X
বৃহস্পতিবার, ০৭ আগস্ট ২০২৫
২৩ শ্রাবণ ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

এবার আবু সাঈদ-ওয়াসীমের পোস্টসহ টিএসসিতে সাঈদীর ছবি

ঢাবি প্রতিনিধি
০৭ আগস্ট ২০২৫, ১৮:৫৩আপডেট : ০৭ আগস্ট ২০২৫, ১৮:৫৩
টিএসসিতে আবু সাঈদ-ওয়াসীমের পোস্টসহ সাঈদীর ছবি প্রদর্শনী করা হয়

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) টিএসসিতে ইসলামি ছাত্রশিবিরের চিত্র প্রদর্শনীতে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভের মুখে স্বাধীনতাবিরোধীদের ছবি প্রশাসন সরিয়ে নিলেও এবার ওয়াসিম ও আবু সাঈদের পোস্টের স্ক্রিনশট নিয়ে আবারও সাঈদীর ছবি টানানো হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (৭ আগস্ট) টিএসসিতে ছাত্র শিবিরের জুলাই প্রদর্শনীতে এই ছবি দেখা যায়। তবে জুলাই শহীদদের ফেসবুক স্ট্যাটাসসহ দেওয়ার এ ব্যাপারে এখনও কোনও প্রতিক্রিয়া দেখা যায়নি।

ছবিতে দেখা যায়, ২০২৩ সালের ১৪ আগস্ট দেলোয়ার হোসাইন সাঈদীর মৃত্যুর পর আবু সাঈদ তার ফেসবুক স্ট্যাটাসে লেখেন, ‘ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। আল্লাহ আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীকে জান্নাতুল ফেরদৌস নসীব করুক। বিদায় হে রাহবার।’

একদিন পর, ১৫ আগস্ট ওয়াসিম তার ফেসবুক পোস্টে লেখেন, ‘একজনের মৃত্যুতে দেশব্যাপী অঘোষিত শোক চলছে, আরেকজনের আনুষ্ঠানিক শোকেও মানুষের শোক হয় না। ধর্মীয় ব্যক্তি ও ধর্মনিরপেক্ষ ব্যক্তির মধ্যে এটাই উজ্জ্বল উদাহরণ। মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী কোটি মানুষের মনি কোঠায়।’

/এমকেএইচ/
বিষয়:
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ছাত্রশিবিরজুলাই বিপ্লব
সম্পর্কিত
জুলাই আন্দোলনএক বছর ঢামেক মর্গে থাকা ৬ মরদেহ আঞ্জুমান মফিদুলে হস্তান্তর
গোপালগঞ্জে জুলাই বর্ষপূর্তি উপলক্ষে বিএনপির বিজয় র‌্যালি
ঢাবিতে রাজাকারের ছবি প্রদর্শনীর প্রতিবাদজাবিতে প্রগতিশীল শিক্ষার্থীদের মশাল মিছিল
সর্বশেষ খবর
জুলাই ঘোষণাপত্র একতরফা, পক্ষপাতমূলক: গণফোরাম
জুলাই ঘোষণাপত্র একতরফা, পক্ষপাতমূলক: গণফোরাম
সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামানসহ ৪৭ জনের বিরুদ্ধে দুদকের ২ মামলা
সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামানসহ ৪৭ জনের বিরুদ্ধে দুদকের ২ মামলা
পাঁচ বছরে ২০ বিলিয়ন ডলারের তুলা কিনেছে বাংলাদেশ
পাঁচ বছরে ২০ বিলিয়ন ডলারের তুলা কিনেছে বাংলাদেশ
নিয়োগ ও ভর্তি বাণিজ্য বন্ধ করায় দীপু মনি প্রচারণা ছড়িয়েছে: আদালতে কলিমুল্লাহ 
নিয়োগ ও ভর্তি বাণিজ্য বন্ধ করায় দীপু মনি প্রচারণা ছড়িয়েছে: আদালতে কলিমুল্লাহ 
সর্বাধিক পঠিত
উড্ডয়নের ১ ঘণ্টা পর ফিরে এলো ব্যাংককগামী বাংলাদেশ বিমান
উড্ডয়নের ১ ঘণ্টা পর ফিরে এলো ব্যাংককগামী বাংলাদেশ বিমান
ডিসি-ইউএনও পদবি পরিবর্তনে কাদের আপত্তি, কেন?
ডিসি-ইউএনও পদবি পরিবর্তনে কাদের আপত্তি, কেন?
মেজর সাদিকের স্ত্রী সুমাইয়া জাফরিন ডিবির হাতে আটক
মেজর সাদিকের স্ত্রী সুমাইয়া জাফরিন ডিবির হাতে আটক
বঙ্গোপসাগরে ধরা পড়ছে ইলিশ, খুশি জেলেরা
বঙ্গোপসাগরে ধরা পড়ছে ইলিশ, খুশি জেলেরা
ছাত্রশিবিরকে নিঃশর্ত ক্ষমা চাওয়াসহ ৫ দাবি শিক্ষক নেটওয়ার্কের
ছাত্রশিবিরকে নিঃশর্ত ক্ষমা চাওয়াসহ ৫ দাবি শিক্ষক নেটওয়ার্কের
 
Adxbird floating
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media