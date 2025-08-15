X
শুক্রবার, ১৫ আগস্ট ২০২৫
৩১ শ্রাবণ ১৪৩২
ডাকসু নির্বাচন: জুলাই অভ্যুত্থানে হামলা-মামলার আসামিরা অংশ নিতে পারবেন না

ঢাবি প্রতিনিধি
১৫ আগস্ট ২০২৫, ১৯:৪২আপডেট : ১৫ আগস্ট ২০২৫, ১৯:৪২
অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে জুলাই অভ্যুত্থানে হামলা-মামলার আসামিরা অংশ নিতে পারবেন না বলে জানিয়েছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন। শুক্রবার (১৫ আগস্ট) দুপুরে জুমার নামাজের পর সাংবাদিকদের তিনি এ কথা জানান।

অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন বলেন, জুলাই অভ্যুত্থানে হামলার মামলায় আসামিরা ডাকসু নির্বাচনে প্রার্থী বা ভোটার হতে পারবেন না। ভোটের আগের দিনও অভিযোগের প্রমাণ পাওয়া গেলে তাদের ভোট থেকে বিরত রাখা হবে।

এদিকে ডাকসু নির্বাচনে অংশ নিতে চতুর্থ দিনে মনোনয়ন ফমর নিয়েছেন একজন। সদস্য পদে মনোনয়ন ফমর নেন তিনি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনের তৃতীয় তলায় অবস্থিত চিফ রিটার্নিং অফিসারের অফিস কার্যালয়ে প্রেস ব্রিফিংয়ে এ তথ্য জানান প্রধান নির্বাচন কমিশনার।

অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন বলেন, আজ মনোনয়ন ফমর সংগ্রহ করেছেন একজন। তিনি সদস্য পদের জন্য মনোনয়ন ফমর নিয়েছেন। আর একজন মনোনয়ন ফমর জমা দিয়েছেন। এখন পর্যন্ত মোট মনোনয়ন ফমর নিয়েছেন ৪৩ জন।

এখন পর্যন্ত ভিপি পদে ১০ জন, জিএস পদে একজন, এজিএস পদে দুই জন, সম্পাদক পদে ১৮ জন এবং সদস্য পদে ১৩ জন মনোনয়ন ফমর নিয়েছেন।

/আরকে/
বিষয়:
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ডাকসু নির্বাচন
