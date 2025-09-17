উইল ডুরান্টের চোখে রবীন্দ্রনাথ

১৯৩০ সালে প্রকাশিত `The Case for India’ বইটিতেই কেবল রবীন্দ্রনাথের কথা বলেননি, আরও পরে ১৯৩৫ সালে ডুরান্ট যখন `The Story of Civilization’ নামক ১১ খণ্ডের বইগুলো লিখতে শুরু করলেন, তার প্রথম খণ্ড `Our Oriental Haritage’ গ্রন্থে রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ এলো আরও বিস্তৃত আকারে। `The Case for India’ বইটি ছিল ভারত বিষয়ে সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতির এক ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ, স্বাভাবিকভাবে রবীন্দ্রনাথ কেবল সেই সূত্রেই উল্লিখিত হয়েছেন, লেখক রবীন্দ্রনাথ সেখানে অনুপস্থিত। কিন্তু দ্বিতীয় বইটিতে ডুরান্ট এবার লেখক রবীন্দ্রনাথের ভূমিকাটিকেই মুখ্য বিষয় ধরে আলোচনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথের সৃজনী স্বভাব ও দার্শনিক অভিমুখটি অনুধাবনের জন্য ডুরান্ট রবীন্দ্ররচনার দিকে তাকিয়েছিলেন এই দ্বিতীয় গ্রন্থের কয়েকটি অধ্যায়ে, যার কোনো কোনোটিতে আছে আংশিক উল্লেখ আর ২২তম অধ্যায়ের অন্তর্ভুক্ত ‘Tagore’ নামক স্বতন্ত্র অংশটি নিবেদিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্যে।
“As flowing rivers disappearin the sea, losing their name and form, thus a wise man, freed fromname and form, goes to the divine person who is beyond all.” —উপনিষদের দর্শনের সাথে রবীন্দ্রনাথের সংযোগটি বুঝাবার জন্য তিনি মাণ্ডুক্য উপনিষদ থেকে এই অংশটি উদ্ধৃত করে বললেন:
“জীবন ও মৃত্যুর এই তত্ত্ব পশ্চিমা মানুষকে খুশি করবে না, যাদের ধর্ম তার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানের মতোই ব্যক্তিবাদের সাথে জড়িয়ে আছে। কিন্তু এটি দার্শনিক হিন্দু মনকে আশ্চর্যজনক ধারাবাহিকতা দিয়ে সন্তুষ্ট করেছে। আমরা উপনিষদের এই দর্শন, এই একত্ববাদী ধর্মতত্ত্ব, এই মরমি ও নৈর্ব্যক্তিক অমরত্ব, বুদ্ধ থেকে গান্ধী, যাজ্ঞবল্ক্য থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত হিন্দু চিন্তাধারাকে প্রাধান্য দিতে দেখব।”[১০]
ডুরান্ট ‘The Life of the People’ অধ্যায়ে আদিকাল থেকে ঔপনিবেশিক আমল পর্যন্ত ভারতে নারীর অবস্থান ও ভূমিকা নিয়ে আলোচনার সূত্রে রবীন্দ্রনাথের ‘Chitra’ (‘চিত্রাঙ্গদা’ নাটকটিকেই রবীন্দ্রনাথ ইংরেজি Chitra নামে অনুবাদ করেছিলেন) নাটক থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে কবির দৃষ্টিভঙ্গিটা তুলে ধরেন:
“When a woman is merely a woman-when she winds herself round and round men's hearts with her smiles and sobs and services and caressing endearments—then she is happy. Of what use to her are learning and great achievements?” [১১]
এই গ্রন্থের `The Literature of India’ নামক অধ্যায়ে ডুরান্ট ভারতের বিভিন্ন ভাষার প্রাচীন ও আধুনিক সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করেন। স্বাভাবিকভাবেই বাংলা সাহিত্যের প্রসঙ্গ আসবে। এটা মোটেই আশ্চর্যের নয় যে ডুরান্টের মতো পণ্ডিত বাংলা সাহিত্যের প্রধান স্রষ্টাদের কাজ সম্পর্কে জানতেন। কেবল জানাই নয়, পশ্চিমের প্রধান লেখকদের সাথে তাদেরকে তুলনা করার এক স্বচ্ছ ধারণাও তাঁর ছিল। সেই তুলনা বোধ থেকেই তিনি বলেন:
“হিন্দুস্তানের মধ্যে সীমাবদ্ধ এই সবগুলোই ছিল `ইন্দো-জার্মানিক’ ভাষা; দাক্ষিণাত্য তার পুরোনো দ্রাবিড় ভাষা—তামিল, তেলেগু, কানাড়ি এবং মালায়ালাম—ধরে রেখেছিল এবং তামিল ভাষা হয়ে ওঠে দক্ষিণের প্রধান সাহিত্যিক বাহন। ঊনবিংশ শতাব্দীতে সংস্কৃতের পরিবর্তে বাংলা ভাষা হয়ে ওঠে বাংলার সাহিত্যিক ভাষা; ঔপন্যাসিক বঙ্কিম ছিলেন এই ভাষার বোকাচ্চিও, কবি রবীন্দ্রনাথ ছিলেন এর পেত্রার্ক।”[১২]
রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে এই গ্রন্থে ডুরান্টের সর্বশেষ উল্লেখ পাওয়া যাবে ‘Tagore (Science and art-A family of geniuses-Youth of Rabindranath His poetry-His politics-His school)’ নামে স্বতন্ত্র এক উপ-অধ্যায়ে। ভারতের বিভিন্ন ভাষার সাহিত্য ও লেখকদের সম্পর্কে আলোচনা করলেও, কোনো লেখককেই তিনি এরকম স্বতন্ত্র মর্যাদায় ভুক্ত করেননি এই গ্রন্থে। এতে রবীন্দ্র-পরিবারের সৃজনশীল ব্যক্তিত্বদের কথা যেমন এসেছে, তেমনি আলোচিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিশীল বহুমুখী দীর্ঘ অভিযানের নানা দিক। তাঁর সাহিত্যকর্মের নান্দনিক ও দার্শনিক বিষয়ের পাশাপাশি ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে বিভ্রম ও অবিশ্বাসের দিকগুলোও তিনি তুলে ধরেছেন। পাঠকদের সুবিধার জন্য এখানে রবীন্দ্রনাথ বিষয়ক উপ-অধ্যায়টির পূর্ণাঙ্গ রূপ হাজির করা হলো:
“ইতোমধ্যে, নিপীড়ন, তিক্ততা এবং দারিদ্র্য সত্ত্বেও ভারত বিজ্ঞান, সাহিত্য এবং শিল্প সৃষ্টি অব্যাহত রেখেছে। অধ্যাপক জগদীশ চন্দ্র বসু বিদ্যুৎ ও উদ্ভিদের শারীরবিদ্যায় তাঁর গবেষণার মাধ্যমে বিশ্বখ্যাতি অর্জন করেছেন; এবং আলোক পদার্থবিদ্যায় অধ্যাপক চন্দ্রশেখর রমনের কাজ নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হয়েছে। আমাদের নিজের শতাব্দীতে বাংলায় চিত্রকলার একটি নতুন স্কুল গড়ে উঠেছে, যেখানে অজন্তা ফ্রেস্কোর রঙের প্রাচুর্যের সাথে রাজপুত মিনিয়েচারের রেখার সূক্ষ্মতা এসে মিলিত হয়েছে। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিত্রকর্মগুলি নম্র ভঙ্গিতে এমন এক আকর্ষণীয় মরমিবাদ এবং সূক্ষ্ম শৈল্পিকতাকে তুলে ধরে যা তার পিতৃব্যর কাব্যকে আন্তর্জাতিক খ্যাতিতে পৌঁছে দিয়েছিল। ঠাকুর পরিবার ইতিহাসের অন্যতম মহান পরিবার। দেবেন্দ্রনাথ টেগোর (বাংলায় ঠাকুর) ছিলেন ব্রাহ্ম-সমাজের অন্যতম সংগঠক এবং পরবর্তীকালে তার প্রধান; বিত্ত, সংস্কৃতি এবং পবিত্রতার অধিকারী এই মানুষটি বৃদ্ধ বয়সে বাংলার একজন ধর্মদ্রোহী পিতৃপুরুষ হয়ে ওঠেন। তাঁর বংশধর হলেন শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ এবং গগনেন্দ্রনাথ, দার্শনিক দ্বিজেন্দ্রনাথ এবং কবি রবীন্দ্রনাথ—শেষ দুজন তাঁর পুত্র।
রবীন্দ্রনাথ এক স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ ও পরিশীলিত পরিবেশে লালিতপালিত হয়েছিলেন, যেখানে সঙ্গীত, কবিতা এবং উন্নত চিন্তাভাবনা ছিল তাঁর শ্বাস-প্রশ্বাসের মূল বাতাস। জন্ম থেকেই তিনি ছিলেন কোমল স্বভাবের, শেলির মতো যিনি অল্প বয়সে মরতে বা বৃদ্ধ হতে অস্বীকৃতি জানাতেন; ছিলেন এতটাই স্নেহশীল যে কাঠবিড়ালিরা তাঁর হাঁটুতে চড়ত এবং পাখিরা তাঁর হাতে বসে থাকত। তিনি ছিলেন পর্যবেক্ষক এবং গ্রহিষ্ণু স্বভাবের, এবং অনুভব করতেন মরমি সংবেদনশীলতার সাথে অভিজ্ঞতার তীব্র অনুপ্রেরণা। কখনও কখনও তিনি বারান্দায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকতেন, সাহিত্যিক প্রবৃত্তি দিয়ে, রাস্তার প্রতিটি পথচারীর আকৃতি, বৈশিষ্ট্য, আচরণ এবং চলাফেরা লক্ষ করতেন; কখনও কখনও, ভেতরের ঘরের সোফায়, তিনি তার স্মৃতি এবং স্বপ্ন নিয়ে দিনের অর্ধেকটা নীরবে কাটাতেন। তিনি স্লেটে কাব্য লিখতে শুরু করেছিলেন, এবং এই ভেবে খুশি হয়েছিলেন যে ভুলগুলি এতে সহজেই মুছে ফেলা যাবে। অচিরেই তিনি ভারতের জন্য কোমলতায় ভরা গান লিখতে শুরু করেছিলেন—ভারতের ভূদৃশ্যের সৌন্দর্য, মহিলাদের প্রেম এবং ভারতীয় জনগণের দুঃখকে বিষয় করে; এবং তিনি নিজেই এই গানগুলিতে সুর দিয়েছিলেন। সারা ভারতে সেগুলি গাওয়া হয়েছিল, এবং দূরবর্তী গ্রামগুলির মধ্য দিয়ে ভ্রমণ করার সময় তরুণ কবি অচেনা, মেঠো কৃষকদের ঠোঁটে সেগুলি শুনতে পেয়ে রোমাঞ্চিত হয়েছিলেন। এখানে তাদের মধ্যে একটি তুলে ধরছি, লেখক নিজেই বাংলা থেকে অনুবাদ করেছেন; আর কে এত সহানুভূতিশীল সংশয়ের সঙ্গে রোমান্টিক প্রেমের ঐশ্বরিক অর্থহীনতা প্রকাশ করেছেন?
Tell me if this be all true, my lover, tell me if this be true.
When these eyes flash their lightning the dark clouds in your breast
make stormy answer.
Is it true that my lips are sweet like the opening bud of the first
conscious love? .
Do the memories of vanished months of May linger in my limbs?
Does the earth, like a harp, shiver into songs with the touch of my
feet?
Is it then true that the dewdrops fall from the eyes of night when I
am seen, and the morning light is glad when it wraps my body
round?
Is it true, is it true, that your love traveled alone through ages and
worlds in search of me?
That when you found me at last, your age-long desire found utter
peace in my gentle speech and my eyes and lips and flowing hair?
Is it then true that the mystery of the Infinite is written on this
little forehead of mine?
Tell me, my lover, if all this be true?[*]
এই কবিতাগুলিতে বেশ কিছু গুণ রয়েছে—তীব্র অথচ কোমল দেশপ্রেম; প্রকৃতি ও মানুষ, নারী ও ভালোবাসা সম্পর্কে কমনীয় সূক্ষ্ম বোধ; এতে আছে ভারতীয় দার্শনিকদের অন্তর্দৃষ্টির গভীরে আবেগ দীপ্ত প্রবেশ; এবং আছে অনুভূতি ও বাক্যাংশের টেনিসনীয় সূক্ষ্মতা। যদি তাদের মধ্যে কোনও দোষ থেকে থাকে তবে তা হল এদের অত্যধিক ও অব্যাহত সুষমা, এরা অত্যন্ত একঘেয়ে রকমের আদর্শবাদী এবং কোমল। এদের মধ্যে প্রতিটি নারীই কমনীয়, এবং এগুলোয় প্রতিটি পুরুষই নারী কিংবা মৃত্যু, অথবা ঈশ্বরে বিমোহিত; প্রকৃতি, যদিও কখনও কখনও ভয়ানক, কিন্তু সর্বদা মহৎ, কখনই বিষণ্ন নয়, নয় বন্ধ্যা, কিংবা কদর্য। সম্ভবত Chitra-এর গল্পটি রবীন্দ্রনাথেরই গল্প: চিত্রা প্রেমিক অর্জুনকে এক বছরেই ক্লান্ত করে ফেলে কারণ সে পরিপূর্ণা এবং নিরবচ্ছিন্নভাবে সুন্দর; শুধু যখন সে তার সৌন্দর্য হারিয়ে ফেলে এবং শক্তিশালী হয়ে জীবনের স্বাভাবিক শ্রম গ্রহণ করে, তখনই দেবতা তাকে আবার ভালোবাসেন—পরিতৃপ্ত বিবাহের এ এক গভীর প্রতীক। রবীন্দ্রনাথ মনোমুগ্ধকর করুণার সাথে তার সীমাবদ্ধতা স্বীকার করেন:
My love, once upon a time your poet launched a great epic in his
mind.
Alas, I was not careful, and it struck your ringing anklets and came
to grief.
It broke up into scraps of songs, and lay scattered at your feet.[**]
তাই তিনি শেষ পর্যন্ত গান গেয়েছেন, এবং সমালোচক ছাড়া সমগ্র বিশ্ব তাঁকে সানন্দে শুনেছে। ভারত যখন দেখলো তার কবি নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন (১৯১৩) তখন সে খানিকটা বিস্মিতই হয়েছিল; বাংলার সমালোচকরা কেবল তাঁর ত্রুটিগুলিই দেখেছিলেন এবং কলকাতার অধ্যাপকরা তাঁর কবিতাগুলিকে খারাপ বাঙলার উদাহরণ হিসাবে ব্যবহার করেছিলেন। তরুণ জাতীয়তাবাদীরা তাকে অপছন্দ করেছিল কারণ রাজনৈতিক স্বাধীনতার জন্য আর্তনাদের চেয়ে তিনি ভারতীয় নৈতিক জীবনের অবক্ষয়ের (abuses) সমালোচনায় বেশি জোর দিয়েছিলেন; এবং যখন তিনি নাইট উপাধিতে ভূষিত হন তখন এটি তাদের কাছে ভারতের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা বলে মনে হয়েছিল। তিনি এই সম্মান বেশিক্ষণ ধরে রাখতে পারেননি; কারণ, যখন, একটি মর্মান্তিক ভুল বোঝাবুঝির ফলে, ব্রিটিশ সৈন্যরা অমৃতসরের একটি ধর্মীয় সমাবেশে গুলি চালায় (১৯১৯), তখন রবীন্দ্রনাথ ভাইসরয়ের কাছে একটি তীব্র চিঠি লিখে এই সম্মাননা প্রত্যাখ্যান করেন। আজ তিনি এক একাকী ব্যক্তিত্ব, সম্ভবত পৃথিবীর সকল মানুষের মধ্যে সবচেয়ে প্রভাবশালী: একজন সংস্কারক যিনি ভারতের সবচেয়ে মৌলিক কাঠামো (basic of India's institutions)—বর্ণপ্রথা—এবং তার সবচেয়ে প্রিয় বিশ্বাস—জন্মান্তরকে (transmigration) নিন্দা করার সাহস পেয়েছেন; একজন জাতীয়তাবাদী যিনি ভারতের স্বাধীনতার জন্য আকুল, কিন্তু জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে যে উগ্রতা এবং স্বার্থপরতার উপস্থিতি রয়েছে, তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার সাহস করেছেন; একজন শিক্ষাবিদ যিনি বক্তৃতা এবং রাজনীতিতে ক্লান্ত হয়ে শান্তিনিকেতনে তার আশ্রয় খুঁজে পেয়েছেন এবং আশ্রমে ফিরে গেছেন নতুন প্রজন্মের কিছু লোককে নৈতিক আত্মমুক্তির সুসমাচার শোনানোর জন্য; একজন কবি যিনি তার স্ত্রীর অকালমৃত্যু এবং তার দেশের অপমানে ভগ্নহৃদয়; বেদান্তে নিমগ্ন এক দার্শনিক, যিনি নারী এবং ঈশ্বরের মাঝখানে চন্ডি দাসের মতো এক দ্বিধাগ্রস্ত মরমি, যদিও তাঁর জ্ঞানের বিস্তার পূর্বপুরুষের বিশ্বাসকে ছেঁটে নিয়েছে; এক প্রকৃতি-প্রেমিক তিনি, যিনি তার মৃত্যুর বার্তাবাহকদের মোকাবেলা করছেন অন্য কোনো সান্ত্বনার মাধ্যমে নয়, তাঁর কালোত্তর গানের উপহারের মাধ্যমে।
"Ah, poet, the evening draws near; your hair is turning grey.
Do you in your lonely musing hear the message of the hereafter?"
"It is evening," the poet said, "and I am listening because some one
may call from the village, late though it be.
I watch if young straying hearts meet together, and two pairs of
eager eyes beg for music to break their silence and speak for them.
Who is there to weave their passionate songs, if I sit on the shore
of life and contemplate death and the beyond?
It is a trifle that my hair is turning grey.
I am ever as young or as old as the youngest and the oldest of this
village ...
They all have need for me, and I have no time to brood over the
after-life.
I am of an age with each; what matter if my hair turns grey?" [*** ১৩]
রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে তাঁর `Our Oriental Heritage’ গ্রন্থে এটাই ছিল সবচেয়ে বিস্তৃত উল্লেখ্য ও মূল্যায়ন। যেহেতু সহস্রাধিক পৃষ্ঠার এই বইটি মূলত প্রাচ্যের ইতিহাস ও সভ্যতা বিষয়ে দীর্ঘ পরিসরে রচিত এক গ্রন্থ, ফলে সাহিত্য সম্পর্কে অনুপুঙ্খ মূল্যায়নের সুযোগ এতে ততটা নেই। তারপরও রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে তিনি উপ-অধ্যায় যুক্ত করে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য ও ভাবুকতার প্রতি যে গুরুত্ব দেখিয়েছেন তা নিঃসন্দেহে উল্লেখ করার মতো।
এই গ্রন্থে আমরা আরও দুবার রবীন্দ্র প্রসঙ্গ উত্থাপিত হতে দেখবে, বিশেষ করে ২০তম অধ্যায়ের অন্তর্গত `East is West’
নামক উপ-অধ্যায়ে। এই উপ-অধ্যায়ে মূলত আলোচিত হয়েছে পরিবর্তমান ভারতের কথা: অর্থনৈতিক, সামাজিক, বর্ণপ্রথার অবক্ষয়, অচ্ছুত শ্রেণির কথা এবং নারী জাগরণের কথা। এই পরিবর্তন মান ভারতের প্রতি পশ্চিম ও পূর্বের মধ্যে পশ্চিমি দৃষ্টিভঙ্গির যে-ভেদরেখা দৃশ্যমান ছিল, বিশেষ করে কিপলিংয়ের সেই বিখ্যাত উক্তির মধ্যে: “Oh, East is East, and West is West, and never the twain shall meet” (Ballad of East and West)—ডুরান্ট রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে এই দৃষ্টিভঙ্গির এটা তুলনা এনেছিলেন সরাসরি কিপলিংয়ের উল্লেখ না করেই। কিন্তু কেন এই দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী, ভারতের সকল ক্ষেত্রে, তারই এক ইঙ্গিত দিতে গিয়ে রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ দিয়েই শুরু করেছিলেন এই উপ-অধ্যায়টি। এখানে সূচনাতেই ডুরান্ট বলেছেন:
“ঐ প্রাচী ও প্রতীচী—যাদের মিলনকে আরেকজন কবি করেছেন নিষিদ্ধ—তাদের মধ্যকার কিছু কিছু ব্যবধান যে আসলে অবলীলায় ঘুচিয়ে দেওয়া যায়, তারই লক্ষণ হচ্ছে প্রায় পঞ্চাশ বছর বয়স পর্যন্ত ইংরেজির সাথে অপরিচিত একজন ব্যক্তির এতো চমৎকার ইংরেজি লিখতে পারাটা। রবীন্দ্রনাথের জন্মের পর থেকে পাশ্চাত্য শত ধরনে এসেছে প্রাচ্য ভূখণ্ডে এবং প্রাচ্য জীবনের প্রতিটি দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করছে।” [১৪]
ডুরান্টের এই বইটিতে রবীন্দ্রনাথের সর্বশেষ উল্লেখটি আমরা দেখতে পাবো `Mahatma Ghandhi’ নামক উপ-অধ্যায়টিতে। গান্ধীর প্রসঙ্গ এলে রবীন্দ্রনাথের কথা না এসে পারে না। কেননা রবীন্দ্রনাথ গান্ধীর রাজনৈতিক ও সামাজিক বড় বড় পদক্ষেপ ও অভিমত সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন। আবার রবীন্দ্রনাথই সর্বোচ্চ শ্রদ্ধা ও সম্মানের সাথে গান্ধীর অবদানকে যেমন স্মরণ করেছেন, তেমনি তাঁর ব্যক্তি ও রাজনৈতিক সত্তার মহত্তকেও তুলে ধরেছেন। ভারতের স্বাধীনতার তুমুল আন্দোলনের সময় মানুষের হৃদয়ে গান্ধীর ভাবমূর্তিটি বুঝাবার জন্য ডুরান্ট রবীন্দ্রনাথ থেকেই উদ্ধৃতি দিয়েছিলেন:
“শিল্পকারখানা থেকে দূরবর্তী আন্দোলনটি ব্যর্থ হয়েছিল যদিও, কিন্তু এক দশকব্যাপী ভারতকে বিদ্রোহের প্রতীক করে রেখেছিল এবং ভারতের নিঃশব্দ লক্ষ লক্ষ মানুষকে রাজনৈতিক চেতনার এক নতুন ঐক্যে বিভক্ত করতে সাহায্য করেছে। উপায় নিয়ে ভারতের সন্দেহ ছিল বটে, কিন্তু উদ্দেশ্যকে সে সম্মান করেছিল; এবং যদিও এটি রাষ্ট্রনায়ক গান্ধীকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছিল, তবুও এটি তার হৃদয়ে সন্ত গান্ধীকে গ্রহণ করেছিল এবং এক মুহূর্তের জন্য সবাই তাঁকে শ্রদ্ধা করার জন্য এক হয়ে গিয়েছিল। রবীন্দ্রনাথই তাঁর সম্পর্কে যেমনটা বলেছিলেন:
“তিনি হাজার হাজার বঞ্চিতদের কুঁড়েঘরের দ্বারপ্রান্তে এসে থামলেন, তাদেরই মতো পোশাক পরে। তিনি তাদের সাথে তাদেরই ভাষায় কথা বললেন। অবশেষে এখানেই ছিল জীবন্ত সত্য, কেবল বই থেকে উদ্ধৃতি নয়। এই কারণেই, ভারতের জনগণের দেয়া ‘মহাত্মা’, তার আসল নাম। তার মতো আর কে অনুভব করেছেন সমস্ত ভারতীয়কে নিজের মাংস এবং রক্ত হিসেবে? …যখন ভারতের দরজায় ভালোবাসা এসে পৌঁছালো, তখন সেই দরজাটি উন্মুক্ত হয়ে গেল... গান্ধীর আহ্বানে ভারত নতুন মহত্ত্বে প্রস্ফুটিত হয়েছিলেন, ঠিক যেমনটি আগে একবার, অতীতে ঘটেছিল, যখন বুদ্ধ সমস্ত জীবের মধ্যে সহানুভূতি এবং করুণার সত্য ঘোষণা করেছিলেন।”[১৫]
রবীন্দ্রনাথের সত্তর বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে ভারত থেকে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় `Golden Book of Tagore’ নামে যে-সম্মাননা গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল, সেখানে বিশ্ববরেণ্য মনীষীদের পাশাপাশি ডুরান্টও রবীন্দ্রনাথকে শ্রদ্ধার্ঘ অর্পণ করেছিলেন গভীর শ্রদ্ধা ও সর্বোচ্চ সমাদরে। ততদিনে রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাছে বাংলা ভাষার ‘গুরুদেব’ শব্দসহ পরিচিত ও অন্তরঙ্গ হয়ে উঠেছেন। বাংলা গুরুদেব শব্দটিই সম্বোধন করে লিখলেন:
“গুরুদেব, শ্রদ্ধেয় গুরু,
যদি আমরা আপনাকে এই নামে ডাকি, যে-নামে ছাত্রদের কাছে আপনি এত প্রিয়, যারা এই সচেতন সম্বোধনের মাধ্যমে প্রকাশ করে যে আপনি কেবল একজন কবি ও শিক্ষকই শুধু নন, বরং এক দৈব স্বর; তাহলে আমরা আপনাকে ধন্যবাদ জানাই ক্লান্তিকর সব সমুদ্র পাড়ি দিয়ে আমাদের কাছে আসা এবং পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যকার বাধাগুলো ভেঙে ফেলার জন্য। পশ্চিমের যেসব আবিস্কার ভারত গ্রহণ করেছে দারিদ্রকে দূরীভূত করার জন্য, সেসবকে যদি সুন্দর নিয়ন্ত্রণে রাখা যায় তবে আমরাও ভারত থেকে তার সহিষ্ণুতা, প্রজ্ঞা ও আধ্যাত্মিক শান্তির চর্চা শিখতে পারি। আমরা আপনার মধ্যে কেবল সেই কবিকেই দেখতে পাই না যিনি বহু বছর আগে সমস্ত জাতির সর্বোচ্চ স্বীকৃতি অর্জন করেছিলেন, বরং সেই জাতির শ্রেষ্ঠ প্রতীক এবং প্রতিনিধি যিনি পিরামিডের পূর্ববর্তী সভ্যতা, যার জাতি ছিল আমাদের জাতির জননী, এবং যার ভাষা ছিল আমাদের ভাষার জননী; যার গ্রামীণ সম্প্রদায়গুলি ছিল আমাদের গণতন্ত্রের উৎস, যার ধর্ম খ্রিস্টের আগেই খ্রিষ্টধর্ম প্রচার করেছিল, যার দার্শনিকরা হাজার হাজার বছর আগে চিন্তার গভীরে ডুবেছিলেন, যার বিজ্ঞানী এই বছর সর্বাধিক বিখ্যাত পুরস্কার জিতেছেন, যার স্থাপত্যের মহিমা মিশরের প্রতিদ্বন্দ্বী কেবল, এবং পরিপূর্ণতায় গ্রীসের প্রতিদ্বন্দ্বী, যার শিল্পকলা ও শিল্পকারখানাগুলো ছিল একসময় বিশ্বের বিস্ময় ও আকর্ষণ। আমাদের কাছে এটা অকল্পনীয় যে, যে জাতি চরম দারিদ্র্য ও দারিদ্র্যের মধ্যেও আপনার মতো কবি, জগদীশ বসু ও রমনের মতো বিজ্ঞানী এবং মহাত্মা গান্ধীর মতো সন্তদের জন্ম দিতে সক্ষম, তাদেরকে শীঘ্রই স্বশাসিত জনগণের সাহচর্যে স্বাগত জানানো হবে না।
আমাদের কাছ থেকে চলে যাওয়ার মুহূর্তে আমরা আপনাকে আমাদের প্রশংসা এবং প্রীতি জানাই। আপনার সাথে দেখা করে আমরা পবিত্র এবং মহিমান্বিত বোধ করছি; এটি আমাদের মধ্যে এক নতুন বিশ্বাস জাগায় যে একজন মানুষ এখনও আমাদের যৌবনের সকল সর্বোচ্চ আদর্শের প্রতি সত্য জীবনযাপন করতে পারে। আপনি আসার আগে আমরা ছিলাম নিন্দুক; আমরা ভেবেছিলাম সব আদর্শই মিথ্যা, আর সব আশাই বৃথা; কিন্তু আপনার দিকে একবার তাকালেই আমরা বুঝতে পারব যে আমরা ভুল ছিলাম, অধিকার ও ক্ষমতার মধ্যে দ্বন্দ্ব এখনও হারিয়ে যায়নি, আর এখনও আমাদের জন্য জীবনের এমন একটা অর্থ থাকতে পারে যা আমাদের মৃত্যুতে হতাশ হবে না। আপনার কবিতার মদ আর সঙ্গীত, আপনার জীবনের উদাহরণ ও মহিমা আমাদের রক্তে প্রাচ্যের প্রাচীন আদর্শবাদের কিছু একটা ঢেলে দিয়েছে।”[১৬]
১৯৭৭ সালে, অর্থাৎ ৪৬ বছর পর ডুরান্ট রবীন্দ্রনাথকে আবারও স্মরণ করেন স্ত্রীর সঙ্গে যৌথভাবে লেখা তাঁদের আত্মজীবনী বা স্মৃতিচারণমূলক গ্রন্থ `A Dual Autobiography’ নামক গ্রন্থে। তাঁর `The Case for India’ নামক বইটির যে-আলোচনা লিখেছিলেন, সেই সূত্রেই এসেছিল রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ। ডুরান্ট লিখেছেন:
“আমাদের জাহাজ যখন নিউইয়র্কে পৌঁছালো, তখন আমার কাছে `দ্য কেস ফর ইন্ডিয়া’ নামে একটি ছোট বই ছিল, যা আমার প্রকাশকদের জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে। ম্যাক্সশুস্টার এবং ডিকসাইমন আন্তরিকভাবে আমার সাথে এই ব্যাপারে একমত হলেন যে ভারতের অন্তত কানাডার মতো একই স্বায়ত্তশাসন প্রাপ্য; তারা বইটি তাড়াহুড়ো করে প্রকাশ করেছিল; এবং শিগগিরই তা বইয়ের দোকানগুলোয় উঠে গেল এবং কিছুটা সাড়াও ফেললো। সবগুলো সাড়াই যে সুখকর ছিল, তা নয়; এক সমালোচক বললেন যে আমার হৃদয়ের কোমলতা নাকি আমার মাথার কোমলতার সাথে সম্পর্কিত; অন্যজন, সম্ভবত ন্যায়সঙ্গতভাবে, আমাকে এই বলে সতর্ক করলেন যে ভারত থেকে ব্রিটিশদের প্রত্যাহারের পরে যে বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে সে সম্পর্কে আমার কোনও ধারণা ছিল না। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছ থেকে বইটি সম্পর্কে তাঁর লেখা একটি আলোচনা পেয়ে আমি সান্ত্বনা অর্জন করেছিলাম।
উইল ডুরান্ট [এটা বলা হয়েছে] এই বইটি লিখতে কষ্ট স্বীকার করেছেন...যা অজানা নয়। দেশের করুণ অবস্থা তিনি নিজের চোখে দেখেছেন, কিন্তু, বেশিরভাগ পর্যটকের ক্ষেত্রেই যা বিরল, তা হলো তিনি আমাদের দুর্ভাগ্যের ইতিহাস অন্বেষণ করেছেন। উইল ডুরান্ট আমাদেরকে মানুষ হিসেবে গণ্য করে শ্রদ্ধাশীল আচরণ করেছিলেন। ...যে-মানুষগুলো তার স্বজাতি নয় তাদের দুর্ভোগ ও লাঞ্ছনায় তাঁর বিষণ্ন বেদনার সুর, এবং যে-পরাজিত জাতির আপন কণ্ঠ নমিত হয়ে আছে তাকে ঘিরে বিস্মৃতির নিঃসঙ্গ কক্ষে, সেই জাতির প্রতি তাঁর ন্যায়নিষ্ঠ থাকার ক্ষুব্ধ বাসনা লক্ষ্য করে বিস্মিত হয়েছি। …জানি লেখকের পাঠকপ্রিয়তা অর্জনের সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ। ...কিন্তু আমি নিশ্চিত যে, তিনি স্বাধীনতা এবং ন্যায্যতার প্রশ্নে পশ্চিমা বিশ্বের সেরা ঐতিহ্যকে সমুন্নত রাখার ক্ষেত্রে তার ‘মহান প্রতিদান’ পেয়েছেন। ইংরেজ নীতির প্রতি যেসব সদস্য নিন্দা জানিয়েছেন তাদের কথা ব্যাপকভাবে উদ্ধৃত করে ইংরেজ জাতিকে যে-সহযোগিতা করেছেন আমি সে জন্য তাঁর প্রতি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। ...দুঃখের বিষয় হলে, এই মহান জাতির প্রকৃত প্রতিনিধিদের আত্মার বিরল উদারতার প্রতি আমি এখনও যে বিশ্বাস বজায় রাখতে চাই তার নিশ্চয়তা আমার প্রয়োজন।
স্পষ্টতই ছোট্ট বইটির কপি ভারতে পাচার করা হয়েছিল; এক বন্ধু আমাকে মহাত্মা গান্ধীর বইটি পড়ার একটি ছবি পাঠিয়েছিলেন; নেহরুর বোন আমাকে লিখেছিলেন যে তিনি তার ভাই জওহরলালের কাছে একটি কপি নিয়ে যাচ্ছেন, যিনি তখন ব্রিটিশ কারাগারে ছিলেন।”[১৭]
রবীন্দ্রনাথ নিয়ে বহির্বিশ্বের যে-সাড়া আমরা ইতিমধ্যে যতটুকু পেয়েছি, তা বিপুল। কিন্তু তারপরও, শুধু ইংরেজিভাষী অঞ্চলেরই সবটুকু আহরণ করা সম্ভব হয়েছে—এমনটা বলা যায় না। ইংরেজি ভিন্ন অন্যান্য ভাষায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা রত্নভাণ্ডারের কথা বাদই দিলাম। বহির্বিশ্বে রবীন্দ্রনাথের অভিঘাত কত দূর বিস্তৃত তা জানতে হলে অন্যান্য ভাষায় প্রবেশের কোনো বিকল্প নেই। উইল ডুরান্টের এই রবীন্দ্র চিহ্নগুলো আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয় রবীন্দ্রনাথ কতটা আবেদন নিয়ে প্রতীচ্যে আবির্ভূত হয়েছিলেন। শোষণ, বঞ্চনা ও বৈষম্যদুষ্ট এই পৃথিবীতে রবীন্দ্রনাথ হয়ত খানিকটা উপেক্ষিত, কিন্তু তাঁর প্রাসঙ্গিকতা ফুরিয়ে যায়নি।
