বৃহস্পতিবার, ১৪ আগস্ট ২০২৫
৩০ শ্রাবণ ১৪৩২
রাকসু নির্বাচন: ভোটকেন্দ্র একাডেমিক ভবনে স্থানান্তরসহ তিন দাবিতে আমরন অনশন

রাবি প্রতিনিধি
১৪ আগস্ট ২০২৫, ২০:৫০আপডেট : ১৪ আগস্ট ২০২৫, ২০:৫০
ভোটকেন্দ্র একাডেমিক ভবনে স্থানান্তর করাসহ তিন দফা দাবিতে গণআমরণ অনশন

ভোটকেন্দ্র একাডেমিক ভবনে স্থানান্তর করাসহ তিন দফা দাবিতে গণআমরণ অনশনে বসেছেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শাখা গণতান্ত্রিক ছাত্রজোট, ছাত্র অধিকার পরিষদ ও ছাত্র ফেডারেশনের নেতাকর্মীরা। বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) বিকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন ভবন-১-এর সামনে এ কর্মসূচি শুরু করেন তারা। রাত ৮টা পর্যন্ত তাদের কর্মসূচি চলছিল। অনশনরত নেতাকর্মীরা বলছেন, দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত অনশন চালিয়ে যাবেন।

অনশনরত শিক্ষার্থীরা হলেন- গণতান্ত্রিক ছাত্র জোটের সংগঠক সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের আহ্বায়ক ফুয়াদ রাতুল, ছাত্র ইউনিয়নের কোষাধ্যক্ষ কায়সার আহমেদ, ছাত্র অধিকার পরিষদের সভাপতি মেহেদী মারুফ, সাধারণ সম্পাদক আল শাহরিয়া শুভ এবং ছাত্র ফেডারেশনের সদস্যসচিব ওয়াজেদ শিশির অভি।

তাদের দাবিগুলো হলো- অবিলম্বে রাকসুর ভোটকেন্দ্র একাডেমিক ভবনে স্থানান্তর এবং ভোটকেন্দ্রে সিসি ক্যামেরার পর্যাপ্ত ব্যবস্থা, অনলাইনের বিভিন্ন অপপ্রচারমূলক গ্রুপ ও পেজ বন্ধ সাইবার বুলিং রোধে কার্যকর সেল গঠন এবং গণতান্ত্রিক ছাত্র জোটের কর্মসূচিতে হামলাসহ বিভিন্ন সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্তদের ভোটাধিকার বাতিল করে ছবিসহ ভোটার তালিকা প্রণয়ন করতে হবে। 

জানতে চাইলে শাখা সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফন্টের আহ্বায়ক ফুয়াদ রাতুল বাংলা ট্রিবিউনকে বলেন, ‌‘রাকসু নির্বাচনের তফসিল অনুযায়ী ভোটকেন্দ্র আবাসিক হলে রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আমরা গণতান্ত্রিক ছাত্রজোট, ছাত্রদল, ছাত্র ফেডারেশন ও ছাত্র অধিকার পরিষদসহ বিভিন্ন ছাত্রসংগঠন শুরু থেকেই এর বিরোধিতা করছি। আমাদের দাবি ভোটকেন্দ্র একাডেমিক ভবনগুলোতে স্থানান্তর করতে হবে।’

আবাসিক হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষুদ্র একটি অংশ অবস্থান করে উল্লেখ করে তিনি বলেন, ‘তা ছাড়া সেখানে পেশিশক্তিনির্ভর সংগঠনগুলোর প্রভাব ও আধিপত্য রয়েছে, যা সুষ্ঠু ভোটগ্রহণে বাধা সৃষ্টি করতে পারে। কারণ গণঅভ্যুত্থানের পরও এই ক্যাম্পাসে পূর্ণ গণতান্ত্রিক পরিবেশ নিশ্চিত হয়নি। আমরা প্রশাসনের কাছে বারবার দাবি জানালেও তারা কর্ণপাত করছেন না। বরং নিজেদের অবস্থানে অটল রয়েছেন। যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের দাবি মেনে নেওয়া না হবে, ততক্ষণ এই অনশন অব্যাহত থাকবে।’

শাখা ছাত্র অধিকার পরিষদের সভাপতি মেহেদী মারুফ বলেন, ‘বিশ্ববিদ্যালয়ের ৭০ শতাংশের বেশি শিক্ষার্থী হলে থাকেন না। যার ফলে এই বিশাল সংখ্যক শিক্ষার্থীর জন্য হলে ভোটকেন্দ্র অস্বস্তিকর এবং অসুবিধাজনক। ভোটকেন্দ্র একাডেমিক ভবনে স্থাপন করা হলে সব শিক্ষার্থী সমানভাবে অংশগ্রহণ করতে পারবে। নির্বাচন কমিশনকে এ বিষয়ে অবগত করলেও কোনও পদক্ষেপ নেয়নি। প্রশাসনের এই নির্লিপ্ততা আমাদের বোধগম্য নয়। পাশাপাশি নির্বাচন সুষ্ঠু ও স্বচ্ছ করতে ভোটকেন্দ্র অবশ্যই সিসিটিভি ক্যামেরার আওতায় আনতে হবে।’

এর আগে বৃহস্পতিবার দুপুরে তারা আমরণ অনশনের ঘোষণা দেন। পূর্বঘোষিত কর্মসূচি অনুযায়ী তারা বিকালে অনশনে বসেন।

