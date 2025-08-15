X
সুহিতা সুলতানা
১৫ আগস্ট ২০২৫, ১৩:৫৭আপডেট : ১৫ আগস্ট ২০২৫, ১৩:৫৭
হাত

একবার আমার এ হাত ঘাতকের বিষে নীল ছিল
পথের সমস্ত কাঁটা মুখোশের আড়ালে ছিল অন্তর্হিত
রক্তাক্ত সন্ধ্যায় নিঃশব্দে জ্যোৎস্না ডুবে যায়
বস্তত সপক্ষে কিছুই ছিল না
তখন দাঁতের দর্পণ সমস্ত শুদ্ধতা চকিতে আড়াল
করে রাখো। ধারালো দাঁত দিয়ে মেধা ও কবিতা
চিবিয়ে খায় অতিদ্রুত
দিন ও রাত্রির মুখোমুখি আমার এ হাত
লাল ও নীলের সমারোহে অদৃশ্যমান ঢেউয়ের মতোন
কুণ্ডলী পাকায় অনবরত

চারদিকে যখন কিছুই থাকছে না
তখন ধোয়ার কুণ্ডলী
অবৈধ মেঘের সুহৃদ
এক দীর্ঘকায় ছায়াক্রোধে অগ্নিমুখ
রূপালি চাবুকে ক্ষতবিক্ষত করছে আমার নিপুণ হাত

সব সংঘের চকিত চাহনি পেছনে ফেলে
দুঃসহ শুদ্ধতা চাই
সোনালি হৃদয় চাই
আত্মবিনাশের আগে আমি অন্তত
আমার সেই নক্ষত্র-হাত চাই


ঘাতকের নগ্ন করতল

আজ এই দিনে সব হবে রাজপথে
বিপন্ন চিবুক, ওষ্ঠের বিপরীতে চুম্বন
কামুক তীর বিদ্ধ হবে সহস্র ঘৃণার
মুখে; অতিকায় সবুজ বৃক্ষ পুড়ে ছাই
হবে। ক্ষুব্ধ চাবুক উঠে আসবে বসন্তের
দিনে। গ্রীবার পাদদেশ বেয়ে দ্বিখণ্ডিত
ঠোঁটের ছুরি। ঘূর্ণমান নাভির ভেতরে
সোনার ছেলেরা বিনাশী প্রহর
গোনে। কালো ছায়া আর ভূতের নাচনে
রুদ্ধ হয় পৃথিবীর গতি

তুমি কোন দিকে যাবে?
সবদিকে ঘাতকের নগ্ন করতল


মস্তিষ্ক

যারা তোমার মস্তিষ্ক বিকল করে দেয়
তোমার চিন্তা ও বিশ্বাসকে হত্যা করে
অন্ধকারের দিকে ঠেলে দেয় অনবরত
যারা তোমার হৃৎপিণ্ড সর্বনাশের গলায়
ঝুলিয়ে হতাশার চূড়ায় উঠিয়ে দেয় তারা
কখনো রাতভর ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে না
তাদের নেশার বুদ্বুদ নষ্ট জল ও বিবর্ণ
নখরের কাছে নতজানু হয়ে থাকে! শূন্য
ও শূন্যতার মধ্যে কী নিবিড় শয়তানের
অট্টহাস্য আহ্লাদ গলিয়ে উচ্ছন্নে যেতে
যেতে জীর্ণ করে তুলে চারপাশ। জন্মান্ধ
যে, সে চিরকাল না দেখার অহংকারে...
স্বনামধন্য হয়ে বেঁচে থাকে তাৎপর্যপূর্ণ
হয়ে। আমি যেদিন জানতে পারলাম এই
বিস্তৃত বনভূমি এই ফসলের ক্ষেত এই
নদী আমার নয় তাহলে কিছুই আমার
ছিল না? কে আমি? অনিশ্চিতভাবে
যে যার মতো নিগূঢ় তত্ত্ব হয়ে স্তব্ধতার
আয়নায় নিরবচ্ছিন্ন শূন্যতায় বিদীর্ণ
হতে হতে নৈঃশব্দ্যের মুখোমুখি বসে।


যুগপৎ

মেয়েটি দুঃখের উত্তাপ ছড়াতে ভেসে যেতে চাইছিল
মধ্যসমুদ্রে। অপক্ষমতা আর প্রতিশ্রুতিহীন আধিপত্যে
তার কোনো মোহ ছিলনা যদিও। যুগপৎ অমোঘ তাৎপর্য
পরিমিতি বোধকে যখন অযৌক্তিক ও দ্বন্দ্বমুখর করতে
উদ্যত কেউ কেউ তখন উদ্ভূত পরিস্থিতি থেকে মুক্তি
পেতে আত্মহননকে নির্দিষ্ট করে সরল জলের কাছে
নিজস্ব নিয়মে শূন্যতার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বিশ্লেষিত হতে
চাইছিল বির্নিমাণের মোহে। কিন্তু স্বাধীন ইচ্ছার অভিব্যক্তি
না থাকায় মানুষ ক্রমশ অব্যক্ত বিষাদে নীল হয়ে ওঠে।
এভাবে যুক্তিহীন অজ্ঞতায় নৈঃশব্দ্যের ভেতরে মনও
বেঁকেচুরে বসে। কোথাও স্বস্তি নেই। এ বড় দহনের কাল
আত্মহননের সমূহসংকেত চৌহদ্দীর ভেতর পথে উদ্যত


বরষার কবিতা

আষাঢ়ের এমন দিনে শুরু হয় অপেক্ষার দুলুনি ঘেরাটোপের মধ্যে
পড়ে গেলে যেমনটা হয়, তেমনটা এখন আর হয় না। নিজের
শহরের মানুষগুলোর ওপর একটা আলাদা মায়া আর বিশ্বাস থাকে!
কেন থাকে তাও জানি না! কিছুক্ষণ হলো বরষা থেমে গ্যাছে, আমার
ইচ্ছে ছিল আজ সারাদিন বরষা আমার সাথে থাকবে। চাইলেই তো
আর সবকিছু হয় না! শহরের জীবনে বরষাও একান্ত নিজের নয়!
খাপছাড়া সম্পর্কের মতো! এই আসে এই যায়! নিস্তব্ধতার প্রহরগুলো
বরষার মতো হীম ও অবসন্ন! আমার দৃশ্যসীমায় কোথাও তুমি ছিলে
না! হঠাৎ চা বাগানের সরল রীতির মতো তুমিও দাঁড়ালে তার পাশ
ঘেঁষে! অভ্যাসবশত নদী ও বনভূমি বৃষ্টির জল নিয়ে খেলতে থাকে
সারাদিন। পাল তোলো নৌকার ওপারে ধু ধু মরুভূমি, মরুবাসীদের
মন ছোট হতে হতে ঘাসের চেয়েও আরও ছোট হতে থাকে!
তাদের কাছে বরষা ও নদীর গল্প যথেষ্ট সুখকর নয়!


অসমাপ্ত কবিতা

গভীর রাতে ভ্যানগঘের কর্তিত কান ও প্রদোষ পালের দাঁত উঠে
বসলো আমার কবিতাগ্রন্থের ঠিক পাশে! এ দৃশ্যটি যদিও আমার
কাছে সুখকর নয় তারপরও দু’জন প্রিয় শিল্পীর কান-দাঁত বলে কথা
ভানগঘের কর্তিত কান বেয়ে লাল রক্ত চুইয়ে পড়ছিল আর প্রদোষ
পালের অর্ধ দাঁতসমগ্র ল্যাপটপের স্ক্রিনে ভেসে বেড়াতে লাগলো! এই
হলো নিয়তি! তবু অনিদ্রার কালে এদের আগমন আমাকে নতুন...
দিগন্তের দিকে নিয়ে যাচ্ছিল! দৃশ্যত আমি কী আরও কিছুর জন্য
অপেক্ষা করছিলাম? র‌্যাবোর নরকে সেদিন ঢুঁ মেরে দেখলাম তিনি
আগের মতই আছেন! সমুদ্রের জলে ভেসে যাচ্ছে রিলকের প্রেম


অনিদ্রার লবণাক্ত প্রহর

খুব জটিল ও দ্বিধাগ্রস্ত সময়ের ওপর খড়গ হয়ে বসেছে
স্মার্টফোন। কতদ্রুত অশব্দের অন্ধকার পাখিদের শেকড়
ধরে উপড়ে ফেলেছে দীর্ঘশ্বাস! প্লাবনে ভেসে গ্যাছে স্বপ্ন
ও চিন্তার ঘর। বিমর্ষ পৃথিবীর উপকণ্ঠে দাঁড়িয়ে দেখছি
মানুষের দুর্মতি আর দুরাত্মার ধ্বনি। হৃদয় বিদীর্ণ করে যে
দুর্মুখ পোশাকের জীর্ণতা উলঙ্গ করে তোলে প্রেক্ষাপট
সে কী কখনো মানুষ ছিল? আজকাল চারদিকে ধর্মের
নামে ভণ্ড ঋষিদের ঘৃণ্য মুখ প্রকট হয়ে উঠেছে। যারা
বোধ ও বিবেক বিক্রি করে উল্টে দেয় ‘রেমসিভির’ গুরুত্ব
আম্পানকে রোমান্টিক সঙ্গী ভেবে ল্যাম্পপোস্টকে
প্রেমময় করে তুলে তারা দেশদ্রোহী, মাতাল পুরোহিত
এখন মৃত্যু দীর্ঘতা বোঝেনা অস্বপ্নের দাহ ও অস্থিরতা
বোঝে। অনিদ্রার লবণাক্ত প্রহর কর্দমাক্ত করে তোলে
ঋতুর বৈভব ঝরে যাওয়া ঝাউপাতা, অপূর্ণ উপত্যকা


উৎক্ষিপ্ত যুগসন্ধিহীন সময়

মাঝরাতে ঘুম ভেঙে গেলে আমিও তোমার মতন
কবিতার খাতা খুলে বসি! অসমাপ্ত সংলাপ জুড়ে
বসে মনের ওপর। মাথা ও চোখ খুলে খুলে পড়ে
বিষাদে মোড়ানো অনিদ্রার ওপর! তিনি থাকেন ধর্ম
তলায় কিন্তু ধর্ম মানেন না! বিদ্যাসাগরকে বুড়ো আঙুল
দেখিয়ে নিজেই সাগরে ঝাঁপ দেন অন্ধকার রাতে! অসুস্থ
আইন মাথায় তুলে দীর্ঘ মন্তব্য লেপ্টে দেন পাতাজুড়ে!
একটা উৎক্ষিপ্ত যুগসন্ধিহীন সময় গড়িয়ে পড়ে চৌহদ্দি
বরাবর। কে কার জীবনের কাছে থিতু হয়ে বসে কে
জানে? অহর্নিশ হা-মুখ খুলে কী দ্যাখো তুমি? মফস্বলের
বনে-বাদাড়ে টুপটাপ নিঃসঙ্গতা ঝরে পড়ে। তবে এখানে
নাগরিক উত্তাপ আছে বটে কিন্তু সুরের হাওয়া নেই।
আমদের তরুণেরা সামান্য প্রশান্তির জন্য রাঙামাটির
পথ ধরে জল তুলিতে যায়! তাদের উচ্ছ্বলতা প্রাণ ভরিয়ে
দেয়! কিন্তু কবে য্যানো পতনের জোয়ারে ভেসে গ্যাছে
তার আঙুল; তার জীবন ও শূন্যতার মধ্যে ছিল লোভার্ত
চাহনি, অতঃপর লোভকে আঁকড়ে ধরেই বেঁচে বর্তে থাকতে
চায় সে! একদিন এই স্বাধীন বঙ্গদেশে ভেঙে গুড়ো গুড়ো
হয়ে যাবে তোমার তৃষ্ণার্ত কামুক পথ ও মুখোশবন্দী মুখ!


ক্যাসিনো

ক্রমশ জালের ভেতরে সন্দেহাতীত টার্ম। গড়িয়ে গড়িয়ে যায় জাদুর বল, সতৃষ্ণ অনুরাগে পর্যবেক্ষণের লাটাই আজ ভোকাট্টা ঘুড়ি। কোনো দৃশ্যই যেন দৃশ্য নয়, প্লাস্টিকের দরজা খুলতে খুলতে অমসৃণ মুদ্রার ওপর শুয়ে আছে স্তনের ছায়া। ঘটনার ধূম্ররাশি ক্রমশ ছড়িয়ে পড়েছে বিনিদ্র রাত্রির গ্রীবার ওপর। হে আশ্চর্য নগরী স্নান শেষে মূলের উদগম চূর্ণ হতে হতে অগ্রাহ্য আয়নায় সূর্যগ্রহণের নামে পূর্ণগ্রাস হতে থাকে!


ভূখণ্ড

তুমি অনুগ্রহ দেখালে সময়ও দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে ওঠে দেশ আর দেশ থাকে না! ভূখণ্ডজুড়ে ঘৃণা আর অবিশ্বাস, স্তব্ধতায় নুয়ে পড়েছে সন্ধ্যার আকাশ মানুষের মন আজ বিপর্যস্ত। অবরুদ্ধ হয়ে রয়েছে গোধূলির আলো। কতটা এগোলে তোমাকে ছোঁয়া যায়? দেশ ভাগের পর ভ্রুর প্রান্তদেশ ছুঁয়েছিল মন ও দিগন্ত। সেই থেকে জেনেছি আমরা একে অন্যের। টুকরো টুকরো শীতের কণিকা চুঁইয়ে পড়ছে জানালার কার্নিশ বেয়ে। এ জগৎসংসার পৌষের মতো নিঃসঙ্গ, স্তিমিত হৃদয়হীন। আমি যখন একাকী নিঃসঙ্গ মনে এসব ভাবছিলাম তখন তোমাদের শহরে শুরু হয়েছে ক্লান্তিহীন পথচলা, অধিকার সুনিশ্চিত করবার লড়াই জানি, এসব তোমার একেবারেই পছন্দ নয় যেহেতু তোমার নাগরিকত্ব নিয়ে কোনো প্রশ্ন ওঠেনি। ব্রোথেলের সিঁড়িতে যে নারী বসে থাকত একদিন সেও এখন রাজনীতির মারপ্যাচ ভালো বোঝে; ভূখণ্ড আগলে বসে থাকে সর্বক্ষণ।


সুহিতা সুলতানা, জন্ম ১৯ সেপ্টেম্বর ১৯৬৫ যশোরে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে বিএ (অনার্স), এমএ। প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ : দাঁড়াও পথিকবর (যৌথ), দুঃসহ শুদ্ধতা, অবিরাম শোকার্ত স্বপ্নেরা, অসংখ্য অভিশাপ, আমার নিদ্রার ভেতরে, হাওয়ায় হাওয়ায় ওড়ে বিষঘুম, শূন্যতার এক আশ্চর্য মহিমা, নির্বাচিত কবিতা, ভাসে বহুবিধ খেলা, কবিতা সমগ্র ১। প্রবন্ধ গ্রন্থ : সুহিতা সুলতানার গদ্যসংগ্রহ, প্রথম খণ্ড; সম্পাদনা গ্রন্থ : ১৯৪৫-১৯৯৫ ষাটজন কবির কাব্যচিন্তন; গ্রন্থ, প্রকৃতি, বিজ্ঞান ও মন এবং গদ্য ও অন্যান্য প্রসঙ্গ। উপন্যাস : মুখোশের আড়ালে নরনারীগণ, মানবাঙ্ক, মুক্তিযুদ্ধ ও একা একজীবন, ধ্বংসবীজ।

