শুক্রবার, ০৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২০ ভাদ্র ১৪৩২
'অপরাধ ও শাস্তি' মানবমনের অন্ধগ্রহে অভিযাত্রা

নাসরুল্লাহ শারাফাত
০৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০১:১৫
আপনারা কেউ খুন করতে চান? বেশ আটঘাট বেঁধে খুন? জানতে চান খুন করার আগে ও পরে আপনার মাথায় ঠিক কী কী ভাবনা আসতে পারে?
ধরুন আপনি খুন করে ফেললেন, কোনো প্রমাণ না রেখেই—যাকে বলে একটি নিখুঁত হত্যাকাণ্ড; তবু আপনার মানসিক অবস্থার কী হাল হতে পারে মনের ভেতর বাস করা এক অন্য আমির কারণে, সেসব জানতে চাইলে আপনার পড়া দরকার—'প্রেস্টুপ্লেনিয়ে ই নাকাজানিয়ে'।

আমার খুন করার ইচ্ছে নেই, কিন্তু যারা খুন করে—বিশেষ করে শিক্ষিত বই পড়ুয়া খুনী—তাদের মনের হালচাল জানতেই পড়েছিলাম ‘অপরাধ ও শাস্তি’। আজকের আলোচনা এই বইটি নিয়েই। তবে তার আগে একজন মানুষের কথা বলি—যার ছিল জুয়ার নেশা। সে একটু আধটু নেশা নয়, রীতিমতো বিধ্বংসী নেশা। তবে জুয়াড়ি হলেও লোকটি ছিল বিপ্লবী। ইতিহাস থেকে জানি রাষ্ট্রপ্রধানরা বিপ্লবীদের সহ্য করতে পারেন না, এখানেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। জার নিকোলাসের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ এনে লোকটাকে দেওয়া হয়েছিল মৃত্যুদণ্ড। কিন্তু মৃত্যুর পরোয়ানা প্রাপ্ত মানুষটি, যিনি একজন লেখক, ফিওদর মিখাইলোভিচ দস্তয়ভস্কি, যিনি তৈরি করবেন সাহিত্যের নতুন ইতিহাস, তার তো মাত্র ২৫ বছর বয়সে ফায়ারিং স্কোয়াডে গুলি খেয়ে মরে গেলে চলবে না। ‘অপরাধ ও শাস্তি’, ‘কারামাজোভ ভাইয়েরা’, ‘বঞ্চিত লাঞ্ছিত’—এসব লিখতে তার জীবনকে হতে হবে আরও দীর্ঘ।

দস্তয়েভস্কি ফিরে এলেন ফায়ারিং স্কোয়াড থেকে, সে এক দারুণ কাহিনী। অন্য একদিন এ নিয়ে বাচালতা করা যেতে পারে, যেহেতু ফিওদরের জীবন নিয়ে লিখতে গেলে তা চর্বিত চর্বণ হয়ে ওঠার আশঙ্কা থাকে।

বইটির কাহিনী মোটা দাগে—রাসকলোনিকভ নামে সদ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়া ছেড়ে দেওয়া চব্বিশ বছরের এক যুবকের দুটি খুন করার, এবং জোড়া খুনের পরবর্তী নানান মনস্তাত্ত্বিক ক্রিয়া—প্রতিক্রিয়া, আত্ম-অনুসন্ধান, ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে ওঠার এবং ঈশ্বরের পথে ফিরে আসার এক মহামানসিক যাত্রার বৃত্তান্ত।

আরেকটু বিস্তারিত আলোচনা করতে গেলে বলতে হয়—রাসকলোনিকভ আইনের ছাত্র ছিল। স্বপ্ন দেখেছিল পৃথিবী বদলে ফেলার, নেপোলিয়নের মতো। সে নিজেকে মনে করতো প্রতিভাবান এবং অচিরেই ইতিহাসে জায়গা করে নেবার মতো ব্যক্তিত্ব; কারণ সে অপরাধ বিষয়ক একটি প্রবন্ধ লিখেছে। প্রবন্ধটিতে সে একটি তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করেছে যা বেশ অভিনব।

নিজেকে বিশাল প্রতিভাবান ভাবা রাসকলোনিকভ মনে করে দারিদ্র্যের কারণে তার প্রতিভার যথাযথ বিকাশ হচ্ছে না, বিশ্ব দরবারে সে বুদ্ধিজীবী হিসেবে পরিচিতি পাচ্ছে না। তবে পড়ুয়া রাসকলোনিকভ পাশ্চাত্যের কিছু আইডিয়া মগজে ধারণ করেছিল যা তাকে খুনের রসদ জোগায়।

নিম্নবিত্ত এই যুবক তার কমদামী জিনিসপাতি বন্ধক রেখে এক বিধবা বয়স্ক মহিলার কাছ থেকে টাকা নিত। মহিলার নাম ছিল আলিওনা ইভানোভনা। মোটামুটি বিত্তশালী। বন্ধকী জিনিসপাতি রেখে দিয়ে নানান স্তরের মানুষদের সে শোষণ করতো, নির্দিষ্ট সময় পার হয়ে গেলে সেসব গায়েবও করে দিত; এছাড়া টাকা দিত চড়া সুদে।

রাসকলোনিকভ মহিলাটির নাম দিয়েছিল উকুন—রক্তচোষা উকুন। সে ভাবতো—উকুনের মতোই এ মহিলা সমাজের জন্য ক্ষতিকর; মাথা সুস্থ রাখতে যেমন উকুন মেরে ফেলতে হয় স্বাভাবিক মনে, তেমনই সমাজে শোষণ বঞ্চনা লাঞ্ছনা কমাতে এবং বৃহত্তর মানুষের সুখের জন্য আলিওনা ইভানভনাকেও মেরে ফেলা দরকার।

অনেক ভেবেটেবে একদিন রাতে বিধবা বুড়িকে সে কুঠারের কয়েকটি আঘাতে খুন করলো। এরপর মহিলার আলমিরা ঘেঁটে টাকা পয়সা, দামী দ্রব্যসামগ্রী বের করতে তৎপর হয়েছিল; কিন্তু বাসার দরজা যে খোলা এ সম্পর্কে সে হয়ে গিয়েছিল বিস্মৃত।

তখন বাসায় প্রবেশ করলো বুড়ির অল্পবয়সী বোন লিজাভেতা। লিজাভেতা মেয়েটি ভালো, ঈশ্বরে বিশ্বাসী, ভীরু। কিন্তু লিজাভেতা  তার অপকর্ম দেখে ফেললো। রাসকলোনিকভ তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় তাকে খুন করেছিল, যেহেতু তাকে খুন না করলে তার পুলিশের কাছে ধরা পড়তে হতো। কাজ শেষে যখন বাসায় ফিরলো, তখন থেকে তার গায়ে এসেছিল ধুম জ্বর, এবং নানান প্রলাপ বকছিল সে।

অপরাধ করে ফেলার পর তার মনের মধ্যে তৈরি হয়েছিল দুটি সত্তা। এই দ্বৈত সত্তার সংঘাতে বিপর্যস্ত হয়ে উঠলো সে। তবে খুনের পরেও তার মধ্যে তেমন উল্লেখযোগ্য পাপবোধ তৈরি হয়নি। সে নিজের মনে নানান আপাত বুদ্ধিবৃত্তিক বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে এই অপরাধকে লঘু করার বা নিজের কাজকে ন্যায্যতা দেবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু এদিকে শুরু হয়ে পড়লো জোড়া খুনটির তদন্ত। সে ধরা পড়ে যাওয়ার দুশ্চিন্তায় আরো অসুস্থ হয়ে পড়েছিল; সেই সঙ্গে সচেষ্ট হয়ে উঠেছিল নিজেকে বাঁচাতে। তবে তার মনের মধ্যে বাস করা দ্বৈত সত্তা প্রতিনিয়ত একে অপরের সঙ্গে যুদ্ধ করতো যেন; একটা সংঘাত চলতো। এ সংঘাতে সে শেষ পর্যন্ত টিকতে না পেরে পুলিশের কাছে ধরা দেবার কথাও ভেবেছিল।

মানসিক দ্বন্দ্ব থেকে নিস্তার পেতে উপন্যাসটির প্রোটাগনিস্ট রাসকলোনিকভ সোনিয়া নাম্নী এক দেহোপজীবিনীর কাছে সব খুলে বললো। সোনিয়াকে সে ভরসা করেছিল।

অন্যদিকে, তার সবচেয়ে কাছের বন্ধু রাজুমিখিন; আবার রাজুর বন্ধু তদন্তকারী গোয়েন্দা পরফিরি পেত্রভিচ। পরফিরি রাজুর কাছ থেকে অনেক তথ্য পেয়েছিল রাসকলোনিকভ সম্পর্কে। এছাড়া রাসকলোনিকভের অপরাধ বিষয়ক প্রবন্ধটি পেত্রভিচের পড়া থাকাতে এবং সরেজমিনে তদন্ত করার কারণে সে ধারণা করতে পারছিল খুনী আসলে কে। কিন্তু উপযুক্ত প্রমাণের অভাবে সে পারছিল না গ্রেফতার করতে ।

এদিকে রাসকলোনিকভের নিদারুণ মানসিক কষ্টের কথা ভেবে ঈশ্বরে বিশ্বাসী ভীরু সোনিয়া তাকে সমাধান দিল আত্মসমর্পণের। সে যখন সোনিয়ার ঘরে বসে স্বীকারোক্তি দিচ্ছিল তখন পাশের ঘর থেকে আড়ি পেতে সব শুনে নিল কুখ্যাত সভিদ্রিগাইলব। এই লোক রাসকলোনিকভের একমাত্র বোন দুনিয়াকে বিয়ে করতে চাচ্ছিল অনেকদিন থেকেই।

কিন্তু দুনিয়া, লোকটিকে ঘৃণা করে। এখন, এই সভিদ্রিগাইলব দুনিয়াকে বিয়ে করার জাদুমন্ত্র পেয়ে গেছে। দুনিয়া যেহেতু ভাইকে ভালোবাসে প্রচণ্ড, তাই তাকে ব্ল্যাকমেইলের মাধ্যমে লোকটি বিয়ে করতে সক্ষম হবে, এ আশা আর দুরাশা নয়।

তো দুনিয়াও যখন জানতে পারে ভাইয়ের হত্যাকাণ্ড তখন সেও প্রথমে ভেঙে পড়ে; পরে ধর্মের পথে ফিরে আসার এবং সবকিছু স্বীকার করে শাস্তি ভোগ করার পরামর্শ সে ভাইকে দেয়। সোনিয়া ও দুনিয়া ভাবে এতে রাসকলোনিকভের মানসিক কষ্টের অবসান হবে। অতএব সে, বোন আর ভালোবাসার মানুষের শান্তিপ্রদায়ক বাক্যে প্রভাবিত হয়ে থানায় যাওয়ার উদ্যোগ নেয় স্বীকারোক্তি দিতে। পথে চলতে চলতে তার মনের মধ্যে যুক্তি তৈরি হয় যে সে তো অপরাধ করেনি—তবু কেন আত্মসমর্পণ করবে? সে থানার সামনে গিয়েও ফিরে আসে, রাস্তায় নামে,দেখে—সোনিয়া দাঁড়িয়ে আছে। ভালোবাসার মানুষটিকে দেখে রাসকলোনিকভ মনোবল ফিরে পায় এবং চূড়ান্ত মানসিক অবস্থা নিয়ে থানায় যায়। নিজের পাপের স্বীকারোক্তি দেয়।

তাকে সাইবেরিয়ায় নির্বাসন দণ্ড দেওয়া হয়। নির্বাসনে নাস্তিক রাসকলোনিকভ পরিণত হয় একজন ধর্মবিশ্বাসীতে; খ্রিস্ট ধর্মে সে খুঁজে পায় শান্তি। সে এই বিশ্বাসের মাধ্যমে মনের জটিল অবস্থা থেকে একধরনের স্থির অবস্থায় পৌঁছাতে পারে।

উপন্যাস পাঠ যত শেষের দিকে যায় তত অস্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকে—কেন রাসকলোনিকভ বুড়িটিকে খুন করেছিল, তার খুনী হয়ে ওঠার পেছনে বুদ্ধিবৃত্তিক কোন কোন চিন্তা কাজ করেছিল।

পাঠের অন্তে আমি এ নিয়ে খানিক ভাবি। কিছুটা কুয়াশা কাটে চিন্তাজগতের।

বৃদ্ধাকে খুনের পেছনে কাজ করেছিল তার যে মনোজগৎ—সম্ভবত তাতে পাশ্চাত্য দর্শনের প্রভাব ছিল। এছাড়াও যুক্তিবাদী সে ভাবতো—ঈশ্বর মৃত বলে ব্যক্তি নিজেই ঈশ্বরের ভূমিকা পালন করতে পারে; বস্তুনিষ্ঠ যুক্তির বরাতে নিজেই ঠিক করতে পারে  নৈতিকতা-অনৈতিকতা—যাতে ধর্মের কোনো প্রভাব থাকবে না।

পাশ্চাত্য দর্শনের একটা মতবাদের নাম ‘Utilitarianism’; প্রতিষ্ঠা করেন ইংরেজ দার্শনিক বেন্থাম। Utilitarianism ধারণাটি রাসকলোনিকভ এভাবে দেখে—কখনো কখনো কোনো আপাত মন্দ কাজও ভালোকাজ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে যদি কাজটি একজনের ক্ষতি বয়ে আনলেও বহু মানুষের উপকারে লাগে।

তার মতে—ঈশ্বর মৃত বলে কোনো মহৎ মানুষ নিজেই ঠিক করতে পারবে সমাজের বৃহৎ মানুষের কল্যাণে নিজস্ব নিয়ম-নীতি-নৈতিকতা যুক্তিনিষ্ঠ ভাবে, বা বৈজ্ঞানিক ভাবে, যা সাহেবদের মাঝে ‘Rationalism’ বলেও পরিচিত। এছাড়া তার মধ্যে সমাজতান্ত্রিক চিন্তাভাবনাও কাজ করে থাকতে পারে—যেহেতু শ্রেণিশত্রু বৃদ্ধা খতম হলে আদতে শোষিত মানুষদের লাভ। এসব ধারণা খুনের মতো ঘৃণিত অপরাধকে রাসকলোনিকভের মনোজগতে ন্যায্যতা দিয়েছিল।

তা বুড়িকে খুন পরিকল্পনা মাফিক নায্য ভাবেই না হয় হলো, কিন্তু লিজাভেতার ব্যাপারটা নিতান্তই অনাকাঙ্ক্ষিত। যদিও তার যুক্তি অনুসারে এরকম ক্রুটি বিচ্যুতি কোনো মহৎ কাজ করতে গেলে সাধারণত হয়েই থাকে। নেপোলিয়ন কি কম খুন করেছিলেন?

উপন্যাসটির দিকে একটু বিশ্লেষণাত্মক ভাবে তাকালে দেখা যাবে—রাসকলোনিকভ ১৮ শতকের ‘Enlightenment’ দ্বারা তাড়িত। এ শতকে ইমানুয়েল কান্ট, ভলতেয়ার, লেবিনাসের মতো দার্শনিকরা ঈশ্বরের পরিবর্তে যুক্তিবাদকে (Rationalism) প্রতিষ্ঠা করেছেন দর্শনচর্চার কেন্দ্র হিসেবে। যদিও মানুষের সমস্ত কার্যকলাপে যুক্তির প্রতিষ্ঠা করা, যুক্তি খুঁজতে যাওয়া সমস্যাজনক বলে মনে হতে পারে। দস্তয়েভস্কি এ উপন্যাসে দেখান যুক্তিসর্বস্বতার সমস্যাগুলি। তিনি দেখাতে চান মানুষ প্রকৃতপ্রস্তাবে যতটা না ‘Rational’ প্রাণী, তার চাইতে বেশি ‘Irrational’। লেখক এ উপন্যাসে পাঠকদের ছুড়ে ফেলেন—রাসকলোনিকভের পাশাপাশি—কন্ট্রাডিকশনের মহাসমুদ্রে।

রোদিওনের (রাসকলোনিকভের অন্য নাম) মাথার ভেতরে যখন হাতুড়ির আঘাতের মতো ব্যথা চলতে থাকে যে খুনের দায় স্বীকার করবো কী করবো না—তখন পাঠক হিসেবে আমাদের হতে থাকে চরম অস্বস্তি। তার চরিত্র আমি পুরোপুরি বুঝে উঠতে পারিনি, পারা বোধহয় সম্ভবও নয়, যেহেতু মানুষকে আগাগোড়া যুক্তি দিয়ে সীমাবদ্ধ করা যায় না—কোথাও যেন একটু রহস্য থেকেই যায়। লেখক নিজেই তো বলেছিলেন— "Man is mystery...I am studying that mystery because I want to be a human being."

মানুষের দুর্জ্ঞেয় মনোজগতে আলো, এতো তীব্র ও বিস্তৃত পরিসরে, সম্ভবত ১৯ শতকে আর কোনো লেখক ফেলেননি।

ফ্রয়েড কীভাবে তার বৈজ্ঞানিক মনোবিশ্লেষণের রসদ দস্তয়েভস্কির রচনা থেকে সংগ্রহ করেন, তার অন্তত কিছুটা ধারণা ‘অপরাধ ও শাস্তি’ পড়ে বুঝতে পারা যায়। লেখক মানব মনের অন্ধকার সমুদ্রে যেভাবে ডুব দেন দক্ষ ডুবুরির মতো, তাতে অবাক না হয়ে থাকা মুশকিল।

পুরোটা খারাপ বা পুরোপুরি ভালো মানুষ বলে যে আদতে কিছু হয় না, তা এ উপন্যাসে পুরোদস্তুর ফুটে উঠেছে। যেমন সভিদ্রিগাইলোভ। এক ধূসর চরিত্র উপন্যাসটির। ভালো ও মন্দে মেশানো এক কাছের মানুষ, এ পৃথিবীর মানুষ—যে কী না নিজ স্ত্রীর মৃত্যুর জন্যে দায়ী, আবার কয়েকটি অসহায় পরিবারকে ধ্বংসের হাত থেকে উদ্ধারকারীও বটে।

আরেকটি চরিত্র পরফিরি পেত্রভিচ। তদন্তকারী অফিসার। উপন্যাসের অত্যন্ত শক্তিশালী একটি চরিত্র। পড়তে পড়তে বোধ হচ্ছিল মানবচরিত্র এতোটা নিখুঁত ভাবে খুব কম কথাসাহিত্যিকই ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন—বিশ্ব সাহিত্যের ইতিহাসে।

অপরাধ বিজ্ঞান নিয়ে যারা চর্চা করেন, যারা গোয়েন্দা পুলিশ হতে চান, কিংবা যারা গোয়েন্দা উপন্যাস লিখতে চান—তাদের প্রত্যেকের জন্য এ বইটি অবশ্যপাঠ্য। একজন খুনীর মনের খনিতে খনন, হয়ে উঠেছে প্রায় যথার্থ বাস্তব সম্মত মনোবিশ্লেষণ, যা সাহিত্য ছাড়াও জ্ঞানকাণ্ডের অন্যান্য ক্ষেত্রে উপন্যাসটির মূল্য বাড়িয়ে দিয়েছে বহুগুণ। কাহিনী যত সামনে এগোচ্ছিল, হঠাৎ হঠাৎ মনে হচ্ছিল, আমি পড়ছি কোনো সাইকোলজিক্যাল থ্রিলার; একেবারে টানটান স্নায়বিক উত্তেজনা অনুভব করা যাচ্ছিল (বলা চলে এক্ষেত্রে চতুর্থ পর্ব জমে ক্ষীর, বিশেষ করে তদন্ত অফিসার পরফিরি ও  রাসকোলনিকভের কথোপকথনে। পরফিরি তাকে নিয়ে যেভাবে খেলছিলেন মনস্তাত্ত্বিক খেলা, তাতে দম আটকে আসে পাঠকের, হৃদপিন্ড যেন হারিয়ে ফেলে কয়েকটি স্পন্দন)। ৫ম পর্বকে তো আলাদা করে একটা উচ্চমানের থ্রিলার গল্প হিসেবে চালিয়ে দেওয়া যাবে—যেহেতু কাহিনী এগিয়েছিল রুদ্ধশাসে। মনে হচ্ছিল কোনো মেইল ট্রেনে চড়ে আছি, শীঘ্রই যেন মুখোমুখি ট্রেনের সঙ্গে সংঘর্ষ হবে। যেমন, এ পর্বে সভিদ্রিগাইলভ খুন হওয়ার জন্য দুনিয়ার দিকে এগিয়ে আসছে, দুনিয়া প্রথমবার যে গুলি করেছে সেটা তার মাথার তালু ঘেঁষে চলে গেছে, তবু লোকটি ভয় পাচ্ছে না, মরার জন্যে যেন একেবারে প্রস্তুত।

উপন্যাসটিতে এতো এতো মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ, খুন জখম, শ্বাসরুদ্ধকর তদন্তের ঘটনা—প্রভৃতি থাকলেও কেন এটিকে সাইকোলজিক্যাল ক্রাইম থ্রিলার বলা যাচ্ছে না?

এর কারণ ভাবতে গিয়ে যা মনে হলো—ক্রমিক মানসিক টানাপোড়েনের মধ্য দিয়ে প্রোটাগনিস্ট জীবনের অন্যরকম মানে খুঁজে পায়, জীবনকে ইতিবাচকভাবে যাপন করার স্তরে উত্তরণ ঘটে তার, এবং এ উত্তরণ হয় বহু যন্ত্রণা ভোগের মধ্য দিয়ে—এসব কোনো থ্রিলার উপন্যাসে সাধারণত থাকে না। সবচেয়ে বড় কথা এই টেক্সটে দস্তয়েভস্কি মানবজাতির সম্মুখে ছুড়ে দেন কিছু দার্শনিক প্রশ্ন। উন্মোচিত করেন সমাজের বিচিত্র স্তরের মানুষের জীবন যাপনের নানান মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা। ছিঁড়ে খুঁড়ে বের করেন মানব সম্প্রদায়ের সমস্যাবলী; আর বাতলে দেন সমাধানও।

মহৎ উপন্যাস তাই যা পড়ার পর মানুষ আর আগের মানুষটি থাকে না, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম হলেও পরিবর্তন অন্তত হয়। মহৎ উপন্যাস তাই যা জীবনকে সামগ্রিকভাবে দেখার প্রয়াস নেয়, গতিশীলতা এনে জীবনকে বোধের এক স্বর্গীয় স্তরে পৌঁছে দিয়ে পাঠকের মনোজগতে রচনা করে মহাজাগতিক অনুরণন। আলোচ্য উপন্যাসটিতে এসব আছে পুরোমাত্রায়।

বইটি পড়তে পড়তে বুঝেছি, পৃথিবীর বহু বড় বড় লেখকের লেখায় দস্তয়েভস্কির প্রভাব আছে। কোথাও প্রচ্ছন্নভাবে। কোথাও বেশ প্রকটভাবেই। বিশ্বসাহিত্যের কথা ছেড়ে দিই, আমাদের বাংলা সাহিত্যেই তো সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ (বিশেষ করে চাঁদের অমাবস্যায়), সমরেশ বসু, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, সৈয়দ শামসুল হক, এমনকি হুমায়ূন আহমেদের মতো অত্যন্ত জনপ্রিয় লেখকের ওপরও এই মহিরুহের পরোক্ষ প্রভাব অস্বীকার করা যায় না।

শুধু কি লেখক? চলচ্চিত্রকার, মনোবিজ্ঞানী, অপরাধ বিজ্ঞানী, সমাজতাত্ত্বিক, এমনকি পদার্থবিজ্ঞানীর ওপরও দস্তয়েভস্কির গভীর গভীরতর প্রভাব আছে।

এতোক্ষণ ধরে লেখক আর লেখার সুখ্যাতি করলাম; কিন্তু আমার মনে ঘুমিয়ে থাকা যে আরেক সত্তা আছে—বিপরীত, নেতিবাচক ও সমালোচনাপ্রবণ—সে এতক্ষণ ধরে উশখুশ করে এবার হেঁকে উঠলো, “তা আর কত তেল মারবে? লেখাটার মধ্যে যে ফাঁক ফোকর আছে, সেসব চোখে পড়ে না?”

আমি আমার মনের ভেতরের অন্ধকার বারান্দায় প্রবেশ করি, অন্য আমির মুখোমুখি বসি, তাকে শান্তভাবে বলি— “ফিওদরকে তেল মেরে লাভ আছে কোনো? বেচারা অলমোস্ট দেড়শ বছর আগে মরে গেছে।”

“লেখাটার ভুলচুক আছে কিনা বলো।”

“তা থাকতে পারে।”

“থাকতে পারে না। অবশ্যই আছে।” —বলল অন্য আমি। তারপর বলে, “তোমার কি মনে হয় না উপন্যাসটি বেশ কিছু জায়গায় নাটকীয়, মেলোড্রামাটিক। যা আধুনিক উপন্যাসের শিল্পগুণকে খর্ব করেছে?”

আমি অবাক হয়ে অন্য আমিকে জিজ্ঞেস করি, “কী রকম!”

অন্য আমি ধমক দেয়, “ তুমি দেখছি ভাসা ভাসা পড়েছো। কিচ্ছু বোঝোনি।”

আমার রাগ হয়, “তোমার ধারণা ঠিক না। উপন্যাসটিকে আমি ক্রিটিক্যালিই দেখার চেষ্টা করেছি। আমার লেখা এখনো শেষ হয়নি। তার আগেই তুমি হামলে পড়েছো।”

অন্য আমি টিটকারির হাসি হাসে আমার ওপর, “ তা লেখো। দেখি তোমার সমালোচনার দৌড়।”

অপমানিত মনে আবার লিখতে বসি। এবার যে বিষয়গুলো সমালোচনার দাবি রাখে, সেসবে মননের আতশকাচ ধরবো।

প্রথমেই আসি রাসকলোনিকভের ক্ষেত্রে। লেখক চরিত্রটিকে বাস্তব পৃথিবীর একজন স্বাভাবিক মানুষ হিসেবে গড়ার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু সে যেভাবে দুটি খুন করে এবং খুনের যে যুক্তি দেয়—তা বিশ্বাসযোগ্যতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে। তখন মনেহয় সে আসলে অসুস্থ, মানসিক বিকৃতিতে ভোগা একজন মানুষ। এ ধরনের মানুষ বড় অপরাধ করতে সামান্য অনুশোচনায়ও ভোগে না। নিজের অপরাধের পেছনে খাড়া করে এমনসব যুক্তি, যাতে আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে যে তার জঘন্য অপরাধের মাধ্যমে আসলে মহৎ কাজ সাধিত হয়েছে। নিজের কাজের যথার্থতা এভাবেই সে দেয়। এ ছাড়াও এ চরিত্রটি কারো গুপ্ত হননেচ্ছাকে বাড়িয়ে তুলতে পারে এবং খুন করার পরেও তারা যুক্তি দিতে পারে রাসকলোনিকভের মতো। অবশ্য তার মতো চরিত্র আমাদের বাস্তব পৃথিবীতেই আছে। হিটলার তো সবচেয়ে প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত।

নিজের অপরাধের ন্যায্যতা দিতে সে নেপোলিয়নের পাশাপাশি হযরত মুহাম্মদ (স.)-কেও টেনে এনেছিল। তার যুক্তি অনেকটা এরকম— পৃথিবীর ইতিহাস বদলানো মহতীরা সমাজের সামগ্রিক মঙ্গলের জন্য খুন করেছেন। রাসকলোনিকভ যেহেতু নিজেকে বিরাট প্রতিভাবান ভাবে, তাই তার একটা দুটো খুন করা অন্যায় কিছু নয়।

এ উপন্যাসের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র সোনিয়া। আমার কাছে সোনিয়াকে কিছুটা মেকি, বানানো মনে হয়েছে। একজন বারবনিতার যে আচরণ স্বাভাবিক, তা থেকে সে দূরবর্তী দ্বীপের বাসিন্দা যেন। সোনিয়া দেহোপজীবিনী। কিন্তু তার আচার আচরণ, কাজ কারবার সম্পূর্ণ উল্টো। তার মধ্যে যে নিষ্পাপতা লেখক মূর্ত করতে চেয়েছেন, তা আরোপিত মনে হয়েছে। তার সংলাপের মধ্য দিয়ে যে বিশুদ্ধ নিষ্কলুষ অবতার ফুটে ওঠে, তা আরো বিশ্বাসযোগ্য হতে পারতো মানবীয় অন্ধকারের ছিটেফোঁটা হলেও যদি লেখক তার বয়ানে নিয়ে আসতে পারতেন। একজন নারী, সে যে দেশেরই হোক, নিম্নমানের পরিবেশে প্রতিনিয়ত বাজে মানুষদের সঙ্গে সংসর্গ করে নিজ আচরণের মিষ্টতা, নিষ্পাপতা, কোমলতা পুরোপুরি টিকিয়ে রাখতে পারার কথা নয়। সোনিয়াকে উপন্যাসে যৌক্তিক বিশ্লেষণ ছাড়া আগাগোড়া নিষ্কলুষ করে তোলার চেষ্টা তাই আরোপিত লেগেছে। বিশেষ করে শেষের দিকে সোনিয়া যেভাবে রাসকলোনিকভের পরিত্রাতা হয়ে ওঠে বাংলার মঙ্গলকাব্যের দেবীদের মতো, এবং তাকে ধর্মের পথে নিয়ে আসতে যে ভূমিকা রাখে, তা রূপকথার কথা মনে করায়। যেন লেখকের এক ইচ্ছেপূরণ গল্প এটি।

এবার আসি রাজুমিখিনে। রাসকলোনিকভের কাছের বন্ধু সে। এ চরিত্রটি প্রথম দিকে দারুণ আশা জাগালেও শেষ পর্যন্ত স্টেরিওটাইপ হিসেবেই থেকে গেল। অনেকটা সরলরৈখিক। রাসকলোনিকভে যতটা গভীরতা, বিচিত্র আলো আঁধারি দেখা যায়, এমনকি স্বল্প মনোযোগ পাওয়া পরিফিরি পেত্রভিচেও, রাজুমিখিনে তেমনটা দেখা যায় না।

সলিভিদ্রিগাইলভ চরিত্রটিও লেখকের একটি শক্তিশালী চরিত্রের দুর্বল উপস্থাপন। কেননা, তাকে দেখতে পাওয়া যায় এমন এক দুঃসাহসিক কাজ করতে যা নাটকীয়তায় পর্যবসিত হয়। তবে প্রচলিত শুধু ভালো বা শুধু মন্দ, সাদা কালো বাইনারির বাইরে গিয়ে সে বাস্তব পৃথিবীর মানুষ হিসেবে আমাদের কাছাকাছি।না ফেরেশতা। না শয়তান। এতে লেখকের মুনশিয়ানার তারিফ করতেই হয়।

উপন্যাসটিতে এতো এতো অতি নাটকীয় ঘটনাবলী আছে, যা বিশ্বাসযোগ্য গতিপথকে বারবার বাধাগ্রস্ত করেছে। যেমন— রূপোপজীবিনী সোনিয়ার পাশেই একটি ঘর নিয়ে অবস্থান করে ধূর্ত সভিদ্রিগাইলভ। সে দরজার পাশে আড়ি পাতে রাসকলোনিকভ ও সোনিয়ার কথপোকথন মনোযোগ দিয়ে শুনবে বলে। কিন্তু সভিদ্রিগাইলভের তো জানার কথা নয় রাসকলোনিকভ কখন সোনিয়ার ঘরে আসবে, বা আদৌ আসবে কিনা। তবু সোনিয়ার পাশের ঘরটি ভাড়া নেওয়া নেহাত কাকতালীয়? যদি কাকতালীয় হয়েও থাকে, তা একটি রিয়েলিস্ট ফিকশনে মেনে নিতে কিঞ্চিৎ অস্বস্তি হয়। তাও আবার বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ একটি উপন্যাসের ক্ষেত্রে।

এবার আসি উপন্যাসটির শেষ অংশে। এ অংশটি পাঠকের আবেগিক দিককে স্পর্শ করলেও যুক্তি বুদ্ধির দিক দিয়ে মার খেয়ে যায়।

রাসকলোনিকোভের নানান সমস্যা ছিল। শুরু থেকেই। তার নিহিলিস্টিক দ্বৈত মন যে গভীরভাবে চিত্রিত হয়েছিল, যে জটিল দ্বন্দ্বমুখর দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি পাঠক হিসেবে আমাকে চমৎকৃত করেছিল, তা শেষ দিকে ধরে রাখতে পারেননি লেখক। লেখক দেখান, একজন বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে  উঁচু মানুষের জীবনের সব সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়ার একটাই সমাধান— আস্তিক হয়ে যাও। ধর্মের পথে এসো। খ্রিস্টান ধর্মেই আছে শান্তি। সবাই বাইবেল পড়—শান্তি পাবে। বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চা বোগাস। নাস্তিকতার চর্চা ভুল, এসব শুধু জটিলতা তৈরি করে। সোনিয়ার প্রভাবে নাস্তিক রাসকলোনিকভের খ্রিস্টধর্মের ছায়াতলে এসে শান্তি খুঁজে পাওয়ার যে জীবনদর্শন দস্তয়েভস্কি উপন্যাসটিতে মিশিয়ে দেন, তা আধুনিক দর্শন এবং শিল্পের কথা মাথায় রাখলে বেশ অগভীর বলে বোধ হয়।

তো পর্যাপ্ত বিশ্লেষণ ছাড়া একলাফে রাসকলোনিকভের নাস্তিকতা থেকে আস্তিকতার জমিনে প্রবেশ উপন্যাসের স্বতঃস্ফূর্ত গতিকে আটকে দিয়ে চরিত্রটিকে লেখকের ক্রীড়নকে পরিণত করেছে।

এছাড়াও সোনিয়ার কাছে রাসকলোনিকভের যেচে পড়ে খুনের স্বীকারোক্তি দেওয়াটা চিন্তাশীল পাঠকদের জন্য কিছুটা খটকার। যেখানে সোনিয়ার সঙ্গে তার পরিচয় অল্প দিনের। আর তাদের মধ্যে গাঢ় ভালোবাসার সম্পর্কও সেভাবে গড়ে ওঠেনি ততদিনে যে এতো বড় একটি অপরাধ খুলে বলবে।

দস্তয়েভস্কি যেহেতু তলস্তয়ের মতো বারবার লেখার পরিমার্জন করতেন না, সেক্ষেত্রে এরকম কিছু ফাঁকফোকর থাকা অস্বাভাবিকও নয় অবশ্য। এইতো গেল উপন্যাসের সমালোচনা, যদিও বেশ কঠোর হয়ে গেল, তবু বলব এটি আমার পড়া অন্যতম সেরা লেখা। প্রিয় বই। জানেনই তো, এতো অপার্থিব সৌন্দর্যের প্রতিমা যে চাঁদ, তারও কলঙ্ক আছে। ফুলের মধ্যেও আছে কীট। সমস্ত খুঁত নিয়েও তাই "অপরাধ ও শাস্তি" নিজ শ্রেষ্ঠত্বের অবস্থান ধরে রেখেছে।

