মঙ্গলবার, ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৮ আশ্বিন ১৪৩২
ধারাবাহিক উপন্যাস।। পর্ব—১০

অভিনয়

শামীম রফিক
২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৫:৪০আপডেট : ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৫:৪০
অভিনয়

সবশেষে আমরা ঘুমাতে যাই। আমাকে আগে শুইয়ে দিয়ে পরে শোয় সীমা। এসিটাকে আস্তে করে ২৬-এ দিয়ে বিছানার চারদিকে মশারি গুঁজে দিয়ে পরে শোয়। এক রাত আমি ওর বুকের মাঝে শুই, আবার অন্য রাতে ও আমার বুকের মাঝে শোয়। এটা আমাদের দু’জনের রুটিন। দু’জনের মধ্যে এমনই আণ্ডারস্ট্যান্ডিং। অলিখিত একটা বোঝাপড়া। বুকের মধ্যে শুয়ে আমরা আমাদের চাওয়া-পাওয়াগুলো শেয়ার করি, আনন্দ-বেদনাগুলো শেয়ার করি, স্বপ্ন ও স্বাদের আদান প্রদান করি। যেহেতু আমাদের মন-মানসিকতাগুলো একরকম, তাই আমাদের কখনো বিতর্ক হয় না, আলোচনা হয়। আমাদের কখনো ঝগড়া হয় না, দুএকটা চিন্তা-ভাবনার কিছুটা অমিল হলেও। মোট কথা আমরা কোনো বিষয়ে কট্টর নই। আমার যুক্তিতে বিশ্বাসী। আমরা সুখের সাগরে ভাসতে থাকি। এ রকম প্রতিদিন। বেশির ভাগ দিন শুয়ে আমরা দুষ্টুমি করতে থাকি। এত বেশি দুষ্টুমি করি যে, প্রায় প্রায়ই আমরা এলোমেলো হয়ে যাই। কিন্তু তাতে বিরক্তি নেই, আপত্তি নেই, বরং আমরা এনজয় করি। আমরা একে অপরের সম্পূরক হয়ে উঠি। আমাদের একটি মুহূর্তও নষ্ট করতে চাই না। আমরা প্রতিটি মুহূর্ত এনজয় করি এবং দুজন দুজনের পরিপূরক হয়ে উঠি। সীমাকে আমি বলেছি জড়িয়ে ধরার প্রতি আমার একটা বিশেষ দুর্বলতা এবং আকর্ষণ আছে। সীমা আমার এই চাওয়ার কথা জেনেছে বলেই সুযোগ বেশি হচ্ছে কিনা জানি না। এখন জড়িয়ে ধরার সুযোগ এত বেশি হয় যে, বৃষ্টিতে ভিজেও জড়িয়ে ধরার সুযোগ হয়। ও রান্না করছে আর আমি পেছন থেকে ওকে জড়িয়ে ধরছি, কখনোও ঘর ঝাড়ু দিচ্ছে আর আমি পেছন দিক থেকে ওকে জড়িয়ে ধরছি, ও কোথাও দাঁড়িয়ে থাকলেও পেছন দিক থেকে ওকে জড়িয়ে ধরি। আর যখন দুজনেই জড়িয়ে ধরতে চাই তখন মুখোমুখি জড়িয়ে ধরি। প্রতিটা জড়িয়ে ধরা বিরক্তির কারণ না হয়ে আমাদের অতি ভালোবাসার উপকরণ হয়ে ধরা দেয়। সীমা আমার যে চাওয়ার কথা জানতে পারে, সে চাওয়া পূরণের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করে। ও যেভাবে ভাবে তা তো আমার জন্য পরম পাওয়া। তারপর ও আমার দুএকটা চাওয়ার কথা শুনে সে তার মাঝে সে সব যুক্ত করে নিয়েছে। এখন সে আমার ভালোবাসার সম্পূরক ও পরিপূরক। 

আমরা জানি, আমরা অভিনয় করছি। এছাড়া আমাদের আর কোনো উপায় নেই এবং ছিল না। আমাদের অভিনয়গুলো টাকার বিনিময়ে। কিন্তু অভিনয়েরও একটা প্রাণ থাকে, প্রতিশ্রুতি থাকে, সততা থাকে। আমাদের অভিনয়গুলো কি অভিনয় থাকছে? টাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকছে? আমি জানি না। এ প্রশ্নের জবাব আমি সত্যিই জানি না। বিবাহিত দম্পতিদের মধ্যে কি কোনো বিনিময় থাকে না? কোনো অভিনয় থাকে না? মানুষের জীবনের কোনটা অভিনয় না? কোনটা বিনিময় না? এগুলো শুধুই অভিনয় হলে সব টাকাপয়সা, সোনাদানা, জিনিসপত্র নিয়ে সীমা পালিয়ে যেতে পারত। কিন্তু সে সেটা করেনি। সেটার জন্য তো তার এত বেশি দিন অভিনয়ের বা থাকার প্রয়োজন ছিল না বা হতো না। এই সম্পর্কটার মাঝে যদি ভালোলাগা না থাকত, তাহলে তো সে যে কোনো সময় চলে যেতে পারত। এখানে তো কোনো বন্ধন বা ডিফিকাল্টি ছিল না। আমি সীমাকে আমার ছোটোবেলার নানান গল্প শোনাই। সে সেসব আগ্রহ নিয়ে শোনে। আমাদের গ্রামে মেলার কথা ওকে শোনাই।

ছোটোবেলায় আমাদের গ্রামে মেলা বসত। কত কি যে দেখতাম আর খেতাম তা বলে শেষ করা যাবে না। মেলায় নানান রকমের খাবার বানাত, নানা রকমের খেলনার দ্রব্য নিয়ে দোকানিরা দোকান সাজাত, জাদু দেখাত, সার্কাস দেখাত, যাত্রাপালা হতো। খাবারের নানা গন্ধ, বাঁশির বাজনা, ভেপুর শব্দ, ঢাক-ঢোলের শব্দ, লোক সমাগম সব মিলিয়ে এক আনন্দ মুখর পরিবেশ সৃষ্টি হতো। আমার মনে আছে একটা রিংয়ের ভেতর দিয়ে বানর লাফ দিত, আবার একটা আগুনের রিংয়ের ভেতর দিয়ে একটা মানুষ লাফ দিত। সেগুলো দেখার মাঝে একটা এক্সাইটিং থাকত। আর হযরত যাদুকর মুখে বাঁশ নিয়ে তার আগায় একটা ছেলেকে বসিয়ে হাঁটাহাঁটি করত। আবার কোনো একজন মানুষের পেটে ছুঁড়ি ঢুকিয়ে পিঠ দিয়ে বের করে দিত। এসব ছিল আমাদের দৃষ্টিতে সবচেয়ে আকর্ষণীয় খেলা। ঐ সময়ে এমন খেলা আর দেখিনি। অগ্রহায়ণ-পৌষ সারা মাস জুড়েই মেলার উৎসব আর উৎসব। এই দোকানে গরম জিলাপি, ঐ দোকানে খেজুরের গরম-গরম রস, গরম-গরম মুড়ি, পিঠা-পুলি, পেঁয়াজু, বেগুনি, ছোলা, আলুর চপ, ডিমের চপ, মাশরুম চপ, নারকেলি, মিষ্টি বাদাম, রসগোল্লা, লাড্ডু, চমচম, নানা রকমের পিঠা ইত্যাদি ছাড়াও আরো কত কী যে বানাত। ভাঙা বা পুরোনো জিনিসপত্র দিয়ে কটকটি ছিল আকর্ষণীয় একটা খাবার, হাওয়াই মিঠাইও খেতাম। নানান রঙের হাওয়াই মিঠাই। ওসবের শেষ নেই। আসলে ওসবই সেরা খাবার ছিল নাকি এখন যে সব খাই, তা? এখন কি ওসবের চেয়ে নামে বা দামে কম খাই? তা নয়। তখন সারাবছরে ঐসবই ছিল দেখা বা খাওয়ার গণ্ডি। গণ্ডি যাই হোক, আনন্দ তখনই বেশি ছিল বলে মনে হয়। এখন অনেক কিছু আছে কিন্তু কেমন যেন প্রাণ নেই, স্বস্তি নেই। তাই ওগুলো মনে যে দাগ কাটত তা এখন আর দাগ কাটে না। আগে ঐটুকুতেই তৃপ্ত থাকতাম কিন্তু এখন এত কিছুতেও তৃপ্তি নেই। কেন? নানা রকমের খেলনা কিনে সেসব নিয়ে সারাক্ষণ ব্যস্ত থাকতাম। 

তখন গ্রামে গ্রামে জারি গান হতো, নাটক হতো, মেলা হতো, দুইটাকা দামের প্লাস্টিকের বাঁশিতে বাড়ি-ঘর কলরবে ভরে যেত। একবার গ্রামের একটা নাটকে আমি রাজপুত্তুরের অভিনয় করেছিলাম, সেখানেও আমার মৃত্যু হয়েছিল। তবে কি অভিনয়ের শুরু, জন্মের শুরু থেকেই? আমি কি কেবল অভিনয় করছি? অভিনয়ই আমার একমাত্র চরিত্র? ঐ চরিত্র কেন পেলাম? কেন চরিত্রটার মৃত্যু হলো? ওটা তো আমার রক্তে ঢুকে গেছে সেদিনই। আমি কতজনের সাথে পুতুল-বউ খেলা খেলেছি, জামাই-বউ খেলেছি, হাট-বাজার খেলেছি, ডাক্তার রোগী খেলেছি। তখন তো কারো কাছে কোনো সম্পর্কের বা প্রত্যাশার দাবি নিয়ে হাজির হতাম না। তবে এখন দাবি করি কেন? জীবন মানেই তো অভিনয়। আসলেই সব অভিনয়? কখনোই না। হয়ত অভিনয়ের মতো। কিন্তু সব অভিনয় হতে পারে না। কিছু কিছু বিষয় ভেতর থেকেই হয়। আবার কিছু কিছু বিষয় ভেতরেই থেকে যায়। সেগুলো বোঝা যায় কিন্তু বলা বা ব্যাখ্যা করা যায় না। কোনো কোনো অভিনয় কি সত্য হয় না? হয় তো। মানুষের যা থাকে না, তা পাবার জন্য সে যা করে বা করতে চায় তাই কি অভিনয়? অভিনয় হলে, হোক। তা কি ভুল, দোষ বা খারাপ? দূর থেকে শুধু শুনে কারো দোষ গুণ বিচার করা যায় না। উচিতও নয়। কাছ থেকে না জেনে কোনো বিষয়ে মন্তব্যও করতে নেই। এখন বুঝি। আগে এতটা বুঝতাম না। 

আমি রাজপুত্তুর হবার জন্য অনেক পড়াশুনা করেছি এবং করছি, কাউকে কোনোদিন বলিনি যে, আমি রাজপুত্তুর হতে চাই। কিন্তু হতে চেয়েছি, তা সত্যি। চরম সত্যি। কিন্তু সত্যি কি হয়েছে? আমি যদি সন্তানের বাবা হবার অভিনয় করতে পারি, ভালো ও যোগ্যতর স্বামী হবার অভিনয় করতে পারি, বড়ো কর্মকর্তা হবার অভিনয় করতে পারি, মানুষকে চাকুরি দেবার অভিনয় পর্যন্ত করতে পারি, তবে রাজপুত্তুর হবার অভিনয় খারাপ হবে কেন? আমি তো এসব হবার জন্য কোনো খারাপ পথকে বেছে নিইনি। খারাপ পথে বা উলটো পথে দাবি করছি না। এই অভিনয়গুলো সত্য না হলেও প্রতারণা বা মিথ্যে না। কাউকে ঠকাবার কৌশলও না। আমি রাজপুত্তুর হতে না পারলেও কিছু তো হয়েছি। কি হয়েছি? কর্পোরেট পচে আমাকে পচিয়ে দিলে তো আমার করার কিছুই থাকতে পারে না। পারেনি। কর্পোরেট কতভাবে প্রতারণা করছে, কত মানুষ কত ভাবে প্রতারণা করছে, ঠকাচ্ছে, তা তো করিনি। এখনও আমি রাজার ভূমিকায় অভিনয় করি। কেউ সে কথা জানে না। কিন্তু আমার হৃদয় বলেছে, আমি নাকি সত্যি সত্যিই রাজা হয়ে গেছি। এটা নাকি অভিনয় নয়। কিন্তু সেই রাজত্ব কোথায়, রানি কোথায়, রাজপুত্র-রাজকন্যা কোথায়, পাইক-পেয়াদা বা সৈন্য-সামন্ত কোথায়? 
কিছুই নেই। তবুও আমি রাজা। আমি আজ একা কেন? একা খাই, একা ঘুমাই, একা গল্প করি, একা নিজের সব কিছু করি, ঘুম না আসলে কেউ মাথায় হাত বোলায় না, জর হলে মাথায় পানি ঢেলে দেয় না, হাসপাতালে একা থাকি, দিনেরাতে একলা থাকি, একলা ভাবি। একাকীত্ব রক্তে মিশে গেছে। এখনও হাসপাতালে যাবার মতো জ্ঞান ও শক্তি থাকে কিন্তু যখন থাকবে না, তখন কি হবে? কেন জানি ছোটোবেলার কথা খুব মনে পড়ছে, তারচেয়ে বেশি মনে পড়ছে জীবনের শেষ বেলার কথাগুলো। জীবনের শেষ বেলাকে আমি স্পষ্ট দেখতে পাই। সেসব কথা মনে পড়লে আমার কিছুই ভালো লাগে না। কিছুই ভালো লাগছে না। শরীরে নানা প্রকার অসুখ বাসা বাঁধছে। আরও অসুখ হয়ত বাসা বাঁধবে শরীরে। কাউকে সেসব বলি না। কাকে বলব? কি হবে বলে? গোপন রাখতে চাই। মাঝে মাঝে অভিনয়কে অভিনয় বলে ভাবতে পারি না। একে সত্য বলে ভাবতে চাই, সুখে আছি। জীবনে এরচেয়ে বেশি সুখে থাকা যায় না। জীবন মানেই এমন। কিন্তু এই ভাবনা বেশিক্ষণ থাকে না। সময় ভাবায়। একা ঘরে বসে কী করব? ছুটির দিনে কী করব? ঘুম না এলে রাতের বেলা কী করব? কার কাছে যাব? কাকে বলব আমার ঘুম আসছে না। কে শুনবে ওসব নীরস কথা। এ দুনিয়াটা স্বার্থপরে ভরা। ভালোবাসা আসলে বলার বিষয়, পাওয়ার বিষয় নয়। কিন্তু চোখের সামনেই তো অনেককে ভালোবাসা পেতে দেখছি। সেসব কি তবে ভালোবাসা না? আমার জীবন কেন এমন হলো? কী ভুল, কেন ব্যর্থতা? সম্ভাবনাও তো কম ছিল না। এখন চারদিকে থই থই ব্যর্থতা। যেদিকে চোখ যায়, ব্যর্থতা আর ব্যর্থতা। 

সীমা তো আর কদিন পরেই চলে যাবে। ওর আসার সময় ঘনিয়ে আসছে। তখন আমি কী করব? কীভাবে কাটাব সময়? ও আসার পর জীবনটা পালটে গেছে। 

থই থই ব্যর্থতার মাঝেও আশার আলো দেখতে পাই। সান্নিধ্য, আশ্রয় ও প্রশ্রয় পাই। বুঝতে পারি এখনো পাওয়ার অনেক কিছু আছে। সব একবারে শেষ হয়ে যায়নি। যদিও জীবন থেকে হারিয়ে গেছে অনেক সময়। আর তো হারিয়ে যেতে দেয়া যায় না। কিন্তু কী করব? কী করলে ক্ষতিপূরণ কিছুটা কমিয়ে আনা যায়? ভাবনাগুলো গুছিয়ে আসতে শুরু করলেই একটা ঝড় এসে সবকিছু আবার এলোমেলো করে দিয়ে যায়। সীমা আসার পর থেকে কিছুটা রাজা রাজা লাগছে। মনে হচ্ছে জীবন মানেই শুধু হতাশা নয়। আফতাবটা আবার কবে এবং কখন জানি এসে দাবি করে, সীমাকে নিয়ে যাবার। হারামজাদাটা একটা ইডিয়ট। উপকার যখন করবিই, তবে আধা কেন? ওরই বা দোষ কী? পরিকল্পনা তো অমনই ছিল। শুরুতে তো আমারই আপত্তি ছিল। এতটা কম সময়ের চুক্তি তো আমারই ছিল। তখন তো ভেবেছিলাম ঐটুকু সময়ই মানিয়ে নেয়া সম্ভব হবে না। নারীজাতি সম্পর্কে আমার অন্যরকম ধারণা জন্মেছিল। সে ধারণা যে বদলে যাবে, তাই তো ভেবে পাচ্ছি না। আসলে নারী-পুরুষ বলে কিছু নেই। ভালো-মন্দ সবার মাঝেই আছে। খারাপ কাজের জন্য যেমন দুজন লাগে, তেমনি ভালো কাজের জন্যও দুজন লাগে। তবুও তো আফতাব কিছুটা উপকার করেছে। আর কেউ তো এটুকুই করেনি। ওর কারণেই জীবনে কিছুটা সুখের স্মৃতির জন্ম হয়েছে। তা না হলে এটুকু সুখের মুখও দেখা হতো না।

