কথা অনুযায়ী— লেখক তার ভাষার সমৃদ্ধিতে যদি ভূমিকা রাখতে পারেন, সেটি দিয়েই তাকে বিবেচনা করার কথা; ফলে রচনার দৈর্ঘের চেয়ে তার প্রসাদগুণ, তার বিষয়বস্তুর গভীরতাই কোনো রচনার মূল দিক। আমাদের আলোচ্য নভেলেটের শিল্পসিদ্ধির প্রধান বিষয় আমার বিষয়ের গুরুত্বকে বলেই ধরে নিতে চাই। নইলে আকারে ছোট হয়ে, নামে মাত্র নভেলেট হওয়ার ভেতরে কোনো তাৎপর্য তৈরি হয় না।



প্রথমত আকার আকৃতির বিচারেই সরোজ মোহন মিত্র ‘শর্ট নভেল’কে ‘ছোট উপন্যাস’ বলবার সঙ্গে সঙ্গে অভিধানের সূত্রে একে ‘নভেলেট’ বলতে আগ্রহী। তিনি নভেল বা উপন্যাস এবং ছোটগল্পের ক্রম বিবর্তনের ভেতরে নভেলেটের আকৃতি ও প্রকৃতি সম্পর্কে এ মত প্রকাশ করেন যে, “আমরা যাকে উপন্যাস বলি ইংরেজিতে তাকে বলা হয় নভেল। সাহিত্যের রূপভেদ হিসেবে নভেলই স্বীকৃত। দেশে দেশে নভেলের উদ্ভব এবং বিকাশের ইতিহাস আছে। এই নভেলের গঠনরীতি বা আঙ্গিক নিয়েও বহু আলোচনা আছে। আছে কথাসাহিত্য বা ফিকশনে ছোটগল্প বা শর্ট স্টোরি। সাহিত্যে রূপভেদ হিসেবে নভেলেটের কোনো স্বতন্ত্র পরিচয় বা সত্তা নেই। তবে অভিধানে এই কথাটি পাওয়া যায়। তার অর্থ দেওয়া আছে ছোট উপন্যাস বা শর্ট নভেল। এই আকারগত পরিচয় ছাড়া এর কোনো স্বতন্ত্র আঙ্গিক আছে বলে জানা নেই।



আমরা তাই এখানে নভেলেটকে ছোট উপন্যাস হিসেবেই আলোচনা করবো। শরৎচন্দ্রের ‘রামের সুমতি’, ‘বিন্দুর ছেলে’ পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস হিসেবে বিবেচিত হয় না। অথচ এগুলো ছোটগল্পও নয়। উপন্যাস ও ছেটগল্পের মধ্যবর্তী যে পর্যায় তাকেই ছোট উপন্যাস বা নভেলেট হিসেবে গণ্য করা হয়। (সরোজ; ২০০০: ২৪২) ফলে আমাদের একটা প্রশ্ন দেখা দেয়, তাহলে নভেলার প্রকৃতি ও নভেলেটের আকৃতি-প্রকৃতি প্রায় অভিন্ন? আরভিং হাওই শর্ট ফিকশনকে ‘নভেলা’ বলতেই বেশি আগ্রহী। তিনি নভেল বা উপন্যাসের সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনায় দেখান যে, ‘‘The novel tends to be loose in form,...The novel presents a full span of experience: it suggests the completeness, the roundedness, of a life or a group of lives.”(Irving; 1968: vii)



অন্যদিকে ‘শর্ট নভেল’ ঠিক ছোটগল্পও নয়, আবার উপন্যাসও নয়। আরভিং হাওই-এর মতে, “The short novel does not rely on incident alone, like the short story, yet neither can it contain a complex and many-stranded plot, like novel. As a rule, it moves a single line of action into rapid fulfillment or completion...From this genre we gain a sense of character in depth, character as it reveals itself through a central test of crisis. But necessarily there can be only a few characters in a novella...short novels are strictly confined to a brief span of time.” (Irving; 1968: vii) এর থেকে নভেলার যে বৈশিষ্ট্য পাওয়া যাচ্ছে, তাতে কাহিনির সংক্ষিপ্ততা, দ্রুততা ও তীব্রতার পরও তাতে একটি পরিপূর্ণতা থাকা চাই। এর ঘটনাবলি অল্প কিছু চরিত্রকে কেন্দ্র করে ঘটার পাশাপাশি এতে একটি সংকটকেই প্রধান হিসেবে রাখা বাঞ্ছনীয়। নভেলার লেখক একটি সংকটের গ্রন্থি উন্মোচনে মনোযোগী।



আরভিং হাওই এখানে স্মরণ করিয়ে দেন যে, তার মানে সেটি উপন্যাসের কোনো অংশের বিবরণ বা খণ্ডীকরণ নয় “...the short novel is not merely a cut-down novel. The rhythm of its narration differs from that of full-scale novel: it is tight and exclusive rather than expansive and inclusive.”(Irving; 1968: vii) তাঁর মতে, ছোট উপন্যাসের লেখক এক বিশেষ দক্ষতা অধিকারী যা ঔপন্যাসিকের চেয়ে গুণে-মানে আলাদা। তিনি অধ্যাপক রোনাল্ড পাউলসনকে উদ্ধৃত করে এ প্রসঙ্গে নভেলেটের মূল কয়েকটি দিক চিহ্নিত করতে চেয়েছেন যা উপন্যাসের চেয়ে আলাদা।



“In the short novel, we are almost always aware of the strong executive hand of the writer, molding and shaping, cutting and tightening: he must adhere to a strict standard of relevance when deciding what can be included. As a compensation, however, he often achieves a clearer narrative design than the novelist does. Professor Ronald Paulson has remarked, ‘‘Artistry, style, a fine polish--- these are characteristics of the novelette that set if off from the novel and, to a lesser degree, form the short story. The Novel it has been said, requires careless, sloppy writing to suggest a close, sweaty hold on reality.” (Irving; 1968: vii-viii)



এখান থেকে ‘শর্ট ফিকশন’ বা ‘ছোট উপন্যাস’ তথা নভেলা ও নভেলেটের সঙ্গে উপন্যাসের কিছু দিকে পার্থক্য লক্ষ করা যায়। মূল ব্যাপারটি তদুপরি আয়তনের এবং এর পরেই আসে এর গঠন হবে দৃঢ় বা tight। সুতরাং নভেলা বা নভেলেটের মধ্যে খুব একটা তফাৎ নেই। নভেল বা উপন্যাস যেমন স্বতন্ত্র, তেমনি নভেলা ও নভেলেটও স্বতন্ত্র। (শুভঙ্কর; ২০০০: ১৬৩) এই স্বতন্ত্র আয়তনগত ও গুণগত দুটো ক্ষেত্রেই আছে। কিন্তু সেই সঙ্গে এর ভেতরে লেখকের দৃষ্টিভঙ্গিগত স্বাতন্ত্র্য বিশেষভাবে লক্ষ করা যায়। শুভঙ্কর ঘোষ জানাচ্ছেন যে, ১৭৮০ সালে সম্ভবত প্রথম ‘‘Novelette’’ শব্দটি ব্যবহৃত হয়। (শুভঙ্কর; ২০০০: ১৬৩)। অক্সফোর্ড ইংরেজি অভিধানে Novelette বলতে A short Novel বোঝানো হয়। বাংলায় নভেল বলতে যেমন উপন্যাস বুঝি, নভেলেটকে প্রকৃতপক্ষে কী বলা যেতে পারে, সেটি এখনো স্থির হয়নি। তবে এখন পর্যন্ত ছোটগল্পের চেয়ে বড়, কিন্তু উপন্যাসের চেয়ে ছোট রচনাকেই নভেলেট বা উপন্যাসিকা বলা হচ্ছে। কিন্তু এ ধারণাও কালে কালে পরিবর্তিত হয়েছে। একটি দীর্ঘ ছোটগল্প যা কিনা ছোটগল্প ও নভেলার মাঝামাঝি কোনো একটা আকারে রচিত হয়, তাকে নভেলেট বলা যায়। সেদিক থেকে বিচার করলে নভেল বা উপন্যাসের পর ছোটগল্প-বড়গল্প লেখার যে-ধারা, সেটি অতিক্রম করে নভেলেটের বিশিষ্ট যে-ঐতিহ্য সেটিকে আরো সাম্প্রতিক বলা যায়।



কারো কারো মতে নভেলেট নভেলেরই একেবারে আধুনিকতম সন্ততি। নভেলের বির্বতন ক্রিয়ার ভেতরে দিয়ে আজকের পৃথিবীতে নভেলেট তার শিকড়কে সুপ্রোথিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে। বাংলা সাহিত্যও এর ব্যতিক্রম নয়। বাংলা নভেলের বর্তমান প্রেক্ষিতটি বিচার করলে একথা নিঃসংশয়ে বলা যায় যে, জন্মলগ্ন থেকেই নভেল অপেক্ষা নভেলেট এখানে বেশি রচিত হয়েছে। (রসিক;২০০০:২৭৩)— এ কথার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, সাহিত্যের ইতিহাসে উপন্যাস বলতে যা বোঝায় বাংলায় এখন অব্দি সেক্ষেত্রে অপূর্ণতা রয়ে গেছে। দেবেশ রায়ের মতে, ‘‘উপন্যাস নিয়ে আমাদের দীনতার ভাব আছে। প্যারীচাঁদ, বঙ্কিমচন্দ্র, ত্রৈলোক্যনাথ, রমেশচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, তারাশঙ্কর, মানিক, বিভূতিভূষণ, সতীনাথ, জীবনানন্দ, কমলকুমার সত্ত্বেও সে দীনভাব কাটে না।” (দেবেশ; ১৯৯৪:৪৫) কেন এই দীনভাব? দেবেশ তার উত্তর খোঁজার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু বাংলা উপন্যাসের সঙ্গে বিশ্বের বিখ্যাত কয়েকটি উপন্যাসের তুলনার জায়গা থেকে আমাদের উপন্যাস রচনায় দীনতার জায়গাটি দেখাতে চেয়েছেন—



উপন্যাস বলতে ডন কুইকসোট, টম জোনস্, স্কারলেট এ্যা- ব্ল্যাক যাক, হিউম্যান কমেডি, ওয়ার এ্যা- পিস, আনা কারেনিনা, ক্রাইম এ্যা- পানিশমেন্ট, ব্রাদার্স কারামাজভ, এদের নির্দিষ্ট আর্দশ বোঝায়। এ উপন্যাসগুলিতে সমসাময়িক রাজনীতি আর ব্যক্তিমানুষের নিয়তি যেমন ওতপ্রোত, আমাদের ভাষায় তেমন উপন্যাসের অভাব। তার প্রথম কারণ, আমাদের উপন্যাস জন্মেছে সাম্রাজ্যবাদের অধীনতার কালে। রাষ্ট্র-ব্যাপারে ব্যক্তির অংশ তখন কোনো সংকট সৃষ্টি করেনি। বঙ্কিমের সামাজিক উপন্যাসগুলিতে রাষ্ট্র অনুপস্থিত। আর রাষ্ট্র-সঙ্কট নিয়ে লেখা উপন্যাসগুলোতে পটভূমি বাধ্যত অন্তত একশ বছরের আগের অতীত। আর দ্বিতীয় কারণ, ইংরেজের রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধে আমাদের সমাজকে প্রধানত বর্ণহিন্দু সমাজকে, তখন ব্যক্তিজীবনের আধার বলে মেনে নেওয়া হয়েছিল। বর্ণহিন্দু সমাজের সঙ্কট, তার সঙ্গে ব্যক্তির দ্বন্দ্ব তাই বঙ্কিম থেকে তারাশঙ্কর পর্যন্ত (বিভূতিভূষণ-মানিক বাদে) উপন্যাসের প্রধান বিষয় বা পটভূমি। তাতেই ত আমাদের ‘গোরা-চতুরঙ্গ’ রচিত হতে পেরেছে। (দেবেশ; ১৯৯৪: ৪৫)



তাঁর একথাগুলি বিষয়বস্তুর জায়গাটিকেই দেখিয়ে দিচ্ছে। এছাড়াও শিল্পসিদ্ধির জায়গা থেকেও এটি বিচার করার অবকাশ আছে এবং সেটি বিষয়ের না আঙ্গিকের— কোন জায়গা ঘাটতিটা প্রকট তাও বিবেচ্য হতে পারে। অন্যদিকে ছোট উপন্যাস রচনার দিক থেকে বাংলা ভাষায় বেশকিছু নভেলা ও নভেলেট রচিত হয়েছে। দেবেশ রায় বিশ্বসাহিত্যের যে-কটি উপন্যসের কথা বললেন এবং বাংলা উপন্যাস বিশ্বউপন্যাসের ধারায় সেখানে যোগ দিতে পারেনি, সেখান থেকে একটি ব্যর্থতাবোধ তৈরি হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু নভেলা ও নভেলেটের আঙ্গিক থেকে দেখা গেলে এটি দেখা যেতে পারে, সেখানে শিল্পমান সম্পন্ন রচনার পরিমাণ কম হলেও শিল্পসিদ্ধি কম নয়। কিন্তু সেসব রচনাকেই উপন্যাস বা নভেল বলার কারণে নভেলের যে পরিপূর্ণতা প্রয়োজন, তার বিচারে সেগুলি আর বিবেচিত হতে পারে না।



বাংলায় নভেলের প্রতিশব্দ উপন্যাস, কিন্তু বাংলায় বেশিরভাগ উপন্যাসই সেই তুলনায় নভেল নয়। কোনোটা নভেলা, কোনোটাবা নভেলেটের ভেতরে অন্তর্ভুক্ত হয়। দীর্ঘ আকৃতি নয়, বরং শিল্পসিদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে, মো ইয়ানের ভাষ্যটিকে গুরুত্বের সঙ্গে নিলে, বিষয়বস্তু ও নিমার্ণে বাংলায় ছোট উপন্যাস বা নভেলা বা নভেলেটের ভূমিকাকে ছোট করে দেখবার উপায় নেই। কিন্তু এ বিষয়টি চিহ্নিত করতে আমাদের দ্বিধা রয়ে গেছে। সেই সঙ্গে নভেলা ও নভেলেটকে কী বলা হবে তাও নির্দিষ্ট হয়নি। আকৃতি ও প্রকৃতি বা কোন কোন বৈশিষ্ট্যের জন্য একটি রচনাকে ওই দুই নামে শনাক্ত করা হবে সে সম্পর্কে কোনো ছক বা কাঠামোর তত্ত্বীয় ভিত্তি তৈরি হয়নি। এছাড়াও বাংলা নভেলেট নিয়ে আলোচনার সূত্রপাত একেবারেই সাম্প্রতিককালে শুরু হয়েছে। যেখানে একজন আলোচক জানাচ্ছেন—



“বাংলা সাহিত্যে নভেলের প্রতিশব্দ হল উপন্যাস, আর নভেলেটের প্রতিশব্দ হল— ক্ষুদ্র উপন্যাস। কেউ কেউ উপন্যাসিকাও বলে থাকেন।... ক্ষুদ্র উপন্যাস বা নভেলেট শব্দটির সঙ্গে, তার সংজ্ঞার্থ নির্ণয়ে বসে, অনেকেই লেখার আকার-আয়তনের কথাটি বেশি বেশি করে চিহ্নিত করেন। কাউকে কাউকে এমনও বলতে শোনা যায় যে, নভেলেট হবে দশ থেকে বারো কিংবা পনোরো হাজার শব্দের মধ্যে লিখিত। কেউ কেউ এর শব্দের সংখ্যাসীমাকে আরো একটু বাড়িয়ে বিশ-বাইশ হাজার পর্যন্ত করতে রাজি। মোদ্দা কথা হিসাবে শব্দ-সংখ্যার নিরিখে যাঁরা ক্ষুদ্র-উপন্যাসের সংজ্ঞা চিহ্নিত করার পক্ষে তাদের মত— উপন্যাসের সব বৈশিষ্ট্য ধারণ করে রচিত ক্ষুদ্র রচনাই নভেলেট।” (রসিক; ২০০০: ২৭৩)



আরেকজন আলোচকের দৃষ্টিতে— ইংরেজি নভেলেটের প্রতিশব্দ উপন্যাসিকা বাংলা ভাষায় শব্দ-তালিকায় হাজির থাকলেও তার ব্যবহার খুব বিরল এবং কোনো কোনো পুরোনো শব্দকোষে তা খুঁজে পাওয়াও যায় না। তবে ওয়ান-ডে ক্রিকেটের মতোই ক্ষুদ্র উপন্যাস ঢাকার ‘বাংলাবাজার’ জমিয়ে রেখেছে হালফিল। কিন্তু আশ্চর্য, এই তাৎক্ষণিকতার যুগে এবং এই আক্রার সময়েও এ বঙ্গে ক্ষুদ্রায়তন উপন্যাস তেমন পাত্তা পায় না।....ইংরেজি সাহিত্যে লং স্টোরি বা বিগ্ স্টোরি বলে কিছু হয় না। গল্প ও উপন্যাসের মাঝামাঝি পর্যায়ে আছে নভেলেট বা নভেলা। উপন্যাস ও ক্ষুদ্র উপন্যাস প্রসঙ্গে একটি প্রতিতুলনা ভাবা যেতে পারে। উপন্যাসকে যদি বলি ‘ওপেন-সার্জারি’ তা হলে ক্ষুদ্র উপন্যাস নব্য-উদ্ভাবিত ‘ল্যাপারোস্কপিক’ পন্থা। উভয় ক্ষেত্রেই শল্যবিদের অস্ত্রের মতো লেখকের কলম গভীরে বিচরণ করে— কোথাও কম জায়গা নিয়ে, কোথাও বা বেশি। চরিত্রের যতখানি সূক্ষ্ণ বয়ন ও বিস্তার উপন্যাসে করা যায় তা ক্ষুদ্র উপন্যাসে সম্ভব নয়। (জাহিরুল; ২০০০: ২৮১)



আমরা আগেই একটি সূত্র পেয়েছি যে, ১৭৮০ সালে ইউরোপে নভেলেট শব্দটি প্রথম ব্যবহৃত হয়। কিন্তু আমরা দেখতে পাই যে ছোট উপন্যাস বা নভেলার হিসেবে জিওভান্নি বোকাচ্চিও-র লেখা ‘ডেকামেরানে’র গল্পগুলি থেকে এর উদ্ভব। (Kennedy; 1976: 245) সেদিক থেকে নভেলার উদ্ভব ইউরোপে রেনেসাঁ পরবর্তীকালে, প্রায় চৌদ্দশতকের মাঝামাঝি সময়ে। আঠারো শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে নভেলেট-চর্চা ক্রমে বাড়তে থাকে। পরবর্তীকালে নভেলেটকে নভেল বা উপন্যাসেরই একটি রূপভেদ হিসেবে দেখা হয়।



প্রায়ই দেখা যায় কোনো কোনো লেখক বিরাট আকারের উপন্যাস লেখা ও প্রকাশের পর, ক্লান্তি কাটাতে বা নিজেকে নতুন করে উদ্দীপ্ত করতে নভেলেট লিখে থাকেন। নতুন করে লেখায় ফিরে আসার জন্যও তারা এটা করে থাকেন। যেমন জার্মান ঔপন্যাসিক টমাস মানের (১৮৭৫-১৯৫৫) রচনাগুলির প্রকাশকাল দেখলে সেটি স্পষ্ট হতে পারে। তাঁর বড় আকারের উপন্যাস ‘বুডেনব্রুকস’ প্রকাশিত হয় ১৯০১ সালে। এরপর তিনি দুটো নভেলেট লিখেছেন, ‘ট্রিস্টান’ ‘টোনিও ক্র্যোগার’ যেগুলি প্রকাশিত হয় ১৯০৩ সালে। এরপর তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনার একটি ‘ডেথ ইন ভেনিস’ যেটি একটি নভেলা, তা ১৯১৩ সালে প্রকাশিত হওয়ার পর দেখা যাচ্ছে তিনি পর পর কয়েকটি আকারে বৃহৎ উপন্যাস রচনা করেন। আবার ‘ডক্টর ফস্টাস’ ১৯৪৭ সালে এবং ১৯৫১ সালে ‘দ্য হোলি সিনার’ প্রকাশিত হওয়ার পর তিনি ১৯৫৩ একটি নভেলা ‘দ্য ব্ল্যাক সোয়ান’ রচনা করেন। (দেবব্রত;১৯৯৮: ৮৩) এতো গেল কোনো লেখকের নভেলেট রচনার একটি ধারাক্রম। নভেলেটকে ছোট উপন্যাস হিসেবে বিচার করার ও প্রকাশ করারও একটি ধারা আছে।



“Sometimes short novel is also called a novellette (a term formerly much used by magazine that featured long fiction), or a nouvella, or a novella; but these names are out of fashion. ‘‘Please do not call my short novels novelette, or even worse, novella,” insists Katherine Anne Porter in the preface to her Collected Stories.” (Kennedy; 1976: 245) এটি নভেলেট ও নভেলা সম্পর্কে তাঁর ভিন্নমত “Novelette is classical usage for trivial dime-novel sort of thing; novella is a slack, boneless, affected world that we not need to describe anything.” (Kennedy;1976:245)



এতে করে এখানে বিষয়টি দাঁড়ায় এই যে, নভেলেট নভেল বা উপন্যাসেরই ক্ষুদ্র সংস্করণ। এবং সেই তুলনায় নভেলা শিথিল, নড়বড়ে কাঠামোয় তৈরি।­ নভেলেট ও নভেলার এই পার্থক্যটি আমাদের সেই সূত্রটি প্রদান করে, যেখান থেকে ‘শর্ট ফিকশন’ হিসেবে পরিচিত নভেলাগুলির কাছ থেকে আমরা নভেলেটকে আলাদা করতে পারি। সেদিক থেকে বাংলাভাষায় সার্থক নভেলেট সার্থক উপন্যাসের মতোই গুটিকয়েক। সেদিক থেকে প্রতিনিধিত্বশীল নভেলেট হিসেবে বাংলা ভাষায় বঙ্কিমচন্দ্রের ‘রজনী’, ‘ইন্দিরা’, রবীন্দ্রনাথের ‘চতুরঙ্গ’, ‘চার অধ্যায়’, অমিয়ভূষণ মজুমদারের ‘মহিষকুঁড়ার উপকথা’, রমাপদ চৌধুরীর ‘খারিজ’, সাধন চট্টোপাধ্যায়ের ‘গহীন গাঙ’, অভিজিৎ সেনের ‘বর্গক্ষেত্র’, নবারুণ ভট্টাচার্যের ‘হারবার্ট’, সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ের ‘একক প্রদর্শনী’, ‘অস্তিত্ব, অতিথি তুমি’ ইত্যাদির নাম করা যেতে পারে। (রসিক;২০০০:২৭৫) কিন্তু আমাদের বিবেচনায় আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সবচেয়ে সার্থক কয়েকটির নভেলেট-রচয়িতা হিসেবে কমলকুমার মজুমদারই অগ্রগণ্য। যদিও তাঁর প্রায় সব উপন্যাসই আকারে নাতিদীর্ঘ। এর ভেতরে কেউ কেউ ‘অনিলা স্মরণে’কেও নভেলেট বলতে চান, (শুভঙ্কর; ২০০০: ২৬৮) কিন্তু সেটি মূলত নভেলা। তাঁর লেখা মূলত ‘গোলাপ সুন্দরী’, ও ‘শ্যাম-নৌকা’কেই আমরা নভেলেট বলতে পারি যেদুটিতে ‘trivial dime-novel sort of thing’টিও এক বিশেষ ধ্রুপদীমাত্রায় বাঁধা। তবে ‘গোলাপ সুন্দরী’র চেয়েও ‘শ্যাম-নৌকা’ নভেলেট হিসেবে বিশেষভাবে সার্থক।