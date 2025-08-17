চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনে তালা, অবরুদ্ধ ভিসি-প্রোভিসি-রেজিস্ট্রার

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে (চবি) শতভাগ আবাসন ব্যবস্থাসহ পাঁচ দফা দাবিতে প্রশাসনিক ভবনের ফটকে তালা দিয়েছেন শিক্ষার্থীরা। এতে সাড়ে তিন ঘণ্টা ধরে অবরুদ্ধ রয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য (ভিসি), সহ-উপাচার্য (প্রোভিসি-একাডেমিক), ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রারসহ প্রশাসনিক কর্মকর্তারা।
রবিবার (১৭ আগস্ট) দুপুর ১টা থেকে প্রশাসনিক ভবনের সামনে অবস্থান কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। বেলা আড়াইটার দিকে প্রশাসনিক ভবনে তালা দেন আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা। এ সময় তারা ‘দালালি না বিপ্লব, বিপ্লব বিপ্লব’; ‘১০০ টাকার ভিক্ষুক, তারা নাকি শিক্ষক’; ‘আবাসন ভাতা দে, নইলে গদি ছেড়ে দে’; ‘এক দুই তিন চার, আবাসন আমার অধিকার’ ইত্যাদি স্লোগান দেন। সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত ওই ভবনে তালা ঝুলছিল।
প্রশাসনিক ভবনে তালা দেওয়ায় আটকা পড়েছেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ইয়াহইয়া আখতার, সহ-উপাচার্য (একাডেমিক) অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ শামীম উদ্দিন খান ও ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম।
শিক্ষার্থীদের পাঁচ দফা দাবি হলো—শতভাগ আবাসন নিশ্চিত করা, শতভাগ আবাসন না হওয়া পর্যন্ত অনাবাসিক শিক্ষার্থীদের উপযুক্ত আবাসন ভাতা দেওয়া, সব হলে অবৈধভাবে অবস্থানকারী ছাত্রছাত্রীর তালিকা শনাক্ত করে অবিলম্বে তাদের হলের সিট বাতিল করতে হবে, হলের আবেদনপত্রের সঙ্গে ১০০ টাকা করে নিয়েও সিট না দিলে শিক্ষার্থীদের টাকা অবিলম্বে ফেরত দিতে হবে এবং ছাত্রীদের হলে ডাবলিং (এক সিটে দুজন থাকার) প্রথা বন্ধ করতে হবে।
অবস্থান কর্মসূচিতে অংশ নেওয়া ইতিহাস বিভাগের শিক্ষার্থী তাহসান হাবিব বলেন, ‘আমাদের মৌলিক দাবির মধ্যে অন্যতম দাবি শিক্ষার্থীদের শতভাগ আবাসন নিশ্চিত করা। দীর্ঘ সময়েও আমাদের এই আবাসন সমস্যা নিরসনে প্রশাসন কার্যকর ব্যবস্থা নেয়নি। অনেকবার আন্দোলন হয়েছে, স্মারকলিপি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু প্রশাসন কর্ণপাত করেনি। এজন্য আমরা প্রশাসনিক ভবনে তালা দিয়েছি।’
সাব্বির হোসেন রিয়াদ বলেন, ‘বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন কোটি কোটি টাকা খরচ করে ডিলিট উপাধি দিতে পারে, অথচ শিক্ষার্থীদের যৌক্তিক দাবি পূরণে কোনও উদ্যোগ নিতে পারে না। দেশের অন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আবাসন দিতে না পারলেও ভাতা দেওয়ার ব্যবস্থা রেখেছে। অথচ চবিতে আমরা কেবল আশ্বাসই পেয়েছি, কোনও বাস্তব পদক্ষেপ নেই।’
এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অধ্যাপক ড. তানভীর মোহাম্মদ হায়দার আরিফ বলেন, ‘শিক্ষার্থীরা বেশ কিছু দাবিতে প্রশাসনিক ভবনে তালা দিয়ে রেখেছে। আমরা লিখিতভাবে তাদের দাবিগুলো চেয়েছি। লিখিতভাবে দাবিগুলো পেলে সমাধানের চেষ্টা করবো।’