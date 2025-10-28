মৌসুমির এবারের বন্ধু একজন সাংবাদিক, ফজলুর রহমান। উনার সাথে মৌসুমির অনেক আন্তরিক সম্পর্ক। অবশ্য মৌসুমির বন্ধুরা আন্তরিকই হয়। কারণ মৌসুমি ইজ ভেরি মাচ ফ্রি এন্ড ফ্রাংক। সব কথা ও যুক্তি ওর জিভের ডগায় থাকে। তাছাড়া মৌসুমি সবাইকে অতি সহজে বিশ্বাস করে। যদিও মুখে মুখে সে নিজেকে খুব চালাক মনে করতো। চালাক হওয়াটা কী অত সহজসাধ্য ব্যাপার? এত বন্ধু পরিবর্তন হচ্ছে, এত বন্ধুর আবির্ভাব হচ্ছে, এত মানুষকে বন্ধু ভাবছে। আসলে তারা সবাই কী বন্ধু! ফজলুর রহমান তেমনি একজন বন্ধু। ভদ্রলোক পেশায় একজন সাংবাদিক।
অফিসের পর ওরা প্রায় প্রতিদিন দেখা করে। প্রেস ক্লাবের লন থেকে শিল্পকলা একাডেমি, পাবলিক লাইব্রেরির সিঁড়ি আর টিএসসির আলো-আঁধারি আর ঢাকা শহরে চলমান সব মেলা হলো ওদের বিচরণ ক্ষেত্র। এটুকুর মধ্যেই তারা ঘুরে বেড়ায়। তারা অফিস শেষ হলেই ওসবের কোনো এক জায়গায় এসে বসে বা ঐ কেন্দ্রিক ঘোরাফেরা করে। কফি আর পেটিস খেতে খেতে তারা জীবনের কথা, জীবনের নানা প্রয়োজনের কথা, নানা কিছু ভাবতে ভাবতে ওরা ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখে। তারা প্রায় প্রতিদিন দেখা করতো। এত আন্তরিকতার পরেও তারা একজন অন্যজনকে আপনি বলে সম্বোধন করে। একদিন ফজলু, মৌসুমিকে তুমি বলে সম্বোধন করতে চায়।
মৌসুমি আমি আপনাকে ‘তুমি’ বলে সম্বোধন করতে চাই।
মৌসুমি এই অনুমতি দেয় না। বলে, সে সময় এখনো আসেনি। সময় হোক। সে সময় হলে আমিই ডেকে বলব। যে কাউকে হুট করেই তুমি বলা যায় না। ভালোবাসি বলার আগের স্তর হলো কাউকে আপনি থেকে তুমি বলা। আর ভালোবাসি শব্দটি সে সবার কাছ থেকে শুনতেও চায় না এবং বলতেও চায় না। সে এই শব্দটিকে সব সময়ই বিশেষ গুরুত্ব দেয়। তার কাছে সম্পর্কের মধ্যে ভালোবাসা শব্দটাই ভালোবাসা প্রকাশের চূড়ান্ত সময় বা পর্ব।
তাহলে তুমি কি আমাকে ভালোবাসো না?
বিষয়টা সে রকম নয়। সব সম্পর্কই ভালোবাসা নয়। যখন সময় হবে তখন আমিই আপনাকে বলব।
কখন সে সময় হবে?
সে সময় হতে হলে অনেক কাজ করতে হবে। সম্পর্কের মানে বুঝতে হবে। দায়িত্ব নিতে বুঝতে হবে। দায়িত্ব বিষয়টা অত সহজ ও সাধারণ নয়। এটা একটা বহুমাত্রিক বিষয়।
আমি কি দায়িত্ব নেইনি? আর কী দায়িত্ব নিতে হবে? কীভাবে দায়িত্ব নিতে হবে?
সময় বলবে কী দায়িত্ব নিতে হবে। সময় শিখিয়ে দেবে দায়িত্ব নিতে হলে কী কী করতে হবে। এটা বলে বুঝিয়ে দেওয়ার বিষয় নয়। অনেকটা উপলব্ধির বিষয়। মানুষ এটা নিজে নিজেই শিখে নেয়। সময় হলে আপনিও সব বুঝতে পারবেন।
এভাবে তাদের সম্পর্ক গন্তব্যের দিকে একটু একটু করে এগোতে থাকে। ফজলু, মৌসুমির হাত ধরে হাঁটতে চায়, পাশাপাশি মিশে মিশে পথ চলতে চায়। তার ধারণা, হাত ধরে হাঁটলে দুটি শরীর নিজেদের মধ্যে কথা বলতে থাকে। তাদের পরস্পর ভাবের আদান প্রদান হয়। তাদের প্রায় প্রতিদিন দেখা হয়। তাদের এলোমেলো স্বপ্নগুলো এক সুতোয় গাঁথতে তারা ব্যস্ত। এভাবে দিন যায়, মাস যায়, বছর যায়। ওদের সম্পর্ক অনেক দৃঢ় হয়। ফজলু মৌসুমিকে অনেক কথার দায়িত্বে আটকে রাখতে চায়।
এদিকে মৌসুমির সংসারে নানা টানাপোড়েন দেখা দেয়। আগের টানাপোড়েন আগের চেয়ে বেশি বেড়ে যায়। স্বামীর সাথে তার সংসার জীবন তলানিতে গিয়ে ঠেকে। এর মধ্যেও তাদের দ্বিতীয় সন্তান আসতে থাকে। এই দ্বিতীয় সন্তান নিয়ে তাদের মধ্যে নতুন করে সম্পর্কের টানাপোড়েন বৃদ্ধি পায়। তাদের শারীরিক সম্পর্কে কোনো কন্ট্রাসেপটিভ ইউজ করা হয়নি, এটা নাকি মৌসুমির দোষ, যার জন্য তাদের মাঝে চরম বাক-বিতণ্ডা হয়। ওর স্বামী দ্বিতীয় সস্তান নেবে না। তার জন্য কোনোরকম চেষ্টা করেনি। সব দোষ মৌসুমির। এসবের মধ্য দিয়েই মৌসুমি দ্বিতীয় সন্তান সম্ভবা। এ নিয়ে স্বামীর সাথে বহু তর্ক-বিতর্ক ও অন্তর্দ্বন্দ্ব হয়। স্বামী বলে এ সন্তান সে নিতে চায় না। এভরশন করাতে বলে কিন্তু মৌসুমি তাতে রাজি হয় না। ততদিনে বাচ্চার বয়স চার মাস হয়ে গেছে। এর ফলে স্বামীর সাথে তার শারীরিক মানসিক দূরত্ব বহুলাংশে বেড়ে গেছে। সব দূরত্বই বৃদ্ধি পায়। স্বামীর সাথে এ বিষয়ে আর কোনো কথা হয় না। নিয়মিত চেক আপ করা, ডাক্তারের কাছে যাওয়া, ওষুধ খাওয়া, ডাক্তারের পরামর্শ মেনে চলা, প্রয়োজনীয় বিশ্রাম নেয়া, প্রয়োজনীয় খাওয়া দাওয়া করা, আন্তরিক সহযোগিতা করা, সেবা-যত্ন করা এগুলোর কোনো কিছুই স্বামীর কাছ থেকে সে পায় না। এমনকি একটা আন্তরিক কথা পর্যন্ত বলে না। তার উপর তিনবেলা খাবার রান্না করা, সময়মতো নাস্তা বানানো, বাড়ির সমস্ত কাজকর্ম করে দেওয়াতে কোনো গাফিলতি হতে পারে না। একটু অনিয়ম হলে তা নিয়েই চিল্লাচিল্লি করে বাড়ি মাথায় ওঠায়। মৌসুমি চুপচাপ সবকিছু করে যায়। মাঝে মাঝে শরীর একটু আধটু বিশ্রাম চায়। কিন্তু তা-ও নিতে পারে না।
সংসারের এ জাতীয় নিয়মিত বঞ্চনাই মৌসুমিকে ফজলুর প্রতি আরো আকৃষ্ট করে ফেলে। এমনই তো হবার কথা। মানুষ যখন ঘর থেকে বিতাড়িত হয় তখন তার বহির্মুখী হওয়া ছাড়া অন্য কোনো উপায় থাকে না। সে জীবন নিয়ে বিকল্প ভাবনা ভাবতে থাকে। কিন্তু তার হাতে বহু অপশন, বহু সুযোগ। তাই সে স্থির হতে পারে না, স্থির করতে পারে না, জীবনের জন্য আসলে কাকে বেছে নেবে? কাকে নিয়ে বাকি জীবনটা সুখে কাটানো যাবে? কাকে বেছে নেওয়াটা সঠিক হবে? তাছাড়া সে যাকে বেছে নেবে বা নিতে চায় সে যদি তাকে নিয়ে ভাবতে প্রস্তুত না হয়। এক সময় মৌসুমি কারো প্রতি নিজেকে স্থির করতে পারে না। সে যাদেরকে অপশন বলে ভাবছে, জানি না ওরাও হয়ত মৌসুমিকে অপশন বা অবসর হিসেবে ভাবে। কারণ তারা কেউ তো সিরিয়াস নয়। কাউকে তার সিরিয়াস মনে হয় না। এত সম্পর্কে এবং অনেকে অনেকের কথা জানলে সেখানে কে সিরিয়াস হবে? যারা এগিয়ে আসে তাদেরকে সিরিয়াস মনে হয় না। কেউ তো সিরিয়াসলি ওর দিকে এগিয়ে আসেনি। সবাই একটা নির্দিষ্ট লালসা নিয়ে ওর প্রতি হাত বাড়িয়েছে। কে তাকে জীবনের গভীর চাওয়ার স্বপ্ন দেখিয়েছে? এ রকম বান্ধবীর সাথে সময় কাটানো অনেক আনন্দের। পুরুষরা এরকম বান্ধবীর সঙ্গ খুব পছন্দ করে। তাই সবাই এগিয়ে এসেছে এবং বন্ধুত্ব করেছে। বন্ধুত্ব আর জীবনের প্রয়োজন একরকম নয়। অনেকের সাথে বন্ধুত্ব করা যায় কিন্তু সবার সাথে সংসার করা যায় না। তুলনা খুব খারাপ একটা জিনিস। কারো সাথে কারো তুলনা করা যায় না এবং করা উচিতও নয়। তুলনা মানুষের জীবনকে হতাশার অতলান্তে ডুবিয়ে দেয়। মানুষ সবাই সবার নিজের মতো। কেউ কারো মতো নয়।
তারা যে যার ইচ্ছেমতো চলছে। কারো কাছে কারো কোনো দায়বদ্ধতা নেই। কোথায় যাচ্ছে, কোথায় থেকে আসছে কোনো এমন মানসিক দ্বিধাদ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে তার দিন কাটতে থাকে। একদিন মৌসুমি অফিসেই অসুস্থ হয়ে পড়ে। প্রচণ্ড পেট ব্যথা অনুভব করে। অনেক কষ্ট করে অফিস শেষ করে সে ডাক্তারের কাছে যেতে চায়। কাকে নিয়ে সে ডাক্তারের কাছে যাবে সে ভাবনাটা নিশ্চিত করতে হবে। এই সময়ে সে কাউকে খুঁজে পায় না। অবশেষে ভাবে ফজলুকে নিয়ে সে ডাক্তারের কাছে যাবে। ব্যথা-যন্ত্রণা নিয়ে ডাক্তারের কাছে যাবে, কিন্তু তার এই শরীরে একা একা সেখানে যাওয়াটা প্রায় অসম্ভব। তাছাড়া ডাক্তারের ওখানে যদি কোনো টেস্ট বা আরও কিছু প্রয়োজনও হতে পারে। তাই জীবনের এই রকম জটিল প্রয়োজনে সে ফজলুকে কাছে পেতে চাইছে। জীবনে এরকম দিন আসবে এবং কারো উপর ডিপেন্ড করতে হবে এ রকম ভাবনা সে আগে কখনো ভাবেনি। যদিও জীবনে কাউকে সে সিরিয়াসলি প্রত্যাশা করেনি অথবা যেভাবে প্রত্যাশা করেছে তা সঠিক নয়। আজ সিরিয়াসলি নিরুপায় হয়ে সে ফজলুকে বেছে নিয়েছে এবং ফোন করেছে।
মৌসুমি ফজলুকে প্রশ্ন করে, তুমি কোথায় এবং কী করছো?
অফিস থেকে বের হব।
আমি তোমার অফিসের খুব কাছাকাছি, একটু কি আসতে পারবে?
আমি কিছু জরুরি কাজে ব্যস্ত। আজকে আসতে পারব না।
আজকে তোমাকে বিশেষ প্রয়োজন। যেভাবেই হোক আসতে তোমাকে আসতে হবে।
কিন্তু আমার তো অন্য একটা কাজ আছে। আজ আসতে পারব না।
আমি খুব বিপদগ্রস্ত, শরীরটা খুব খারাপ লাগছে। আমাকে একটু ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাও। আমার খুব কষ্ট হচ্ছে। প্লিজ আসো।
সরি, আসতে পারব না। তুমি একটা রিকশা নিয়ে চলে যাও।
আমি সেই অবস্থায় নেই। আমি রিকশা ডাকতে পারব না। তুমি এখনই আসো, প্লিজ।
কিন্তু আমি আসতে পারব না।
প্লিজ, প্লিজ, আমাকে উদ্ধার করো। আমি মরে যাচ্ছি। আমাকে একটু ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাও।
এতকিছু বলার পরও ফজলু মুখের উপর বলে দেয়, আসতে পারব না এবং আসতে রাজি হলো না। মৌসুমি আর কথা বলতে পারছে না। তার অনেক কষ্ট হচ্ছে। শরীরের যতটা কষ্ট হয়, মনের কষ্ট তারচেয়েও বেড়ে যায়। সে চোখের সামনে অন্ধকার দেখতে থাকে। তার নিজের উপর ঘেন্না হয়। সে ভেবে পায় না, তার এই অসহায় অবস্থার চেয়েও ফজলুর কী গুরুত্বপূর্ণ কাজ থাকতে পারে? তবে এই হলো ভালোবাসার এবং দায়িত্ব পালনের ধরন? অনেক কষ্টে সে একা একাই হাসপাতালে যায়। ডাক্তার তাকে দেখে কিছু জরুরি টেস্ট করাতে দেয়। টেস্টগুলো করানোর জন্য তাকে বিভিন্ন ফ্লোরে যেতে হবে এবং ঐ টেস্টগুলো করানোর মতো টাকাও তার কাছে নেই। তারপর অনেক ভেবে সে তার এক বোন ও বোনের জামাইকে হাসপাতালে ডাকে। হাসপাতালের কাজকর্ম শেষ করে তারা তাকে তাদের বাড়িতে নিয়ে যায়। রাতে সে আর বাসায় ফিরতে পারে না। পরদিন অফিসে যেতে পারে না। এরপর থেকে মৌসুমি আর ফজলুকে কোনো ফোন করেনি এবং ওর কোনো ফোন রিসিভ করে না। আর কোনোদিন ফজলুর সাথে নিজে থেকে কোনো প্রকার যোগাযোগ রাখেনি। যে প্রিয় মানুষের এ রকম বিপদের দিনে পাশে দাঁড়াতে পারেনি সে আবার কীসের বন্ধু, কীসের প্রিয়জন? দায়িত্বশীলতা তবে কাকে বলে? যে এইটুকু দায়িত্ব নিতে পারে না, তাকে নিয়ে জীবনের স্বপ্ন দেখা যায় কীভাবে? তার বাসা থেকেও তাকে ফিরিয়ে নেয়ার জন্য কেউ আসে না, খোঁজ-খবর নেয় না। তিনদিন পর সে একটু সুস্থ হলে বাসায় ফিরে যায়।
পুরুষের মানসিক প্রস্তুতিতে সময় লাগে না। তারা যে কোনো মুহূর্তে পরিবর্তন হয়ে যেতে পারে। তাছাড়া তাদের চাওয়া অনেক কম ও অগভীর। একজন পুরুষের সাধারণত দুটি চাওয়া বা ক্ষুধা থাকে। এক. ভাতের ক্ষুধা, দুই. যৌনতার ক্ষুধা। এই দুই ক্ষুধায় পুরুষ তৃপ্ত থাকলে তার আর কোনো জিনিসের প্রয়োজন হয় না। সে আর কোনোদিকে দৃষ্টি দেয় না। এই মৌলিক চাওয়া দুটো রাখতে কী খুব কষ্ট? পুরুষ মাত্রই মগজ কম। তারা মাথামোটাও। এই দুই চাওয়ার পর পুরুষের আর কোনো চাওয়া থাকে না। তারা শান্ত ও ক্লান্ত সিংহ হয়ে যায়। তাদের মন বা চোখ আর অন্য কোনোদিকে যায় না। তখন তারা কাজ ছাড়া আর ঘর ছাড়া কিছু বুঝে না। একজন মেয়ে চাইলেই একজন পুরুষকে তার পেছনে পেছনে ঘোরাতে পারে। পুরুষ মানুষদেরকে পেছনে ঘোরানোর চেয়ে সহজ কাজ পৃথিবীতে আর দ্বিতীয়টি হয় না। তারপরও কিছু কিছু মানুষ অনেকটা বিনা কারণেই জটিল হয়ে ওঠে। কিছু কিছু মানুষ হিংস্রও হয়ে যায়।
আমি ছুটির দিন অর্থাৎ শুক্রবার দিন সকালবেলা আমি ঘুম থেকে ওঠে বের হবার জন্য রেডি হচ্ছি। সাধারণত ছুটির দিন এত সকালে আমি ঘুম থেকে উঠি না।
তাই সীমা জানতে চায়, কোথায় যাবেন?
হাসপাতালে যাব।
কেন?
শরীরটা খারাপ। ডাক্তার কিছু টেস্ট করাতে দিয়েছে। ঐ টেস্টগুলো করাতে হবে।
শরীর খারাপ তা তো আমাকে বলেননি।
না, মানে, যদি চিন্তা করো।
তো, একা একা বের হচ্ছেন কেন?
কিছু হবে না। চলে আসব।
আমিও যাব আপনার সাথে।
ওখানে যেতে চাও?
হ্যাঁ, যেতে চাই।
ওখানে কিন্তু অনেক কষ্ট। শুধু কষ্ট আর কষ্ট। ওখানে খাবারের কষ্ট, সিরিয়ালে দাঁড়িয়ে থাকার কষ্ট, ওয়েটিং-এর কষ্ট। প্রায় সারাদিন লেগে যাবে। আমি একাই যেতে পারব।
হলে, হোক। আপনার কষ্ট হবে না? যেখানে আপনি যেতে পারবেন, সেখানে আমিও যেতে পারব।
সীমা নাছোড়বান্দা, সে সাথে যাবেই, যাবে।
আমি ওকে সাথে নিয়েই হাসপাতালে যাই। টেস্ট করাতে প্রায় সারাদিন লেগে যায়। সারাদিন তারা এ রুম ও রুম, এ বিল্ডিং ও বিল্ডিং, এ ফ্লোর ও ফ্লোর করে প্রচণ্ড ব্যস্ততায় সময় কাটায়। এত ব্যস্ততায় কাটায় যে, সারাদিন একটু জলপানি খাবার সময়টুকু পর্যন্ত পায় না। এতে সীমা একটুও বিরক্ত হয় না এবং কোনো বিরক্তও করে না। ও সাথে থাকাতে অনেক উপকার হয়। কাজের উপকার তো হয়-ই, পাশাপাশি নিঃসঙ্গতায় সময় কাটাতে হয় না। সারাদিন কীভাবে সময় কেটে যায় টের-ই পাই না।
তখন আমার আগের দিনগুলোর কথা মনে পড়ে যায়। আগে কতবার টেস্ট করানোর জন্য এসেছি, কতবার ডাক্তার দেখানোর জন্য এসেছি। কেউ পাশে থাকতো না। সব কাজ একা একাই করিয়েছি। শত অনুরোধ করেও কাউকে পাশে পাইনি। তখন কাউকে না কাউকে পাশে চেয়েছি, কিন্তু পাইনি। সে ভাবনায় মনটা অনেক খারাপ হয়। আবার মানসিক দৃঢ়তাও ফিরে আসে। বিধাতা হয়ত আমার কষ্টগুলো লক্ষ্য করেছেন, তাই আমার ঐ কষ্টগুলো দূর করে দিয়েছেন। এখন আমি আর ঐ দিনগুলোকে নিয়ে ভাববো না, ঐ দিনগুলোর জন্য কষ্ট পাব না। সারাদিনের ধকল শেষ করে আমরা রাতের খাবার খেয়ে বাসায় ফিরি। পরের দিন অর্থাৎ শনিবার রাত আটটায় ডাক্তার দেখাতে হবে। পরেরদিন আমরা ছয়টার পর হাসপাতালে যাই। প্রথমে আগের রিপোর্টগুলো সংগ্রহ করি। পরে ডাক্তার দেখাতে যাই। সেখানে ফাইল জমা দিয়ে বহুক্ষণ অপেক্ষায় থাকতে হয়। ডাক্তার আসতে অনেক দেরি হয়। রাত দশটার পর সিরিয়াল আসে। সব রিপোর্ট এবং আমাকে দেখে ডাক্তার বলেছেন হাসপাতালে ভর্তি হতে হবে। আমি দুশ্চিন্তায় পড়ি, তাহলে কী জটিল কিছু হয়েছে? তাছাড়া ভর্তি হতে বললেই তো ভর্তি হওয়া যায় না। হাসপাতালে ভর্তি হতে হলে অনেক প্রস্তুতি লাগে। আমি ইতস্তত হই এবং সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগতে থাকি। ভর্তি হবার আগে আমি দ্বিধান্বিত ছিলাম, আমাদের তো কোনো সহযোগী মানুষ নেই। হাসপাতালে ভর্তি হলে অনেক মানুষ থাকা লাগে। তাছাড়া অফিস থেকে তো ছুটিও নিতে হবে।
সীমা বলে, কী এত ভাবছেন?
না, মানে, ভর্তি হবো কিনা সে কথাই ভাবছি।
এতে তো ভাবনার কিছু নেই।
কীভাবে ভর্তি হবো?
কেন?
ভর্তি হতে প্রস্তুতি লাগবে না?
কীসের প্রস্তুতি?
আমাদের তো কোনো সহযোগী লোক নেই। হাসপাতালের অনেক প্রয়োজন আছে। লোক না থাকলে হয় না।
কোনো অসুবিধা নেই। আমি আছি না?
তুমি একা কয়দিক সামলাবে?
আমি পারবো।
কীভাবে সবকিছু সামলাবে?
আপনি অতকিছু চিন্তা করবেন না।
আমি না ভাবলে কে ভাববে?
ডাক্তার বলেছে তাই ভর্তি হতে হবে, আপনি শুধু এটাই ভাবুন। অন্য কোনো ভাবনার প্রয়োজন নেই।
হাতে তো অত টাকাও নেই।
টাকা নিয়ে চিন্তা করতে হবে না। টাকা আমার কাছে আছে।
এরপর নিজেরা আলাপ আলোচনা করে, হাসপাতালে ভর্তি হবার সিদ্ধান্ত নিই। প্রথমে আমরা বাসায় ফিরে যাই এবং পরে প্রস্তুতি নিয়ে আমরা ফিরে আসি এবং হাসপাতালে ভর্তি হই। অনেক রাতে আমরা হাসপাতালে ভর্তি হই। হাসপাতালে ভর্তির সব ফরমালিটিজ শেষ করে কেবিনে ঢুকতে ঢুকতে আরও সময় লেগে যায়। প্রথমেই নার্সরা এসে ক্যানোলা পরিয়ে দেয় এবং অন্যান্য প্রাথমিক কাজকর্ম করে দিয়ে যায়।
তারপর ডাক্তার আসেন এবং চিকিৎসা দিয়ে যান। উনার সিদ্ধান্ত মতে চিকিৎসা শুরু হয়। হাতে স্যালাইন চলছে। টিপটিপ করে ফোটারা পড়ছে আর আমার বুকের মধ্যে একটা অস্থিরতা তৈরি করছে। ডিউটি ডাক্তার এসে সবকিছু দেখে গেলেন। মূল ডাক্তারের পরামর্শ মতে আমাকে ঘুমাতে বলেছেন। কিন্তু আমার কোনো অবস্থাতেই ঘুম আসছে না। ডিউটি ডাক্তার জানতে চেয়েছেন, আমার ঘুমের কোনো সমস্যা আছে কি-না। আমি নিয়মিত ঘুমের ওষুধ খাই জেনে এবং ডাক্তারের পরামর্শ জেনে আমাকে ঘুমের ইঞ্জেকশন দেওয়া হলো। কিন্তু আমি ঘুমাতে চাইছি না। আমার শুধুই মনে হচ্ছে, আমি ঘুমালে সীমার কী হবে? ও কী করবে? ও কী একা একা জেগে থাকবে? ওর সময় কীভাবে কাটবে? ওর যদি কোনো সমস্যা হয়, তখন কে ওকে দেখবে? আমার ইচ্ছে না থাকা সত্ত্বেও এক সময় ঘুমের কাছে সমর্পিত হলাম। কিন্তু আমার মনে কী চলছে আমি জানি না? আমি ঘুমের মাঝেও চমকে চমকে ওঠছি। যতবার ঘুম ভাঙলো, ততবার দেখেছি সীমা জেগে বসে আছে। আমার দিকে তাকিয়ে বসে আছে আর মাথায় হাত বুলাচ্ছে। ও রাতে একটুকুও ঘুমিয়েছে কি-না তা আমি জানি না। যতবার দেখলাম, আমি ওকে ঘুমাতে দেখিনি। পরদিন সকালবেলা আমি ওকে বাসায় চলে যেতে বলি। কিন্তু ও যাবে না। কিছুতেই যাবে না। কিছু বললে কান্নাকাটি শুরু করে দিচ্ছে। কিছুতেই সে আমাকে রেখে কোথাও যাবে না। কাউকে ডাকেনি, কারো সহযোগিতা নেয়নি। বাসা থেকে যেহেতু খাবার আনা সম্ভব নয়, তাই আমরা হাসপাতাল ক্যান্টিনের খাবারই খেতাম মানে খেতে হতো। ওখানে বসেই সেদিন ও রাতের খাবার খেয়েছে। আমার যত প্রয়োজন ছিল সব মিটিয়েছে। পাঁচদিন পর হাসপাতাল থেকে রিলিজ হই। এই পাঁচদিন দিন-রাত সে যে অমানুষিক পরিশ্রম করেছে তা ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না। শেষে ও নিজেই অসুস্থ হয়ে পড়ে। ওর দু’চোখে কালশিটে দাগ পড়ে যায়। আমি ভাবতেও পারিনি একজন মানুষ অন্যের জন্য এত পরিশ্রম করতে পারে বা পারা সম্ভব। হাসিমুখে এবং বিনা বিরক্তিতে সে সবকিছু সামলে নিয়েছে। চুক্তিতে তো দূরের কথা সত্যিকারের বউও যে এত পরিশ্রম করতে পারে, এত দায়িত্ব পালন করে তা আমার জানা ছিল না। আমি কল্পনাও করতে পারিনি। আমার মাঝে একটা অপরাধবোধ কাজ করে। নিজের কাছে নিজেই প্রশ্ন করি আমি কী ওর প্রয়োজনে এতটা দায়িত্ব পালন করতে পারতাম? কী দিয়ে এর দায় স্বীকার করব বা মূল্যায়ন করব? আমি কী দিয়ে এই ঋণ পরিশোধ করব? আমার দু’চোখে শুধু জল আর জল। আমি কোনো কথা বলতে পারছি না। আমি ওর হাত দুটো চেপে ধরে বসে আছি।
সীমা আমাকে বলে, আপনার অসুখে আমি শুধু দায়িত্ব পালন করেছি। এর বেশি কিছু নয়।
এটাকে দায়িত্বপালন বলে না। এভাবে কেউ দায়িত্বপালন করে না।
আমার ভালোবাসা এমনই। আমি ভালোবেসেই এই দায়িত্বপালন করেছি। আমার অসুখ হলে আপনি কী আমার জন্য কিছু করতেন না? ঘর থেকে বের করে দিতেন? আমার তো আপনি ছাড়া আর কেউ নেই এবং কোনো ইনকাম নেই। তাহলে?
আমি ওর মুখ চেপে ধরি, আর কোনো কথা বলো না।
ও আমাকে জড়িয়ে ধরে শুধু কাঁদতে থাকে। আমিও কাঁদতে থাকি। আসলে কাঁদা ছাড়া এই মুহূর্তে আমাদের আর কিছু করার নেই। আমি বলি, আমি এর আগেও হাসপাতালে থেকেছি কিন্তু একা একা থেকেছি। কেউ ছিল না আমার সাথে। সেবাযত্ন তো দূরের কথা, খাবার আনার মতো, আমাকে টয়লেটে নেয়ার মতো লোকও ছিল না। ওসব একা একা করা তো আমার অভ্যাস হয়ে গেছে। আর প্রত্যাশাও ছিল না, কষ্টও ছিল না। এখন তো চাওয়াগুলো আবার বেড়ে গেলো। ভবিষ্যতে তো আর একা থাকতে পারব না। তখন কী হবে?
এবার সীমা আমার মুখ চেপে ধরে আর বলে, এসব কথা আর বলবেন না।
আমিও তো বলতে চাই না, ভাবতেও চাই না। কিন্তু ...
হাসপাতাল থেকে ফেরার পর সীমা আমার খোঁজ-খবর রাখছে, সেবা-যত্ন করছে, নিয়মিত ওষুধ খাইয়ে দিচ্ছে। শরীরের দুর্বলতা কাটিয়ে তুলতে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে। নিয়মিত পুষ্টিকর খাবার খাওয়াচ্ছে। আমার জন্য প্রয়োজনীয় রান্নাবান্নাও করছে। আমি দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠছি।
সুস্থ হয়ে আমি আবার অফিসে জয়েন করি। আমাকে সকালবেলা ঘুম থেকে ডেকে দিয়ে, অফিসের জন্য রেডি হতে সহযোগিতা করা, নাস্তা খেতে দিয়ে, অফিসের খাবার রেডি করে দেওয়ার, সব ব্যাপারে সবকিছু সীমা একাই করছে। অফিসে যাবার পর সারাদিন আমার খোঁজখবর রাখে। কতক্ষণ পর পর ফোন করে। আমি কেমন আছি, কী করছি, কিছু খেয়েছি কিনা, এখনো খাইনি কেন, খাবার নষ্ট হয়ে গেছে কিনা, বিশ্রাম নিচ্ছি কিনা, মন ভালো আছে কিনা ইত্যাদি সারাদিন জানতে চায়। ব্যস্ত থাকলে ফোন রেখে দেয়, বিরক্ত করে না। কখন বাসায় ফিরছি তাও জানতে চায়। কখনো আমাকে ওর থেকে দূরে রাখতে চায় না। আমি যদি পেছনের কথা ভেবে মন খারাপ করি তবে ও আমাকে সান্ত্বনা দেয়, ওসব ভাবতে নিষেধ করে।
আমি বলি, আমার জীবনে যদি আবার পেছনের মতো ঘটনা ফিরে আসে তবে আমি বাঁচব না।
কেন ওসব ভাবছেন? সময় হোক, সব প্রমাণ পাবেন।
রাতের খাবার খেয়ে আমরা টিভির সামনে বসি। তখন টিভিতে একটা ফিল্ম চলছিল। ফিল্মটা খুব সহজ ছিলো না। আমি সীমাকে বুঝিয়ে বলি, ফিল্মটা দেখতে অনেকটা এরকম: দুটো মানুষ তাদের ডায়ালগ আর অভিনয় দিয়ে সমান্তরাল ও ঊর্ধ্বমুখী ব্যূহ ভেদ করে উপরের দিকে চলে যায়। আর দর্শকরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে কখন তারা আবার মাটিতে ফিরে আসবে। আর যখন মাটিতে ফিরে আসবে তখন তো সমস্ত সিনেপ্লেক্স মুর্হূমূর্হ ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে ওঠবে।
সে না হয় ওঠবে, কিন্তু সমান্তরাল ও ঊর্ধ্বমুখী দিয়ে যে জটিলতা সৃষ্টি করেছেন, তাতে তো তা শ্রোতা-দর্শকের মাথায় কিছুই ঢুকবে না।
সব দৃশ্যই কী সবার জন্য? সবাই কী সব বুঝবে? এটাকে তুমি পাটিগণিত, বীজগণিত বা জ্যামিতির মতো করে ভাবতে পার। সব অঙ্ক কী জীবনে চলে? তুমি মানস্ অঙ্কের নাম শুনেছো? এটা জটিল জ্যামিতির আড়ালে মানস অঙ্ক। এবার সীমা বলে, আমি আপনার এই দৃশ্যের কোনো সংলাপ বা দৃশ্য বা অভিনয় কিছুই বুঝিনি। আগে যে সব শব্দের অর্থ বুঝতাম, এখন এই দৃশ্যের সাথে মিশে যাওয়াতে সেই পরিচিত শব্দগুলোও আমার কাছে চরম জটিল হয়ে যাচ্ছে। দর্শক-শ্রোতারা এই দৃশ্য কখনো বুঝবে না।
আমি আবার বলছি, তোমরা টেনশন করো না, আমাকে কো-অপারেট করো, দেখো ঠিকই, এ দৃশ্যেও দৃশ্যায়ন আমি করেই দেব।
ঊর্ধ্বমুখী রেখা দুটি কতদূর যাবে? আর সমান্তরাল রেখা দুটি কী কখনো মিলিত হয়?
ভেরি গুড। এই তো পেরে গেছ। ইউ আর টু ব্রিলিয়্যান্ট।
এটা পাটিগণিত, বীজগণিত, উচ্চতর গণিত বা জ্যামিতি নয়। এগুলো জীবনের জ্যামিতি। আর অঙ্কটা, মানস অঙ্ক। সমান্তরাল রেখা দুটি দর্শকদের অস্বস্তিতে ফেলে দৃষ্টির সীমানার বাইরে গিয়ে আবার যে দৃশ্যপট হয়ে ফিরে আসবে তাতে দর্শকরা কিছু না বুঝলেও তালিতে হলরুম মুখরিত করে ফেলবে। এটা তো জীবন জ্যামিতি, তাই একটা নির্দিষ্ট সীমানায় পৌঁছে, পথ-ঘাট না পেয়ে সমান্তরাল মুখে বিপরীত পক্ষীয় দুটো জেড আকৃতির চিত্র সৃষ্টি করে দুটি পরস্পর যুক্ত সমকোণী ত্রিভুজ সৃষ্টি করে যখন নিচে নেমে আসবে তখন কী আর কোনো অনিশ্চয়তা থাকবে? বলো বুঝতে পেরেছ? পারোনি? বুঝনি এখনও?
হালকার ওপর ঝাপসা।
আচ্ছা, আর কয়বার চেষ্টা করলেই বুঝে যাবে।
এভাবে সীমাকে আমি সিনেমার দৃশ্যপট বুঝিয়ে বলি। কঠিন হলেও ও সেটা বুঝতে পারে। টিভি দেখার পর আমরা ঘুমিয়ে যাই। সীমা আমাকে ঘুম পারিয়ে দেয়। মেয়েটার ধৈর্য দেখে আমি হতবাক হয়ে যাই।
মৌসুমি খুব গান পছন্দ করে। সে নিজেও ভালো গান গায়। তবে নজরুল সংগীত ওর খুব পছন্দ। নজরুল গবেষণাও ওর পছন্দ। কেউ যদি নজরুল সংগীত করে, নজরুল গবেষণা করে বা নজরুল বিষয়ক কোনো কিছু করে তবে তাকেও তার খুব পছন্দ। কখনো গুণের কাজটি থেকে গুণের মানুষটির প্রতি ও বেশি আকর্ষিত হয়ে পড়ে। একবার এক রিটায়ার্ড নজরুল সংগীত গবেষক প্রফেসর ঢাকায় আসেন গবেষণার কাজে বাংলা একাডেমিতে। মৌসুমির ওই প্রফেসরের সাথে টেলিফোনে পরিচয়। তারপর বহুবার সে উনার সাথে ফোনে কথা বলে এবং নিয়মিত যোগাযোগ রাখে। কী কথা বলে তা ও-ই বেশি জানে। সে ঐ প্রফেসরের সাথে দেখা করতে বাংলা একাডেমিতে যায় এবং সারাদিন উনার সাথে থাকে। উনি চার কী পাঁচবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যায় এবং আবার ফিরে আসেন বাংলা একাডেমিতে। কী সাথে আসা যাওয়া করে। তারা মৌসুমি করে আসা যাওয়া করে। পরিচিত অনেকের চোখেই এটা কাঁটার মতো বিঁধে। কেউ কেউ কাজটাকে বিরক্তির দৃষ্টিতে দেখে। অনেকের সাথে প্রফেসর সাহেব মৌসুমির পরিচয় করিয়ে দেন বান্ধবী হিসেবে। অনেকে বান্ধবী হিসেবেই মনে করে। অনেকে আবার মন্তব্য করেন এই বয়সে তো বেশ সুন্দর বান্ধবী জুটিয়েছেন। এতে প্রফেসর সাহেব খুশিতে গদগদ, কিন্তু মৌসুমিও তাতে খুশিতে গদগদ। কিন্তু কেন? মৌসুমি খুশি কেন? ও কী এটাই প্রত্যাশা করে? ওর কী এতই কাঙালপনা? ওর কী বন্ধু নেই? এমন বন্ধুই পেতে হবে? কারো সাথে দেখা করতে গেলে কী সারাদিন সাথেই থাকতে হবে? উনি তো কাজে এসেছেন। এতে তো উনাকেও ডিস্টার্ব করা হচ্ছে। দেখা করতে যাবে এবং প্রয়োজনীয় কথা শেষ করে চলে আসবে। সারাদিন থাকতে হবে কেন? যারা সুন্দরী বান্ধবী হিসেবে প্রশংসা করছেন, তারাও কী শুধুই প্রশংসা করছেন? প্রশংসার আড়ালে উনারা কী অন্যকিছু বলছেন না? মৌসুমিকে কী সেসব বুঝতে হবে না? ওর তো একটা ক্লাস ছিল, একটা স্ট্যান্ডার্ড ছিল, একটা স্টিকার ছিল। সেটা কোথায়? কারো কাজকে পছন্দ করা মানে এই নয় যে, সে লোকটাকেও পছন্দ করতে হবে? কাজটা তো নজরুলের, পছন্দটা নজরুলকে, তার গবেষককে নয়।
নজরুল গবেষণার জন্য মৌসুমিকে অন্য একজন প্রফেসরের হাত ধরে বসে থাকতে দেখা গিয়েছিল। সে হাত ধরাকে কিছু মনে করে না। সেই প্রফেসর একবার সুন্দরবনে বেড়াতে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে রাতের বেলা মৌসুমিকে ফোন করে জানতে চেয়েছিল ভালোবাসা মানে কী? কেনই বা মৌসুমিকে এ প্রশ্ন করলো? আর মৌসুমিরই বা এ প্রশ্নের জবাব দেওয়ার কী প্রয়োজন ছিল? তবুও মৌসুমি গলগল করে সে প্রশ্নের ব্যাখ্যা দিয়েছিল। উনি আবার জানতে চেয়েছিলেন, এই জ্যোৎস্না ভেজা রাতে জাহাজের ছাদে প্রিয় মানুষের সাথে থাকলে তোমার কী করতে ইচ্ছে করতো? সেই প্রশ্নের জবাবও দিয়েছিল। এ প্রশ্নের জবাব দেওয়ার কী প্রয়োজন ছিল? তা ছাড়া প্রিয় মানুষের সাথে কী করবে, তা সবাইকে বলতে হবে কেন? মৌসুমি খোলামেলাভাবে এসব প্রশ্নের জবাব দেয়। তাই তাকে মানুষ এসব প্রশ্ন করে এবং মজা নেয়। খোলামেলা এসব প্রশ্নের জবাব শুনে অনেকে আবার ফিলিংস পায়। জবাব শুনে প্রফেসর সাহেব বলেছিলেন, তোমার কাছে প্রেমকে অন্য রকমভাবে শিখি। তোমার প্রেম পৃথিবীর প্রেমের মতো নয়। এতে মৌসুমি খুব আনন্দ পায়। এসব প্রশ্ন এবং প্রশ্নের উত্তর কী মৌসুমির জন্য সত্যিই সুখের? কিন্তু এতে কী ওর আনন্দ পাওয়ার কথা? ও কী সবার সম্পদ? ও কী সবার মনোরঞ্জন করে বেড়াবে? সবার মনোরঞ্জনের মাঝে কী আনন্দ থাকে? সবার জন্য হলে নিজের প্রয়োজনে কাউকে নিজের করে পাওয়া যায় না। একটা সময় পরে মানুষকে একজনের জন্য হয়ে যেতে হয়। এটাই নিয়ম। নিয়ম মানাটাই সঠিক। কিন্তু মৌসুমি ওর করা কাজগুলোকেই সঠিক মনে করে। এতে যে ওর দাম বাড়ছে না, তা সে বুঝে না।