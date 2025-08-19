ছাত্রজীবনে ওদের অনেক ঘনিষ্ঠতা ছিল। এক সাথে প্রচুর সময় কাটিয়েছে। ওরা অনেক ঘুরে বেড়াত। প্রায় প্রতিদিন ওদের দেখা হতো। একদিন দেখা না হলে অস্থির হয়ে ওঠত। ঘন্টার পর ঘন্টা কথা হতো। স্কুল ফেলে, কলেজ ফেলে ওরা ঘোরে বেড়াতো। কোনো অনুষ্ঠান বাদ দিত না। এমতাবস্থায়, মৌসুমির যখন বিয়ে ঠিক হয় তখন সজিব ওদের বাসায় যায় ওর বাবা-মা’র সাথে দেখা করতে। সে দেখা করে এবং উনাদের কাছে মৌসুমিকে বিয়ের প্রস্তাব দেয়। যেহেতু সে এখনও ছাত্র এবং বেকার, তাই মৌসুমির পরিবার এ বিয়েতে রাজি হয় না। ওকে বাসা থেকে বের করে দেয়। মৌসুমিও কোনো আগ্রহ দেখায় না বা কোনো ভূমিকা রাখে না। বরং সে বিয়েতে তার সম্মতি দিয়ে দেয়। এর ফলে সজিব ভীষণ কষ্ট পায়। কোনো উপায় না দেখে সে মৌসুমির সাথে দেখা করতে চায় এবং এ রকম করার কারণ জানতে চায়। এ জন্য সে ওকে দেখা করার জন্য ডেকে পাঠায়। শাহবাগ পাবলিক লাইব্রেরীর গেটে যেতে বলে। মৌসুমি বিয়েতে রাজি না হলেও দেখা করতে রাজি হয়। সে সজিবের গিফ্ট দেয়া শাড়ী পড়ে, কপালে বড় টিপ, চোখে কাজল, গলায় পাথরের মালা, কারুকার্যময় ব্লাউজ পরে অনেক সেজেগুঁজে দেখা করতে যায়।
সজিব ওকে বলে, তুমি কি করে ঐ লোকটাকে বিয়ে করতে রাজি হলে?
তাহলে কী করব?
তুমি আমাকে ভালোবাসো না? আমাকে বিয়ে করবে না?
এখন তো সেটা সম্ভব নয়।
কেন সম্ভব নয়? তুমি আমাকে ভালোবাসতে না? তাহলে এতদিন এবং এত স্বপ্ন দেখালে কেন?
মৌসুমি আমতা আমতা করতে থাকে। কিন্তু কোনো জবাব দেয় না।
আমি কিছু বুঝতে চাই না। আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই এবং এক্ষুণি।
সেটা কীভাবে সম্ভব?
কী করে সম্ভব করতে হয় সেটা তোমার ব্যাপার।
আমার ফ্যামিলি রাজি না হলে আমি কী করব? তুমি তো রাজি করাতে পারলে না।
তুমি ফ্যামিলিকে বোঝাও, রাজি করাও। তুমিও তো কোনো চেষ্টা করলে না।
এখন সেটা সম্ভব নয়।
আমি কিছু জানি না, জানতেও চাই না। আমরা এখান থেকে সরাসরি কাজী অফিসে যাব এবং বিয়ে করব।
সজিবের বন্ধুরা বিয়েতে সাক্ষী হবে বলে সম্মতি দেয় এবং ওরা সবাই মৌসুমিকে বিয়ের জন্য চাপ দিতে থাকে।
বিয়ে করে আমাকে কোথায় নিয়ে ওঠবে এবং কী খাওয়াবে?
এখন বিয়ে হবে এবং আপাতত তুমি তোমাদের বাসায়ই চলে যাবে এবং থাকবে। পরে সুযোগ সুবিধামতো বাসা ভাড়া নিয়ে তোমাকে ওঠিয়ে নিব।
সেটা সম্ভব নয়। আমার মা বাবা এটাতে সম্মতি দিবে না। তাছাড়া বিয়ের সবাকিছু রেডি।
তাহলে তুমি কী করতে চাও?
কী করবো তা ভেবে পাচ্ছি না।
কিন্তু সিদ্ধান্ত তো দিতে হবে।
আমার মনে হয় তুমি আমাকে ভুলে যাও।
সেটা সম্ভব নয়। তুমিই কি পারবে আমাকে ভুলে যেতে?
কিন্তু কিছু তো করার নেই।
আমি তোমাকে ভুলে যেতে পারব না এবং তোমাকেও ভুলে যেতে দেব না। সজিবের কণ্ঠ কেঁপে কেঁপে ওঠে।
তারপর মৌসুমি চলে যায় এবং একদিন মৌসুমির বিয়ে হয়ে যায়। মৌসুমির বিয়ের পর সজিব ভীষণ কষ্ট পায়। একদম একা হয়ে যায়। বিচ্ছেদের ফলে সে পাগলের মতো হয়ে যায়। এই বিচ্ছেদ সে কোনোভাবেই সহ্য করতে না পেরে দেশ ছেড়ে ইউকে চলে যায়। এখন সে ইউকে থাকে। মৌসুমির সাথে তার আর দেখা হবার কোনো উপায় থাকে না। সেজন্য ওখানে যাবার আগে সে মৌসুমিকে না বলেই চলে যায়। এদিকে ধনী এবং নামকরা ফ্যামিলি পেয়ে মৌসুমি সজিবের কথা একেবারেই ভুলে যায়। সে স্বপ্নঘোরে ভেসে বেড়াতে থাকে। সবাই ওর শ্বশুর ফ্যামিলিকে রয়েল হাইনেস ফ্যামিলি বলে পরিচিত করেছে বলে সেও তাই ভেবে নিয়েছে। সত্য ও সঠিকতা বুঝার মতো ক্ষমতা সে সময় তার ছিল না। সে যাকে বিয়ে করেছে সে হলো ঐ সংসারের সবচেয়ে কম পড়াশোনা করা এবং কর্মহীন ছেলে। চাকুরি-ব্যবসা কিছু করে না। সে বাড়িভাড়া দেয়, ভাড়া ওঠায় এবং ওসব দেখাশুনা করে। সেখান থেকে যেটুকু পায়, তাই দিয়ে নিজের হাতখরচ চালায়। এখন ঐটুকু দিয়েই চেপেচুপে কোনরকমে সংসার চালাতে হবে। সারাদিন ঘরে শুয়ে বসে থেকে, শেষে রাস্তার মোড়ে ওষুধের দোকানে আড্ডা দেয়—এই হলো তার কাজের রুটিন। এটা শুধু মৌসুমি কেন কোনো মেয়েই মেনে নিতে পারবে না। সব মেয়েরাই চায়, তার স্বামী সারাদিন কাজকর্মে ব্যস্ত থাকুক এবং দিনশেষে বাসায় ফিরে আসুক। কর্মহীন স্বামী কারো কাম্য নয়। কিন্তু সবাই মৌসুমিকে বোঝায় রয়্যাল ফ্যামিলির ছেলে। প্রথম প্রথম মৌসুমিও তাই বুঝে নিয়েছিল। কিন্তু দিন যতই যেতে থাকে মৌসুমির প্রারম্ভিক মোহ ততই কাটতে থাকে। এক সময় সে বুঝতে পারে তার খুব ভুল হয়ে গেছে। সে ভেবে পায় না কী করে এই ভুল থেকে বেরিয়ে আসবে। সে দিশেহারা হয়ে ওঠে। কিন্তু কাউকে বুঝাতে পারে না, কারো সাথে শেয়ার করতেও পারে না। পরিবারের কাউকে বললে তারা পাত্তাই দিতে চায় না। এভাবে মানসিক অশান্তির মধ্য দিয়ে তার দিন যেতে থাকে। দিনে দিনে বুকের মাঝে হতাশার পাহাড় ভারী হয়ে ওঠে। মৌসুমির চোখ খুলে গেলে সে চরম হতাশায় ডুবে যায়। এই লেভেলের একটা ছেলেকে স্বামী বলে মেনে নেয়াটা তার জন্য কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। তার মতো স্মার্ট ও ফরোয়ার্ড মেয়ে, চাইলেই তো যে কোনো লেভেলের ছেলেকে বেছে নিতে পারত। মৌসুমির স্বপ্নগুলো হতাশার চাদরে ঢেকে যেতে থাকে। সে যে রকম জীবনের স্বপ্ন দেখত তা হয় না। বিয়ের পর সুখ আর আনন্দ তার জীবনে অচেনা হয়ে যায়। চটপটে মেয়েটা গুরুগম্ভীর হয়ে যায়। বরের সাথে মতের অমিল যেমন হয়, তার উপর একের পর এক ওর স্বপ্নকে গলা টিপে হত্যা করতে থাকে। ওর নাচের স্কুল বন্ধ করে দেয়, আবৃত্তির ক্লাস বন্ধ করে দেয়, গানের ক্লাস বন্ধ করে দেয়, বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের ক্লাস বন্ধ করে দেয়, প্রতি সপ্তাহে বাইরে যাওয়া বন্ধ করে দেয়, বন্ধু-বান্ধবীদের সাথে যোগাযোগ বন্ধ করে দেয়। মৌসুমি স্বপ্ন হারিয়ে বেপরোয়া হয়ে ওঠে। ও তো সব জেনেই বিয়ে করেছে, তবে এসব বন্ধ করছে কেন? তখন তো এমন কথা ছিল না। এ অবস্থায় সজিবের কথা ওর খুব মনে পড়তে থাকে। এ বিয়ে করার কারণেই সজিব তাকে না বলেই বিদেশে চলে যায় এবং তাদের মাঝে আর কোনো যোগাযোগ থাকে না। সে সজিবের কোনো ঠিকানা জানে না। অনেক চেষ্টা করে সজিবের সাথে যোগাযোগের জন্য কিন্তু কোনো উপায় খুঁজে পায় না। এক সময় সিদ্ধান্ত নেয় সজিবের কাছেই চলে যাবে। কিন্তু সজিব কী এখনো তাকে বিয়ে করতে বা মেনে নিতে রাজী থাকবে? মৌসুমির আত্মবিশ্বাস সে তাকে ফিরাবে না। সে সজিবের ঠিকানা খুঁজতে পাগল হয়ে ওঠে। ওর নিজের এবং সজিবের বন্ধুদের সাথে যোগাযোগ করতে ব্যাকুল হয়ে ওঠে। যে করেই হোক সজিবের ঠিকানা পেতেই হবে। মৌসুমি পাগলের মতো তার ঠিকানা খুঁজতে থাকে। কিন্তু কারো কাছে সজিবের ঠিকানা খুঁজে পায় না। অবশেষে তার আরেক বন্ধু পলাশের মাধ্যমে সজিবের ঠিকানা খুঁজে পায়। বহু কষ্টে সজিবের সাথে যোগাযোগের সুযোগ যখন হয় তখন সে ভিন্ন মানুষ। আগের চেয়ে চুপচাপ ও শান্তশিষ্ট হয়ে গেছে। আরও জানতে পায় ততদিনে সজিব দেশে এসে বিয়ে করে নিয়ে গেছে এবং যখন মৌসুমির সাথে কথা হচ্ছে তখন সে দুই সন্তানের জনক। এ খবর শোনার পর মৌসুমি কী করবে ভেবে পায় না। সে ডুকরে কেঁদে ওঠে। অতকিছু চিন্তা করার সুযোগ তার থাকে না। বরের সাথে মৌসুমির অনেক কথা কাটাকাটি হয় এবং সে জানতে চায় বিয়ের আগেই তো সব কথা হয়েছে তাহলে এখন সবকিছু বাদ দিতে হচ্ছে কেন? তখন তার বর জানায়, বিয়ের আগে মন রক্ষার জন্য অনেক কথাই বলতে হয়। সেগুলো সঠিক কথা নয়। একথা শুনে সে ভীষণ কষ্ট পায়। লোকটাকে তার চিটার ও প্রতারক ছাড়া আর কিছু মনে হচ্ছে না। যাই হোক, সে সিন্ধান্ত নেয় তাকে এই সংসার ছেড়ে চলে যেতে হবে।
এই অবস্থায় সে বাবার বাড়িতে ফিরে যায়। স্বামীর বাড়িতে আর ফিরবে না বলে সিদ্ধান্ত নেয়। তার বাবা মা, ভাই বোনেরা এ সিদ্ধান্তটাকে সঠিক বলে মেনে নেয় না। তারা তাকে শ্বশুর বাড়িতে ফিরে যাবার জন্য চাপ দিতে থাকে। একদিন মৌসুমি অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তখন ডাক্তাররা জানায়, সে মা হতে চলেছে। এ অবস্থায় তাকে আর মানসিক চাপ নেয়া যাবে না। সে কোনোকিছু ভালো করে বুঝে নেয়ার আগেই প্রেগনেন্ট হয়ে পড়ে। বাড়ীসুদ্ধ সবাই আনন্দে দিশেহারা হয়ে যায়। মৌসুমির বাবা বেয়াইনকে খুশির খবরটা জানায়। খবরটা জানা মাত্র ওর শ্বশুর, শাশুড়ি, ভাসুর, জ্যা এবং হাজব্যান্ড সবাই মিলে মিষ্টি-টিষ্টি নিয়ে চলে আসে। তারা মৌসুমিকে ফিরিয়ে নিতে যেতে চায় কিন্তু মৌসুমি রাজি হয় না। তখন অভিভাবকরা অনেক কথাবার্তা ও আলাপ আলোচনার পর মৌসুমিকে স্বামীর বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে যায়। ওর বাবা ও বোনেরাও ফিরে যাওয়ার জন্য অনুঘটকের মতো কাজ করে। কেউ ওকে বুঝতে পারে না। বোনেরা বোঝায়, দুলাভাইয়ের কী নেই? বড় লোকের ছেলে, দেখতে-শুনতে ভালো, টাকা পয়সার অভাব নেই, তবে কেন যাবে না? মৌসুমির শ্বাশুরী অনেক সুন্দরী, স্মার্ট ও বুদ্ধিমতী। সে বুঝতে পারে, যে ছেলেকে দিয়ে সে একম একটা স্মার্ট, সুন্দরী ও শিক্ষিতা মেয়েকে বিয়ে করিয়ে এনেছে তা বেমানান। সে ছেলের সীমাবদ্ধতাগুলো জানে। তাই মাঝে মাঝে ছেলের অনেক ভূমিকা নিজে থেকেই পালন করতে চায়। সে মৌসুমিদের সম্পর্কটাকে বাইরে থেকে খেয়াল রাখে। মৌসুমিও এটা বুঝতে পায়। কিন্তু সে মনকে বুঝাতে পারে না। সংসার যাই হোক, সংসারের অন্য সদস্যরা যাই হোক, তাতে তার কী আসে যায়। তার স্বামী কেমন সেটাই তার প্রাপ্তির বিষয়। অন্যের স্বামী যা-ই হোক তাতে তার কী লাভ?