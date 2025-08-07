এবার আবু সাঈদ-ওয়াসীমের পোস্টসহ টিএসসিতে সাঈদীর ছবি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) টিএসসিতে ইসলামি ছাত্রশিবিরের চিত্র প্রদর্শনীতে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভের মুখে স্বাধীনতাবিরোধীদের ছবি প্রশাসন সরিয়ে নিলেও এবার ওয়াসিম ও আবু সাঈদের পোস্টের স্ক্রিনশট নিয়ে আবারও সাঈদীর ছবি টানানো হয়েছে।
বৃহস্পতিবার (৭ আগস্ট) টিএসসিতে ছাত্র শিবিরের জুলাই প্রদর্শনীতে এই ছবি দেখা যায়। তবে জুলাই শহীদদের ফেসবুক স্ট্যাটাসসহ দেওয়ার এ ব্যাপারে এখনও কোনও প্রতিক্রিয়া দেখা যায়নি।
ছবিতে দেখা যায়, ২০২৩ সালের ১৪ আগস্ট দেলোয়ার হোসাইন সাঈদীর মৃত্যুর পর আবু সাঈদ তার ফেসবুক স্ট্যাটাসে লেখেন, ‘ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। আল্লাহ আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীকে জান্নাতুল ফেরদৌস নসীব করুক। বিদায় হে রাহবার।’
একদিন পর, ১৫ আগস্ট ওয়াসিম তার ফেসবুক পোস্টে লেখেন, ‘একজনের মৃত্যুতে দেশব্যাপী অঘোষিত শোক চলছে, আরেকজনের আনুষ্ঠানিক শোকেও মানুষের শোক হয় না। ধর্মীয় ব্যক্তি ও ধর্মনিরপেক্ষ ব্যক্তির মধ্যে এটাই উজ্জ্বল উদাহরণ। মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী কোটি মানুষের মনি কোঠায়।’