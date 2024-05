'রুশদি, সাঈদ ও 'ফিলিস্তিন প্রশ্ন''

Language, too, was a knife. It could cut open the world and reveal its meaning, its inner workings, its secrets, its truths.

— সালমান রুশদি (২০২৪)



Language that misrepresents the weak and the oppressed— as in “official” histories or declarations— even so relatively innocuous a thing as language can have a tremendously wounding effect on the object of that description.

—এডওয়ার্ড সাঈদ (২০০০)



সমসাময়িক বিশ্বসাহিত্যে ঔপন্যাসিক সালমান রুশদির বেশ নামডাক রয়েছে। নব্বই দশক থেকেই তিনি বেশ আলোচিত-সমালোচিত। ১৯৮৮ সালে প্রকাশিত রুশদির ‘স্যাটানিক ভার্সেস’ উপন্যাসের বিরুদ্ধে ইসলাম অবমাননার অভিযোগ ওঠে এবং মুসলিম বিশ্বে তীব্র বিক্ষোভ হয়। ১৯৮৯ সালে ইরানের তৎকালীন সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা আয়াতুল্লাহ খোমেনি রুশদিকে ‘মুরতাদ’ ফতোয়া দিয়ে তার মাথার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করেছিলেন।



এরপর থেকে সাহিত্যকর্মের পাশাপাশি সাংস্কৃতিক রাজনৈতিক বিতর্কে সালমান রুশদি রীতিমতো ডিসকোর্সে পরিণত হয়েছেন। ২০২২ সালে নিউইয়র্কে এক বক্তৃতা অনুষ্ঠানে আততায়ীর দ্বারা ছুরিকাহত হয়ে তিনি এক চোখের দৃষ্টিশক্তি হারিয়েছেন। তবে মাত্র বছর দুয়েকের মধ্যে নিজের ওপর ছুরি হামলার স্মৃতিচারণা এবং হামলা পরবর্তী অনুভূতি, নিজের লেখালেখি সম্পর্কে নানা আত্মজিজ্ঞাসায় ঠাসা এক বই তিনি বিশ্ববাসীকে উপহার দিয়েছেন। ২০২৪ সালে প্রকাশিত ‘নাইফ’ (Knife) শিরোনামের বইটিতে লেখক সালমান রুশদি এবং ব্যক্তি সালমান রুশদিকে মুখোমুখি হতে দেখা যায়।



নতুন নতুন উদ্ভাবন ও সৃজনশীলতার ক্ষেত্রে মানবজীবনে যুক্তি ও বিজ্ঞানের অপরিহার্যতা নিয়ে কোনো প্রশ্ন করা চলে না; কিন্তু যুক্তি ও বিজ্ঞানকেই মানবজীবনের একমাত্র সারসত্য এবং সর্বরোগ উপশমে সক্ষম ‘মহৌষধ’ বিবেচনা করাকে বিদ্যায়তনের ভাষায় যুক্তিবাদ ও বিজ্ঞানবাদ বলা হয়। যুক্তি ও বিজ্ঞানের প্রতি অনড় আস্থাকে ‘অর্থোডক্সি’ তথা গোঁড়ামি সাব্যস্ত করার রেওয়াজও বহুদিনের। এই দুই মতবাদ পদ্ধতির দিক থেকে যতটা না যুক্তিশীল ও বিজ্ঞানসম্মত, তার চেয়ে বেশি অন্ধবিশ্বাস। যুক্তি ও বিজ্ঞানের সর্বময় কর্তৃত্বে এই দুই মতবাদের প্রগাঢ় আস্থা। দেখা যাচ্ছে যে, রুশদির উপন্যাসে যুক্তিবাদ আর বিজ্ঞানবাদই শেষ কথা নয়, মানবজীবনের নানা ‘অলৌকিকতা’ সাহিত্যিক রুশদি অস্বীকার করেন না:

“But I also wanted to think about miracles, and about the irruption of the miraculous into the life of someone who didn’t believe that the miraculous existed, but who nevertheless had spent a lifetime creating imaginary worlds in which it did…

…. But for half a century I, who believed in science and reason, who had no time for gods and goddesses, had been writing books in which the laws of science were often subverted and people were telepaths, or turned into murderous beasts at night, or fell thirty thousand feet from an airplane and lived and actually grew horns… or in which a woman lived to be two hundred and forty-seven years old.”



অন্যদিকে, ব্যক্তি রুশদি স্বঘোষিত নিরীশ্বরবাদী, যুক্তিবাদী ও বিজ্ঞানবাদী। তবে মানবজীবনের দ্যর্থবোধকতা প্রসঙ্গে অকপট স্বীকারোক্তি করতে পিছপা হননি তিনি:



“No, I don’t believe in miracles, but yes, my books do, and to use Whitman’s formulation, do I contradict myself? Very well, then, I contradict myself. I don’t believe in miracles, but my survival is miraculous.”



অত্যন্ত সততার সাথে ব্যক্তি রুশদি সাহিত্যিক রুশদি সৃজিত সাহিত্যের সাথে নিজের ধ্যান-জ্ঞান-বিশ্বাসের দ্ব্যর্থবোধকতা চিহ্নিত করেছেন এবং অবলীলায় প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন: “What had I been up to for fifty years?” এতে ব্যক্তি রুশদির বড়ত্বই প্রকাশ পেয়েছে।



কিন্তু অতি সম্প্রতি সালমান রুশদি জার্মান রেডিও রুন্ডফাঙ্ক বার্লিন-ব্রান্ডেনবার্গকে ফিলিস্তিন প্রসঙ্গে একটি সাক্ষাৎকার দিয়েছেন। সেই সাক্ষাৎকারে তিনি কী কী বলেছেন দেখা যাক:



এক, হামাস একটি ‘ফ্যাসিবাদী সন্ত্রাসী’ সংগঠন।

দুই, হামাস থেকেই বর্তমান সংকটের শুরু।

তিন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিলিস্তিনপন্থী আন্দোলনে ইহুদি-বিদ্বেষ (anti semitism) এবং হামাসের প্রতি ‘প্রকৃত’ সমর্থন রয়েছে।



রুশদি আরও বলেছেন, গাজায় চলমান গণহত্যা যেকোনো বিবেকসম্পন্ন মানুষকে নাড়া দেবে, তা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু এ মুহূর্তে একটা স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের মানে দাঁড়াবে ইজরায়েলের পাশে হামাস পরিচালিত একটা ‘তালেবান রাষ্ট্র’। কাজেই, যদিও তিনি সারাজীবন স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের পক্ষে কথা বলেছেন, এ মুহূর্তে তিনি ইজরায়েলের পাশে ইরানের কোনো ‘মক্কেল রাষ্ট্র’ (Client State) দেখতে প্রস্তুত নন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ পশ্চিমে চলমান ফিলিস্তিনপন্থী প্রগতিশীল-বাম আন্দোলনকারীদের প্রতি তার আহ্বান, আবেগের পাশাপাশি তারা যেন ‘গভীর চিন্তাভাবনা’য় (deep thought) মনোনিবেশ করেন।



খুব সহজ করে বলতে গেলে, রুশদির সাক্ষাৎকারে পুরোনো প্রাচ্যবাদী (Orientalist) বয়ানের প্রতিধ্বনিই শোনা গেল। আন্দোলনকারীদের মধ্যে হামাস জুজু তৈরি করা সেই বয়ানেরই অংশ। প্রখ্যাত ফিলিস্তিনি তাত্ত্বিক ও সংস্কৃতি বিশারদ এডওয়ার্ড সাঈদ আশির দশকে দেখিয়েছেন প্রাচ্যবাদী বয়ানে ইসলাম ও মুসলমান মাত্রই ‘আবশ্যিক সন্ত্রাসী’ (essential Terrorist)। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইজরায়েল যা-ই করুক না কেন তা ‘বৈধ’, আর ফিলিস্তিন ও আরব মাত্রই সন্ত্রাসী। (সাঈদ ১৯৮৮)



আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে, হামাসকে এমনকি জাতিসংঘের গুরুত্বপূর্ণ উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা পর্যন্ত ‘সন্ত্রাসী’ বলতে পারছেন না। জাতিসংঘের সাহায্য বিষয়ক প্রধান মার্টিন গ্রিফিথস বলেছেন, জাতিসংঘ হামাসকে কোনো সন্ত্রাসী সংগঠন নয়; বরং একটি ‘রাজনৈতিক গোষ্ঠী’ হিসেবে বিবেচনা করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক বিজ্ঞানী এবং ভূরাজনীতি বিশেষজ্ঞ জন মিয়ার্শেইমার হামাসকে ‘বিদ্রোহী’ (insurgent) সংগঠন বলেছেন। মিয়ার্শেইয়ামারের মতো লিবারেল পণ্ডিতও যা অকপটে বলতে পারছেন, রুশদি তা পারছেন না। দেড়যুগ আগে প্রখ্যাত নারীবাদী তাত্ত্বিক জুডিথ বাটলার হামাসকে বৈশ্বিক বামপন্থী আন্দোলনের পরম্পরায় চিহ্নিত করেছেন। ৭ অক্টোবরের হামাসের হামলাকে তিনি ‘সশস্ত্র প্রতিরোধ’ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। ভারতীয় নারীবাদী তাত্ত্বিক নিবেদিতা মেনন ৭ অক্টোবরের হামাসের বিদ্রোহকে “কারা বিদ্রোহ” (prison break) অভিহিত করেছেন। উল্লিখিতদের কেউই হামাসের রাজনীতি ও মতাদর্শের গ্রাহক নন। কিন্তু বিশ্ব ইতিহাসের নিবিড় পাঠ তাদের এই সিদ্ধান্তে উপনীত করেছে যে, ইজরায়েলি উপনিবেশ ও দখলদারত্বের বিরুদ্ধে হামাস একটি প্রতিরোধ আন্দোলন। হামাস প্রসঙ্গে চিন্তাভাবনায় জাতিসংঘের একজন কর্মকর্তাও যদি সৃজনশীল কথাসাহিত্যিক রুশদির চেয়ে এগিয়ে থাকেন, তা খুব একটা আশাব্যঞ্জক ঘটনা হয় না।



হামাসের উত্থান ১৯৮৭ সালে ঘটলেও ২০০০ সালের আগে হামাস ফিলিস্তিনের প্রতিরোধ সংগ্রামের কেন্দ্রে আসতে পারেনি। অথচ ১৯৭৭ সালেই লিকুদ পার্টির আদি ইশতেহারে ফিলিস্তিনের মুক্তিকামী সেক্যুলার-জাতীয়তাবাদী সংগঠন পিএলওকে ‘সন্ত্রাসী’ তকমা দেয়া হয়েছে। আরেক বামপন্থী সশস্ত্র গোষ্ঠী পপুলার ফ্রন্ট ফর লিবারেশন অব প্যালেস্টাইন (পিএলএফপি) দীর্ঘকাল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ‘সন্ত্রাসী সংগঠন’ হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইজরায়েলের চোখে ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী সংগঠন মাত্রই ‘সন্ত্রাসী’। মার্কিন পত্রপত্রিকা ও টেলিভিশনে ‘সন্ত্রাসবাদ’ বিষয়ক ক্লিশে আলোচনার ধরন দেখে এডওয়ার্ড সাঈদ বিরক্তি প্রকাশ করে বলেছিলেন, এ সকল আলোচনা শুনলে মনে হয় যেন সন্ত্রাসবাদের উদ্ভব এই সবে গতকাল হয়েছে। অথচ বাস্তবতা হচ্ছে পরাধীনতা, দাসত্ব, ঔপনিবেশিক জুলুম এবং অবর্ণনীয় গরিবির যাঁতাকলে পিষ্ট নিরুপায় ও ক্ষমতাহীন মানুষের মরণকামড় এই তথাকথিত ‘সন্ত্রাসবাদ’। ‘সন্ত্রাসবাদ’ আদতে সাম্রাজ্যবাদী রাজনীতি ও ভিশনের ব্যর্থতাকেই নির্দেশ করে (সাঈদ ১৯৮৮, ২০০০)। ঔপনিবেশিক শোষণের বিরুদ্ধে উপনিবেশিত মানুষের ‘সন্ত্রাসবাদ’ হামাসে শুরু হয়নি, হামাসে শেষও হবে না।



রুশদির দ্বিতীয় দাবিও একইসাথে অদ্ভুত ও অনৈতিহাসিক। বর্তমান পরিস্থিতি কোনোভাবেই হামাসসৃষ্ট নয়; বরং, বলা যায়, হামাস বর্তমান পরিস্থিতির ‘যৌক্তিক পরিণতি’। ‘বর্তমান পরিস্থিতি’ ৭ অক্টোবর থেকে শুরু হয়নি। গাজায় ইজরায়েলি আগ্রাসনের ইতিহাসও নতুন নয়। ২০০১ সালে অ্যারিয়েল শ্যারন ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী হন। ক্ষমতায় এসেই শ্যারন অতি ক্ষুদ্র উপত্যকা গাজাকে বাদবাকি ফিলিস্তিন থেকে বিচ্ছিন্ন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। সেই থেকে গাজা পৃথিবীর সর্ববৃহৎ উন্মুক্ত কারাগার ও ঘেটোতে পরিণত হয়েছে। ‘বর্তমান পরিস্থিতি’র শুরু অন্তত তখন থেকে। যদিও গাজায় ইজরায়েলি আগ্রাসনের ইতিহাস আরও পুরোনো। হামাসকে বর্তমান পরিস্থিতির জন্য দায়ী করা ভিক্টিম ব্লেমিং ছাড়া আর কিছু নয়। এমনকি জাতিসংঘের মতো মার্কিন ও পশ্চিমাবিশ্ব নিয়ন্ত্রিত প্রতিষ্ঠানে থেকেও জাতিসংঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস বলতে পেরেছেন ৭ অক্টোবরের হামলা শূন্য থেকে সৃষ্টি হয়নি; অথচ ‘স্বাধীন’ লেখক রুশদি বলছেন হামাস এই পরিস্থিতির স্রষ্টা!



হিটলারের নাৎসি বাহিনীর পোল্যান্ডের ইহুদিদের ওয়ারশ ঘেটোতে বন্দি করেছিল। ঘেটোতে বন্দী ইহুদিরা তাদের বন্দিত্ব মেনে নেননি। তারা বিদ্রোহ করেছিলেন। ইতিহাসে এই বিদ্রোহকে ‘ওয়ারশ আপরাইজিং’ হিসেবে অভিহিত করা হয়। রুশদি কি এই বিদ্রোহের জন্য ইহুদিদেরকেই দায়ী করবেন?



এবার রুশদির তৃতীয় দাবি পরখ করা যাক। পশ্চিমে চলমান ফিলিস্তিনপন্থী আন্দোলনকে তিনি ‘ইহুদিবিদ্বেষী’ তকমা দিয়েছেন। রাষ্ট্র ও ক্ষমতাপক্ষ যেকোনো ন্যায্য আন্দোলনকে নেতিবাচক তকমা দিয়ে বিতর্কিত ও বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করে থাকে। ক্রিটিক্যাল ও সৃজনশীল বুদ্ধিজীবী-লেখকরা সাধারণত স্রোতের বিপরীতে গিয়ে সেই রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডের বিরোধিতা করে এর গোমর ফাঁস করে থাকেন। জায়নবাদী লবির প্রভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ইজরায়েলের সমালোচনা মাত্রই ‘ইহুদি-বিদ্বেষ’ সাব্যস্ত করা হয়।



সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসের নিম্নকক্ষ প্রতিনিধি পরিষদে ইহুদিবিদ্বেষের বিরুদ্ধে একটি বিল পাস হয়েছে। এই বিল অনুযায়ী ইজরায়েলের সমালোচনা করলেও তা ‘ইহুদিবিদ্বেষ’ হবে। কংগ্রেসের উচ্চকক্ষ সিনেট বিলটি অনুমোদন করলেই তা আইনে পরিণত হবে। অর্থাৎ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অত্যন্ত অন্যায্যভাবে ইজরায়েল রাষ্ট্র, বসতকার ঔপনিবেশিক প্রকল্প জায়নবাদ এবং ইহুদি ধর্মকে একাকার করে ফেলেছে। রুশদি সেই পালে হাওয়া দিয়েছেন মাত্র। এর মধ্য দিয়ে তিনি এই সত্য আড়াল করলেন যে, বিপুল সংখ্যক ইহুদি বুদ্ধিজীবী, শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অ্যাক্টিভিস্টরা ইজরায়েলের বিরুদ্ধে অত্যন্ত সরব, সক্রিয় ও সমালোচনামুখর। তারা সকলেই হামাসের সমর্থক– এমন উদ্ভট দাবির মাধ্যমে একদিকে যেমন হামাসকে বর্তমান বিশ্বের প্রতাপশালী শক্তির (hegemonic force) অহেতুক কৃতিত্ব দেয়া হয়; অন্যদিকে, পশ্চিমে ফিলিস্তিনপন্থী বিভিন্ন মত ও স্রোতের সংগঠন ও ব্যক্তিবর্গের এজেন্সিকে খর্ব করা হয়। স্বেচ্ছায় হোক কিংবা অনিচ্ছায় হোক, রুশদি সেই নজিরবিহীন কাজটাই করেছেন।



ইজরায়েলের পাশে হামাস পরিচালিত স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্র ‘তালেবান রাষ্ট্র’ হবে— রুশদির এই দাবি একইসাথে দুরভিসন্ধিমূলক ও কালাতিক্রমী। মূলত স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের পক্ষে বিপুল বৈশ্বিক জনমতকে বিভ্রান্ত ও বিভক্ত করার প্রয়াসের অংশ হিসেবেই রুশদি ‘হামাস জুজু’ তৈরি করতে তৎপর। আরও বড় পরিসরে প্রাচ্যবাদ তথা ইসলামভীতি এর পেছনে ক্রিয়াশীল। প্রথমত, ফিলিস্তিনে ইজরায়েল এক ঔপনিবেশিক শাসন চালিয়ে যাচ্ছে। সবার আগে প্রয়োজন ঔপনিবেশিকতা থেকে মুক্তির ন্যায্য অধিকারের পক্ষে সরব থাকা। অনাগত স্বাধীন ফিলিস্তিনে হামাসই রাষ্ট্রক্ষমতায় আসীন হবে— এমন পূর্বানুমান করা যায় না। স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের ভবিষ্যত গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ফিলিস্তিনিরাই ঠিক করবেন। নাকি গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে রুশদির আস্থা নাই?



স্মর্তব্য, ফিলিস্তিনের গাজা ও পশ্চিমতীরে অনুষ্ঠিত ২০০৬ সালের জাতীয় নির্বাচনে হামাস অংশগ্রহণ করে এবং বিপুল ব্যবধানে বিজয়ী হয়। বিদেশি পর্যবেক্ষকদের উপস্থিতিতে মধ্যপ্রাচ্যের অন্যতম সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের স্বীকৃতি পায় ২০০৬ সালের আইনসভার নির্বাচন। সেই নির্বাচনকে মধ্যপ্রাচ্যের “গণতন্ত্রের মডেল” ঘোষণা করা হয়। বিদেশী পর্যবেক্ষকদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টার। (ব্যাকোনি ২০১৮)



হামাসের বিজয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন বেশ বিপাকে পড়ে। নির্বাচন, গণতন্ত্র ইত্যাদি ভালো কিন্তু বিপুল গণরায়ে কোনো ‘সন্ত্রাসী গোষ্ঠী’র ক্ষমতায় আসা নিশ্চয়ই খুব ভালো নজির নয়! মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইজরায়েল ফাতাহর মাধ্যমে ক্যু করে হামাসকে অপসারণে তৎপর হয়। তবে সেই চেষ্টা সফল হয়নি। পাল্টা ক্যু-এর মাধ্যমে হামাস ফাতাহকে গাজা থেকে সম্পূর্ণ হটিয়ে দিয়ে গাজার নিয়ন্ত্রণ নেয়। এতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আরও নাখোশ হয়। মার্কিন বুদ্ধিজীবী নোম চমস্কি শ্লেষের সুরে বলেছেন: “Voting the wrong way in a free election is bad enough, but preempting a US-planned military coup proved to be an unpardonable offense.” (চমস্কি ২০১৫)



ফলে গাজা অবরোধ আরও জোরদার হয়। হামাসের বিজয় অবশ্য ইজরায়েলের জন্য নতুন মওকা সৃষ্টি করে। গাজাকে পরিপূর্ণ অবরোধপূর্বক ‘বৈরী অঞ্চল’ ঘোষণার সুবর্ণ সুযোগ ইজরায়েল হাতছাড়া করেনি।



গাজার ‘বর্তমান পরিস্থিতি’ বুঝতে অন্তত গত আড়াই যুগের ইতিহাসের শরণাপন্ন হতে হবে।





সাঈদ ও ফিলিস্তিন প্রশ্ন



জেরুজালেমের এক সম্ভ্রান্ত খ্রিস্টান পরিবারে প্রখ্যাত তাত্ত্বিক ও বুদ্ধিজীবী এডওয়ার্ড সাঈদ জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৭৮ সালে প্রকাশিত অরিয়েন্টালিজম গ্রন্থ তাঁকে বৈশ্বিক পরিচিতি ও খ্যাতি এনে দেয়। এই বইয়ে সাঈদ দেখিয়েছেন সাম্রাজ্যবাদী ও ঔপনিবেশিক স্বার্থে পাশ্চাত্য কীভাবে হীন ও নীচ হিসেবে প্রাচ্যকে (বিশেষত ইসলাম) নির্মাণ করে। এর একেবারে গোড়ায় রয়েছে পশ্চিমা বর্ণবাদ এবং ইসলামভীতি। এরই আরেক বিদ্যায়তনিক নাম প্রাচ্যবাদ তথা অরিয়েন্টালিজম। অনেক বিশ্লেষক মনে করেন, ফিলিস্তিনি হিসেবে উন্মূল ও পরবাসের বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতা সাঈদের অরিয়েন্টালিজম তত্ত্বের গাঠনিক উপাদান সরবরাহ করেছে।



এই অংশে আমরা এডওয়ার্ড সাঈদের প্রাচ্যবাদ তত্ত্বের বরাতে ফিলিস্তিন প্রশ্নে রুশদির প্রাচ্যবাদী বয়ান যাচাই করব। প্রথমেই ‘ফিলিস্তিন প্রশ্ন’ খোলাসা করা যাক। কোনো একটা বিষয় কখন ‘প্রশ্ন’ হয়ে ওঠে সে ব্যাপারে সাঈদ তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাখ্যা হাজির করেছেন। কোনো একটা বিষয় যখন অন্য সকল বিষয় থেকে আলাদা রূপ ধারণ করে এবং আলাদা মনোযোগ দাবি করে, তখন তা ‘প্রশ্ন’। এজন্যই ‘ইহুদি প্রশ্ন’, ‘ফিলিস্তিন প্রশ্ন’। এছাড়াও কোনো বিষয় যদি দীর্ঘকাল অমীমাংসিত অবস্থায় থাকে, তাহলেও সেটা ‘প্রশ্ন’ হিসেবে হাজির হয়। এমন ‘প্রশ্ন’ যা বারবার ফিরে ফিরে আসছে অথচ যার সঠিক চিহ্নায়ন হচ্ছে না। উপরন্তু কোনো বিষয়ের অস্তিত্ব থাকা সত্ত্বেও তা যদি অবজ্ঞার শিকার হয় তথা অনেকের চৈতন্যে হাজির না থাকে, তখনো সেটা ‘প্রশ্ন’। ইউরোপে দীর্ঘকাল ধরে ‘ইহুদি প্রশ্ন’ জারি আছে। জায়নবাদ এই ‘প্রশ্ন’ সমাধানের নামে নতুন করে ‘ফিলিস্তিন প্রশ্ন’ সৃষ্টি করেছে। [মজহার ২০১০; সাঈদ ১৯৮০]



অরিয়েন্টালিজম (১৯৭৮), দ্যা কোয়েশ্চন অব প্যালেস্টাইন (১৯৮০) এবং কাভারিং ইসলাম (১৯৮২) — সাঈদ রচিত এই বিখ্যাত ট্রিলজিকে ধারাবাহিকভাবে পাঠ করলে প্রাচ্যবাদ, ফিলিস্তিন প্রশ্ন ও ইসলামের আন্তঃসম্পর্ক বিষয়ে সম্যক বোঝাপড়া তৈরি করা সম্ভব হয়। সালমান রুশদি বহুল প্রশংসিত যাবতীয় পশ্চিমা মূল্যবোধের— যেমন গণতন্ত্র, বাকস্বাধীনতা, মত প্রকাশের স্বাধীনতা, সভা-সমাবেশের স্বাধীনতা ইত্যাদি— একনিষ্ঠ সমর্থক ও অংশীদার; কিন্তু গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় জনগণের সমর্থনে হামাস পরিচালিত স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের কথা তিনি কল্পনাও করতে পারেন না। রুশদির এই স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্র ভীতি মূলত তার ইসলামভীতিরই ‘যৌক্তিক’ বহিঃপ্রকাশ। একই কারণে পশ্চিমে চলমান ফিলিস্তিনপন্থী সভা-সমাবেশকে তিনি “হামাসের প্রতি সমব্যথী” এবং “ইহুদিবিদ্বেষী” হিসেবে দাগাতে তৎপর।



অরিয়েন্টালিজম-এ সাঈদ দেখিয়েছেন প্রাচ্যবাদী ডিসকোর্সে ফিলিস্তিনকে এমনভাবে উপস্থাপন করা হয় যেন ফিলিস্তিনিরা ঐক্যবদ্ধ পদক্ষেপ নিতে অক্ষম, যেন তাদের কোনো জাতীয় চৈতন্য নাই। অরিয়েন্টালিজম প্রকাশের দুই বছর পর প্রকাশিত দ্যা কোয়েশ্চেন অব প্যালেস্টাইন গ্রন্থে সাঈদ ইতিহাস থেকে ফিলিস্তিনিদের মুছে দেয়ার প্রক্রিয়ার বিস্তারিত বর্ণনা তুলে ধরেছেন। ফিলিস্তিন ও ফিলিস্তিনিদের ঐতিহাসিক বাস্তবতা মুছে দেয়ার আবশ্যিক পরিণতি হিসেবে তাদের মুক্তিসংগ্রামকে বিচার-বিবেচনাশূন্য ‘সন্ত্রাসবাদ’ তকমা দেয়া সম্ভব হয়।



ট্রিলজির তৃতীয় বই কাভারিং ইসলাম-এ সাঈদ দেখিয়েছেন পাশ্চাত্য দুনিয়ায় ইসলাম সম্পর্কে যে ধারণা, ভাবাবেগ ও বয়ান নির্মিত হয়; ‘ফিলিস্তিন প্রশ্ন’কে সেই ভাবাবেগ ও বয়ানের সাথে অনিবার্যভাবে জুড়ে দেয়া হয়। এর ফলে ফিলিস্তিনিদের কণ্ঠরোধ ও দমন করা সহজ হয়। যেহেতু ফিলিস্তিনের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ ধর্মের দিক থেকে মুসলমান, কাজেই পাশ্চাত্যের ইসলামভীতি ও ‘ফিলস্তিন প্রশ্ন’ একাকার হয়ে যায়। অর্থাৎ ইসলাম সম্পর্কে পাশ্চাত্যে অধিপতিশীল বয়ান ফিলিস্তিন প্রশ্নে তাদের অবস্থানকে প্রভাবিত করে। পাশ্চাত্যের মূলধারার বয়ান ও আচারভঙ্গিতে সাঈদ আরব, ইসলাম ও ফিলিস্তিনের প্রতি বর্ণবাদী (কু)সংস্কার লক্ষ করেছেন। এই বর্ণবাদী বয়ানে ফিলিস্তিনে জায়নবাদী বসতকার ঔপনিবেশিক (Settler Colonialist) শক্তি যেন মুসলমান ওরফে আরব ওরফে ‘বর্বর’ শক্তির বিরুদ্ধে আলোকিত ‘পশ্চিমা সভ্যতা’-কে রক্ষা করে চলেছে। এই সরল ও সংস্কারগ্রস্ত বয়ানে আরব ও ফিলিস্তিনি মাত্রই মুসলমান এবং মুসলমান মাত্রই ‘সন্ত্রাসী’।





ভাষা, ছুরি, প্রতিরোধ ও জখম



এবার বর্তমান প্রবন্ধের এপিগ্রাফের দুই উদ্ধৃতির দিকে মনোযোগ দেয়া যাক। প্রথমটি সালমান রুশদির সদ্য প্রকাশিত বই নাইফের উদ্ধৃতি। আততায়ীর দ্বারা অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে আচমকা ছুরিকাহত হয়ে রুশদি খোদ ‘ছুরি’ নিয়ে ভাবছেন। ভাষাই রুশদির ছুরি। আক্রান্ত হলে রুশদিও ছেড়ে কথা বলবেন না। ভাষা নামক ছুরি দিয়ে পাল্টা প্রতিরোধ গড়ে তুলবেন। তার মানে আক্রান্ত হলে প্রতিরোধের জরুরত রুশদিও অস্বীকার করেন না। নাইফ বইটা সেই প্রতিরোধের সাক্ষ্য:



“Language was my knife. If I had unexpectedly been caught in an unwanted knife fight, maybe this was the knife I could use to fight back. It could be the tool I would use to remake and reclaim my world.”



তবে এপিগ্রাফের উদ্ধৃতি বলছে কেবলমাত্র প্রতিরোধের জন্য নয়, ভাষিক ছুরির মাধ্যমে রুশদি মানুষের দুনিয়াটাও খুলে দেখতে চান। খুলে দেখতে চান এর অন্তর্নিহিত নিগূঢ় তাৎপর্য, গোপনীয়তা ও সত্যের ভাণ্ডার। আমাদের প্রত্যাশা কেবল এই, ভাষা নামক ফলায় ফালি ফালি করে কাটা আধুনিক দুনিয়ার (নিষ্ঠুর) সত্যে রুশদি যেন ‘সন্ত্রাসবাদ'-এর ক্লিশে বয়ান ছাপিয়ে সাম্রাজ্যবাদ, বর্ণবাদ ও ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে ফিলিস্তিনিদের প্রতিরোধটুকুও অনুভব করেন।



১৮৫৭ সালে সংঘটিত ব্রিটিশ উপনিবেশের বিরুদ্ধে ভারতীয় সৈন্যদের বিদ্রোহকেও (কারও কারও মতে প্রথম স্বাধীনতার সংগ্রাম) ‘সন্ত্রাসবাদ’-এর অপবাদ দেয়া হয়েছিল— ভারতীয় বংশোদ্ভূত ব্রিটিশ-আমেরিকান ঔপন্যাসিক এবং ইতিহাস সচেতন ব্যক্তি সালমান রুশদি নিশ্চই তা বিস্মৃত হননি।



দ্বিতীয় উদ্ধৃতিতে সাঈদ বলছেন দুর্বল ও মজলুমের ইতিহাসকে ভুলভাবে পরিবেশন করা দরবারি ভাষাকে স্রেফ ‘নিরীহ ভাষা’ বলার জো নাই। দরবারি ইতিহাসের ভাষায় মজলুমের অস্তিত্ব জখমের শিকার হয়। জার্মান রেডিওর সাক্ষাৎকারে রুশদির ভাষিক ছুরি প্রতিরোধ নয়, জখমের ভূমিকায় অবতীর্ণ।



রেডিও সাক্ষাৎকারে সালমান রুশদি যা বলেছেন, এর পেছনে এক বিশেষ ইতিহাস ও মতাদর্শ ক্রিয়াশীল। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, এই ইতিহাস-চেতনা ও মতাদর্শিক অবস্থান প্রাচ্যবাদের অনুকরণ মাত্র। রুশদি নাইফ বইয়ের উপ-শিরোনামে ‘মেডিটেশন’ তথা ‘ধ্যান’ শব্দটি ব্যবহার করেছেন। ফিলিস্তিন প্রশ্নকে যথাযথ ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে স্থাপনপূর্বক রুশদি ‘ধ্যান’ তথা গভীর চিন্তাভাবনায় নিমজ্জিত হলে তা তাঁর অগণিত পাঠক-শুভানুধ্যায়ীর জন্য স্বস্তিদায়ক হবে।



