ধারাবাহিক উপন্যাস।। পর্ব—৭

অভিনয় 

শামীম রফিক
০২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৫:৫২আপডেট : ০২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৫:৫২
'অভিনয়'

সীমা অস্থির হয়ে পড়ে। ওর ভাবনার শেষ নেই। এমন সময় দেখা যায় গলির ওপার থেকে ভিজে ভিজে সামনের গলিটায় এসে পৌঁছেছে। দেখেই সীমার অস্থিরতা আরও বেড়ে যায়। সে স্থির থাকতে পারে না। উন্মাদিনীর মতো সে গলির দিকে দৌঁড়ে এগিয়ে যায় তাকে সাহায্য করার জন্য। সীমা অভিমান থেকে ক্রুদ্ধ হয়ে পড়ে। সে জানতে চায়, বৃষ্টিতে ভিজছেন কেন, এমন করে কেউ বৃষ্টিতে ভিজে? এই সময়কার বৃষ্টির মানে বুঝেন না? এখনকার বৃষ্টিতে কী হতে পারে জানেন? এই আবহাওয়া কতটা কষ্টের কারণ হয় তা জানেন? প্রকাশ্য দিবালোকে রাস্তার মাঝেই ওকে দু’হাতে ঝাপটে ধরে শাড়ীর আঁচলে মাথা মুছতে থাকে আর গজগজ করে বকতে থাকে। কেন ভিজেছেন? আপনি কি চান? আপনি কি কিছুই বুঝেন না? যদি জ্বর হয়? আপনি জানেন না, এখনকার বৃষ্টিতে ভিজলেই জ্বর হয়? তখন কষ্টটা কে পাবে? এখনকার জ্বরের অনেক কষ্ট। সারাশরীর ব্যথায় টনটন করতে থাকে, হাড়ের গিঁটে গিঁটে ব্যথা। যদিও পিচ্ছিল শাড়ী দিয়ে মাথা মোছা হচ্ছে না কিন্তু তবুও তার চেষ্টার কমতি নেই। তার দু’চোখ জলে ভরে ওঠে, কণ্ঠ ভারী হয়ে ওঠে। আশপাশ থেকে কেউ খেয়াল করছে কিনা, করলে কি ভাবছে তা ভাববার সুযোগ নেই। ও বৃষ্টিতে ভিজে গেছে। ততক্ষণে সীমাও বৃষ্টিতে ভিজে জবুথবু। তারপর দু’জন ভিজে ভিজে বাসায় ফিরে। তার চোখে জল চলে আসে।

এভাবে বৃষ্টিতে ভিজলেন কেন?

ছাতা টানাটানি করতে ভালো লাগে না।

মানুষ কী শখে ছাতা টানাটানি করে?

কিন্তু আমি পারি না।

পারেন না কেন? যদি আপনার সর্দি হয়, জ্বর আসে। তখন কী হবে? কে আছে আপনাকে দেখার জন্য?

আমার কিছুই হবে না। আমার মতো অধমদের এসবে কিছু হবে না। এখন তুমি পাশে আছো, এমন একজন যত্নবান মানুষ পাশে থাকলে জ্বর কেন, জ্বরের বাবা দাদারও সাধ্য নেই আমার কাছে আসে। তুমি দেখো আমার জ্বর হবে না। কিছুই হবে না।

কী করে বুঝলেন?

এত যত্মের পর কী জ্বর আসতে পারে?

তখন কী করে অফিস যান তাই দেখব।

যাব না। বাসায় থাকব। মন ভরে যত্ন খাব।

বাসায় থাকবেন?

হ্যাঁ, তাই তো থাকতে চাই।

আচ্ছা বুঝাব, ঘরে থাকার মজা।

আমি বৃষ্টি পছন্দ করি। বৃষ্টিতে ভিজতে আমার খুব ভালো লাগে। আমার জ্বর হবে না। তাছাড়া, বৃষ্টি দেখলেই আমি একটু ভেজার জন্য পাগল হয়ে যাই।

সীমা মাথার জল মুছিয়ে ওয়াশ রুমে ঢুকিয়ে দিয়ে সোজা রান্নাঘরে চলে যায়। আমি হাত-মুখ ধুয়ে, জামা কাপড় পাল্টিয়ে ঘরে আসি। সীমা এসে হাত ধরে টেনে ডাইনিং টেবিলে নিয়ে যায়। প্রথমে গরম গরম স্যুপ খেতে দেয়। তারপর গরম গরম খাবার দেয়। নাস্তা করা শেষ হলে এক মগ গরম চা দেয়। চা খাওয়া শেষ হলে ঘরে নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দেয়। তারপর সরিষার তেল বুকে, মাথায়, হাতে, পায়ে মেখে দেয়। পাশে বসে মাথায় হাত বুলাতে থাকে। কামনার লোভ থেকে ফিরে আমার চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়তে থাকে। সীমা চোখ মুছতে থাকে আর বার বার ভালোবাসার পরশ বুলাতে থাকে। এরপরও আমার প্রচুর জ্বর হয়। এত যত্ন দেখে আমার মনে পড়ে, এক সময় অসুস্থ হলে আমার মাথায় পানি দেবার জন্য, কপালে জলপট্টি দেবার জন্য, তেল ঘষে দেবার জন্য, এভাবে আদর করে স্যুপ খাওয়ানোর জন্য, পাশে বসে সেবাযত্ন তো দূরের কথা, পাশে বসার মতো একজন লোকও ছিল না। অথচ ঘরভর্তি লোক ছিল। আমি একাই তাপমাত্রা আর অসুখের যন্ত্রণার সাথে যুদ্ধ করেছি। ক্ষুধায়, যন্ত্রণায়, একাকিত্বে এক দুর্বিষহ জীবন যাপন করেছি। আজ আমার পাশে একজন আছে এবং তার সম্পূর্ণ আন্তরিকতা নিয়ে আছে। এর ফলে আমার কোনো কষ্ট নেই, যন্ত্রণা নেই, হতাশা নেই, রোগের অশান্তি নেই। আগে তো রোগ বিছানায় শুয়ে কত রকম দুশ্চিন্তা করতাম। প্রতিবার মারা যাওয়ার আশঙ্কায় ভুগতাম। আজ আমি অসুস্থতা অনুভব করছি না, দুশ্চিন্তা করার সুযোগই নেই। ওর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে এক সময় আমি কামপাগল হয়ে ওঠি। এ অবস্থায়ও ও আমাকে ফেরায় না। বরং নিজেকে উজার করে মেলে ধরে। আমাকে ওর কল্পরাজ্যে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। আমাকে ভালোবাসায়, সোহাগে, যত্নে, আন্তরিকতায় ভাসিয়ে দিয়ে আবার বাস্তবতায় নিয়ে আসে। আমার শরীর অনেক স্বাভাবিক মনে হয়। তারপর ক্লান্ত হয়ে কখন যে ঘুমিয়ে পড়ি নিজেই টের পাই না। সীমা এমন কেন? আমার সব কথা রাখে কেন? ঘুমের মাঝে স্বপ্নঘোরে আমি আবার অতীতে ফিরে যাই। কত কথা মনে পড়ে।

সেখানে আমি ইচ্ছে না থাকা সত্ত্বেও কল্পনায় ভিজে যাই। সীমা আমাকে রাতের খাবারের জন্য ঘুম থেকে উঠিয়ে আবার খাবার টেবিলে নিয়ে যায়। আমরা রাতের খাবার খেতে বসি। ও সবকিছু আমার প্লেটে এগিয়ে দিচ্ছে। আরও বেশি বেশি খাবার জন্য আমাকে তাড়া দেয়। আমি এমনিতেই বেশি খেতে পারি না। আমি যতই ‘আর না’ বলছি, ততই খাবার এগিয়ে দিচ্ছে। খাবার শেষ করার পর আমরা বিছানায় যাই ঘুমানোর জন্য। শুয়ে দু’একটা হাঁচি দিয়েছি বলে আবার তেল গরম করে মালিশ করে দিচ্ছে। আমার অনেক আরাম লাগছে। 

তবুও বলি, আর কিছু করতে হবে না। সীমা আমাকে কথা বলতে দিচ্ছে না এবং বার বার ধমক দিয়ে চুপ করিয়ে দিচ্ছে। তুমি আমার পাশে শোও। তুমি পাশে থাকলে আমাকে কোনো অসুখ কাবু করতে পারবে না। ভালোবাসার জন্য পাশে থাকাটা খুব জরুরি। তুমিও তো ভিজেছো। এবার আমি তোমাকে গরম তেল মাখিয়ে দেব। নতুবা তোমারও জ্বর আসবে।

একদম কথা বলবেন না। আমার কিছু হবে না। চুপচাপ শুয়ে থাকেন। আমি ওকে বলি, তোমার আর আমার কাছ থেকে পাওনা টাকা চেয়ে নিতে হবে না। যখন তোমার যা কিছু পাওনা হবে, তুমি লকার থেকে বা ওয়ালেট থেকে নিয়ে নিবে। আমাকে আর কখনো জিজ্ঞেস করবে না, করতে হবে না। এ ছাড়াও তোমার কোনোকিছু কেনাকাটার প্রয়োজন হলে অথবা অন্য কোনো প্রয়োজন হলেও ওখান থেকে টাকা নিয়ে নিবে। অনুমতি টনুমতির প্রয়োজন হবে না।

ঠিক আছে।

অনেকদিন হলো তোমার তো জামা-কাপড় ও সাজগোছের জিনিস কেনা হচ্ছে না।

আমার অনেককিছু আছে, আর কিছু প্রয়োজন হবে না।

আমি তো তা দেখতে পাচ্ছি না।

সবকিছু আপনি দেখতে পাবেন না।

কালকেই আমাকে তুমি সেসব দেখাবে।

আপনার সব জিনিস মোটামুটি ঠিকঠাক আছে কিন্তু আর দু’টো বেল্ট লাগবে। কিছু মোজাও লাগবে, আন্ডার গার্মেন্টসও লাগবে। আজই কিনে আনবেন।

আচ্ছা। তোমার কোনোকিছু প্রয়োজন হলেও আমাকে বলো। আর তুমি কিনলে ওখান থেকে টাকা নিয়ে যেয়ো।

তারপর সীমা আমাকে জড়িয়ে ধরে শুয়ে পড়লো।

আমার ঘুম আসে না। কতকিছু বলতে ইচ্ছে করে, কতকিছু করতে ইচ্ছে করে। মেয়েটা কোনোকিছুতে বাঁধা দেয় না। যা চাই, যেমন চাই তাতেই রাজী।

আচ্ছা, আমি যা বলি তুমি তাতেই রাজী হও কেন, বিরক্ত লাগে না?

আপনার মতো মানুষের সাথে বিরক্ত হবো কেন? আজকাল এমন মানুষ হয়? আমার কত কেয়ারিং করেন, সন্মান করেন, তা আপনি নিজেও জানেন না।

তুমিও তো করো।

ওসব তো আমার দায়িত্ব।

আমারও তো দায়িত্ব আছে। আমি ভয় পাই, না জানি এক সময় বিরক্ত হয়ে যাও।

অতকিছু আপনাকে ভাবতে হবে না। আমার কিছু ভুল পেলে ধরিয়ে দিবেন।

আমার কাপড়-চোপর সব সময় আমিই ধুই এবং দোকান থেকেই ইস্তিরি করিয়ে নিই। নিজের সমস্ত কাজ নিজেই করি। অন্যান্য দিনের মতো আমি কাপড়-চোপড় নিয়ে ইস্তিরি করাতে দোকানে যাবার জন্য রেডি হয়ে দরোজার বাইরে চলে গেছি এমন সময় সীমা দেখতে পায় এবং দৌড়ে এসে সামনে হাজির।

কোথায় যান?

লন্ড্রিতে যাব।

কেন?

এগুলো ইস্তিরি করানোর জন্য।

না, যেতে হবে না।

কেন? 

দিন, এগুলো আমার হাতে দিন। আপনাকে আর লন্ড্রিতে যেতে হবে না।

কেন?

ঐসব আমার ডিপার্টমেন্ট।

তুমি কী করে করবে?

সেসব আপনাকে ভাবতে হবে না।

তুমিই শুধু আমার কথা ভাববে আর আমি তোমার কথা ভাববো না? আমার কী কোনো দায়িত্ব নেই?

এরপর থেকে রোজ রোজ আমার কা কাপড়-চোপড় ইস্তিরি করা পাচ্ছি। অফিসের আগে টেবিলের উপর ইস্তিরি করা কাপড়। কে করছে, কাকে দিয়ে করাচ্ছে তা আমি জানিনা। তবে রেডি করে দিচ্ছে। আগে আমি কাপড়গুলোও ধুইতাম।

এখন আর ধুতে দেয় না। ওসব এখন আর আমাকে করতে হয় না। কোনো না কোনোভাবে সীমাই ম্যানেজ করছে। বুট পালিশও আমাকে করতে হয় না। কিন্তু প্রতিদিন এসব রেডি পাচ্ছি।

ওকে নিজ হাতে এসব কাজ করতে হবে আমি তা মনে করি না এবং চাইও না। আমি চাই ও কাজের লোক দিয়ে এসব করিয়ে নিক। কাজের লোক ম্যানেজ করেছে কিনা তা আমি জানি না। আমি বাথরুমের দরোজা বন্ধ করলেই জমানো সবার কাপড়-চোপড় ধুয়ে নিই এবং নিতাম। এটা সীমা জেনেছে। আমাকে দিয়ে আর কাপড়-চোপড় ধুতে দিবে না বলে আমাকে বেশ কিছু শর্ত দিয়েছে। তার মধ্যে একটি হলো এখন থেকে গোসলের সময় বাথরুমের দরজা বন্ধ করা নিষেধ। তাই দরোজা খোলা রেখেই আমাকে গোসল করতে হয়। আমি দরোজা বন্ধ করলেই নাকি এ কাজ, সে কাজ—এ রকম নানা কাজ করে ফেলি। ও আমাকে আর কোনো কাজ করতে দিবে না। এসব ছেলেদের কাজ নয়। আমি নিজে করি বা অন্যকে দিয়ে করাই, সে আমার দায়িত্ব। এখন আর ওসব কাজ আমাকে করতে হয় না। আমি ওকে মিলাতে পারি না। ঘরে ঘরে সব বউরা কী তাই করে? পৃথিবীর সব পুরুষরা কী এত সুখী? আমি তবে এতকাল কোথায় ও কীভাবে ছিলাম? কোথায় এবং কীভাবে হারালাম আমার জীবনের এতগুলো মূল্যবান সময়? এ রকম নানা প্রশ্নের মাঝে আমি আমার হারানো জীবনকে খুঁজে বেড়াতে লাগলাম।

সীমা আমাকে বাজার করতে বলে। বাসায় কোনো জিনিস না থাকলে একটা স্লিপে লিখে সেগুলো কিনে নিয়ে আসতে বলে।

তখন আমি বলেছি আমি একা বাজারে যেতে পারব না। 

তো, আমাকে কী করতে হবে?

আমি একা বাজারে যাব না। আমি ওকে বাজারে নিয়ে যেতে চাই। ও হাসিমুখে রাজী হয়ে যায়। ওর ধারণা এতে আমি ওকে মূল্যায়ন করছি। সত্যিই তাই। নতুবা আমার বাজারসঙ্গী হতে বলব কেন? ও আমার সাথে এখন বাজারে যায়। কাজটাতে ও ভীষণ মজা পায়। আমরা সব সময় এক সাথে বাজারে যাই। বাজার থেকে মাছ ও মাংস সবকিছূ কাটিয়ে এবং ধুয়ে নিয়ে আসি। প্রথমদিকে বাজার থেকে বাসায় ফিরে আমি বাজারগুলো গুছিয়ে রাখতে চাইতাম। মাছ মাংস ধুয়ে ফ্রিজে রাখতে চাইতাম। কিন্তু ও আমাকে ওসব কাজ করতে দিবে না। আগে তো আমাকেই ওসব কাজ করতে হতো। সকালে বাজার করলাম কেন, দুপুরে বাজার করলাম কেন, রাতে বাজার করলাম কেন? এসব নিয়ে তুমুল ঝগড়া হতো। সে কখনো এসব বাজারে হাত দিত না। তখন আমাকে বাধ্য হয়েই ঐ কাজগুলো করতে হতো। এখন সীমা আর ওসব করতে দেয় না। বাজার থেকে এসেই বলে, তুমি ওয়াশরুমে যাও। কাপড় পাল্টে ও ফ্রেশ হয়ে এসো। সে বলে ওসব আপনার ডিপার্টমেন্ট নয়। আপনাকে ওসব কাজ মানায় না। এখন থেকে এসব কাজে আর হাত দেবেন না। এসবে হাত দিলে খুব খারাপ কিছু হয়ে যাবে। কীভাবে এসব সামলাব সে আমার ব্যাপার। আমি বলি কিছু তো করতে দাও, নইলে তো আস্তে আস্তে পঙ্গু হয়ে যাব। এতে ও রেগে যায়। আগে তো এই কাজগুলোই ছিল, এই মানুষগুলোই ছিল, তবে এত ঝামেলা হতো কেন? আজ তো হচ্ছে না। আমার ভাবতে খুব অবাক লাগে। কীভাবে মানুষে মানুষে এত পার্থক্য হয়? ঐ একই কথা এ কাজগুলো সীমা করবে কিনা, বা কাউকে দিয়ে করাবে কিনা সে ওর ব্যাপার। সে কাজগুলো করিয়ে নিত কিন্তু প্যারা দিত না। এখন আমাকে আর এসব কাজ করতে হয় না।

/জেড-এস/
