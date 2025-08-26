ডাকসু নির্বাচনে স্ট্রাইকিং ফোর্স হিসেবে থাকবে সেনাবাহিনী 

চলতি বছরের ৯ সেপ্টেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনের ভোট গ্রহণের দিনে ক্যাম্পাসে স্ট্রাইকিং ফোর্স হিসেবে মোতায়েন করা হবে সেনাবাহিনী।
মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) ডাকসু নির্বাচনের চিফ রিটার্নিং কর্মকর্তা অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। ভোটগণনার সময় ভোটকেন্দ্র কর্ডন করে রাখবেন সেনা সদস্যরা। রিটার্নিং কর্মকর্তাদের সভায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
চিফ রিটার্নিং কর্মকর্তা বলেন, ভোটের দিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল সাতটি প্রবেশ পথে আর্মি স্ট্রাইকিং ফোর্স হিসেবে থাকবে। ভোট শেষ হওয়ার পর ভোটের রেজাল্ট হওয়া পর্যন্ত আর্মি কেন্দ্রগুলো ঘিরে রাখবে, যাতে বাইরের কেউ না আসতে পারে।
ভোটের দিন মেট্রোরেলের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্টেশন বন্ধ থাকবে জানিয়ে অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন বলেন, ভোটের সাত দিন আগ থেকে হলগুলোয় কোনও বহিরাগত অবস্থান করতে পারবেন না।