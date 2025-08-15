X
শুক্রবার, ১৫ আগস্ট ২০২৫
৩১ শ্রাবণ ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

জবির ঐক্য ধরে রাখতে সাংবাদিকদের ভূমিকা অনস্বীকার্য: উপাচার্য

জবি প্রতিবেদক
১৫ আগস্ট ২০২৫, ২১:০৩আপডেট : ১৫ আগস্ট ২০২৫, ২১:০৩
বক্তব্য রাখছেন উপাচার্য মো. রেজাউল করিম

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. রেজাউল করিম বলেছেন, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সব ছাত্রসংগঠন থেকে শুরু করে সবার মধ্যে ঐক্য ধরে রাখতে সাংবাদিকদের ভূমিকা অনস্বীকার্য। জবি প্রেসক্লাব এক্ষেত্রে অনেক বড় ভূমিকা পালন করেছে। তারা সবাইকে এক মঞ্চে নিয়ে এসে অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় এক্ষেত্রে সবসময় ‘ইউনিক’ (অনন্য)।

শুক্রবার (১৫ আগস্ট) বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের কনফারেন্স কক্ষে জবি প্রেসক্লাবের ২০২৫-২৬ কার্যনির্বাহী পরিষদের দায়িত্ব হস্তান্তর অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন।

উপাচার্য বলেন, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় প্রেসক্লাব একটি স্বচ্ছ নির্বাচনের মাধ্যমে নতুন কমিটি উপহার দিয়েছে। আমি আশা রাখি, আগামীতে আমাদের জকসু নির্বাচন ও জাতীয় নির্বাচনও জবি প্রেসক্লাবের নির্বাচনের মতো স্বচ্ছ হবে। জবি প্রেসক্লাবের সাংবাদিকরা পরিশিলীত সাংবাদিকতা করে। তারা সবসময় বস্তুনিষ্ঠতা বজায় রেখেই লেখালেখি করে আসছে দেখেছি।

তিনি বলেন, সাংবাদিকদের একমাত্র ভূমিকা বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ ও সত্য তথ্য প্রচার করা। বাংলাদেশের বিভিন্ন আন্দোলনে সাংবাদিকদের ভূমিকা অনস্বীকার্য, জবির আন্দোলনেও সেই ভূমিকা ছিল।

অনুষ্ঠানে ইউনাইটেড পিপলস (আপ) বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় সদস্য মাসুদ রানা বলেন, সাংবাদিকতা শুধু পেশা নয়, বাংলাদেশ যখনই সংকটে পড়েছে, সাংবাদিকরা সাহসী ভূমিকা পালন করেছে। আর প্রেসক্লাব যে যুগান্তকারী ভূমিকা পালন করেছে, তারা শিক্ষার্থীদের অধিকার আদায়ে যে ত্যাগ করেছে, তা সামনেও ধরে রাখবে।

ছাত্র অধিকার পরিষদের শাখা সাধারণ সম্পাদক রায়হান হাসান রাব্বি বলেন, আমাদের যৌক্তিক আন্দোলনে প্রেসক্লাব ছিল সাংবাদিক ও শিক্ষার্থী হিসেবে। সামনের কমিটিও বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ প্রকাশের মাধ্যমে অতীতের সেই ধারা বহাল রাখবে।

বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রশিবিরের সভাপতি রিয়াজুল ইসলাম বলেন, প্রেসক্লাবের সাংবাদিকরা ক্ষমতার মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে। ক্ষমতাকে প্রশ্ন করেছে। তারা অতীতে যেভাবে অন্যায়ের সাথে যে আপস করেনি, আগামী কমিটির কাছেও এ প্রত্যাশাই আমরা করি।

বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রদলের আহ্বায়ক মেহেদি হাসান হিমেল বলেন, সাংবাদিকতার ভূমিকা গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠায় অনস্বীকার্য। বিগত কমিটি বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতার মাধ্যমে জবির পাশেই ছিল, সামনের কমিটির থেকেও তা প্রত্যাশা রাখি।

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় প্রেসক্লাবের সদ্য সাবেক সভাপতি সুবর্ণ আসসাইফ বলেন, দীর্ঘ আন্দোলন সংগ্রামে জবি প্রেসক্লাবের সাংবাদিকরা জবিয়ানদের সঙ্গে ছিল, ভবিষ্যতেও থাকবে। আমাদের নতুন নেতৃত্ব ভবিষ্যতে জগন্নাথকে আরও অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে যাবে এই প্রত্যাশা করি।

সদ্য সাবেক সাধারণ সম্পাদক আহনাফ তাহমিদ ফাইয়াজ সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, আমরা আমাদের সর্বোচ্চ দিয়ে দায়িত্ব পালনের চেষ্টা করেছি। বস্তুনিষ্ঠতা ও সততার সঙ্গে সাংবাদিকতা করার চেষ্টা করেছি। আশা করি, নতুন নেতৃত্ব সেই ধারাবাহিকতা বজায় রাখবে।

ইউনিভার্সিটি টিচার্স লিংক (ইউটিএল) এর সদস্য সচিব ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক বেলাল হোসেন বলেন, বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতা অনেক গুরুত্বপূর্ণ। সাংবাদিকতার পেছনে অনেক কিছু চলে। বিগত সময়গুলোতে প্রেসক্লাব যেমন বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতার মাধ্যমে বিশবিদ্যালয়ের পাশে ছিল, সামনের কমিটিও সেই ধারা বহাল রাখবে। বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতার মাধ্যামে বিশ্ববিদ্যালয়কে দেশের সামনে তুলে ধরবে। কোনও ঘটনার আসল ঘটনা তুলে ধরার মধ্যমে সত্য প্রতিষ্ঠা করবে।

জবি প্রেসক্লাবের প্রধান উপদেষ্টা রাকিবুল ইসলাম রাকিব বলেন, প্রেস ক্লাবের একমাত্র লক্ষ্যই হলো সত্য প্রচার করা। আর এই বিষয়ে আপসহীন ছিল, অতীতেও থাকবে। তারা অতীতে যেমন বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতা করেছেন, সামনেও সে ধারা বহাল রাখবেন।

সংগঠনের সদ্য সাবেক সভাপতি ও বাংলা ট্রিবিউনের বিশ্ববদ্যালয় প্রতিবেদক সুবর্ণ আসসাইফের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন— ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের চেয়ারম্যান ও শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক ড. রইছ উদ্দীন, বিজনেস স্টাডিজ অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ মঞ্জুর মুর্শেদ ভূঁইয়া, মার্কেটিং বিভাগের চেয়ারম্যান ও গবেষণা সেলের পরিচালক অধ্যাপক ড. ইমরানুল হক, বিভিন্ন বিভাগের চেয়ারম্যান এবং ক্রীড়াশীল ছাত্র সংগঠনের নেতাসহ আমন্ত্রিত অতিথিরা।

/এপিএইচ/
বিষয়:
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়
সম্পর্কিত
পরিবেশ-পর্যটন রক্ষায় কক্সবাজারে জবি প্রেসক্লাবের মানববন্ধন
দুই ছাত্রদল নেতার ক্যাম্পাসে প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা জারি করলো জবি প্রশাসন
জবিতে শিক্ষক ও বাগছাস নেতাদের ওপর ছাত্রদলের হামলার অভিযোগ
সর্বশেষ খবর
খালেদা জিয়ার জন্মদিন উপলক্ষে ছাত্রদল নেতার বস্ত্র বিতরণ
খালেদা জিয়ার জন্মদিন উপলক্ষে ছাত্রদল নেতার বস্ত্র বিতরণ
জামায়াত নেতার সুপারিশ করা আজমীরা মৌখিক পরীক্ষায় পাস করেননি
জামায়াত নেতার সুপারিশ করা আজমীরা মৌখিক পরীক্ষায় পাস করেননি
বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে জাসদের শ্রদ্ধা নিবেদন
বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে জাসদের শ্রদ্ধা নিবেদন
অন্তর্বর্তী সরকার সম্প্রীতির বন্ধনকে অটুট রাখতে বদ্ধপরিকর: প্রধান উপদেষ্টা
অন্তর্বর্তী সরকার সম্প্রীতির বন্ধনকে অটুট রাখতে বদ্ধপরিকর: প্রধান উপদেষ্টা
সর্বাধিক পঠিত
উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করলো এনসিপি, শিগগিরই তালিকা
উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করলো এনসিপি, শিগগিরই তালিকা
শোকাবহ ১৫ আগস্ট আজ
শোকাবহ ১৫ আগস্ট আজ
১৫ আগস্ট উপলক্ষে মুন্সীগঞ্জে খাবার বিতরণ ও আলোচনা সভা, পুলিশ বলছে জানে না
১৫ আগস্ট উপলক্ষে মুন্সীগঞ্জে খাবার বিতরণ ও আলোচনা সভা, পুলিশ বলছে জানে না
এনসিপি ও জামায়াতকে সরকারে নেওয়ার চাপ আছে বিএনপির ওপর?
এনসিপি ও জামায়াতকে সরকারে নেওয়ার চাপ আছে বিএনপির ওপর?
চাকরি হারানোর আতঙ্কে শেরেবাংলা গার্লসের ২৫ শিক্ষক
চাকরি হারানোর আতঙ্কে শেরেবাংলা গার্লসের ২৫ শিক্ষক
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media