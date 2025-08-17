X
রবিবার, ১৭ আগস্ট ২০২৫
২ ভাদ্র ১৪৩২
উত্তাল চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, প্রশাসনিক ভবনে তালা

চবি প্রতিনিধি
১৭ আগস্ট ২০২৫, ১৮:২৮আপডেট : ১৭ আগস্ট ২০২৫, ১৮:২৮
শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে (চবি) আবাসন সংকট নিরসন ও বিকল্প হিসেবে আবাসন ভাতার দাবিতে প্রশাসনিক ভবনে তালা দিয়েছেন শিক্ষার্থীরা। বিক্ষোভে উত্তাল হয়ে উঠেছে ক্যাম্পাস।

রবিবার (১৭ আগস্ট) দুপুরে পাঁচ দফা দাবিতে প্রশাসনিক ভবনে তালা ঝুলিয়ে দেন আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা। এর আগে দুপুর ১টায় প্রশাসনিক ভবনের সামনে অবস্থান কর্মসূচি পালন করেন তারা।

অবস্থান কর্মসূচিতে শিক্ষার্থীরা স্লোগান দেন, ‘হয় আবাসন ভাতা দে, নাইলে গদি ছাইড়া দে’, ‘অ্যাকশন টু অ্যাকশন, ডাইরেক্ট অ্যাকশন’, ‘মুলা না আবাসন, আবাসন আবাসন’, ‘১০০ টাকার প্রহসন, মানি না মানবো না’ ইত্যাদি।

তাদের দাবি, প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে হলে আবাসনের সুযোগ বা সমপরিমাণ ভাতা দিতে হবে। দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত প্রশাসনিক ভবনের তালা খোলা হবে না বলেও জানান তারা।

বিশ্ববিদ্যালয়ের স্পোর্টস সায়েন্সেস বিভাগের শিক্ষার্থী মাহফুজ বলেন, ‘চবি দেশের অন্যতম বড় ক্যাম্পাস হলেও শিক্ষার্থীদের জন্য পর্যাপ্ত হল নেই। প্রশাসন চাইলে সরকারি বাজেট এনে বহুতল হল নির্মাণ করতে পারে। অথচ এ বিষয়ে তাদের সদিচ্ছার অভাব রয়েছে। দেশের চারটি স্বায়ত্তশাসিত বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে বাজেট ও আবাসন সুবিধায় চবি সবশেষে অবস্থান করছে।’

শিক্ষার্থীদের পাঁচ দফা দাবিগুলো হলো- শিক্ষার্থীদের জন্য শতভাগ আবাসন নিশ্চিতকরণ এবং বহুতল আধুনিক হল নির্মাণের সিদ্ধান্ত নিয়ে তাৎক্ষণিক রূপরেখা প্রকাশ; আবাসন সংকট নিরসন না হওয়া পর্যন্ত অনাবাসিক শিক্ষার্থীদের উপযুক্ত আবাসন ভাতা প্রদান; অবৈধভাবে হলে থাকা শিক্ষার্থীদের তালিকা তৈরি করে তাদের সিট বাতিল ও হল থেকে উচ্ছেদ; হলের আবেদনে ১০০ টাকা নেওয়ার প্রথা বন্ধ এবং যেসব শিক্ষার্থী সিট পাননি তাদের টাকা ফেরত দেওয়া ও মেয়েদের হলে ডাবলিং প্রথা বাতিল করে ডেকার বেড প্রথা চালু করা।

এ বিষয়ে চবি রেজিস্ট্রার অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম বলেন, ‘শিক্ষার্থীদের দাবির বিষয়ে আমরা কখনও উদাসীন নই। আলোচনা সাপেক্ষেই সমাধানের চেষ্টা করি। তবে শিক্ষার্থীরা কোনও আল্টিমেটাম বা আলাপ-আলোচনা ছাড়াই প্রশাসনিক ভবনে তালা ঝুলিয়েছে।’

/এফআর/
বিষয়:
বিক্ষোভআন্দোলনচট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
