'অভাজনের মহাভারত ও নয়া ভাষারীতির প্রস্তাব'

প্রচলিত প্রমিত বাংলা ভাষার বিপরীতে বাংলাদেশে একাধিক ধরনের ভাষাশৈলীতে গদ্যচর্চার সূত্রপাত হয়েছে গত কয়েক দশক ধরে। লেখ্যভাষা হিসেবে ভিন্ন ভিন্ন ভাষাশৈলীর প্রয়োগ নিয়ে যেমন বিতর্ক তৈরি হয়েছে বিদ্বৎসমাজে, তেমনি লেখকরা যার যার জায়গা থেকে যৌক্তিক কারণ দেখিয়ে নিজস্ব শৈলীর ভাষাচর্চার প্রয়াস পাচ্ছেন। নিজস্ব ভাষারীতির প্রশ্নে/ভিন্ন ধরনের গদ্যব্যবহারের পেছনে এঁদের সকলেই ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, ভাষাতাত্ত্বিক প্রভৃতি কারণ ও যুক্তি দেখিয়েছেন। এধরনের যুক্তি অমূলকও নয়, কেননা যৌক্তিক কারণ না থাকলে কেউ অযথা ভিন্ন রীতির ভাষা প্রয়োগের কথা ভাবতে পারে না। গদ্যের উদ্ভব ও বিকাশের প্রশ্নে এমন কারণ থাকেই, বাংলার ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। ষোলো শতকে চৈতন্যের কারণে বাংলা সাহিত্যের যেমন সমুন্নতি হয়েছিল, তেমনি বাংলা ভাষাও আদর্শ রূপ পেয়েছিল, এটা সকলেরই জানা। এমনকি পরবর্তীকালে বাংলা গদ্যের উদ্ভবের পেছনের বৃহত্তর রাজনৈতিক কারণ নিহিত ছিল। একই সঙ্গে নিহিত ছিল ক্ষমতা-কাঠামোও। আবার সাতচল্লিশের দেশভাগ হয়েছিল যে-রাজনৈতিক ও ধর্মীয়-সাংস্কৃতিক ক্ষমতা-কাঠামোকে কেন্দ্র করে, দেশভাগের পর বাংলাদেশের সাহিত্যের ভাষাও বদলে যাচ্ছিল ওই একই সূত্র ধরে। তাই দেখা গেল আবুল ফজল, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্, আবু রুশদের উপন্যাসের ভাষা তৎকালীন পশ্চিম বঙ্গীয় বাংলা উপন্যাসের ভাষার মতো নয়, তা একান্তই পূর্ববঙ্গীয় ছাঁচের। বায়ান্নে ভাষা-আন্দোলন ছিল বাঙালিজীবনে সবচেয়ে বড়ো ধাক্কা। ভাষা-সাহিত্য বিকাশে যুগান্তকারী চিন্তাগুলোর উন্মেষ তখনই ঘটে এবং জাতীয়তাবাদী আন্দোলন-সংগ্রাম এক্ষেত্রে বড় ভূমিকা পালন করে। মোটামুটি ষাটের দশক থেকে বাংলাদেশের ভাষার আদর্শ নিয়ে তৎপরতা শুরু হয়। নব্বইয়ের দশকের এসে একদল তরুণ প্রচলিত প্রমিত বাংলাকে খারিজ করতে চাইলেন। গদ্যে ও পদ্যে তাঁরা যে-ভাষাশৈলী ব্যবহার করতে লাগলেন সেসব গদ্যভাষার শুদ্ধতা, বোধগম্যতা ও গ্রহণযোগ্যতার পক্ষে ও বিপক্ষে কথা উঠল। মাহবুব লীলেন (১৯৭৩) মূলত নব্বইয়ের দশকের কবি, গল্পকার ও নাট্যকার। সূচনা থেকেই, বিশেষত গদ্যভাষায় তিনি আলাদা একটা রীতি ব্যবহার করে আসছেন। ২০১৫ সালে শুদ্ধস্বর প্রকাশনা সংস্থা থেকে প্রকাশিত হয় তাঁর অভাজনের মহাভারত বইটি। বইটিতে তিনি যে-ভাষারূপ ব্যবহার করেছেন পরবর্তীকালে সে-রূপকেই তাঁর ভাষারূপ বা ভঙ্গি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে চাচ্ছেন ক্রমাগত গদ্যরচনার মাধ্যমে। বর্তমান নিবন্ধটি মাহবুব লীলেনের গদ্যভাষা বা ভাষারীতি নিয়েই। কিন্তু এরূপ ভাষারীতি নিয়ে মতামত বা আলোচনা করতে গেলে একটু পেছনের দিকেও তাকাতে হয়।
২.
সকল ভাষায়ই গদ্য ও পদ্যের মধ্যে বড়ো ধরনের পার্থক্য বিদ্যমান। এই পার্থক্যের মূলে মুখের ভাষা। গদ্যের ভিত ও ভঙ্গি তৈরি হয় মুখের ভাষার বৈশিষ্ট্য থেকে। গদ্যের ভাষা আসে বাস্তবতা থেকে, চিন্তাচর্চার প্রয়োজনে। পদ্যের ভাষা অপ্রয়োজনের, কল্পনা, আবেগ ও অনুভূতি যেখানে প্রধান। শুধু বাংলার ক্ষেত্রে নয়, পৃথিবীর সকল ভাষার ক্ষেত্রে এই কথা খাটে। তাই গদ্যের ভাষা বিচার করতে গেলে এই বিষয়গুলো মনে রাখতে হয়। বাংলা গদ্যের সঙ্গে সংস্কৃত বা প্রাকৃতের সম্পর্ক ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক। এমনকি পশ্চিমাদের এদেশে আগমন এবং আগমনজনিত ধর্মরাজনৈতিক, সমাজসাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটও বাংলা গদ্যের ভিত নির্মাণে বিশেষ ভূমিকা রাখে। আগত বিদেশিদের ব্যবসাবাণিজ্য, ধর্মপ্রচার কিংবা শাসনশোষণের প্রধান লক্ষ ছিল যেখানে সাধারণ মানুষ, সেখানে সাধারণ মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ কিংবা ভাববিনিময়ে তাদের ভাষার কাছাকাছি যাওয়ার বিকল্প ছিল না। তাই মিশনারিদের প্রকাশ-প্রকাশনায় লোকভাষা ছিল গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার।
প্রথম দিকের বাংলা গদ্যভাষার নমুনা হিসেবে ব্রাহ্মণ-রোমান-ক্যাথলিক সংবাদ (দোম আন্তনিও : ১৭৪৩) কিংবা কৃপার শাস্ত্রের অর্থ-ভেদ (মানোএল দা আসসুম্পসাউ: ১৭৩৪) কিংবা কথোপকথনের (উইলিয়াম কেরি : ১৮০১) ভাষাভঙ্গির দিকে তাকালে দেখা যাবে এসব গ্রন্থের ভাষা গড়ে উঠেছিল লোকভাষা কিংবা মৌখিক ভাষার আদলে। যেমন,
ব্রাহ্মণ-রোমান-ক্যাথলিক সংবাদ
ব্রাহ্মণ : এতো যে তুমি কহিলা, এহা আমারে প্রথখ্যে বুঝাইবা; কিন্তু ধর্মাধর্মো তিনি লওয়াএন না, ধর্মো তিনি অধর্মো তিনি।
রোমান : এ সকল প্রথখ্যে বুঝাইবো যেমত জিজ্ঞাসা করহ; ধর্মাধর্ম তিনি লওয়াএন না, ধর্মো করিতে শাস্তোর দিয়াছেন তাহান ক্রেপাএ।
কৃপার শাস্ত্রের অর্থ-ভেদ
গুরু: তিনি তোমারে আশীর্বাদ দেউক, এবং তোমারে ভালো করুক; আইস, পোলা, তোমি কেটা?
শিষ্য : আমি খ্রিস্তাও, পরমেশরের কৃপায়।
গু.: কোথায় যাও?
শি: বারিতে যাই।
গু.: তোমার বারি কোথায়?
শি. : ভাওয়াল দেশে ; আমি তোমার রাইয়ত : নাগরীতে বসি।
কথোপকথন
মসালচি হাত ধুইবার জল আন।
বাবুরচিকে কহ অদ্য খানা শীঘ্র প্রস্তুত করে।
সাহেব আজি খানা জলদি তৈয়ার হওনের আটক হবেক না।
যদিও দোম আন্তনিওর ভাষা সাধু ভাষার ছাঁদের ওপর মুখের বুলির প্রলেপ দেওয়া এবং তাতে সচেতনভাবে আরবি-ফারসি শব্দের বর্জনের চেষ্টা আছে। তবে আসসুম্পসাউয়ের রীতি আবার সংস্কৃত অনুসারী দেখা যাচ্ছে না। এক্ষেত্রে তিনি পর্তুগিজ ভাষার ছাঁদে স্থানীয়/উপভাষার সমন্বয়ে একটা রূপ দিয়েছেন। কেরির গদ্য কলকাতা-শ্রীরামপুর অঞ্চলের দৈনন্দিন লোকভাষার ভিত্তিতে রচিত হয়েছিল।
অর্থাৎ সাধুধর্মী-পোর্তগিজধর্মী হলেও দোম আন্তনিও ও আসসুম্পসাউ কিংবা কেরির রচনায় বাংলা লোক/আঞ্চলিক/উপভাষার প্রাধান্য ছিল। কিন্তু ফোর্ট উইলয়াম কলেজে যে-গদ্যচর্চার সূত্রপাত হলো ঊনিশ শতকের শুরুতে তাতে দেখা গেল বাংলা ভাষার নতুন এক রূপ। অর্থাৎ সূচনালগ্নেই বাংলা গদ্যের সম্ভাবনা ভিন্নখাতে প্রবাহিত হলো। গদ্যে রূপের পরিবর্তন আসল। বাংলাগদ্যের প্রথম রাজনীতিকরণ এখানেই ঘটে। এখানকার পণ্ডিতেরা সচেতনভাবে বাংলা গদ্যকে সংস্কৃত-অনুকারী করে তুলেন। এতদিন ধরে দৈনন্দিন জীবনে তদ্ভব, আরবি-ফারসি ও দেশজ শব্দের মিশেলে যে-ভাষাভঙ্গি গড়ে উঠেছিল তাকে অস্বীকার করে নতুন এক ভঙ্গিতে গদ্যরচনার সূত্রপাত করলেন তাঁরা। ফোর্ট উইলিয়ামের পণ্ডিতদের ভাষায় আদতে লোকে কথা বলত না, সাধারণ মানুষের মুখের বুলি তো একেবারেই ছিল না তা। এধরনের ভাষাছাঁচ তৈরিতে পাদ্রি/সাহেবদের ভূমিকাও নেহাত কম ছিল না। বলা বাহুল্য, এই পথ ধরে সাধুগদ্য মান্য হয়ে ওঠার সুযোগ পায়। এক্ষেত্রে বিদ্যাসাগর-বঙ্কিমের আবির্ভাব হবে বরপুত্রতুল্য।
বিদ্যাসাগরীয় সাধু গদ্যরীতির বিরুদ্ধে প্রথম বিদ্রোহ করলেন প্যারীচাঁদ মিত্র। কৃত্রিম গদ্যরীতির পরিবর্তে মুখের ভাষার আশ্রয়ে তিনি নতুন রীতির গদ্য নিয়ে হাজির হলেন আলালের ঘরের দুলালে (১৮৫৮)। এতে তিনি লেখ্য ও কথ্যরীতির সংমিশ্রণে সমকালীন কলকাতার মুখের ভাষাকে গদ্যে রূপ দিলেন। তবে তাঁর আদর্শ ছিলেন বিদ্যাসাগর। প্যারীচাঁদ মিত্রকে অনুসরণ করে দ্বিতীয় বিদ্রোহী হিসেবে এলেন কালীপ্রসন্ন সিংহ। তাঁর রচিত হুতোম প্যাঁচার নকশার (১৮৬২) ভাষা ছিল কথ্যরীতি আশ্রিত এবং তা ছিল কলকাতার উপভাষায় রচিত। তবে প্যারীচাঁদে যেখানে সাধু ও কথ্যরীতির মিশ্রণ ছিল, কালীপ্রসন্নে ছিল শুধুই কথ্যরীতির ছাঁদ। নিচে দুজনের ভাষার নমুনা :
আলালের ঘরের দুলাল
ঠকচাচা দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলে-মোদের নসিব বড়ো বুরা-মোরা একেবারে মেটি হলুম-ফিকির কিছু বেরোয় না, মোর শির থেকে মতলব পেলিয়ে গেছে-মোকান বি গেল-বিবির সাথে বি মোলাকাত হলো না-মোর বড়ো ডর তেনা বি পেল্টে শাদি করে।
হুতোম প্যাঁচার নকশা
কর্তার গালাগালে একজন ফ্রেন্ড বড়োই চটে উঠলেন ও দনু তার সঙ্গে তেড়ে গিয়ে কর্তাকে একটা ঘুষি মাল্লেন। কর্তার বয়স অধিক হয়েছিল, বিশেষত ঘুষোটি ইয়ংবেঙ্গলী (বাদুরের বাড়া), ঘুষি খেয়ে একেবারে ঘুরে পড়লেন।
তিরস্কৃত হয়েছিলেন এমন ভাষার জন্য প্যারীচাঁদ; বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন, ‘আলালী ভাষা অশ্লীল’। যেহেতু গেঁয়ো বা সাধারণ মানুষের ভাষাভঙ্গি তাতে ছিল। প্যারীচাঁদ নিজেও সেভাষা থেকে ফিরে এলেন, পরে লিখলেন সাধু গদ্যে, কৃত্রিম এক ভাষায়। সে তুলনায় কালীপ্রসন্নের ভাষা ছিল সজীব, কিন্তু উপভাষা-ঘেঁষা কথ্যভাষায় লেখা বলে তা মান্য হয়ে ওঠার পথে বাধা পেল। সমকালীন পণ্ডিতেরা আলালের ঘরের দুলালের ভাষাকে ব্যাকরণগতভাবে ত্রুটিএবং মুখের ভাষার লঘুভঙ্গির কারণে হুতোম প্যাঁচার নকশার ভাষাকে অগ্রহণযোগ্য বলে মনে করলেন। অর্থাৎ আলালী বা হুতোমী উভয়রীতিই শুদ্ধতা, বোধগম্যতা, লঘুতা, গ্রাম্যতা, আঞ্চলিকতা ও রসসৃষ্টির পক্ষে অনুপযুক্ততার কারণে মুখের বুলি হওয়া সত্ত্বেও অনুসৃত ভাষারীতি হয়ে উঠতে পারেনি। তবে আধুনিক বাংলা গদ্যশৈলীর নির্মাণে পথ দেখিয়েছে দু-রীতিই।
পরে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও প্রমথ চৌধুরীর যৌথ প্রচেষ্টায় মুখের ভাষায় সাহিত্যিক গদ্যরীতির প্রতিষ্ঠা হয়। রবীন্দ্রনাথের ‘চলতি ভাষারীতি’ ও প্রমথ চৌধুরীর ‘বীরবলী গদ্যরীতি’ প্রচলিত সাধু গদ্যরীতির বিপক্ষে চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায়। প্রমথ চৌধুরীর এক্ষেত্রে ঘোষণা ছিল যে, বাংলা ভাষাকে শাসন করার অধিকার সংস্কৃতের নেই। তাঁর মতে, শূদ্র ভাষার অন্তর হতে ব্রাহ্মণ ভাষার উদ্ভব হয়েছে। সাধুভাষা তাই বর্ণব্রাহ্মণের ভাষা। আর লেখার ভাষার এই ব্রাহ্মণত্বের মূলে আছে রাজপ্রসাদ। সুতরাং বাঙালির মৌখিক ভাষাই বাংলা ভাষা। তাই বাঙালির মুখের ভাষায় বাংলা সাহিত্য রচিত হওয়া উচিত। গদ্যভাষার প্রশ্নে প্রমথ চৌধুরীর স্পষ্ট বক্তব্য ছিল যে, ‘যেভাষায় কথা কই সেই ভাষায় লিখতে পারলেই লেখা প্রাণ পায়।’ কিংবা, ‘আমাদের উচিত কথা ও লেখায় ঐক্য রক্ষা করা, ঐক্য নষ্ট করা নয়।’ সেদিক বিবেচনা করে তিনি ভাগীরথীর উভয় কূলের মৌখিক ভাষাকেই বাংলা সাহিত্যের ভাষা করার অভিলাষী ছিলেন। তবে মৌখিক ভাষাকে সাহিত্যের ভাষায় রূপান্তর গেলে যেসব অন্তরায় থাকে তার মোকাবেলার কথাও তাঁর ভাষাচিন্তায় ছিল। বলাবাহুল্য যে, চলতি এই গদ্যরীতি প্রবর্তনে সবুজপত্র ও একদল লেখকগোষ্ঠী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথ এবং প্রমথ চৌধুরীর ভাষাচিন্তা ও ভাষাচর্চা শুধু যে চলতি গদ্যরীতি প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা পালন করেছে তা নয়, উত্তরকালে এমনকি সাম্প্রতিক কালেও সাহিত্যে কথ্যরীতি মর্যাদা সহকারে চর্চিত হচ্ছে। অন্যদিকে নব্বইয়ের দশক থেকে প্রমিত বাংলার বিপরীতে সাহিত্যের ভাষা হিসেবে অনেকে বিশেষ বিশেষ অঞ্চলের ভাষা প্রয়োগ করে বাংলা নয়া গদ্যরীতি প্রবর্তনের চেষ্টা করছেন। এসব কবি ও সাহিত্যিক মনে করেন কলকাতাইয়া বাংলা নয়, বাংলাদশের মাটির সোঁদা গন্ধময় ভাষা অর্থাৎ, বাংলাদেশের জনভাষাই এখানকার সাহিত্যের ভাষা হওয়া উচিৎ। এ নিয়ে রীতিমতো সাহিত্যে ভাষাতাত্ত্বিক আন্দোলনও সূচিত হয়; তৈরি হয় নানা বিতর্কও। বাংলাদেশের সাহিত্যে ভাষারীতির এমন বিতর্ককালে মাহবুব লীলেন নয়া এক ভাষারীতির প্রস্তাব তুলে ধরেন অভাজনের মহাভারতের মাধ্যমে। তাঁর প্রস্তাবিত গদ্যভাষা অনেকের নজরও কাড়ে। বৃহৎ বাংলার বিশেষ ভৌগোলিক অঞ্চলের ভাষারূপকে অবলম্বন করে বিশেষ রীতির গদ্যচর্চা অর্বাচীন কিছু নয়। অবশ্য এক্ষেত্রে তাঁর গদ্যরূপের শুদ্ধতা, বোধগম্যতা ও গ্রহণযোগ্যতার বিষয়টি আলোচনা সাপেক্ষ।
৩.
ভাষার বোধগম্যতার বিষয়টি না হয় বোঝা গেল যে ভাষাটি শুনে বা পড়ে শ্রোতা বা পাঠক বুঝে উঠতে পারল কিনা? কিন্তু শুদ্ধতা বা গ্রহণযোগ্যতা তো অন্য জিনিস। এর সঙ্গে ক্ষমতা-কাঠামো, শিক্ষা-অশিক্ষা ইত্যাদি জড়িত। আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানীরা প্রশ্ন তুলেছেন, ভাষার শুদ্ধতা বলে কি আদৌ কিছু আছে? তারা মনে করেন ‘কলা’কে ‘কেলা’ বা ‘খলা’ বললে যদি অশুদ্ধ হয়, তাহলে কলাও অশুদ্ধ। কারণ সেটাও হয়েছে বিকৃতিজনিত। মূল শব্দটি হচ্ছে ‘কদলিকা’। সেই কদলিকাও এসেছে অন্য আরেক শব্দ থেকে। সুতরাং ভাষার শুদ্ধি বা অশুদ্ধি বলে কিছু নেই। অন্যদিকে গ্রহণযোগ্যতার প্রশ্নে কে কাকে গ্রহণ করবে এটা বড়ো প্রশ্ন। আমার ভাষায় আমি যদি বলি বা লিখি, আপনি কে যে তা গ্রহণ বা বর্জন করবেন? সুতরাং বিষয়টা দাঁড়ায় মান্যতা ও প্রতিষ্ঠা নিয়ে।
এখন আবার পেছনের দিকে হাঁটতে পারি। আলালের ঘরের দুলাল ও হুতোম প্যাঁচার নকশার প্রেরণায় রবীন্দ্র-সমকালেও কথ্যরীতির ভঙ্গিতে গদ্যচর্চা করতে দেখা যায় কয়েকজন লেখককে। এঁরা হচ্ছেন স্বামী বিবেকাননন্দ, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, ব্রহ্মব্রাহ্মণ উপাধ্যায় প্রমুখ। আলালী-রীতি ও হুতোমী-রীতির তুলনায় এঁদের চলতি রীতির গদ্য ছিল তুলনামূলকভাবে ‘সুকর্ষিত’ ও ‘সংযত’। কিন্তু পাঠকসমাজে তাঁদের গদ্য সমাদৃত হয়নি কিংবা তাঁরা তাঁদের গদ্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেননি। এই না-পারার কারণ উল্লেখ করতেই এই প্রসঙ্গের অবতারণা। প্রথমত, নিজেদের গদ্যরীতিকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য যে ঐকান্তিক প্রচেষ্টার প্রয়োজন ছিল তাঁদের সেটা ছিল না। দ্বিতীয়ত, তাঁদের উদ্দেশ্য অনেকটা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। তৃতীয়ত, অনেক সমালোচক তাঁদের প্রচেষ্টাকে উত্তেজনা বা খেয়ালজাত বিক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্ন বলে অভিহিত করেছেন। চতুর্থত, তাঁদের গদ্যে সুগভীর সাহিত্যনিষ্ঠা ছিল না। পঞ্চমত, কথ্যভাষারীতিকে শিল্পসৌকর্যে পৌঁছানোর জন্য যে প্রয়োগকৌশল তাতে ছিল না। ষষ্ঠত, সে ভাষায় সৃষ্টিশীল সাহিত্য রচিত হয়নি এবং সপ্তমত, সতর্ক অনুশীলন করে মান্য রূপ দেওয়ার মতো তাঁদের কোনো উত্তরসূরি প্রতিভা বা লেখকদল ছিল না। এ থেকে দেখা যাচ্ছে বিশেষ পরিস্থিতিতে বিশেষ ভাষারীতি উদ্ভব হয়েও নানা কারণে সমাদৃত বা মান্য নাও হতে পারে; সমূহ সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও গ্রহণযোগ্য নাও হয়ে উঠতে পারে।
এবারে মূল প্রসঙ্গে আসতে হয়। মাহবুব লীলেনের গদ্যরীতি কেমন? কেন এই রীতি তিনি বেছে নিলেন? এই রীতির কলকব্জাই-বা কেমন? দেখা যাবে সমকালীন উভয় বঙ্গে যে-রীতির গদ্যচর্চা হয়ে আসছে, তা থেকে লীলেনের রীতি আলাদা। শুধু যে প্রমিত বাংলা থেকে আলাদা তাও কিন্তু নয়, সমকালে প্রমিত বাংলার বাইরে গিয়ে আরও যারা গদ্য/সাহিত্যচর্চা করছেন তাদের থেকেও তাঁর ভাষারীতি আলাদা। স্বতন্ত্র এই ভাষারীতি গড়ে উঠেছে বাংলা কথ্যভাষাকে কেন্দ্র করে। এবং এই কথ্যভাষা অপ্রমিত কথ্যভাষা। বলা ভালো উপভাষা। এখন প্রশ্ন আসে কোন উপভাষা/কথ্যভাষার রূপ তিনি বেছে নিয়েছেন? স্বাভাবিকভাবে ধারণা করা যায় বাংলাদেশের উপভাষাই তিনি ব্যবহার করবেন। করেছেনও হয়তো। কিন্তু নিজে তিনি বলছেন বাঙাল ভাষায় তিনি গদ্য লেখেন। এমন ভাষারূপ বেছে নেওয়ার জন্য তাঁর কৈফিয়ত হচ্ছে,
...এইবার আমি পড়লাম বিশাল মুশকিলে। চলতি বাংলা থাইকা সিলটি ভাষার শব্দ উচ্চারণ টান সবই আলাদা। শুরু করলাম নাটকের দল কথাকলিতে গিয়া চোখ মুখ নাক জিব খিঁচাইয়া বাংলা উচ্চারণচর্চা আর লেখকগো দলে ভিড়া চর্যাপদ থাইকা এফএম রেডিও পর্যন্ত চোখ-কান খুইলা বাংলা শব্দমারঅ শিখা। বহুত বছর খাটনির পর এককালে মোর বাংলঅ টান টান হইয়া উঠল; পড়ায় বলায় লেখায় শোনায়। আর তখনই আবিষ্কার করলাম—মুই যে বাংলা কই হেইয়া তো কয় না কোনো বাঙাল; এইয়া খালি পুস্তক রচয়িতারা লেখে আর রেডিও-টিভিতে কিছু মাইনসে গলায় চাপ দিয়া কোনোমতে পড়ে। এই বাংলারে মধ্যপন্থীরা কয় প্রমিত বাংলা; যদিও এই কেডায় এইটারে প্রামাণিক সাট্টিফিকেট দিলো তার সাকিন নাই। আর রক্ষণশীলেরা কয় এইটা নাকি শুদ্ধ বাংলা; তার মানে কি বাকি সব বাঙাল অশুদ্ধ কতা কয়?
তোগো বিধান নিয়া তোরা বইসা মুড়ি খা আর সংস্কৃত হিব্রু ল্যাটিনের মতো মরা ভাষার ভাগাড়ে নিয়া তোগো শুদ্ধ ভাষারে ডাম্পিং কর। মুই মোর পথে যাই। বাঙালে যেমনে কতা কয় সেইভাবে বাংলা কইতে চেষ্টাই।
মাহবুব লীলেনের এই জবানিতে প্রমিত বাংলা নিয়ে তাঁর বক্তব্য ও সাহিত্যচর্চার ভাষা নিয়ে নিজের অবস্থান স্পষ্ট। যে অবস্থান থেকে প্যারীচাঁদ মিত্র থেকে প্রমথ চৌধুরী পর্যন্ত সাহিত্যিকরা সাধু বাংলার বিপরীতে গিয়ে সাহিত্যচর্চার ভাষা বা মান্য ভাষাকে অনুসন্ধান করেছিলেন ওই একই অবস্থান লীলেনেরও। তবে তাঁর অবস্থান প্রমিত বাংলার বিপরীতে। কারণ, তাঁর ভাষায়, এমন বাংলায় কেউ কথা বলে না। বলে না যে তা সকলেরই জানা। এই জানা থেকে অনেকে কেতাবি ভাষার বাইরে এসে মুখের ভাষায় সাহিত্য লিখেছেন নানা মাধ্যমে। কিন্তু তাঁদের কারও প্রয়াসই আদর্শ হয়ে উঠতে পারেনি। হয় নিজেদের জন্য, নয় উত্তরসূরি লেখকদের অভাবে।
লীলেন নিজের ভাষারীতির প্রয়োগের আগে এক্ষেত্রে বিভিন্ন জনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণও করেছিলেন। তার ফিরিস্তিও অভাজনের মহাভারতের ভণিতাতে দিয়েছেন। তিনি সৈয়দ শামসুল হকের নুরুলদীনের সারাজীবনের বাংলা ও পরানের গহীন ভিতরের বাংলার সৌকর্যে মুগ্ধ হয়েছেন। কিন্তু সৈয়দ হক নিজেও সে গদ্যের চর্চা করেননি। সে রীতির সম্ভাবনা মৃত্যু ঘটে এখানেই। আখতারুজ্জামান ইলিয়াস চলিত ভাষায় উপন্যাস ও গল্প লিখলেও তাঁর চরিত্ররা কথা বলে ঢাকাইয়া বাংলায়। লীলেনের পর্যবেক্ষণে, ‘সেই ভাষাগুলো সাহিত্যভাষা হইয়া বাইরাইয়া আসে নাই কন্টিনিউইটির অভাবে।’ কলকাতাকেন্দ্রিক প্রমিত বাংলার বিপরীতে অনেকে বাংলাদেশের ভাষারূপের আদলে কবিতা বা নাটক লিখতে গিয়ে একধরনের ‘খাপছাড়া’ ভাষা ব্যবহার করেন। এব্যাপারে তাঁর কথা হচ্ছে, ‘কিছু পাব্লিক আরবি ফার্সি উর্দু শব্দ বসাইয়া এখনো চেষ্টা করতাছে বাংলা ভাষাকে মুসলমানি দিবার। এই চেষ্টা পাকিস্তান আমলেও মিলিটারি সরকার থাইকা হইছিল বহুবার। কিন্তু এই মাল বাঙালি সমাজে আগেও যেমন বিক্রি হয় নাই এখনো বিক্রি হইতেছে না বিশেষ।’ সত্তর-আশির দশকে বাংলাদেশের টিভি-রেডিয়ো ও সিনেমার চাকর-চাকরানি ও গরিবগুর্বার মুখের একধরনের ভাষা দেওয়া হতো। এই ভাষা মধ্যবাংলার শব্দ ও উচ্চারণ দিয়ে রচিত। লীলেন একে বলেছেন, ‘ছ্যাবলা বাংলা’। এমনকি পশ্চিমবাংলার রেডিয়ো-টিভিতে পূর্ববাংলার চরিত্রের মুখে যেসব সংলাপ দেওয়া হয় একেও তিনি ‘আরেক ধরনের ছ্যাবলা বাংলা’ বলে অভিহিত করেছেন। এই ভাষার উৎস বিচারে তাঁর বক্তব্য হচ্ছে, ‘মূলত ষাইট-সত্তর বছরের পুরানা যশোর খুলনা বরিশাল অঞ্চলের শব্দগুলা কলকাত্তি উচ্চারণে বলায় এই উৎকট জিনিসটা তৈয়ারি হয়...’।
লীলেনের পর্যবেক্ষণে ঢাকাইয়া ভাষা বাংলার অন্য উপভাষার তুলনায় বিদগ্ধ ও শাণিত। তাঁর কথায়, ‘প্রচণ্ড শার্প আর ছোট ছোট শব্দবাক্যে এই ভাষায় বহুত কথা কইয়া দেওয়া যায়।’ সাক্ষাৎ-প্রমাণ হিসেবে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে এ-ভাষায় রচিত এম আর আখতার মুকুলের চরমপত্রের নজির হাজির করেছেন।
নব্বইয়ের দশকের অন্তত তিনজন লেখকের ভাষারীতি প্রসঙ্গে লীলেনের বক্তব্য হচ্ছে : মুজিব ইরমের সিলেটি ভাষায়, শামীম রেজার বরিশালের ভাষায় আর ব্রাত্য রাইসুর মিশ্র ভাষায় রচিত গদ্যে-পদ্যে আরও অনুসারী না আসলে ‘এই বিষয়ে বেশি কিছু কওয়ার নাই।’ আবার ইন্টারনেটের প্লাটফর্মে আবু মুস্তাফিজের গদ্যকে স্বীকৃতি দিয়ে লিখেছেন, ‘মধ্য বাংলা অঞ্চলের টানের লগে সুর মিলাইয়া একটা পুরা ভাষা প্রায় খাড়া কইরা ফালাইছেন তিনি...’।
নব্বইয়ের দশকের শেষের দিকের নাটকের ভাষার ব্যাপারে লীলেনের পর্যবেক্ষণ হচ্ছে : মাসুম রেজা সেকু সিকান্দার, রঙের মানুষ প্রভৃতি নাটকে কুষ্টিয়া অঞ্চলের শব্দ আর টোন দিয়া আলাদা একটা গ্রামীণ বাংলা বানান। একই ভাষায় নাটক লিখেন বৃন্দাবন দাস। এঁদের রচিত নাটকের ভাষা একইসময়ে মিডিয়াজগতেও প্রভাব ফেলে, ‘অনেকেই এখন এই ভাষাটা ব্যবহার করেন। এইটা বুঝতে যেমন অসুবিধা হয় না তেমনি শুনতেও কানে আটকায় না। ধীরে ধীরে মিডিয়ার বাইরেও এখন বিস্তৃত হইতেছে এই ভাষা...’। কিন্তু একই সময়ের মোস্তফা সরয়ার ফারুকীর নাটকের ভাষার ব্যাপারে লীলেনের কথা হচ্ছে, ‘ধারাবাহিকতা ও সামঞ্জস্যের অভাবে ভাষাটা এখনো খাপছাড়া ও আর্টিফিশিয়াল...’
নাগরিক সমাজে আরও এক ধরনের বাংলা এফএম রেডিয়ো ও ইংরেজি মাধ্যমে পড়া জেনারেশনের মধ্যে বিদ্যমান। লীলেন এ-ভাষাকে বলেছেন, ‘পিছলা বাংলা’ : এই বাংলার বাক্যগুলো ছোটো, ধারালো ও পিচ্ছিল। কথা বুঝা যায়, শুনতেও ভালো লাগে। যারা এই রীতিতে কথা বলে, তাদের উপর অনেকেই ক্ষ্যাপা। বেশির ভাগ লোকের ধারণা নতুন কালে যেমন হয়, এ-ভাষা এমনই। কিন্তু লীলেনের মত এ-ব্যাপারে একবারেই ভিন্ন। তিনি জোরের সঙ্গে লিখেছেন,
আমার মনে হয় এই ভাষাটার মারাত্মক বড়ো একটা ভবিষ্যৎ আছে দৌড়ের উপরে থাকা ফিউচার জেনারেশনে। শহরের বহুত ইয়াং এখন এগো ধরন আর গ্রামারে কথা কয়। কার পুরানা বাংলাগুলা তাগো জীবনের গতির লগে যেমন তাল মিলাইতে পাওে না তেমনি তাগো অগ্রসর অনুভূতি প্রকাশেও সাপোর্ট করে না বিশেষ। এই ভাষাটায় যখন আরেকটু বেশি বাংলা জানা মাইনসে কতা কইতে শুরু করব; আমার মনে হয় এইটাই হবে বাংলাদেশের পরবর্তী মৌখিক ভাষা; গতিশীল আর নাগরিক...
লীলেনের এই অনুমান সঠিক হতে পারে, আবার নাও হতে পারে। তবে তাঁর মোদ্দা কথা হচ্ছে, মুখের এই ভাষাই নাগরিক সমাজে প্রচলিত প্রমিত কথ্য ভাষাকে হটিয়ে দেবে। কথ্যভাষার জোর এমনই। কথ্য বাংলার ক্ষেত্রে তাই তিনি লোককবি বিশেষত বাউলদের ‘সহজ তরল ও সর্বগ্রাসী’ ভাষাকে সবচেয়ে গতিশীল বলে মনে করেন। ভাষার সক্ষমতা প্রসঙ্গে তিনি বলছেন, ‘কী এমন বিষয় আছে যে বিষয়ে তারা কতা কন নাই?’ তাছাড়া বাউলদের ভাষা আরোপিতও নয়, গানের ভাষা মুখের ভাষা : ‘বইয়ের ভাষা দিয়া তারা ঠিক করে না বাক্যের ধরন।’
ভাষার ব্যাপারে লীলেনের শেষ সিদ্ধান্ত প্রমথ চৌধুরীর মতোই: ‘ভাষার মূল শক্তি তো মুখের ভাষাতেই।’ এক্ষেত্রে তিনি বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণের ভাষাকে নিয়ে হাজির করেছেন তাঁর ডিসকোর্স। এখানেই ভাষার ব্যাপরে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ও অবস্থান স্পষ্ট হয়ে যায়। তিনি লিখেছেন,
একবার খেয়াল কইরা দেখেন তো ৭ই মার্চের শেখ মুজিবের ভাসনখান। অতি স্বতঃস্ফূর্ত আর সাবলীল। কিন্তু তার পুরা বক্তৃতাটাই প্রমিত বাংলার লাগে ফরিদপুরি শব্দ আর উচ্চারণ মিশায়ে করা। শেখ মুজিবের এই ভাষণের হইতে পাওে গতিশীল আর আন্তরিক ভাষায় একখান আদর্শ উদাহরণ। পণ্ডিতেরা খুইজা নিতে পারেন যে কথা কইতে গিয়া বাঙালি কোন সময় আপনি থাইকা অন্তরিক আর ঘনিষ্ঠ হইতে হইতে তুমিতে নাইমা আসে। সেই ভাসনখান শেখ মুজিব শুরু করেছিলেন সবাইরে আপনি কইয়া আর শেষ করেছেন পুরা জাতিরে তুমি কইয়া; কিন্তু একবারের লাইগাও মনে হয় না কোথাও কোনো তুচ্ছতাচ্ছিল্য আছে; মনে হয় এইটাই ওই মুহূর্তের সব থিকা উপযুক্ত সম্বোধন। শেখ মুজিবরে অন্য কোনো ভাসনে আমি কিন্তু দর্শকগো তুমি কইতে শুনি নাই। ওইটা খালি একটা জাতিরে স্বাধীনতার লাইগা ডাক দিবার সময়ে জাতির অভিভাবকের মুখেই মানায়; সেই ভাষার গ্রামার বাঙালিরা যেমন জানে; বাঙালিরা বোঝেও...
একইসঙ্গে তাঁর ভাষাচিন্তাকে প্রভাবিত করেছে বাংলা ইন্টারনেট জগতের ভাষা। তিনি লক্ষ করেছেন ইন্টারনেট জগতে প্রতিদিন নতুন নতুন শব্দ তৈরি হচ্ছে। এর অনেকটা গ্রহণযোগ্য, অনেকটা পরীক্ষায় আসীন। এসব শব্দভান্ডারের অনেক আবার সাম্প্রতিক সাহিত্যের ভাষায়ও ঠাঁই করে নিচ্ছে। সাংবাদিকতা, সাহিত্যচর্চা, সামাজিক যোগাযোগ প্রভৃতি ক্ষেত্রে ইন্টারনেট প্ল্যাটফর্ম ভাষাব্যবহারের সবচেয়ে বড়ো ও গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। সুতরাং মুখের ভাষার মতো এখানেও প্রতিনিয়ত ভাষার গ্রহণ, বর্জন ও সৃষ্টি চলছে এবং বিষয়টা ভৌগোলিক সীমায় আবদ্ধ নয় বলে তার প্রভাব সুদূরপ্রসারী।
বাংলাভাষী ব্যক্তি, পাঠক, লেখক ও চিন্তক হিসেবে উপর্যুক্ত প্রেক্ষাপটে বাংলা ভাষার বিশেষ ধর্মকে লীলেন চিহ্নিত করে নিজের ভাষারীতি নির্ধারণ করেছেন। তাঁর নিজের জবানিতে বাংলার স্বভাবধর্ম হচ্ছে,
‘বাংলা ভাষার মূল চরিত্রটা হইল কতা কইতে কইতে গিয়া যদি শব্দ মুখে আটকাইয়া যায় কিংবা চেহারা ভচকাইয়া তার উচ্চারণ করা লাগে তবে বাঙালি সেই শব্দটা বদলাইয়া ফালায়। দরকার পড়লে নতুন শব্দ বানায়; সুযোগ থাকলে বাইর থাইকা আইনা বাংলার লগে ফিট কইরা দেয়।’ অবশ্য ভাষার এই ধর্ম সর্বজনীন। যাই হোক, বাংলা ভাষার এই ধর্মকে মাথায় রেখে লীলেন বাঙাল মুলুকের মুখের ভাষাকে লেখ্যভাষা হিসেবে নির্ধারণ করেছেন। সৃষ্টিশীল সাহিত্যে নিজের ভাষার শৈলী সম্পর্কে দ্বিধাহীনভাবে জানাচ্ছেন,
...আমি সমস্ত বাঙালি জাতির ভাষা থাইকা যখন যে শব্দ পছন্দ হইছে সেইটাই নিছি; খালি খেয়াল রাখছি কোথাও আটকায় কিনা। চেষ্টা করছি সহজিয়া বাংলায় গুল্পগুলান কইতে; যেমন মহাভারতের গল্পখান কইতে দিলে কইত বাংলার পালাকার কিচ্ছাকার বয়াতি বাউল...
সুতরাং লীলেনের ভাষশৈলীতে কোনো রাখঢাক নেই। তিনি স্পষ্ট জানাচ্ছেন তাঁর ভাষার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে যে,
১. সমস্ত বাঙাল উপভাষা থেকে তিনি পছন্দসই শব্দ ব্যবহার করেছেন;
২. তাঁর ভাষারূপ সহজিয়া বাংলা এবং
৩. ভাষার ভঙ্গি হচ্ছে লোককবিদের মৌখিক সাহিত্যের অর্থাৎ পালাকার, কিচ্ছাকার, বয়াতি, বাউল প্রভৃতির ভঙ্গি।
আরও স্বীকার করে নিয়েছেন যে এমন ভাষাশৈলীতে শুরুর দিকের রচনা বলে এই ভাষায় গোঁজামিল আছে নানা জায়গায়। এমনকি প্রমিত বাংলার ছাঁদও তাতে দুর্লক্ষ নয়। সুতরাং এমন ভাষাশৈলী কেন লীলেন বেছে নিয়েছেন এবং তার স্বরূপ বৈশিষ্ট্য কী তা নিয়ে মনে হয় বিশদ আলোচনার দরকার নেই। বরং এরূপ ভাষাশৈলীর শুদ্ধতা, বোধগম্যতা, উপযুক্ততা ও গ্রহণযোগ্যতাই প্রাসঙ্গিক।
৪.অভাজনের মহাভারতের গল্পকথনের ভাষা নিয়ে কথাবার্তা অর্থাৎ সৃষ্টিশীল গদ্যের ভাষা-বিষয় হলেও চিন্তাশীল গদ্যের ভাষায়ও লীলেনের এমন শৈলী লক্ষণীয়। অভাজনের মহাভারতের ‘ভণিতা’ অংশের গদ্য কিংবা পরবর্তীকালে ইন্টারনেট প্লাটফর্মের নানা গদ্যে এমন ভাষারূপ তিনি ব্যবহার করেছেন বা করে আসছেন। এবং প্রতিনিয়ত তিনি পরীক্ষা-নিরীক্ষায় মাধ্যমে নিজের শৈলীকে একটি বিশেষ জায়গায় পৌঁছোতে তৎপর আছেন। প্রসঙ্গক্রমে এখানে তাঁর দুই ধরনের গদ্যভাষার নমুনা উদ্ধৃত করা প্রয়োজন।
সৃষ্টিশীল গদ্যের শৈলী
বাপে মরলে পোলায় রাজ্য পায়। বড়ো পোলা আঁতুড় ল্যাংড়া আন্ধা লুলা হইলে পায় ছোট পোলায়। কিংবা বাপের উচ্ছা হইলে অন্য পোলা কিংবা অন্য কারো পোলারে রাজ্য দিয়া যায়। তারপর সেই রাজায় লাঠি দাবড়াইয়—মাইনসের চামড়া ছিলা—খাজনাটাজনা নিয়া—মুকুট-সিংহাসন বানাইয়া রাজত্ব করে। কারো হেডম থাকলে নিজের পোলা শালা ভাই ভাতিজা নিয়া আশপাশের রাজ্য দখল কইরা মহারাজা হয়; না হইলে অন্যেও ঠেলায় নিজের ঘটিবাটি হারাইয়া জীবিত থাকলে বনে গিয়া হয় জটাজুটধারী সন্ন্যাসী...
রাজা শান্তনু পর্যন্ত মহাভারতে রাজাদের ইতিহাস এমনই। হাজারে হাজার রাজা। কাঠুরের দলনেতাও সেইখানে যেমন রাজা; গোষ্ঠীর বুড়াও তেমন রাজা; শিকারি দলের প্রধানও রাজা; আবার বহু বলবান ইন্দ্রও সেইখানে একজন রাজা। মহাভারতে রাজার কোনো সংজ্ঞাও নাই; মাপজোকও নাই; সীমাপরিসীমাও নাই। এক্কেবারে বাংলাদেশের গ্রামের মতো। গ্রামেরও কোনো মাপজোক নাই; সীমা-সংজ্ঞাও নাই। দুই ঘর মানুষ নিয়া যেমন বাংলাদেশে গ্রাম আছে; তেমনি লাখের উপর মানুষ নিয়া বাইন্যাচঙ্গও বাংলাদেশে একটা গ্রাম...
অভাজনের মহাভারত, মাহবুব লীলেন, ২০১৫
চিন্তামূলক গদ্যের শৈলী
কেউ কেউ কন হইলে হইতে পারে মহাভারতের দশ-বিশজন পালোয়ান কোনো এক সময় কিছু কিলাকিলি আর লাঠালাঠি করছিল: আবার এমনও হইতে পারে যে কুরু-পাঞ্চাল মারামারিরে ফুলাইয়া-ফাঁপাইয়া কবিগণ আঠারো দিনের কুরুযুদ্ধ বানাইয়া ফালাইছেন। তবে এইটাও মনে রাখা দরকার যে পাঞ্চালজাতি সম্পর্কেও কিন্তু বেদে পরিষ্কার কিছু নাই; যদিও অনেকে অনুমান-টনুমান করেন যে বেদের অমুক কথায় বোধ হয় পাঞ্চালের কথা কওয়া হইছে। কিন্তু কারো কতার লগেই কারো কতা মিলে না। একজন একখান পুস্তক রচনা কইরা এক বয়ান করে তো আরেকজন তা অন্য রচনায় বাতিল কইরা কন—তিনি যা কইছেন তা ঠিক না; মূলত মহাভারত কইছে অন্যকথা...
তয় এইটা ঠিক যে মহাভারত কইছে বহুত কিছু কিংবা মহাভারতরে দিয়া কওয়ানো হইছে বহুত কিছু। মহাভারত চতুর্বর্ণের কথা কইছে। কিন্তু গুণীজন হিসাব কইরা কন চতুর্বর্ণের সংবিধান মনু সংহিতার রচনাকাল মাত্র খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতক। কেউ কেউ কন আরো পরে; খ্রিস্টপূর্ব ২০০ থাইকা ২০০ খ্রিস্টাব্দ। মহাভারতের পরতে পরতে আছে কর্মফল—জন্মান্তরবাদ আর পূর্বজন্মের কাহিনি। কিন্তু ঋষি যাজ্ঞবন্ধ্যের উর্বর মগজ থাইকা এই জন্মান্তরবাদের থিওরিখান নাকি বাইরাইছে খ্রিস্টপূর্ব ৫০০'র দিকে; বর্ণপ্রথা চালুর সময়। মহাভারত জুইড়া অবতারগো বিশাল দাপট; স্বয়ং কৃষ্ণ সেইখানে অবতার; কিন্তু এই অবতারবাদের উদ্ভব হইছে যিশুখ্রিস্ট জন্মাইবার তিন থেকে চাইরশো বছর পরে; গুপ্ত সাম্রাজ্যের সময়; যেইখানে এইটারে জোরালো বিশ্বাসে পরিণত করছে বৌদ্ধ ধর্মের জাতক কাহিনি। কুরুযুদ্ধে বহুত ভারী ভারী লোহার অস্ত্রের বর্ণনা পাওয়া গেলেও মানবজাতি কিন্তু লোহা আবিষ্কার করছে মাত্র খ্রিস্টপূর্ব ১২০০ সালে আর তার ঠিকঠাক ব্যবহার করতে পারছে আরো বহু পরে...
‘ভণিতা’, অভাজনের মহাভারত, মাহবুব লীলেন, ২০১৫
দেখা যাচ্ছে উভয়রূপ গদ্যই আদপে একই। আর তা যদি হয়, এখন তাহলে প্রশ্ন উঠতে পারে এমন শৈলীর প্রশ্নে লীলেন যেসব দাবি করেছেন তা ঠিকঠাক তো? অর্থাৎ,
১. এই ভাষার শব্দভান্ডার সর্ববঙ্গীয় উপভাষার কিনা?
২. এই বাংলা সহজিয়া কিনা? এবং
৩. এই ভাষার ভঙ্গি বাংলার কথাকার, কিচ্ছাকার, পালাকার, বাউলদের কিনা?
যদি সবগুলো প্রশ্নের জবাব ‘হ্যাঁ’ ধরে নিই এবং একইভাবে যদি জবাবগুলো ‘না’-ও ধরে নিই তাহলে কি এই গদ্যরীতির কিছু আসে যায়? আমাদের তো তা মনে হয় না। বরং আমাদের সামনে দৃশ্যমান ভাষারূপটিকে সত্য ধরে নিয়ে তার বিচার-বিশ্লেষণ ইত্যাদি সঙ্গত। কেননা সর্ববঙ্গীয় মুখের ভাষা/সহজিয়া ভাষা/কথাকার-বাউলদের মুখের ভাষা হয়েও যদি তার শুদ্ধতা, বোধগম্যতা ও উপযুক্ততা না-থাকে তাহলে তো তা পাঠ অযোগ্য ও অগ্রহণযোগ্য হয়ে পড়ে। আবার বিশেষ অঞ্চলের যেমন বাংলাদেশের, এমনকি বাংলাদেশের বিশেষ উপভাষা কিংবা অ-সহজিয়া ভাষা কিংবা লোককবিদের সর্বজনীন ভাষাভঙ্গি না-হয়েও যদি তা শুদ্ধ, বোধগম্য ও ভাবপ্রকাশের উপযুক্ত হয় তা হলে তো এই ভাষারূপ পাঠযোগ্য ও গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠতে পারে।
লীলেনের এই ভঙ্গির শুদ্ধতা, বোধগম্যতা, উপযুক্ততা ও গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে কেউ প্রশ্ন তুলেছেন কি না আমার জানা নেই। এসব ব্যাপারে আমার জ্ঞান ও যোগাযোগ সীমিত। তবে তিনি এই ভাষার যেসব বৈশিষ্ট্য দাবি করেছেন তার লেখ্যরূপ যথাযথ হলে এই ভাষা সর্ববঙ্গীয় বা বাঙাল ভাষার প্রতিনিধি হতে বাধা দেখি না। প্রথমত শব্দভান্ডার যদি সকল উপভাষার কমন শব্দ নিয়ে হয়ে থাকে তাহলে ভাষিক যোগাযোগে কোনো প্রতিবন্ধকতা থাকার কথা নয়। মধ্যযুগ কিংবা আধুনিক যুগের সহজিয়া বাংলা বঙ্গদেশের সকল অঞ্চলে পরিচিত এবং বোধগম্য, এমনকি শিক্ষিত-অশিক্ষিত এবং সামাজিক স্তর ও ধর্মবর্ণ নির্বিশেষে। বাংলার কথাকার, কিচ্ছাকার, পালাকার ও বাউলদের ভাষা বুঝেন না এমন বাঙাল কোথাও আছেন জানা নেই। সে হিসেবে কেতাবি প্রমিত বাংলার বিপরীতে বাংলা ভাষার এমন রূপ প্রচলিত হলে বিনা বাধায় পার পাবে না এটা যেমন সত্য, তেমনি মুখের ভাষার সঙ্গে দূরের সম্পর্ক বিদ্যমান এমন প্রচলিত ভাষার বিপরীতে তা বিকল্প ভাষারূপ হিসেবে খারিজ করা নাও যেতে পারে। এটা লীলেনের বড়োদাগের একটি প্রকল্প বটে। তবে লীলেন কোথাও দাবি করছে না তাঁর ভাষাকে মান্য করতে হবে। কিংবা এই বাস্তবায়নে ভীড় জমাতে হবে। বরং সাহিত্য রচনা করতে গিয়ে কিংবা নিজের চিন্তার প্রকাশ করতে গিয়ে তিনি বড়ো ধরনের একটা ঝুঁকি নিয়েছেন। কারণ সাহিত্যের কিংবা চিন্তার বাহন যে-ভাষা তা যদি ফেল মারে তাহলে সাহিত্য বা চিন্তাটাই মাটি হয়ে যায়।
প্রথমেই শুদ্ধাশুদ্ধির প্রসঙ্গে আসি। আধুনিক ভাষাবিজ্ঞান বলে মানবভাষায় শুদ্ধাশুদ্ধি বলে কিছু নাই। আগে এ প্রসঙ্গের উল্লেখও করেছি। আমরা যাকে মান্য ভাষা বলি সেটি নির্ধারণ করা হয় কোনো ভাষার অনেকগুলো উপভাষার মধ্য থেকে যে কেনো একটিকে। যে ভাষাটিকে মান্যভাষার আদর্শ বিবেচনা করা হয়, তার বাইরে থেকে গেল যেসব উপভাষা; একটিকে মান করার জন্য অপরগুলো তাই অশুদ্ধ হয়ে যায় না। অথচ সাধারণ মানুষ তাই মনে করে থাকে। কোনো উপভাষাকে মান্য করা হবে যদিও তার পেছনে থাকে নানা যুক্তি। প্রমথ চৌধুরীর বক্তব্য-অনুযায়ী, ‘ডায়ালেক্টের পরস্পরের মধ্যে ভেদ প্রধানত উচ্চারণ নিয়েই। যে ডায়ালেক্টে শব্দের উচ্চারণ পরিষ্কাররূপে হয়, সে ডায়লেক্ট প্রথমত ঐ এক গুণেই অপর সকল ডায়লেক্টের অপেক্ষা পূর্ণাঙ্গ, এবং সেই কারণে শ্রেষ্ঠ।’ যে মুখের ভাষাকে মান্য লেখ্য করে তোলা হয়েছে, সেসব বিবেচনা করেই করা হয়েছিল। এখন লীলেনের ভাষার অশুদ্ধতা কোথায় খুঁজবেন সমালোচক? তিনি তো ভাবের প্রতিসঙ্গী শব্দ বেছে নেন বাঙাল মুখের উচ্চারণ থেকে, সেই বিচারে বাঙালের মুখের ভাষাকে তো অশুদ্ধ বলা চলে না। কারণ ওটাই তার ভাষা, বা ভাষাপ্রকাশের প্রতীক বা যোগাযোগের মাধ্যম।
আবার সাহিত্যের ভাষার ক্ষেত্রে উপযুক্ততা ও বোধগম্যতা প্রধান বিষয়। ভাষা যদি লঘু-গুরু নির্বিশেষ ভাবপ্রকাশে সক্ষম না-হয় তাহলে সে ভাষা সাহিত্যের জন্য অনুপযুক্ত। অনেকে বিশেষ উপভাষায় উন্নত সাহিত্য রচনার বিপক্ষে কথা বলেন শুধু এই কারণে যে, ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠী ও ক্ষুদ্র ভৌগোলিক সীমায় আবদ্ধ বলে ভাষাতাত্ত্বিক উপাদান ও সম্পদের অভাব হেতু সে-ভাষায় তা অসম্ভব হয়ে পড়ে। কেননা ভাষারও একটা পরিপক্বতা আছে, উপভাষা কদাচিৎ তা হয়ে থাকে। অন্যদিকে দালানের যেমন ইট, ভাষার তেমন সম্পদ। তাই যে-ভাষার শব্দভান্ডার যত সমৃদ্ধ সে-ভাষার সাহিত্যও তত সমৃদ্ধ। লীলেনের ভাষারীতির ক্ষেত্রে উপযুক্ততার প্রশ্ন আসেনা এই জন্য যে তাঁর শব্দভান্ডার প্রচুর। বাংলার যত উপভাষা আছে, এমনকি প্রচলিত যে প্রমিত ভাষা এবং তার মাধ্যমে প্রচলিত সংস্কৃত-প্রাকৃত-তদ্ভব-বিদেশি প্রভৃতি শব্দ দরকারমতো ব্যবহার করতে পারা। অর্থাৎ বাঙাল জাতি যেভাবে শব্দব্যবহার করে কিংবা করতে চায় তাঁর রীতিতে সেভাবেই প্রয়োগ করেন। সুতরাং তাঁর ভাষারীতি যে কেনো ভাবপ্রকাশের জন্য অনুকূল। অনুকূল যে তার প্রমাণ রেখেছেন মহাভারতের মতো দার্শনিক মহাকাব্যের বিচিত্রভাবের গল্পবয়ানের মাধ্যমে কিংবা দর্শন, ধর্মতত্ত্ব, রাষ্ট্রতত্ত্ব কিংবা সাহিত্যতত্ত্বমূলক বিভিন্ন চিন্তাশীল গদ্যরচনার দ্বারা।
বোধগম্যতার কথা যদি বলি তাহলে সর্ববঙ্গীয় উপভাষার যেসব শব্দ বাঙালরা দৈনন্দিন জীবনে কিংবা সাহিত্যে ব্যবহার করেন সেসব শব্দই বেছে বেছে তিনি গদ্যে প্রয়োগ করেন। অচেনা, খটমট ও তথাকথিত মান শব্দ পরিহার করে জনরুচি অনুযায়ী বাক্যে তিনি শব্দ জুড়ে দেন। তাঁর কথায় : ‘খালি খেয়াল রাখছি কোথাও আটকায় কিনা।’ সকল প্রকার পোশাকি ভাষা বা অস্বাভাবিকতা পরিহার করে জিবের সঙ্গে সম্পৃক্ত ভাষা বা ভাষাভঙ্গিই তাঁর অভিপ্সা। লীলেনের বিভিন্ন রচনায় এমনসব শব্দ দেখা যাচ্ছে প্রমিত ভাষায় যা শূদ্র হিসেবেই চিহ্নিত ছিল। ঔপভাষিক শব্দ বা টোন থাকলেই প্রমিত বাংলাকে অশুদ্ধতার ফতোয়ার শিকার হতে হয়। তাই প্রমিত বাংলা অনেক পোশাকি নিয়ম মেনে চলে। কিন্তু লীলেনের রীতিতে মুখে চলিত শব্দগুলো লেখ্যরূপ পেয়ে বাংলা ভাষার শক্তি ও সীমাকে বর্ধিত করে চলেছে।
শব্দভান্ডার ছাড়াও উপযুক্ততা ও বোধগম্যতার প্রশ্নে ভাষার সাইনটেক্সটা গুরুত্বপূর্ণ। প্রমিত বাংলার বাক্যের গড়ন কোনো কোনো ক্ষেত্রে এখনও সংস্কৃত-শাসিত, স্বাভাবিকভাবেই যা অন্তরের নয়। এমনরূপ সাইনটেক্সের বাইরে মুখের বলা বাক্যের ধরন নিয়ে লেখ্যরীতি গড়ে উঠলে ভাবপ্রকাশে যেমন বোধগম্যতার পক্ষে কাজ করে তেমনি উপযুক্ততাও পায়। লীলেনের বাক্যের ধরনই এমন, ফলে বাক্যগুলো সরাসরি বোধে ক্রিয়া করে, চিন্তা করে নিতে হয় না। কারণ এমন বাক্য তো সারাক্ষণই ভাষী আওড়ায়।
উপযুক্ততা ও বোধগম্যতার ভিত্তিতে ভাষারীতির গ্রহণযোগ্যতা তৈরি হয় এবং এমনকি গ্রহণযোগ্যতার সঙ্গে ভাষার প্রসাধনকলাও আনুষাঙ্গিক হয়ে ওঠে। এক্ষেত্রে ধ্বনিগুণ, নমনীয়তা, সরলতা, সরসতা, ওজস্বিতা, প্রাঞ্জলতা, প্রসাদগুণ, অর্থব্যপ্তি, শিল্পবোধ, সেন্স অব হিউমার, উইট, অলংকার, ছন্দ, পরিমিতিবোধ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। সাধারণ্যে এমন কথা চালু যে উপভাষাসমূহে এসব গুণ নেই বলে তা সাহিত্যের জন্য অনুপযুক্ত। কিন্তু কথাটি যথার্থ নয়, ভাষামাত্রেই এসব গুণ থাকে কম অথবা বেশি। নতুবা তা ভাবের বাহন হয়ে উঠতে পারত না। তবে চর্চা বা অনুশীলন ও পরিশীলন এক্ষেত্রে জরুরি হয়ে ওঠে। প্রসঙ্গক্রমে আলালীরীতির কথা বলা যায়, সে রীতি ধোপে টেকেনি। বঙ্কিমচন্দ্র নিজে সমালোচনা করেছেন, অথচ বিদ্যসাগরীয় রীতির সঙ্গে আলালীরীতির সংশ্লেষ ঘটিয়ে বঙ্কিম নিজের ভাষারীতির নির্মাণ করেন। সরল বাক্য, ছোটো ছোটো চাল, বাগভঙ্গির বৈচিত্র্য, বর্ণনাভঙ্গিও অন্তরঙ্গতা, নাটকোচিত আকস্মিকতা, কৌতুক ও বিদ্রূপ সবই ছিল আলালীঢঙের। এছাড়া প্রবন্ধের জটিল ও সূক্ষ্ম ভাবপ্রকাশের ক্ষেত্রেও উপযোগী ও বিচিত্র শব্দের ব্যবহার করেছেন। তাই বিশেষ করে মুখের ভাষাকে সাহিত্যের ভাষায় রূপান্তর করতে গেলে কঠোর তপস্যার প্রয়োজন পড়ে। বড়ো প্রতিভা যেমন বিশেষ ভাষারীতির স্রষ্টা হন, তেমনি বিশেষ ভাষারীতিকে কেন্দ্র করে বড়ো প্রতিভারও স্ফুরণ ঘটে। বিদ্যাসাগর, বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ কিংবা প্রমথ চৌধুরী আমাদের হাতের কাছের উদাহরণ।
বীরবলী গদ্যরীতিকে মুখের বাংলার প্রথম পূর্ণাঙ্গ সাহিত্যিক গদ্যরীতি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। মুখের ভাষাকে গদ্যরীতি হিসেবে প্রতিষ্ঠায় প্রমথ চৌধুরী কিছু নীতি ও কৌশল অবলম্বন করেছিলেন। কেননা মুখের ভাষাকে সাহিত্যের ভাষা করতে গিয়ে তাঁর মনে হয় মৌখিক ভাষার শব্দসম্পদ সর্বত্র ঠিক মার্জিত ও রুচিসম্মত নয়। সুতরাং তাকে সাহিত্যের ভাষা করতে গেলে অসুবিধা আছে। তাই নতুন ভাষার রূপ ও রীতির প্রয়োজনে তাঁর নীতি/কৌশলগুলো ছিল,
১. ভদ্রসমাজে চলে না এমন শব্দ ব্যবহারে অনীহা;
২. সংস্কৃতের পরিবর্তে অপভ্রংশ-শব্দ/নতুন শব্দের আমদানি;
৩. নতুন শব্দে ভাবের প্রাণ প্রচেষ্টা;
৫. সংস্কৃতের অত্যাচারে যেসব দেশজ শব্দ পালিয়ে বেড়াচ্ছিল, তা যথাস্থানে ফিরিয়ে আনা; মুখে মুখে প্রচলিত শব্দের আকারের ও বিভক্তির যে পরিবর্তন ঘটেছে সেটা মেনে নিয়ে বর্তমান রূপের ব্যবহার;
৬. মৌখিক ভাষার সর্বনাম ও ক্রিয়াপদের চলমান রূপের ব্যবহার;
৭. ভাষায় রসজ্ঞোচিত মাত্রাবোধের ব্যবহার ও সর্বত্র তা রক্ষা করা ইত্যাদি।
এসব নীতি/কৌশলের কারণে আলালীরীতি বা হুতোমীরীতি যেখানে আঞ্চলিক, সংকীর্ণ, কর্কশতা ও শব্দসম্পদের প্রাচুর্য থেকে বঞ্চিত বলে পরিত্যক্ত ও অগ্রহণযোগ্য হয়েছিল সেখানে বীরবলীরীতি রূপ ও রীতিতে, শক্তি ও সৌন্দর্যে সাধুভাষার যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠে।
অভাজনের মহাভারত ও অন্যান্য রচনায় মাহবুব লীলেন ভাষাপ্রয়োগের সঙ্গে এর পরিচর্যায় যে প্রসাধনকলা ব্যবহার করছেন তা সচেতন পাঠকের দৃষ্টি এড়ায় না। শব্দব্যবহারের বিচিত্রতা, বাগ্রীতির বহুমাত্রিকতা, ছন্দ, সেন্স অব হিউমার, উইট প্রভৃতি তাঁর ভাষাকে প্রাণিত করে তুলেছে। মুখের ভাষাকে সাহিত্যের ভাষা করে তোলার জন্য যে আন্তরিক ট্রিটমেন্ট তা আশাপ্রদ। এধরনের ভাষারীতিতে আরও সৃষ্টিশীল ও চিন্তাশীল রচনা প্রকাশ না-হলে আমরা বুঝতে পারব না লীলেন তাঁর ভাষাশৈলীকে ঠিক কোথায় স্থির করতে চান। অথবা নিজেই এ রীতিতে স্থির থাকবেন কি না সেটাও দেখার আছে। প্যারিচাঁদের সাধুগদ্যে ফিরে আসার ঘটনা আগেই উল্লেখ করেছি। অন্যদিকে এধরনের ভাষাশৈলী ব্যবহার করলেই যে এ-ভাষা প্রভাবশালী ও সর্বত্র চর্চিত প্রমিত ভাষারীতির প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠবে সেটাও ভাবা সঠিক হবে না। যতক্ষণ-না লীলেন নিজের লড়াইটা চালিয়ে যাবেন এবং একদল শক্তিশালী লেখককূল এভাষায় উন্নত সাহিত্য রচনা করে ভাষাটিকে গ্রহণযোগ্য করে তুলবেন।
৫.
‘লুথার যেদিন জর্মানির লোকভাষায় বাইবেলের অনুবাদ করলেন, সেই দিনই জর্মান সাহিত্যের পাকা বুনিয়াদের পত্তন হলো।’ কথাটি প্রমথ চৌধুরীর। কারণ ল্যাটিন ছিল মানুষের মুখে চাপিয়ে দেওয়া একটা লোহার পাত, একটা গোষ্ঠীর কাছে নিজেদের রক্ষা করার বর্মও। সংস্কৃত ছিল বাঙালদের কাছে এমন পাত ও বর্মসদৃশ। জনচিত্তের সঙ্গে তার কোনো যোগাযোগ ছিল না। তাই সঙ্গত কারণে চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পরেই বাংলা সাহিত্যের প্রকৃত অভ্যুদয় হয়েছে, এটিও প্রমথের কথা। কারণ চৈতন্য ব্রাহ্মণ্যধর্মের বিরুদ্ধে বৈষ্ণবধর্মের, জ্ঞান ও কর্মের উপরে ভক্তির প্রধান্য প্রচার করতে গিয়ে সংস্কৃত ত্যাগ করে বাংলা ভাষার আশ্রয় নেন। বাংলা তখন ছিল লোকভাষা। কালের বিবর্তনে সে লোকভাষাকে হটিয়ে কৃত্রিম বা বানানো ভাষা হয়ে ওঠে বাংলা সাহিত্যের ভাষা, যেটিকে আমরা ‘সাধু' বলে ডাকি। তারপর সাধুভাষার বিপরীতে লোকভাষাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে চলিত ভাষা বা অধুনা প্রমিত বাংলা। সেটাও ভাষার নিয়মে হয়ে ওঠে মুখের ভাষার থেকে দূরবর্তী। তাই এই মুখের ভাষা আর লেখার ভাষার দূরত্ব ঘুচাতে উদ্ভব হচ্ছে বিভিন্ন উপভাষাকে কেন্দ্র করে কিংবা লোকমুখে ব্যবহৃত মিশ্রভাষার বিভিন্ন লেখ্যরীতি। এসব রীতির মধ্যে বাংলাদেশে বা পশ্চিমবঙ্গে কোনোটাই আদর্শ হয়ে উঠতে পারেনি কিংবা প্রমিতরীতির যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠতে পারেনি। এসব ভাষারীতির মধ্যে মাহবুব লীলেনের রীতিটি মিশ্রভাষার অর্থাৎ বাঙালদের মুখের ভাষার আদলে নির্মিত। রীতিটি এখনো যেহেতু পরীক্ষা-নীরিক্ষার ভিতর দিয়ে চর্চিত হচ্ছে এককভাবে, সেহেতু ব্যক্তিবিশেষের রীতি হিসেবে অবশ্যই সেটা গণ্য ও গ্রহণযোগ্য যেমন কমলকুমার মজুমদার, সুবিমল মিশ্র, সতীনাথ ভাদুড়ি কিংবা অমিয়ভূষণ মজুমদারের ভাষারীতিগুলো গণ্য ও গ্রহণযোগ্য। জাতীয় ভাষার কিংবা সামগ্রিক বাংলা ভাষার প্রতিস্পর্ধী রীতি হিসেবে একে দাঁড়াতে গেলে প্রমিত বাংলা নিয়ে যে আবেগ ও প্রাইড বাঙালির মধ্যে বিদ্যমান তার সঙ্গে জোর লড়াইয়ের প্রয়োজন হবে। এই লড়াই নিয়ে এখনই কোনো বক্তব্য আমার নয়।