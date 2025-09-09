এটা তো সীমা নিজে থেকেই ফিল করলো। আমি তো ওকে একবারও বলিনি, বরং ঐ কাজগুলো না করার জন্য পীড়াপীড়ি করেছি। ও কী মানুষ নয়? ও কী সমান অধিকারের কথা জানে না? ও তো বলতে পারতো, তুমি একা না করলেও, এসব কাজ আমার সাথে সমানভাগে করতে হবে। সমান ভাগের হিসেবগুলো অন্যরকম। এই যে আমি ইনকাম করছি, দায়িত্ব নিয়ে কাজ করছি, একা বাজারগুলো টেনে আনছি, ওকে সঙ্গী হিসেবে পেয়ে ওকেও টেককেয়ার করেছি, বাজারগুলো বাসা পর্যন্ত নিয়ে এসেছি। এগুলো কী? আমি তো এখানে ওকে সমান অধিকারের কথা বলিনি। সমান খরচ করার কথা বা কোনো খরচ করার কথা বলিনি। কেন বলব? ও জানে একজন পুরুষ মানুষ সংসারের সব ভারী কাজগুলো করে, আবার উপার্জনও করে। তাছাড়া বাইরের সব কাজ তো পুরুষেরা করেই। তাদেরকে ঘরের কাজ করিয়ে অবিচার কেন করব? এরপরও সমান অধিকার হয় কী করে? কোনো পুরুষ স্ত্রীর কাছে কখনো সমান কাজ বা সমান ফিনান্সিয়াল কন্ট্রিবিউশন আশা করে না। মেয়েটির সমান সামর্থ্য থাকলেও তা প্রত্যাশা করে না। এরপরও কাজের সমান ভাগ হয় কী করে? আবার যদি ভুলে বাদ পরা কোনো জিনিস বাজার থেকে আনতে হয়, সেও তো আমিই দৌঁড়ে যাব। সীমা এ বিষয়গুলো বুঝে। ওর মাঝে বিবেচনাবোধ আছে। এটা ওর ভেতর থেকেই আসে। কারো শিখিয়ে দেয়া বা চাপ দিয়ে করিয়ে নেয়া বিষয় নয়। সীমা চা বানিয়ে আমাকে দিয়ে যায়। বলে চা খান আর টিভির নিউজগুলো দেখেন। খাবার টেবিলে বসে আমি আপনার কাছ থেকে সংবাদের সারমর্মটুকু জেনে নিব। বাসায় অন্য কোনো জিনিসের প্রয়োজন হলেও আমাকে আনতে বলে। আমি এনে দেই। বাসার ভেতরের সব দায়িত্ব ও পালন করে। আমাকে বাসার কোনো কাজে ব্যবহার করে না। বলে, ঘরের ছোট ও সামান্য কাজে আপনাকে ইউজ করে ফেললে সংসারের বড় বড় কাজ কাকে দিয়ে করাব? আপনি তো আমার চেয়ে বড় ও ভারী কাজগুলো করেন।
ও যদি আমার কাছ থেকে সুযোগ না নেয় তবে চলবে কী করে? মেয়েটির টাকার লোভ কম হলেও, প্রয়োজনীয়তা তো রয়েছেই। এ জীবনই তো শেষ কথা নয়। শেষ জীবন নামক এক ভয়াবহ জীবন আমাদের জন্য ওয়েট করে আছে। সে জীবনের কথাও তো ভাবতে হবে। সে জীবনে একা থাকা যায় না, যাবে না। খুব কঠিন সে জীবন। অত্যন্ত আপন, আন্তরিক এবং পরম ভালোবাসার মানুষ না থাকলে সে জীবনে কষ্টের সীমা থাকবে না। চারপাশে মানুষ থাকতে হবে। তাদের আন্তরিকতাপূর্ণ অবস্থান থাকতে হবে। টাকা বা অর্থ-সম্পদ তখন প্রধান বিষয় নয় কিন্তু আন্তরিকতা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। তখন সবার ভালোবাসার যেমন প্রয়োজন হয়, তেমনি সহযোগিতারও প্রয়োজন হয়। টাকা না থাকলে ওর প্রয়োজনীয়তা পূরণ হবে কী করে? তা না হলে সীমা এ কঠিন পথে আছে কেন? ওর ও তো এ জীবনে আপন বলে কেউ নেই। এতিম ও অসহায় একজন মানুষ। আমার কাছ থেকে কী আর কতটুকু পায় আর সেটুকু দিয়ে কীভাবে চলে ওর জীবন অথবা ভবিষ্যতে চলবে? এসব প্রশ্ন মনের মধ্যে খচখচ করতে থাকে। আমার তো একটা দায়িত্ববোধ আছে। বিবেকের তাড়নায় আমি ওকে কিছু জিজ্ঞেস করতে চাই। কিন্তু আমি কীভাবে যে ওকে ওসব কথা জিজ্ঞেস করব? তাতে তো ও কষ্ট পেতে পারে। আজকাল লজ্জাও পায়। অস্বস্তি অনুভব করে।
তবুও একদিন আমি জিজ্ঞেস করি, তোমার কন্টাক্ট এমাউন্টটা পুনর্নির্ধারণ করা উচিত। ঐটুকু টাকা দিয়ে কী তোমার প্রয়োজন মিটে? জীবনের চাহিদা পূরণ হবে?
আমার এসবে কোনো অসুবিধা নেই এবং হচ্ছে না।
কিন্তু আমার কাছে ঐ এমাউন্টটুকু কম বলে মনে হচ্ছে।
আপনি কী আমাকে বিদায় করে দিতে চান?
আরে না না। বিদায়ের প্রশ্ন আসছে কেন?
তাহলে আমার টাকাটা ঠিক আছে। এসব নিয়ে আপনাকে বেশি ভাবতে হবে না। আমি আমার প্রয়োজনেই কন্টাক্ট করেছি। এরচেয়ে বেশি আমার দরকার নেই। আর যদি কখনো প্রয়োজন হয় তবে আপনাকে জানাব। এখানে তো কন্টাক্টের বাইরে খাওয়া দাওয়া করছি, চিকিৎসা সেবা পাচ্ছি, সাজগোজের জিনিসপত্র পাচ্ছি, আপনার সম্মান পাচ্ছি, ভালোবাসা পাচ্ছি ও মূল্যায়ন পাচ্ছি। তবে সবচেয়ে বেশি যা পাচ্ছি, তা হলো সম্মান আর স্বীকৃতি। এখানে আমি গৃহকর্তীর সম্মান পাচ্ছি। এরচেয়ে বেশি আমার আর কিছু চাই না। আপনার সাথে ঘোরবার, সামনে দাঁড়াবার, আাপনার সাথে সকল জায়গায় বেড়াতে যাবার অধিকার—এসব আমি কোথায় পেতাম? কে আমাকে এত বেশি মূল্যায়ন করতো? এগুলোর মূল্য কত টাকা দিয়ে করা সম্ভব, একবার বলে দিতে পারবেন?
আচ্ছা তবুও জানিয়ো। আমি তোমার কাছ থেকে সেসব জানার জন্য প্রতীক্ষায় থাকলাম।
ডিনারে বসে চোখ ছানাভরা। টেবিলভর্তি অনেক খাবার। খাবার হলেই হলো না। প্রতিটি খাবার অত্যন্ত সুস্বাদু। সবজি আর ভর্তা দিয়েই খাবার শেষ করা সম্ভব। এমনই তো হওয়া উচিত। খাবারের আয়োজন কম হলেও তা তৃপ্তিদায়ক হলে তাতেই মহাতুষ্টি। সীমা আমাকে প্লেটে তুলে দিচ্ছে। আমি খাচ্ছি আর ওকেও খাবারের জন্য তাড়া দিচ্ছি। কতদিন এমন খাবার খাওয়া তো দূরের কথা চোখেও দেখি না। আমি তো খাওয়াই ভুলে গিয়েছিলাম। বহুদিন হলো কোনো উৎসব পার্বণে যাই না। কারো বাসায় যাই না। অনেক কথা মনে পড়ে গেলো। কেনো জানি, আজকাল বড় অল্পতেও চোখ ভিজে ওঠে। আমি অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম। সীমা আমাকে আবার খাবার টেবিলে ফিরিয়ে নিলো।
আপনি কিছুই খাচ্ছেন না, কী হয়েছে? স্বাদ হয়নি?
না, ওসব কিছুই না। কিছুই হয়নি।
হয়নি বললেই হলো? তাহলে চোখে জল কেন?
এমনিতেই চোখে জল চলে এলো।
বলেছি না, আপনার চোখে আর কোনোদিন জল দেখতে চাই না।
বলেছো তো।
তাহলে চোখে আবার জল এলো কেন?
জানো সীমা, আমি অনেকদিন খাবার না খেয়েই ঘুমিয়েছি। কত রাত যে না খেয়ে থেকেছি তার হিসেব নেই। সেসব দিনের কথা মনে এলেই চোখে চলে আসে।
এখন থেকে সে দিনটি আর আসবে না। আসতে দিব না।
সে দিনগুলো আমি ভাবতেও চাই না।
খেতে খেতে অনেক গল্প হলো। দীর্ঘ সময় ধরে আমরা খাচ্ছি। খাবার নিয়ে আমার অনেক তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা গল্প করলাম। কেন আমি কোন আত্মীয় ও পরিচিতজনের বাসায় যাই না, যোগাযোগ রাখি না সেসব ওকে বললাম। সেসব শুনে ওর চোখেও অশ্রুসিক্ত হলো। তারপর আমি পরিস্থিতির মোড় ঘোরাতে সারাদিন অফিসে যে ঘটনাগুলো ঘটেছে সেগুলো আলোচনা করছি আর হাসছি। সীমাও হেসেছে। আমরা অফিসের গল্প করলাম, কার ট্রান্সফার হলো, কে রিলিজ হয়ে অন্য অফিসে চলে গেলো, কে ট্রান্সফার হয়ে আমার অফিসে চলে এসেছে, সে এসেই বিশেষ টেবিলে বসার জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়লো। আজকের মিটিংয়ে কাকে মুরগী বানানো হলো, মিটিংয়ের মূল এজেন্ডা কী ছিল, টার্গেট নিয়ে প্রেসারের শেষ নেই, টার্গেট আর টার্গেট। এমন কোনো বিষয় নেই যা নিয়ে টার্গেট দেয়া হয়নি। টার্গেটের উপর প্রমোশন, ইনক্রিমেন্ট, পুরস্কার, ইত্যাদি ডিপেন্ড করছে। প্রতিষ্ঠানের ক্রমাবনতি নিয়ে ভাবিত আমাদের প্রতিষ্ঠানের উপর থেকে নিচ পর্যন্ত সবাই মনমরা অবস্থা ইত্যাদি। সীমা আমাকে সারাদিনের সেরা খবরের অংশবিশেষ এবং সেরা সিরিয়ালের মূল আকর্ষণ শোনায়। ওকে কোম্পানী দিতে আমিও মাঝে মাঝে খবর ও সিরিয়াল দেখি।
দেশের বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থা নিয়ে আমরা অনেক কথা বললাম যদিও আমরা বিশেষ কোনো রাজনৈতিক দলকে সাপোর্ট করি না, কিন্তু তবুও তো একটা রাজনৈতিক ভিউ থাকতে পারে। বিবেকের তাড়নায় সঠিকটুকু আলোচনা করি। আমরা ক্রিকেট খেলা নিয়ে কথা বললাম, এখন তো দেশের সিলেট স্টেডিয়ামে বাংলাদেশ ও নেদারল্যান্ডের মধ্যকার টি-২০ টুর্নামেন্ট হচ্ছে, বাংলাদেশ দুই পর্বে এগিয়ে আছে। বাজারে জিনিসপত্রের উচ্চ দাম নিয়ে কথা বললাম, এ সপ্তাহে বাজারে একশ টাকার নিচে প্রায় কোনো তরকারি পাওয়া যাচ্ছে না। চালের দাম ঊর্ধ্বমুখী। মাছ, মাংস ও মুরগীর দাম বেড়েছে। চালের দাম বেড়েছে। এটা অনেক বড় দুর্ভাবনার বিষয়। দেশের মেধাবী ছেলে-মেয়েরা দল বেঁধে বিদেশে চলে যাওয়ার কথা নিয়ে আলোচনা করলাম। এটা একটা ভয়াবহ সিচুয়েশন। এভাবে ভালো মেধাগুলো পাচার হয়ে যাচ্ছে ভেবে আমরা শঙ্কিত হলাম। গল্পগুলো মাঝে মধ্যেই গুরুগম্ভীরতা নিয়ে পরিস্থিতিটাকে ম্লান করে দিচ্ছিল। সীমার জ্ঞান পরিস্কার। তাই ওর সাথে দেশ-বিদেশের সব গল্প আলোচনা করা যায়, গাজায় খাদ্য সংকট, ঔষধ সংকট, খাবার পানির সংকট। তার মধ্যেও হামলা চলছে। আজ মরেছে ৭৩ জন, এদের মধ্যে শিশু ও বাচ্চাও রয়েছে। খাদ্যভাবে লোকজন মরে পড়ে রয়েছে পথে-প্রান্তরে, ঘরে ঘরে হাহাকার। শরণার্থী শিবিরগুলোতে মৃত্যুর মিছিল। রাশিয়া আর চীনের মধ্যে গভীর বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক আরো গভীর হয়েছে। খেলাধুলা নিয়ে আলোচনা করা যায়, সাংস্কৃতিক অঙ্গন নিয়েও আলোচনা করা যায়।
এখন ডিজিটালাইজেশনের যুগ। সারাবিশ্ব এখন হাতের মুঠোয়। সারাবিশ্বেই তো অস্থিরতা, রাজনৈতিক অস্থিরতা, অর্থনৈতিক অস্থিরতা। ফিলিস্তিন এখন আর জটিল ভাবনার বিষয় নয়। ফিলিস্তিন এখন ঝলসানো রুটির মতো বিষয়। ওখানকার মৃত্যুটা যেনো স্বাভাবিক নিয়মে পরিণত হয়েছে। বিশ জনের মৃত্যু, ত্রিশ জনের মৃত্যু, পঞ্চাশ জনের মৃত্যু, একশ জনের মৃত্যু অথবা পাঁচশ জনের মৃত্যু যেনো কোনো বিষয় নয়। মৃত্যু একটা সংখ্যা, সংখ্যা মানে একটা নিঃশ্বাসেরও বিষয় নয়। রোহিঙ্গা শরণার্থীরা এখন আমাদেরও রুটিনে পরিণত হয়েছে। সেসব খবরও তো আমাদের জানতে হবে। এই স্বাভাবিকতার আড়ালের সত্যটাকে তো আমাদের বুঝতে হবে। আমরা ফুটবল এবং ক্রিকেট খেলা পছন্দ করি। যে চ্যানেলেই খেলা হোক আমাদের দেখা চাই, যত রাতই হোক আমরা দেখি। সীমারও পছন্দ। আমার দু’জন পারফেক্ট সঙ্গী হয়েছি। খেলা হোক, মুভি হোক আর রাজনীতি হোক রাত জেগে ওসব উপভোগের সাথে সাথে চা-কফি, মুড়ি, বিস্কিট, চানাচুর, আবার মাঝে মাঝে চওমিন বা অন্যান্য খাবার এনে হাজির করে। খাচ্ছি আর উপভোগ করছি। মাঝে মাঝে মুভি দেখি। মাঝে মাঝে সিনেপ্লেক্সে গিয়েও মুভি দেখি। আমরা মাঝে মাঝে আর্ট গ্যালারীতে চিত্র প্রদর্শনী দেখতে যাই, বিভিন্ন আর্ট গ্যালারীতে ঘুরে বেড়াই, এক্সিবিশন মিস করি না। পিঠা প্রদর্শনী, পাহাড়ী ফল প্রদর্শনী থেকে শুরু করে যে কোনো প্রদর্শনীতে যাই, মেলা বা অন্যকোনো অকেশনও বাদ দেই না। আমাদের এমন কোনো বাঁধন নেই যাতে আমরা এটা করব না, ওটা করব না এমনভাবে ভাবি। সীমা সবকিছু বুঝে। তারপরও নানা প্রশ্ন করে। ও আরও চেষ্টা করতে চায়। নিজেকে নানাভাবে সমৃদ্ধ করা ওর অভ্যাস। ও নানান অনুষ্ঠানের খবর সংগ্রহ করে। সীমা চাকরি বা ব্যবসা একটাকিছু করতে চায়। ও বলে এভাবে ওর সময় কাটে না। আমিও সিরিয়াসলি ভাবি কীভাবে ওকে কোনো একটা কাজে লাগানো যায়।