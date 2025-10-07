আজকাল আমার পিপাসা কমে গেছে। আসলে কী তাই? আজকাল তো পানির জন্য কাউকে ডাকছি না, ডেকে ডেকে গলা আরও শুকিয়ে কাঠ হচ্ছে না। আগে তো ডাকাডাকি করতাম। দশটা ডাক দিলেও কেউ শুনত না। কেউ এক গ্লাস পানি বাড়িয়ে দিত না। শরীর ভীষণ খারাপ লাগত, সাথে মনও খারাপ লাগত। এক গ্লাস পানি খেতে হলেও নিজেকে খুঁজে নিয়ে খেতে হতো। এখন আর পিপাসা পাচ্ছে না। কেন? পিপাসা কমে গেছে নাকি পিপাসা পাবার সুযোগই পাচ্ছে না? পিপাসা কী কখনো কমে যায়? পিপাসা আসলে কমে না, আমারও কমেনি বরং বেড়েছে। কিন্তু কষ্ট পাচ্ছি না কেন? আজকাল আমার টেবিলের উপর পানির জগ আর গ্লাস সব সময় ভরাই থাকে। তাছাড়া চাওয়ার আগেই পানি পাই ও খাই। তাহলে আর পিপাসা লাগবে কেন? সীমা কিছুক্ষণ পর পর পানি খাওয়ায়। আর আমি যদি ক্লান্ত থাকি তবে নিজ হাতে পানি খাইয়ে দেয়। তাই এখন আর কাউকে ডাকতে হয় না। তাই মনে হয় পিপাসা কমে গেছে।
অফিস থেকে ফেরার পর আমার জন্য কী করবে না করবে, কী খাওয়াবে তা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে সীমা। ওর ধারণা আমি সারাদিন অফিস করে ক্লান্ত আর তৃষ্ণার্ত হয়ে ঘরে ফিরছি। ঘরে ফেরা মাত্র হাতের ব্যাগটা ওর হাতে নিয়ে নেয়। তারপর আমাকে হাতমুখ ধুয়ার জন্য বেসিনের কাছে এগিয়ে দেয়। তারপর কিছু খেয়ে খানিকক্ষণ শুয়ে বিশ্রাম নিতে হয়। নইলে ও রেগে যায়। শুয়ে বেশিরভাগ সময় আমার মাথা ওর কোলের উপর নিয়ে মাথায় হাত বুলাতে থাকে, না হয় আমার মাথার কাছে বসে থাকে। আমার দু’চোখ বুজে আসে। কোন অবস্থাতেই ঘুম ফিরাতে পারি না। অফিস থেকে ঘরে ফিরলেই সীমা সারাক্ষণ আমার পাশাপাশি থাকে। একা থাকার কোনো সুযোগই নেই। আগে এমনটি ছিল না। অফিস থেকে ফিরে এক ঘরে এবং একা একাই বসে থাকতাম। পাশে কেউ নেই। কারো সাথে কোনো কথা নেই। ক্ষুধা পেতো, পিপাসা পেত কিন্তু সেকথা বলার জন্য কেউ ছিল না। খুব ক্লান্ত আর অসহায় লাগত। ক্ষুধায় দু’চোখ ঝাপসা লাগত। মাঝে মাঝে এক গ্লাস পানি ঢেলে খাবার শক্তিও থাকত না। আসলে এভাবে কী থাকা যায়? ঘর তো শান্তির নীড়। মানুষ সারাদিন পরিশ্রম করে ঘরে ফিরে আসে একটু শান্তি আর স্বস্তির জন্য। সেই ঘরে যদি শান্তি না থাকে, স্বস্তি না থাকে তাহলে কী উপায়? পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় কষ্টের নাম ‘ক্ষুধা’। আর দ্বিতীয় কষ্টের নাম ‘একাকীত্ব’। সেই ক্ষুধা আর একাকীত্ব সারাক্ষণ ঘিরে রাখত আমাকে। এই দুই কষ্ট যার থাকে তার তৃতীয় কষ্ট নানা অসুখের জন্ম হতে থাকে। দিন দিন আমি খুব ক্লান্ত আর বিমর্ষ হতে থাকি। নানা রোগের বাসা হতে থাকে শরীরাটা।
বিচ্ছিন্নতাবোধ থেকেই নিঃসঙ্গচেতনার উদ্ভব। ব্যক্তির অর্থনৈতিক-সামাজিক-রাজনৈতিক অবস্থার ফলেই ব্যক্তির অতলান্তে বিচ্ছিন্নতার উদ্ভব হয় এবং এই বিচ্ছিন্নতাই মানুষকে নিক্ষেপ করে নৈঃসঙ্গ্যের অন্ধকার গহ্বরে। বস্তুত, জীবনের ছন্দ ও সংগতি থেকে, ব্যক্তিক ও সামাজিক দায়বোধ থেকে, মানবিক সম্পর্ক থেকে বিচ্যুতি এবং বিচ্যুতিই হলো বিচ্ছিন্নতা। মানুষ বিভিন্ন কারণে সবকিছু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। ফলে নিঃসঙ্গতা তাকে গ্রাস করে ফেলে। তখন সে কিছুই করতে পারে না। কোথাও শান্তি খুঁজে পায় না। আমি সবকিছু থেকে এভাবেই বিচ্ছিন্ন ছিলাম, নিঃসঙ্গ ছিলাম। একাকীত্ব মানুষের জীবনে একবারে আসে না। মানুষ ধীরে ধীরে একা হয়ে পড়ে আর এই একাকীত্ব থেকেই আসে নিঃসঙ্গতা। সে নিঃসঙ্গতা অত্যন্ত ভয়ংকর। সেই শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থা থেকে আমাকে মুক্তি দিয়েছে সীমা। আমি আর সেই রুদ্ধশ্বাস অবস্থায় ফিরে যেতে চাই না। অনেক মানুষ একাকীত্বের চেয়ে মৃত্যুকে শ্রেয়তর মনে করে। মৃত্যু আসে আর টুপ করে মানুষ হারিয়ে যায়, কিন্তু নিঃসঙ্গতা মানুষকে কুরে কুরে খায়। মৃত্যু শেষ হয় কিন্তু নিঃসঙ্গতা শেষ হয় না।
মৌসুমির এবারের বন্ধু রাজনৈতিক নেতা। নেতাকে সে অনেক ভালোবাসে। ওর ভাষায় সে অনেক মেধাবী ছেলে, বড়লোকের সন্তান এবং তার রাজনৈতিক ক্যারিয়ার অনেক ভালো। সীমা বিভিন্ন জায়গায় তার নাম ভাঙিয়ে চলে। নেতাকে প্রেমিক বলে পরিচয় দেয়। ওর রাজনৈতিক বিভিন্ন সভা সমাবেশে মৌসুমি যায়। সবার সাথে পরিচিত হয়। নেতা অবশ্য এসব পছন্দ করে না। নেতা তার রাজনৈতিক ক্যারিয়ার নিয়ে খুব সচেতন। ওর নাম পলাশ। মৌসুমি ওর যতই প্রশংসা করুক না কেন আমরা তাকে খুব বাজে, বাটপার এবং বদমেজাজী মানুষ বলে চিনি। সে বাম রাজনীতির ভান করে ডান রাজনীতির আশ্রয়ে আদর্শহীন একজন মানুষ। মৌসুমি ওর সব রাজনৈতিক অনুষ্ঠানের খবর রাখে, সেখানে যায়, সেলফি তুলে। উনার রাজনৈতিক অফিসেও যায় এবং ঘণ্টার পর ঘণ্টা সময় কাটায়। তার ঘনিষ্ঠা হবার চেষ্টা করে। নেতা এসব পছন্দ না করলেও যায়। একদিন সে নেতাকে অফিসে একা পেয়ে ভালেবাসার কথা বলে, পলাশ আমি তোমাকে ভালোবাসি।
ওসব হাস্যকর কথা আর বলো না।
কেন? তুমি বুঝতে পারো না।
তুমি আমার আদর্শের একজন ভক্ত। এর বেশি আর কিছু না।
আমি তোমাকে অনেক আগে থেকেই ভালোবাসি।
জানি না তো।
আগে বলা হয়ে উঠেনি।
আমি ভেবেছিলাম, তুমি বুঝেছো এবং বোঝো। বোঝো না বলেই আজ বলতে হলো।
এসব চিন্তাও করো না।
কেন?
তাতে আমার রাজনৈতিক ক্যারিয়ার ক্ষতিগ্রস্ত হবে।
আমার ভালেবাসার কোনো মূল্য নেই।
দেখ, চারিদিকে মিডিয়ার ছড়াছড়ি। ওসব বলো না। আমার ক্ষতি হবে।
মৌসুমি ওঠে গিয়ে পলাশের মুখোমুখি দাঁড়ায়। প্রথমে দুই হাত ধরে, তারপর তাকে জাপটে ধরে।
পলাশ তাকে বহুকষ্টে ছাড়িয়ে নিয়ে বলে আর কখনো আমার রাজনৈতিক অফিসে এসো না। এখানে আমার রাজনৈতিক নেতা-কর্মীরা আছে, মিডিয়ার লোকজন আছে, গোয়েন্দা সংস্থার লোকজন আছে। আমার বদনাম হয়ে যাবে। এসব বদনাম খুব দ্রুত ছড়ায়। তাছাড়া আমার ওসবে ইন্টারেস্ট নেই। আমার রাজনৈতিক ক্যারিয়ারকে আমি প্রশ্নবিদ্ধ করতে চাই না। তুমি আমার অফিসে আর এসো না। আর এই ইচ্ছেটাকে একেবারে মেরে ফেলো।
তারপর সেদিন মৌসুমিকে বিদায় জানালে ও চলে যায়। এরপরও সে পলাশের সাথে যোগাযোগ রাখে। সময়ে অসময়ে ফোন করে, তার কর্মকাণ্ডের খোঁজখবর রাখে, প্রতিটি রাজনৈতিক সভা সমাবেশে যায়। মানুষের কাছে পলাশের নাম ভাঙিয়ে চলে। এসব গল্প আবার আমাকে শোনায়। এভাবে ফিরিয়ে দেবার পরও কারো সাথে যোগাযোগ রাখা যায় আমার জানা ছিল না। আমার সাথে প্রায় প্রায়ই ঐ নেতার নাম বলে। উনার প্রশংসা করে। ভবিষ্যতে এমপি, মন্ত্রী হবে বলে উনাকে নিয়ে গর্ববোধ করে। আমি বলি, উনি তো তোমাকে নিয়ে ভাবে না, মেনে নেননি, বরং ফিরিয়ে দিয়েছে। তাহলে উনার নাম মুখে বলো কী করে? যোগাযোগ রাখো কীভাবে? উনার অনুষ্ঠানে যেতে তোমার লজ্জা লাগে না? আমি বিরক্ত হলেও এসব গল্প আমাকে শোনায়। কোনটা ওর প্রেম, কোনটা প্রেম নয়, তা বোঝাই মুশকিল। এসব ওর চরিত্রের সমস্যা নাকি মাথার সমস্যা তা বুঝি না। আমি ওকে আগের মতো সেই কথাটাকেই আবার বলি। বলি, নৌকা ঘাটে ভিড়াও, তারপর ভাসো এবং ভাসাও। এইভাবে আর কতদিন ভেসে ভেসে চলবে? এটার নাম জীবন নয়। এসব প্রেমের গল্পে সুখ থাকে না।
একদিন অফিস থেকে ফিরে আমার মন খুব খারাপ। জানালায় দাঁড়িয়ে ছিল সীমা। আমাকে গ্র্যান্ড ওয়েলকামের জন্য ওয়েট করছিল সে। দরোজা খুলেই আমার বুকের উপর জাপটে পড়ে। কিন্তু আমি ওকে জড়িয়ে ধরি না। এতে সে হতবাক হয় কিন্তু মন খারাপ করে না। পরিস্থিতি সমেলে নেয় এবং জানতে চায়: মুখটা এমন শুকনা কেন?
আমি কোনো উত্তর দেই না।
কী হয়েছে? কথা বলছো না কেন?
তবুও কথা বলছি না দেখে বলছে, শরীর খারাপ?
আমার দীর্ঘশ্বাস শুনে বলে, আমি কী কোনো খারাপ আচরণ করেছি?
আমি বলি, না, ওসব কিছু না।
তাহলে? তাহলে অমন মন খারাপ করে আছো কেন?
আমার এবারও প্রামোশনটা হলো না।
ও এ জন্য? তাতে কী হয়েছে?
এবারও হলো না।
না হলো। ওটা হয়ত জীবনের বড় একটা অংশ, অস্বীকার করি না। কিন্তু ওটাই সব না। জীবনে আরও অনেককিছু পাওয়ার আছে।
আমি তো পিছিয়ে গেলাম।
তাতে তো তোমার হাত নেই। এতে তোমার দোষ কী? দুশ্চিন্তা করো না। তুমি অনেক দিক থেকে এগিয়ে আছো।
হয়ত।
হয়ত নয়। তোমার অনেককিছু আছে যা অন্যদের নেই। খেয়ে পড়ে তুমি কী খারাপ আছো?
তা হয়ত নেই। কিন্তু আমাকে প্রমোশন দিবে না কেন?
এটা তোমার সমস্যা নয়। যারা তোমাকে প্রমোশন দিচ্ছে না এটা তাদের সমস্যা, তাদের ভাবনার সমস্যা।
এটা কেমন?
তারা যোগ্য আর অযোগ্যের পার্থক্য করতে পারছে না। এটা তাদের ভুল, তাদের ব্যর্থতা।
তবুও আমার এ মুহূর্তে কিছু ভালো লাগছে না।
ঠিক আছে, সেটাই হয়ত সঠিক।
কেন জানি মনকে বোঝাতে পারছি না।
ঠিক আছে, পরে বাকী সব কথা শুনব।
আচ্ছা।
তুমি ফ্রেশ হয়ে এসো।
আমি ফ্রেশ হয়ে আসি। সীমা ছোট্ট বাচ্চার মতো আমার হাত মুখ মুছে দেয়, মুখে তুলে খাইয়ে দেয়। তারপর যথারীতি ওর কোলে আমার মাথাটা নিয়ে হাত বুলাতে থাকে। আমার প্রচণ্ড ভালো লাগে। মাথা থেকে সমস্ত দুশ্চিন্তাগুলো হারিয়ে যায়। আমার আর কোনো হতাশার কথা মনে থাকে না। এক সময় আমি ঘুমের রাজ্যে হারিয়ে যাই। আমি সাদা তুলোর মতো মেঘের উপর দিয়ে ভাসতে থাকি। আমার চোখের সামনে শুধু বহুরঙা আকাশ ঝলমলিয়ে উঠে। সেখানে আমি ভেসে বেড়াচ্ছি। আমার খাবার ইচ্ছে নেই, ঘুমানোর ইচ্ছে নেই, ক্লান্তি নেই, পরাজয় নেই, প্রতিযোগিতা নেই। আমি তৃপ্তির আনন্দে ভেসে বেড়াচ্ছি। কোনো পরাজয় আমাকে আর টাচ করছে না। উড়তে উড়তে আমি বিশাল এক জাদুঘর দেখতে পাই। যার মাঝে ঢুকে যাচ্ছে একের পর এক আকাশ, সপ্তম আকাশ। তার দেয়ালে আমার কাঙ্ক্ষিত মানুষেরা মহামানুষ হয়ে হাসছে। সেখানে আমি আমাকে আবিষ্কার করতে পেরে আনন্দে আত্মহারা। আমার আর কোনো দুঃখ নেই, কোনো কষ্ট নেই। সেখানে আমিও আছি। চারিদিকে অসংখ্য বই আর বই। আমি তাদেরকে কুর্নিশ করছি, তারাও আমাকে কুর্নিশ করছে। আমি দীর্ঘসময় ধরে ঘুরে বেড়ালাম। আমার কোনো ক্লান্তি নেই, কোনো পিপাসা নেই। আমি এখন থেকে ওখানেই ভেসে বেড়াতে চাই। ওখান থেকে ফিরে আসতে চাই না। এরকম ঘুমের স্বর্গে হারিয়ে যেতে চাই। সীমা আমাকে প্রায়ই এরকম ঘুমের স্বর্গে ভাসিয়ে দেয়। এরপর আমার আর কী চাই? কোনো পরাজয় আমাকে স্পর্শ করতে পারছে না।