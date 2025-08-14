X
বৃহস্পতিবার, ১৪ আগস্ট ২০২৫
৩০ শ্রাবণ ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

ঢাবিতে ছাত্র রাজনীতি সংস্কার ও রূপরেখা প্রণয়নে কমিটি

ঢাবি প্রতিনিধি 
১৪ আগস্ট ২০২৫, ২০:১২আপডেট : ১৪ আগস্ট ২০২৫, ২০:১২
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লোগো

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাবি) ক্যাম্পাসে ছাত্ররাজনীতি নিয়ন্ত্রণ ও সমন্বয়ের জন্য ৫ সদস্যের একটি কমিটি গঠন করেছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। 

বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) বিশ্ববিদ্যালয়ের ডেপুটি রেজিস্টার সৈয়দা মাসুদা আক্তারের সই করা এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

এর আগে গত ১১ আগস্ট অনুষ্ঠিত এসএমটি সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এই কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। কমিটির কাজ হবে ছাত্রসংগঠন, সাধারণ শিক্ষার্থী এবং অন্যান্য অংশীজনের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে দ্রুততম সময়ের মধ্যে ছাত্ররাজনীতির একটি সমন্বিত রূপরেখা প্রণয়ন ও সুপারিশ করা। 

কমিটির সদস্যরা হলেন—কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ সিদ্দিকুর রহমান খান, সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের প্রাধ্যক্ষ ড. আব্দুল্লাহ-আল-মামুন, মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউর রহমান হলের প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো. নাজমুল হোসাইন, বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেসা মুজিব হলের প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. আলেয়া বেগম ও আইন বিভাগের অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ নাজমুজ্জামান ভুঁইয়া।

/এমকেএইচ/
বিষয়:
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
সম্পর্কিত
ডাকসু নির্বাচন: নারী ভোটকেন্দ্র পরিবর্তনের দাবি বাগছাসের
তৃতীয় দিনে ডাকসু নির্বাচনের মনোনয়ন নিয়েছেন ২২ প্রার্থী
আনুষ্ঠানিকভাবে আলাদা হলো ঢাবি ও সাত কলেজ
সর্বশেষ খবর
রাকসু নির্বাচন: ভোটকেন্দ্র একাডেমিক ভবনে স্থানান্তরসহ তিন দাবিতে আমরন অনশন
রাকসু নির্বাচন: ভোটকেন্দ্র একাডেমিক ভবনে স্থানান্তরসহ তিন দাবিতে আমরন অনশন
‘সিলেট অঞ্চল থেকে নারী ফুটবলার আসছে না’
‘সিলেট অঞ্চল থেকে নারী ফুটবলার আসছে না’
‘ওসি সাহেব, বিবস্ত্র করে বের করে দেবো’ বলা বিএনপি নেতার পদ স্থগিত
‘ওসি সাহেব, বিবস্ত্র করে বের করে দেবো’ বলা বিএনপি নেতার পদ স্থগিত
তামাকমুক্ত রেল পরিষেবা গড়তে বিশেষ ভূমিকা রাখায় ২২ জনকে পুরস্কৃত
তামাকমুক্ত রেল পরিষেবা গড়তে বিশেষ ভূমিকা রাখায় ২২ জনকে পুরস্কৃত
সর্বাধিক পঠিত
পুলিশের সামনে কেউ অস্ত্র বের করলে বুকে-পিঠে-মাথায় গুলি করার নির্দেশ
ওয়্যারলেস বার্তায় সিএমপি কমিশনারপুলিশের সামনে কেউ অস্ত্র বের করলে বুকে-পিঠে-মাথায় গুলি করার নির্দেশ
ঢাবিতে গেট ভেঙে নারী শিক্ষার্থীদের আন্দোলনে নেতৃত্বে কারা?
ঢাবিতে গেট ভেঙে নারী শিক্ষার্থীদের আন্দোলনে নেতৃত্বে কারা?
ঢাবির সিনেট সদস্য হলেন ৫ জন
ঢাবির সিনেট সদস্য হলেন ৫ জন
রূপলাল-প্রদীপ হত্যার নতুন ভিডিও নিয়ে তোলাপাড়, ৮ পুলিশ বরখাস্ত
রূপলাল-প্রদীপ হত্যার নতুন ভিডিও নিয়ে তোলাপাড়, ৮ পুলিশ বরখাস্ত
বিএনপি নেতা ইশরাকের বিরুদ্ধে অপুকে অপহরণের অভিযোগ
বিএনপি নেতা ইশরাকের বিরুদ্ধে অপুকে অপহরণের অভিযোগ
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media