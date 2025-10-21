আমার ইচ্ছে ছিল এমন একটা সংসার যেখানে কোনো ঝগড়াঝাটি থাকবে না, মনোমালিন্য থাকবে না। আমরা যে ফ্ল্যাটে থাকব তার পাশের ফ্ল্যাটেও কেউ টের পাবে না, এ ঘরে কোনো মানুষ থাকে। এমন নীরব নিস্তব্ধ থাকবে আমাদের ঘর। আমরা সিঁড়ি দিয়ে হাঁটব অথচ কেউ টের পাবে না এ সিঁড়ি দিয়ে কোনো মানুষ নামছে। একটা মশামাছি মারার কোনো ক্ষমতাও আমার ছিল না। ছোটবেলাতেও কখনো কারো সাথে আমার মারামারি বা ঝগড়াঝাটি হয়নি। আমাকে নিয়ে মা-বাবাকে কোনো অভিযোগ শুনতে হয়নি। মা বাবার নামে কোনো বদনাম হয়নি। আমার পড়াশোনা নিয়েও উনাদের কোনো চিন্তা করতে হতো না। আমি বরাবরই পড়াশোনায় ভালো ছিলাম। সারাক্ষণ পড়াশোনা করতাম। আমাকে বকে টেবিল থেকে উঠাতে হতো। আমাকে খেলার মাঠে জোর জবরদস্তি করে পাঠাতে হতো। আমাকে জোর করেও নাটক বা যাত্রা পালা দেখতে পাঠাতে পারতো না। তবে ছোটবেলায় নানাবাড়ি গেলে আমার একটা মামার সাথে সিনেমা দেখতাম। ঐ মামাটা আমার সমবয়সী ছিল। আমরা এক ক্লাসেই পড়তাম। সেই দিনগুলো অনেক মধুময় ছিল। আমি প্রতি ক্লাসে ফার্স্ট হতাম। সেজন্য পরিবারে আমার অন্যরকম গ্রহণযোগ্যতা ছিল।
অথচ সেই আমি তখন ঝগড়াঝাটি করেছি, মারামারি করেছি। ওর সাথে আমার কোনো কথার মিল ছিল না, চিন্তার মিল ছিল না, স্বপ্ন ও সাধের মিল ছিল না, অনুভব ও অনুভূতির মিল ছিল না, চাওয়া ও পাওয়ার কোনো মিল ছিল না। আমার প্রতি ওর কোনো শ্রদ্ধা ও সম্মান ছিল না, কোনো মায়া মমতা ছিল না, কোনো আবেগ অনুভূতি ছিল না, কোনো কামনা বাসনা ছিল না, আমার কোনো চাওয়া পাওয়ার মূল্য ছিল না, কোনোদিন মূল্যায়নের চেষ্টা করেনি। আর সারাক্ষণ আমাকে ডমিনেটিং করা নিয়েই ব্যস্ত থাকতো। কীভাবে আমাকে ছোট করা যায় সে চিন্তাই সারাক্ষণ মাথায় ঘুরপাক খেলতো। কারো সামনে আমাকে মূল্য দেয়নি, মূল্যায়নের চেষ্টা করেনি, কীভাবে আমি ছোট হবো সেটাই ছিল ওর একমাত্র ভাবনা। বিষয়টা আমার বোধগম্য হতো না। স্বামীকে ছোট করে এমন মানুষ আছে, সে আমার চিন্তায়ও ছিল না। আমি জানতাম মানুষ স্বামীকে বড় করার জন্য সব রকম চেষ্টা করে। ওর মা ভাই-বোনদের নিয়ে সারাক্ষণ ষড়যন্ত্রে ব্যস্ত থাকতো। আমার কোনো দাম ছিল না, আমার কথার কোনো মূল্য ছিল না। আমাদের সংসারের কোনো বিষয়েও আমার অনুমতি বা সম্মতির প্রয়োজন মনে করতো না। সে তার ফ্যামিলির সাথে মিশে আমার বাসার সমস্ত সিদ্ধান্ত নিতো। অথচ ঐ সিদ্ধান্তগুলো আমার সাথে মিলে এবং আমাদের দু’জনে মিলে নেয়ার কথা ছিল। আমি শুধু সংসারের উপার্জনশীল ব্যক্তির ভূমিকা পালন করতাম। সংসার চালাতাম, সংসারের খরচ চালাতাম। আমার বাসায় কী রান্না হবে, কে রান্না করবে সেসবও ওরা সিদ্ধান্ত নিতো। আমার কোনো চয়েজ ছিল না, ইচ্ছা-অনিচ্ছা ছিল না, শখ-সাধ ছিল না। ঠিকমতো এবং নিয়মিত খাবারও পেতাম না। আমি অফিসে গেলে আমার বাসায় পার্টি হতো কিন্তু আমাকে জানানোর বা অনুমতির প্রয়োজনও মনে করতো না। রাতে বাসায় ফিরে আমি উৎসবের আলামত দেখতে পেতাম। কষ্টে ও অপমানে বুকটা ভেঙে যেতো। কারো সাথে শেয়ার করার কোনো মানুষ ছিল না। প্রথম প্রথম ওদের ফ্যামিলির কারো কারো বলেছি, যাতে বিষয়টা উনারা বুঝতে পারেন। কিন্তু কেউ বুঝতো না। উল্টো আমাকে নিয়ে হাসাহাসি করতো। আমি হাসির পাত্র হয়ে গিয়েছিলাম। জীবন নিয়ে, সংসার নিয়ে, আমার মাঝে এক ভয়াবহ জটিলতার সৃষ্টি হয়েছিল। আমি আসলেই মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলছিলাম।
ওর সাথে বিন্দুমাত্র কথার অমিল হলে বা সিদ্ধান্তে আপত্তি করলে প্রথমেই আমাকে থাপ্পর বসিয়ে দিতো, গায়ে জোরে একটা ধাক্কা দিতো। তখন একসময় আমিও হাতাহাতিতে জড়িয়ে যেতাম। সেটা যে আমার ইচ্ছেয় হয়নি এবং সেজন্য আমি দায়ী নই, সে কথাটা কেউ বিশ্বাস করতো না। ইচ্ছে না থাকা সত্ত্বেও জড়িয়ে যেতাম এরকম অপকর্মে। অনেক সময় চিৎকার চেঁচামেচিও করেছি ইচ্ছে না থাকা সত্ত্বেও। একবার এ রকম একটা দৃশ্যের ভিডিও করেছিল। সেটা দেখে তো আমিও হতবাক। ওখানে দেখা যাচ্ছে আমিই মারছি। মূল ধাক্কাধাক্কির ভিডিও করেনি। তাই ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে শুধু আমি হাত ছোড়াছুড়ি করছি। কই করবো? ওরা মারবে, ওরা ভিডিও করবে, ওরা স্বাক্ষী দিবে। তাতে আমার কী হবে? আমি কী ভালো প্রমাণিত হতাম? এভাবে শুনতে শুনতে আমি মানসিক বিকারগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলাম।
আজ আমি স্বাধীন, আজ নিজেকে প্রকাশ করতে পারছি, প্রমাণ করতে পারছি আমি কেমন। এখন আমি মুক্ত। এখন আমি মানসিক বিকারগ্রস্ত নই। আমি দুশ্চিন্তায় ডুবে থাকি না। আমি যা ও যে রকম আজ তার প্রমাণ পাচ্ছি। যদিও এ মুক্তির স্বাদ পেতে পেতে জীবন থেকে হারিয়ে গেছে অনেক মূল্যবান সময়। এখন সময় হারিয়ে যাবার কষ্টে আমি হতবিহ্বল। কী করব, কোথায় পাবো সে জীবন, আমার তো কিছু করার নেই। মানুষ এক জীবনে স্মৃতি সৃষ্টি করে এবং অন্য জীবনে সেই স্মৃতিচারণ করে জীবনটা কাটিয়ে দেয়। আমার তো জমা হয়েছে দুঃসহ ও দুর্বিষহ স্মৃতি। আমার তো সেই অর্থে স্মৃতি নেই। এই স্মৃতির চেয়ে স্মৃতিশূন্য হলেই ভালো হতো। সীমা এখন আমার সে জীবন ফিরিয়ে দিয়েছে। সামান্য হলেও কিছুটা সুখের স্মৃতি সৃষ্টি হচ্ছে। সময় ফুরিয়ে গেলেও যতটুকু পারা যায়, না পাওয়ার চাইতে কিছুটা পাওয়া তো অনেক সুখের।
আমার জীবনে ঘটে যাওয়া কষ্টের কথাগুলো শুনে সীমা তো হতবাক। এমন ঘটনাও হতে পারে? বিভিন্ন মানুষের জীবনে বিভিন্ন রকম কষ্টের কথা থাকে। কিন্তু এই রকম জটিল কষ্টের কথা আমি শুনিনি। পুরুষ মানুষের যে নির্যাতন হয় এবং এ জাতীয় নির্যাতন হতে পারে তা ভেবে আমি অবাক হই। এত অবিচার আপনি মেনে নিলেন কেন। এখন যে আপনাকে আমি চিনি সে কখনো কঠিন হতে পারে না। যে কখনো অন্যায় বা অবিচার করতে পারে না।
সৃষ্টিকর্তার কাছে অশেষ কৃতজ্ঞতা, শেষ সময়ে হলেও সীমার সাথে কিছু সুখের স্মৃতি সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু কষ্ট লাগে ভেবে যে, ও তো আমার জীবনে সব সময় থাকবে না। এই তো শেষ হয়ে আসছে সময়। আর কয়দিন পরেই তো আফতাব আসবে ওকে নিয়ে যেতে। ওকে চলে যেতে হবে। তখন আমি কী করব? কে থাকবে আমার পাশে? আমি আফতাবকে ফেরাতেও পারব না। কী বলে ওকে ফেরাব? আফতাব যে এই সুযোগটুকু দিয়েছে তার জন্যই তো আমি ওর কাছে কৃতজ্ঞ। ও না চাইলে তো এই দিনগুলোও আমার পাওয়া হতো না। অপূর্ণ থেকে যেত চাওয়াগুলো, অপ্রাপ্তিতে ভরে থাকতো চাওয়াগুলো। আমি যা প্রমাণিত হয়েছিলাম তা যে নই, তার প্রমাণও পেতাম না। এখন তো জানি, আমি আসলে ওরকম নই। আমি ভালোবাসার সম্মান ও মূল্যায়ন করতে জানি। পাওয়ার মূল্য দিতে পারি। সীমাকে মন দিয়ে এবং মন থেকে খুঁজি। তার মূল্যায়ন পাই।
আমি সীমাকে বলতে পারছিলাম না, ও চলে গেলে আমি কীভাবে থাকব, আমার সময় কীভাবে কাটবে, কে আমার এত কেয়ারিং করবে, আমার নিঃসঙ্গতায় কে পাশে থাকবে, আমাকে এই শান্তিপূর্ণ জীবন কে দেবে? অনেকবার ভেবেছি সীমাকে এই কথাগুলো বলি কিন্তু বলতে পারিনি। বলতে চাইলেই কেমন যেনো জড়তা কাজ করে, আড়ষ্ট হয়ে যাই। আমার এসব কথা শুনে সীমা কী মনে করবে, সে ভেবে ইতস্তত বোধ হয়। এসব শোনার পর ও কী ভাববে। আমি মনের দিক থেকে আবারও মরে যেতে থাকি।
আমার দুচোখে ঘুম আসে না। কয়েকদিন যাবৎ সারারাত পায়চারি করি। ঘুমের ওষুধ খাই। তবুও ঘুম আসে না। ঘরে, বারান্দায়, এখানে, ওখানে হাঁটাহাটি করতে থাকলাম। সীমা ঘুমাতে গিয়ে টের পায় আমি বিছানায় নেই। তখন অনেক খোজাঁখুঁজি করে আমাকে আবিস্কার করে বেলকনিতে হাঁটাহাঁটি করছি। সীমা প্রশ্ন করে এখনও ঘুমাননি?
না ঘুমাইনি।
কেন?
জানি না। ঘুম আসছে না।
তুমি ঘুমাওনি কেন? তুমি কেন ওঠে এসেছো?
হ্যাঁ, ঘুমিয়ে গিয়েছিলাম।
তাহলে উঠলে কেন?
ওয়াশরুমে যাব বলে উঠেছিলাম।
ওঠে দেখি আপনি বিছানায় নেই। তাই খুঁজছিলাম।
ও, তাই বলো।
ঘরে চলেন, ঘুমাবেন।
তুমি যাও, ঘুমাও। আমার এখন ঘুম আসবে না।
সীমা, হাত ধরে টেনে নিয়ে যায় ঘরে। শুয়ে পড়ুন, আমি মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছি।
ও মাথায় হাত বুলাতে থাকে। ওর হাত বুলানোতে একটা মাদকতা আছে। আমি বিভোর হয়ে যাই। আমার ঘুমের ঔষধ ওর দুটি হাতের জাদু আর বুকের মায়াবী উষ্ণতা। ঐ বুকের বিশালতায় আমি হারিয়ে যাই। কখন যে ঘুমিয়ে পড়ি মনে নেই। সীমাও আমার উপর ঘুমিয়ে পড়ে। সকালে দেখি আমরা জড়াজড়ি করে ঘুমিয়ে আছি।
সীমা লজ্জা পায়, বলে সরি।
আমি বলি তুমি যে উপকার করেছো তাতে সরি বলছো কেন।
আমি চাই প্রতিদিন তুমি এভাবেই পাশে থাকো এবং এভাবে ভালোবাসো। তাতে যদি আমার ঘুম হয়। নইলে সারাদিন অফিসে কত কষ্ট পেতে হয় তা তুমি জান না। এভাবে প্রতিদিন পাশে থাকবে তো?
ও লজ্জায় মাথা নাড়ে।
আগে আমি প্রতিরাতে ট্যাবলেট ‘মাইলাম ৭.৫ এমজি’ খেতাম। তবুও মাঝে মাঝে ঘুমাতে কষ্ট হতো। এখন সীমা আমাকে ওষুধ খেতে দেবে না। কোনো ঔষধ খেয়ে ঘুমানো যাবে না। মাথায় তেল মেখে, হাত বুলিয়ে, ম্যাসেজ করে ঘুম পাড়াতে চেষ্টা করে এবং ঘুম পাড়িয়ে দেয়। এখন আগের চেয়ে নির্ঘুমতা অনেকটা কমেছে। আমার ক্ষতি, আমার কষ্ট, আমার ধ্বংস বদলানোর জন্য ওর চেষ্টার শেষ নেই। ও আমার সুখ চায়। আমি হাসিখুশি থাকি সে চেষ্টা করে। আমাকে বড় করতে চেষ্টা করে। ওর কথায় আমি বড় হই, বড় বোধ করি। ও যুক্তি দিয়ে বোঝায় আমি একবারে ছোট নই। আমার অনেককিছু আছে। আমার ভালোত্ব আছে, মহত্ত্ব আছে, আদর্শ আছে, বিদ্যাবুদ্ধি আছে, দায়বদ্ধতা আছে, সততা আছে, বিশ্বাস বোধ আছে, সরলতা আছে। এতকিছু আছে। তবে কী নেই?