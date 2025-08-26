সজিবের ঠিকানা খুঁজে পেতে পেতে মৌসুমিও এক সন্তানের জননী হয়ে যায়। তারপর সে মৌসুমির সাথে আন্তরিক সম্পর্ক গড়ে তোলে। সেখানে কার অন্তর কতটুকু আছে বা ছিল তা কে কতটুকু জানত? এ অবস্থায়ও মৌসুমি চায় সজিব তাকে নিয়ে যাক এবং এও বিশ্বাস করে যে একদিন না একদিন সজিব তাকে তার নিজের কাছে নিয়ে যাবে। বিয়ে করবে। তাদের সুন্দর ও সুখী একটা সংসার হবে। মৌসুমির দুচোখ ভরা স্বপ্ন শুধু সজিবকে ঘিরে। সে সজিবের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখে। সজিবের ফোনের জন্য পাগলের মতো অপেক্ষা করে। মৌসুমির স্বামীর সাথে সুসম্পর্ক না থাকলেও সজিবের তার স্ত্রীর সাথে খুব সুসম্পর্ক আছে। মৌসুমিকে ঘিরে এমন কোনো স্বপ্ন সজিবের ছিল না, যেমন স্বপ্ন সজিবকে ঘিরে মৌসুমির ছিল। সজিব কোনো অবস্থাতেই নিজের সংসার নষ্ট করতে চায় না। সে তার স্ত্রীর সাথে সুসম্পর্ক রেখে অবসরের বিনোদন হিসেবে মৌসুমিকে ব্যবহার করে। সজিব তাই মৌসুমিকে শর্ত দেয় তুমি আমাকে কখনো ফোন করবে না। সুযোগ মতো আমিই তোমাকে ফোন করব।
সজিব সারাদিন অফিসের কাজে ব্যস্ত থাকে। সেখানে ফোন ব্যবহার করা যাবে না। তাই অফিসের সময় ফোন দেয়া যাবে না। যখন বাসায় থাকে তখনও ফোন দেয়া যাবে না। মৌসুমি জিজ্ঞেস করে তাহলে কখন ফোন করব? সজিব বলে, তুমি আমাকে ফোন করো না, আমিই তোমাকে ফোন করব। অতএব মৌসুমির কিছুই করার থাকে না, ইচ্ছা-অনিচ্ছার সুযোগ থাকে না, একমাত্র যোগাযোগ ফোন, তাও ইচ্ছে হলেই করা যাবে না। সজিবের ফোনের উপর একমাত্র ভরসা করে থাকতে হবে এবং হয়। সজিব অফিস থেকে ফেরার পথে ড্রাইভিংয়ের সময়টুকুতে যখন রাস্তায় থাকে তখন কোথাও গাড়ি পার্কিং করে কয়েক মিনিট কথা বলে। তারপর ফোন রেখে বাসায় চলে যায়, এতে মৌসুমির প্রত্যাশা পূরণ হয় না, কথা শেষ হয় না। প্রতিটা ফোনের পর সে চোখের জলে ভাসে। তবুও সে পাগলের মতো সজিবকে চায় ও ভালোবাসে। এ ভালোবাসা আগের যে কোনো সময়ের চেয়ে প্রবল ও অপ্রতিরোধ্য। সজিব তার নিজের সংসারকে খুব ভালোবাসে। সংসারের ক্ষতি করে সে মৌসুমির সাথে যোগাযোগে সম্মত হয় না। সে মৌসুমিকে প্রেম বা বিয়ের প্রতিশ্রুতি দেয়নি। সে প্রেম বা বিয়েতে রাজি না হলেও যোগাযোগটা রাখছে। পুরুষ মানুষ তো ফ্লেভার নিতে দ্বিধা করবে না, করছে না। সজিবও তাই, যা পায় ও পাচ্ছে তা-ই এবং ততটুকুই লাভ। আলগা ফ্লেভার পেতে কার না ভালো লাগে? তাছাড়া এ সুযোগটাও হাতছাড়া করতে চায় না। ছাত্রজীবনে যতকিছু পায়নি, তা যদি আজকের এই জীবনে এসে পাওয়া যায় তবে তা মন্দ কীসের?
অনেকদিন পর সজিব একবার দেশে আসে কিন্তু মৌসুমির সাথে দেখা না করে তার নিজের কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকে। চলে যাওয়ার দুদিন আগে ওর সাথে দেখা করতে আসে। মৌসুমি পাগল হয়ে ওঠে একটু দেখা করার জন্য। সে পাগলের মতো সজিবের সাথে বের হয়ে যায়। সারাদিন ওরা ঘোরাঘুরি করে এবং বেড়ায়। এমন আন্তরিকতা দেখায় যে, মৌসুমি ওয়াশ রুমে ঢুকলেও ও দরোজা ধরে বাইরে দাঁড়িয়ে থাকে। ওসব যে প্রেম নয়, শুধুই মজা করা, ফ্লেভারটুকু নেয়া তা সজিব ভেবে নিলেও, মৌসুমি বুঝতে পারে না। পরের দিন সজিব তাকে নিয়ে রিসোর্টে চলে যায়। সারাদিন তারা রিসোর্টের গোপনীয়তায় এবং আলো-আঁধারিতে কাটিয়ে রাত্রি নয়টার সময় বাসায় ফিরে। সজিব ওকে পৌঁছে দিয়ে যায়। বাসার নানা প্রশ্ন তাকে বহুকষ্টে ম্যানেজ করে নিতে হয়। বাসায় গিয়ে মৌসুমির আর কিছু ভালো লাগে না, স্বামীকে দেখে গায়ে আগুন জ্বলতে থাকে। এই লোকটার জন্যই তার সব স্বপ্ন মরে একাকার হয়ে গেছে। তারপরও লোকটাকে সহ্য করতে হচ্ছে। সজিবের বিষয়গুলো বাসায় জানতো। মৌসুমি এতদিন চুপচাপ থাকলেও এখন বাসায় সরব ও বেপরোয়া। সে তার স্বামীকে আর পাত্তা দিচ্ছে না। সজিবের বিদায়ের দিন মৌসুমি খুবই দুঃখ ভারাক্রান্ত। সারাক্ষণ ওর চোখে জল, কোনকিছুতেই মন বসাতে পারছে না। কোনো কথাই বলতে পারছে না। সজিবকে বিদায় জানাতে মৌসুমি এয়ারপোর্টে চলে যায়। সেখান থেকে সজিব তাকে অনেক গিফ্ট কিনে দেয় এবং মৌসুমির কানে কানে বলে যায় আরেকবার এসে আমরা ৩/৪ দিন রিসোর্টে থাকব। অনেক স্বপ্ন আর সান্নিধ্যতার ছোঁয়ায় মৌসুমিকে একা রেখে সজিব চলে যায়। কান্নায় মন ভারী হয়ে যায় মৌসুমির। অনেক কষ্টে ও কষ্ট নিয়ে সে বাসায় ফিরে।
এতকিছুর পরও সজিব আর এখন মৌসুমিকে স্ত্রী হিসেবে স্বীকৃতি বা মেনে নিতে পারবে না বলে জানিয়ে দিয়েছে। সে তার দিকটা পরিষ্কার করে দিয়েছে। তাহলে সজিব ফোন দেয় কেন, যোগাযোগ রাখে কেন, রিসোর্টে নিয়ে গেল কেন, কেন আরেকবার এসে রিসোর্টে নিয়ে যাবার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে? সে কী ফাউ মজাটুকু নিচ্ছে এবং সময়টুকুকে কাজে লাগাচ্ছে? এক সময় মৌসুমিকে বিয়ে করতে পারেনি বলে কী প্রতিশোধ নিচ্ছে? তবে এ কোন খেলায় যে মৌসুমিকে ব্যবহার করছে? মৌসুমি সম্পর্কে অন্ধ ছিল বলে কোনো কথাই তার কোনো কাজে লাগছে না, কোনো জটিলতা সে বুঝতে পারছে না। এমন অবস্থায়, মৌসুমি একদিন জানতে পারে সজিবদের তৃতীয় সন্তান হয়েছে। খবরটা সজিবই ওকে দিয়েছে। করোনার দীর্ঘ তিন বছর সময় সজিব মৌসুমির সাথে কোনো যোগাযোগ রাখেনি। পরে কারণ হিসেবে বলেছে সারাক্ষণ বাসায় থেকেছে তাই ফোন দেবার সুযোগ হয়নি। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে সে একটি কন্যা সন্তানেরও জন্ম দিয়েছে। একথা জানার পরে মৌসুমি অনেক কষ্ট পায়, পাগল প্রায় হয়ে যায়।
তুমি কী করে বাচ্চা নিলে এ জবাবটা চাই? তোমাকে বলতেই হবে।
সজিব বলে, এটা করোনায় পাশাপাশি থাকার ফসল। অনিচ্ছায় হয়েছে। সজিব মনে মনে ভাবে এই পাগলামির জবাব দেবার প্রয়োজন নেই এবং সে এমন প্রশ্নের জবাব দেয় না, নিরুত্তর থাকে। তৃতীয় সন্তানের উপস্থিতি মৌসুমি মেনে নিতে পারছে না। তার সাথে যোগাযোগের পর, এভাবে মেলামেশার পর সে কেন আবার বাচ্চা নিল? এখন এ সময়টা তো মৌসুমিকে ভালোবাসার সময়, তবে এ সময় ওখানে বাচ্চা নিল কেন? তবে কী সে তার বউকেই বেশি ভালোবাসে? বাচ্চাই যদি নেবে তবে তাকে নিয়ে রিসোর্টে গেল এবং একান্তে সময় কাটালো কেন? একদিকে বলছে বিয়ে করতে পারবে না, আবার অন্যদিকে রিসোর্টে নিয়ে যাচ্ছে, নির্জনতায় একান্তে সময় কাটাচ্ছে এবং ভবিষ্যতে আবার রিসোর্টে যাবে বলে প্ল্যান করছে। এরপরও মৌসুমি কিছুই বুঝতে পারে না। ভালোবাসায় সে এতটাই অন্ধ ছিল যে হিতাহিত জ্ঞান পর্যন্ত তার ছিল না। পাগলের মতো ওকে ভালোবাসে। ভুলটা কার, বিপদগ্রস্ত ও নিরুপায় মৌসুমির নাকি ঠান্ডা মাথার ভূমিকা রাখা সজিবের?
এরপর সজিব আরেকবার দেশে এসেছিল। কিন্তু মৌসুমির সাথে একবারও দেখা করেনি। একদিন ফোন করে মৌসুমিকে জানাল যে, আমি ঢাকা এসেছি।
ঢাকা এসেছ?
হ্যাঁ, এসেছি।
কবে এসেছ? আমার সাথে কখন দেখা হবে?
এসেছি আরো তিন মাস আগে। আজই চলে যাচ্ছি এবং এখন এয়ারপোর্টে।
তিন মাস আগে! মৌসুমির মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ে। এতদিনে আমার সাথে দেখা করার প্রয়োজন মনে করনি?
অনেক ইচ্ছে ছিল। সময়ের স্বল্পতার জন্য দেখা করতে পারিনি।
সময়ের স্বল্পতা! খবরটা শুনে মৌসুমি কাঁদতে শুরু করল।
আমি তোমার কাছে এতটাই কম গুরুত্বপূর্ণ? আমি তো একথা বিশ্বাস করতে পারছি না।
বিশ্বাস করো খুব চাপে ছিলাম।
তুমি এখন কোথায়? আমি তোমার সাথে দেখা করতে চাই।
আমি এয়ারপোর্টে।
আমি এয়ারপোর্ট আসছি। এখনই আসছি। সে এয়ারপোর্টে যেতে চায়, অস্থির এবং পাগলের মতো ছটফট করতে থাকে কিন্তু সজিব অত্যন্ত শান্ত ও স্বাভাবিক কণ্ঠে জানায়, তার হাতে আর বেশি সময় নেই। একটু পরই আমার ফ্লাইট। তুমি এয়ারপোর্ট আসার আগেই আমার ফ্লাইট ঢাকা ছেড়ে যাবে।
তুমি এতদিন সময়ের মধ্যে আমাকে একটিবারের জন্যও ডাকতে পারলে না?
ভেবেছিলাম কিন্তু সময় করে ওঠতে পারিনি।
আমি না হয় কাজের মধ্য দিয়েই তোমার পাশে থাকতাম। কোনো কাজে ডিস্টার্ব করতাম না। তোমার তিন মাসের কাজের মধ্যে একটি ঘন্টা সময়ও আমার জন্য ছিল না।
ছিল না। খুব ব্যস্ত ছিলাম।
তোমার কাজের তালিকা এতই গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে, আমি বা আমার নামটা সেখানে একটি কাজ হিসাবেও তালিকাভুক্ত হতে পারল না?
আমাকে ভালোবেসে তুমি অন্য জায়গায় বাচ্চা জন্ম দাও। তবে আমি কী পেলাম? আমার বাচ্চার প্রয়োজন নেই? এ বাচ্চাটা তো আমার পাওয়ার কথা ছিল। তুমি আমাকে কী ভালোবাসলে? তুমি ওখানে দুটো বাড়ি কিনেছ, তার একটি তো আমার নামে রেজিস্ট্রেশন হওয়া উচিত ছিল।
সজিব হাসে আর বলে: বি কুল। বি কুল। ধৈর্য ধরো।
এভাবে সজিবের সাথে মৌসুমির যোগাযোগ দিনে দিনে শূন্যের কোঠায় এসে পৌঁছে। মৌসুমি তবুও সজিবের জন্য এখনো কাঁদে, কষ্ট পায়। মাঝে মাঝেই যোগাযোগের চেষ্টা করে।
সন্ধ্যা হয়ে যাচ্ছে। একটু পরই আমি বাড়ি ফিরব। বাড়ি ফিরে কী করব না করব সেসব নানা ভাবনা ভাবতে থাকি। নানা রকম পরিকল্পনা করতে থাকি। আমার বাড়ি ফেরার অপেক্ষায় বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকে সীমা। সে জানে কী করে একটা মানুষের বিশেষত একজন পুরুষ মানুষের মন জয় করতে হয়। এসব বিষয়ে ছেলেদের চেয়ে মেয়েরা বেশি বুঝে। কীভাবে তার ক্লান্তিটুকু মুছে তাকে সতেজ করে তুলতে হয় তারা বুঝে। পুরুষ মানুষেরা বেসিক্যালি খুব বোকা হয়। একটু আদর পেলে দুনিয়ার সবকিছু এমনকি সব দুঃখ ভুলে যায়। পুরুষেরা নারীর কাছ থেকে আকর্ষণ প্রত্যাশা করে, ভালোবাসা প্রত্যাশা করে, আদর সোহাগ প্রত্যাশা করে। সীমা তাই খুব সুন্দর করে সেজেছে। তাকে দেখেই ক্লান্ত মানুষটা বাড়ি ফিরে যেনো কামনায় জ্বলে ওঠে, ভুলে যায় সমস্ত দুঃখ। প্রতিদিন যেনো এভাবেই প্রত্যাশা করতে থাকে। আমাকে খুশি করতে হবে তাই সে সুন্দর করে সেজেছে। গাঢ় নীল রঙের শাড়ী পরেছে, কপালে বড় টিপ, চোখে কাজল, কানে ম্যাচিং ঝুমকা, নাকে ডায়মন্ডের বড় নাকফুল, ঠোঁটে কালচে লাল লিপস্টিক। গায়ে পারফিউম মেখেছে। দেখে যেনো আমি ক্লান্তি ফেলে কামনায় জ্বলে ওঠি। সে জানালার গ্রিল ধরে দাঁড়িয়ে আছে। আমি দূর থেকেই তাকে দেখতে পাই, সেও আমাকে দেখতে পায়। এতটা আকর্ষণীয় সাজ আমি দূর থেকে বুঝতে পারিনি। কিন্তু শ্রাবণের আকাশ কুচকুচে কালো করে মেঘলা আকাশ ভেঙে গুড়িগুড়ি বৃষ্টি পড়ছে। আজকে দুদিন ধরেই এমন একটানা বৃষ্টি। আকাশভরা মেঘ, বৃষ্টির যেন শেষ নেই। আকাশের বুকে এত কান্না, এত জল, এত কষ্ট কেন? সারাদিন ধরেই আকাশটা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে, একটানা কান্না। ছাতা নিয়ে যায়নি, তাই ভিজে জবুথুবু হয়ে ফিরছে। এ সময়ের বৃষ্টিতে ভিজলে তো জ্বর আসবে।