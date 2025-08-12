কিন্তু অফিসে গিয়ে কিছুতেই মন বসছে না। অস্থির লাগছে। ভালোবাসা বিষয়টাই বুঝি এমন। মানুষকে এবং মানুষের মনকে অস্থির করে দেয়। আমার সারাক্ষণ ওকে মনে পড়ছে। ওকে কিছুতেই ভুলে থাকতে পারছি না। আগে যে আমার জীবনে একটা অস্থিরতা ও অনিশ্চয়তা ছিল। আজ আর তেমন লাগছে না। আজকের অস্থিরতা একেবারেই অন্যরকম। মেয়েটা আমার সবকিছু পাল্টে দিয়েছে। আজ আর অফিসে গিয়েই নাস্তা খাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ছি না। পিয়নদের ডেকে দোকান থেকে নাস্তা আনতে বলছি না। ওরা এসে আমাকে জিজ্ঞেস করে গেলো নাস্তা আনতে হবে কিনা। আমি বাসা থেকে নিয়ে এসেছি শুনে ওরাও হতবাক। আগে তো কোনোদিনও বাসা থেকে খাবার আনতাম না। আজ কেন এবং কীভাবে নিয়ে আসলাম। ওদেরকে শুধুমাত্র নাস্তা রেডি করে দিতে বললাম। অন্যদিন নাস্তা খাবার পরও তৃপ্তি হতো না, খিদে থেকেই যেত। খিদেয় পেট চ্যু চ্যু করত। আজ আর তেমন নেই। পেট ভরে খেয়ে এসেছি বলেই এটা সম্ভব হচ্ছে। দুপুর বারোটার দিকে খাবার জন্য ফলমূল ও নাস্তা দিয়ে দিয়েছে। লাঞ্চও দিয়ে দিয়েছে। জীবনে কতদিন পর এমন যত্মের খাবার পেলাম তা ভেবেই অবাক হচ্ছি। আহা, এ যত্মটা আরও আগে পেলে হয়ত গ্যাস্ট্রিকটাই হতো না। হয়ত আরও অনেক রোগ থেকেই মুক্তি পেতাম। আমি ওর কাছে কিছু চাইনি, বলিনি এমন করে খাবার দিও বা দিতে হবে। এ রকম কন্টাক্টও ছিল না। কন্টাক্টের বাইরে অনেককিছুই হচ্ছে। ও নিজে থেকেই সবকিছু রেডি করে দিয়েছে। আসলে এ সব বলে দেবার বিষয় নয়। কোনটা অভিনয়, কোনটা অভিনয় না সেসবের কোনো হিসেব থাকছে না। আসলে দায়িত্ব পালন শিখিয়ে দেবার বা জোর জবরদস্তি করে আদায় করার বিষয় নয়। এটা ভেতর থেকে এবং আন্তরিকভাবেই আসতে হয়। জোর করলে শুধু শুধূ তিক্ততা বাড়ে কিন্তু প্রাপ্তিটুকু শূন্য হয়ে যায়। আন্তরিকতাও বাড়ে না। আমি এসব বিশ্বাসই করতে পারছি না। ও যদি এমনভাবে দায়িত্ব পালন করে, তবে আমি কি তার মূল্যায়ন না করে থাকতে পারি? আমিও তো মানুষ। আমারও তো বোধ বিবেচনাশক্তি আছে। মনে মনে আফতাবকে ধন্যবাদ দিচ্ছি। ও কী যে উপকার করেছে তা ও নিজেও জানে না এবং আমিও ভেবে পাচ্ছি না। আজ পেয়ে বুঝতে পারছি, না পাওয়াটা কত ভয়ংকর ছিল। জীবনে এত কিছু থেকে বঞ্চিত হয়েছি, ভাবতেই হতাশা বাড়ছে। বিধাতার কাছে বার বার মোনাজাত করছি যেনো এ সুখটুকু কোনোদিন হারিয়ে না যায়। আবার মনে মনে ভয়ও পাই। এ সুখ আমার কপালে সইবে তো? সারাদিনে আমি ওকে কয়েকবার ফোন করি, খোঁজখবর নিই। তবুও মনে হয় আমি ঠিক করছি তো। আমি ওর প্রতি আমার দায়িত্বটুকু ঠিকঠাক পালন করছি তো? আমি খুব সতর্ক হয়ে যাই।
আমি ভাবি, সীমার তো স্বচ্ছল একটা জীবন ছিল। ঝকমকে ও স্বাধীন একটা লাইফস্টাইল ছিল। অনেক কাঙ্ক্ষিত ব্যাপ্তি ছিল। জানিনা, হয়ত কোনো গ্রাহক শ্রেণীও ছিল। সেসব ফেলে আমার এই সীমিত, গণ্ডিবদ্ধ ও সাধারন জীবনে কেন এলো? কেন বেছে নিল এমন জীবন? এখানে ও কী পাবে? নাকি আবার ফিরে যাবে আগের জীবনে? যদি ফিরে যায় তবে আমি কী করব? সে রকম হলে জোর করেও তো আটকে রাখা যাবে না। তাছাড়া একদিন না একদিন তো ওকে চলে যেতেই হবে। সে রকমই তো কথা। আফতাব তো একদিন ওকে নিতে আসবে। তখন আমি কি করব? কি বলব? আমার মনে একটা প্রশ্ন খুব ঘোরপাক খাচ্ছে। রাতে ফিরে আমি ওকে জিজ্ঞেস করি, তুমি তো স্মার্ট, শিক্ষিত ও সুন্দরী একটা মেয়ে। তবে এ রকম জীবন বেছে নিয়েছিল কেন? অন্য কিছুও করা যেত না?
এমন প্রশ্নে সীমা চুপচাপ হয়ে যায়। চোখদুটো ছলছল করে ওঠে। আঁচলে চোখ মুছে। হয়ত ও আমার কাছ থেকে এ রকম প্রশ্ন আশা করেনি অথবা এই অবস্থায় তো নয়-ই।
ওর এ অবস্থা দেখে আমি বলি, সরি।
ও নিজেকে সামলে নিয়ে বলে: না, তা কেন?
আমার এ রকম প্রশ্ন করা ঠিক হয়নি।
কেন ঠিক হয়নি? এটা তো সঙ্গত প্রশ্ন। যে কেউ করবে। অনেকেই করেছে।
আমার ঠিক হয়নি।
ঠিকই আছে। আপনার জায়গায় অন্য কেউ থাকলে এমন প্রশ্নই করত।
তবুও, আমি ঠিক করিনি। কিন্তু এ প্রশ্নটা না করলে আমি স্বস্তি পাচ্ছিলাম না। তাই...
শোনেন, আমার কোনো ভাইবোন নেই, ছোটবেলায় মা বাবাকে হারিয়েছি। চাচার সংসারে মানুষ হয়েছি।
সরি। আমি এত কিছু জানতাম না।
সীমা আবার চোখ মুছে। ওর কণ্ঠ ভারী হয়ে ওঠে। আবার বলে: খাবারে কষ্ট করেছি, পোশাক-আশাকে কষ্ট করেছি, পড়ালেখার খরচে কষ্ট করেছি, এমনকি একটু শোবার জায়গার জন্যও কষ্ট করেছি। টিউশনির টাকাটা পর্যন্ত এনে চাচীর হাতে তুলে দিতে হয়েছে।
তারপর?
তারপর, আরও কঠিন বিষয় হয়েছে। যা চাইলেই বলা যায় না।
তুমি বল, আমি শুনতে চাই।
তাহলে শোনেন, এস.এস.সি. পাশের আগেই আমি বহুবার রেপড্ হয়েছি। তা আবার নিজেদের ঘরের মধ্যেই। সে সবের দায় আবার আমার ঘাড়েই পড়েছে।
বলো কি?
ঐ জীবনটার উপর অনেক ঘেন্না জমে ওঠেছিল।
ঘেন্না কেন? সে সবের জন্য তুমি তো দায়ী নও।
দায়ী আমাকেই হতে হয়েছে। বুঝতেই পারছেন আমার তখনকার অবস্থা।
হ্যাঁ, বুঝেছি।
অনেকবার আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত নিয়েছি, চেষ্টাও করেছি কিন্তু পারিনি। আত্মহত্যা কোনো সহজ কাজ নয়। সবাই তা পারে না। আমি পারিনি। অনেক ঘেন্না এ জীবনের প্রতি। শরীরটাকে আর শরীর মনে হয়না। অনেক ভারী জীবন বয়ে বেড়াচ্ছি।
তারপর?
তারপর আর কি? বাকীসব নিয়ে আপনার প্রশ্নের সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছি।
সরি, আমার ভুল হয়ে গেছে।
তবে হ্যাঁ, জেনে রাখেন, এ পথ আমার ভালো লাগেনি কখনো। আমি স্বেচ্ছায় এ পথে আসিনি এবং থাকিনি। একটা সংসারের স্বপ্ন ছিল, সেজন্য ব্যাকুলও ছিলাম এবং এখনো আছি। যদিও বিশ্বাস করি, এ গল্পের পর আমাকে আর কেউ গ্রহন করবে না। তাই আমার আর কখনো সংসারও হবে না। একটু স্বচ্ছলতা আর স্বাধীনতার জন্য এ পথে এখনও আছি। কিন্তু এসব আমার একটুও ভালো লাগে না। এ বলেই মেয়েটি ডুকরে ডুকরে কাঁদতে থাকে।
তাকে সান্ত্বনা দেয়ার কোনো ভাষা খুঁজে পাই না। আমিও নিশ্চুপ হয়ে মেয়েটির কান্নাকে উপলব্ধি করতে থাকি। আমার মনে হয় ইচ্ছে করলে ও তো ওর এই জীবনটার পক্ষে যুক্তি দিতে পারত। কিন্তু এই জীবনের পক্ষে সে কোনো যুক্তি দেয়নি বা এ জীবনকে ভালোবাসার কথা বলেনি। অহংকারবোধ করে মেয়েটি ভালো কে ভালো আর মন্দকে মন্দ বলতে শিখেছে। বরং সে তার অসহায়ত্বের কথাই বলেছে। স্পষ্ট করেই বলেছে সে একটা সংসারের স্বপ্ন দেখত, সুযোগ পেলে সে রকম জীবনে ফিরে যাওয়ার কথা বলেছে। আবার এও বলেছে, এসব গল্প শুনলে কে তাকে জীবনের জন্য বেছে নিবে? সে ভুল জীবনকে ভুলই বলছে। ভুলকে ভুল বুঝতে পারা এবং তা স্বীকার করতে পারায় অনেক বড় মনের মহত্ব ও বড়ত্ব প্রকাশ পায়। সে ভুল জীবনের কোনো ভুল গল্পকে বড় করেও প্রচার করে না। সে ভুলের মাঝে কোনো বড়ত্ব বা আভিজাত্য খুঁজে পায় না। অনেকেই অনেক ভুলের পেছনে নিজেকে বড় করে ভেবে নেয়। বানিয়ে বানিয়ে ও ইনিয়ে বিনিয়ে অনেক বড় বড় কথা বলে।
আমার তো নিজের কাছে নিজেরই প্রশ্ন হয়, আমিই বা এ রকম জীবন বেছে নিলাম কেন? আমাকে এ প্রশ্ন করলে আমি কী জবাব দিব? আমি কি স্বেচ্ছায় এবং ভালোবেসে এ রকম জীবন বেছে নিয়েছি? আমারই বা আর কী করার উপায় ছিল বা আছে? আমার কে আছে? কী আছে? একটা চাকুরী করছি আর কোনোরকমে বেঁচে আছি। এই চাকুরিটুকু না থাকলে কি করতাম তা কল্পনাও করতে পারি না। শেষ জীবনের কথা ভেবে আমিই কি বার বার বিচলিত হয়ে পড়ছি না? আমি অসুস্থ হলে কে আমাকে দেখবে, কে থাকবে পাশে, কে এগিয়ে দিবে এক গ্লাস পানি? কেই বা নিয়ে যাবে হাসপাতালে, পাশে থাকবে? খেয়ে, না খেয়ে কত কষ্ট করে জীবন পার করছি তার খবর কে রাখে? আপনজনরা জানে, আত্মীয়-স্বজনরা জানে, এই সমাজ জানে? কেউ জানে না, জানার চেষ্টাও করে না। সমাজ, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব দিয়ে কী উপকার হচ্ছে বা হয়? তাহলে এদের কথা শুনে আমার কী লাভ? বন্ধুদের, কলিগদের সুখের গল্প শোনে হা-হুতাশ করি, অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকি। কখনো কখনো চোখ ভিজে যায়, কখনো নিঃশ্বাস ভারী হয়ে ওঠে। অবশ্য সবাইকে সেসব বুঝতে দেই না। কল্পনায় কত কষ্ট পাই, কত ভাবে কষ্ট থেকে পরিত্রাণের পথ খুঁজি। আসলে কষ্টের কথা কাউকে বলতে হয় না, বলে লাভও হয় না। কারণ সেসব কথায় অনেকেই মজা খোঁজে, অনেকে সুযোগ পেলেই টিপ্পনি কাটে, আড়ালে হাসাহাসি করে, অন্যদের কাছে হাসির উপকরণ হিসেবে তুলে ধরে এবং উদাহরণ হিসেবে ব্যবহার করে। কষ্টের কথা জেনে পাশে দাঁড়ায় এদের সংখ্যা কম। তাই কষ্টের কথা চেপে রাখাই উত্তম। আমি পুরুষ বলে এ পুরুষতান্ত্রিক সমাজে অনেক রকম সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছি। কিন্তু সীমা তো সে সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছে না। মূলতঃ আমরা দু’জনই এ সমাজের অবহেলায় বেড়ে ওঠা ও ভেসে চলা দুটি নর্দমার কীট।
মৌসুমি মেয়েদের স্কুলে পড়ত। কিন্তু তার অনেক ছেলে বন্ধু। সেসব আবার পারিবারিক বন্ধু বা আত্মীয়-স্বজন বন্ধুও নয়। তারপরও এত বন্ধু-বান্ধব থাকে কী করে? হয়ই বা কী করে? যত ছেলের সাথে পরিচয় হয় সবাই তার বন্ধু হয়ে যায় এবং তাদের সাথে সে নিয়মিত যোগাযোগ রাখে। সব বন্ধুর সাথে ঘনিষ্টতা কী করে থাকে তা-ই বুঝতে পারি না। এক সাথে এবং একই সময়ে একাধিক ছেলে বন্ধু কেন থাকে এবং প্রয়োজনই বা কী? এমন হতে পারে একজনের সাথে ব্রেকআপ হয়ে গেছে, তখন আরেকটা ছেলে বন্ধু হতে পারে কিন্তু ওর একসাথেই কীভাবে এবং কেন এত বন্ধু থাকে বা প্রয়োজন হয় তা বুঝতে পারি না। অনেকবার প্রশ্নও করেছি। ওসবে ওর অনেক অহংকার এবং গর্ব। ওর ধারণা যত বেশি বন্ধু থাকবে তত বেশি দাম বাড়বে। ওর এমনই একজন বন্ধু সজিব। সজিব বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া শেষ করে বিদেশে চলে যায়।