ঢাবিতে ছাত্র রাজনীতি সংস্কার ও রূপরেখা প্রণয়নে কমিটি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাবি) ক্যাম্পাসে ছাত্ররাজনীতি নিয়ন্ত্রণ ও সমন্বয়ের জন্য ৫ সদস্যের একটি কমিটি গঠন করেছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন।
বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) বিশ্ববিদ্যালয়ের ডেপুটি রেজিস্টার সৈয়দা মাসুদা আক্তারের সই করা এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
এর আগে গত ১১ আগস্ট অনুষ্ঠিত এসএমটি সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এই কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। কমিটির কাজ হবে ছাত্রসংগঠন, সাধারণ শিক্ষার্থী এবং অন্যান্য অংশীজনের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে দ্রুততম সময়ের মধ্যে ছাত্ররাজনীতির একটি সমন্বিত রূপরেখা প্রণয়ন ও সুপারিশ করা।
কমিটির সদস্যরা হলেন—কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ সিদ্দিকুর রহমান খান, সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের প্রাধ্যক্ষ ড. আব্দুল্লাহ-আল-মামুন, মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউর রহমান হলের প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো. নাজমুল হোসাইন, বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেসা মুজিব হলের প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. আলেয়া বেগম ও আইন বিভাগের অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ নাজমুজ্জামান ভুঁইয়া।