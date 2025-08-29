X
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ নির্বাচনে প্রার্থীদের ডোপ টেস্ট বাধ্যতামূলক

চবি প্রতিনিধি
২৯ আগস্ট ২০২৫, ১৭:৪৫আপডেট : ২৯ আগস্ট ২০২৫, ১৭:৪৫
চাকসু ভবন

৩৬ বছর পর হতে যাওয়া চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (চাকসু) নির্বাচন। এই নির্বাচনের জন্য আচরণবিধি প্রকাশ করেছে নির্বাচন কমিশন। শুক্রবার (২৯ আগস্ট) দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত এ বিধিমালায় প্রার্থী, ভোটার ও কর্মরত সাংবাদিকদের জন্য মোট ১৭ দফা নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। কমিশন জানিয়েছে, এসব নির্দেশনা মানা প্রার্থীদের জন্য বাধ্যতামূলক।

এর আগে বৃহস্পতিবার ঘোষণা করা হয় চাকসুর তফসিল। সেই অনুযায়ী আগামী ১২ অক্টোবর হবে ভোটগ্রহণ। মোট খসড়া ভোটার তালিকায় রয়েছেন ২৫ হাজার ৭৫২ জন। আগামী সোমবার ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হবে, ৪ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আপত্তি জানানোর সুযোগ থাকবে। চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ হবে ১১ সেপ্টেম্বর। মনোনয়নপত্র নেওয়া যাবে ১৪ থেকে ১৬ সেপ্টেম্বর, জমা দিতে হবে ১৫ থেকে ১৭ সেপ্টেম্বর। যাচাই-বাছাই হবে ১৮ সেপ্টেম্বর, প্রাথমিক তালিকা প্রকাশ ২১ সেপ্টেম্বর, প্রত্যাহারের শেষ দিন ২৩ সেপ্টেম্বর ও চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ হবে ২৫ সেপ্টেম্বর।

কী থাকছে বিধিমালায়

নির্বাচন কমিশনের প্রকাশিত নির্দেশনায় বলা হয়েছে, মনোনয়নপত্র নেওয়া বা জমা দেওয়ার সময় কোনও মিছিল বা শোভাযাত্রা করা যাবে না। একজন প্রার্থী সর্বোচ্চ পাঁচজন সমর্থক নিয়ে মনোনয়ন সংগ্রহ বা জমা দিতে পারবেন। প্রার্থীকে ডোপ টেস্ট করাতে হবে এবং মনোনয়ন প্রত্যাহার করতে হলে তাকে নিজে উপস্থিত থাকতে হবে।

প্রচারণার সময়সীমা নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে— প্রার্থী তালিকা প্রকাশের পর থেকে ভোটের আগের দিন পর্যন্ত সকাল ১০টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত প্রচারণা চালানো যাবে। তবে রাত ৯টার পর মাইক ব্যবহার নিষিদ্ধ থাকবে।

প্রচারে কোনও ধরনের ব্যক্তিগত আক্রমণ, গুজব, চরিত্রহনন, উসকানি, মানহানিকর মন্তব্য বা ধর্মীয়–সাম্প্রদায়িক উসকানিমূলক বক্তব্য দেওয়া যাবে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয়, এমন বক্তব্যও ব্যবহার করা যাবে না। নির্বাচনি প্রচারণায় শুধু প্রার্থীর নিজস্ব সাদাকালো ছবি ব্যবহার করা যাবে।

প্রচারণায় কোনও যানবাহন, মোটরসাইকেল, রিকশা, ঘোড়ার গাড়ি, হাতি কিংবা ব্যান্ডপার্টি ব্যবহার করা যাবে না। ভোটের দিন ভোটার আনা–নেওয়ার ক্ষেত্রেও যানবাহন ব্যবহার নিষিদ্ধ। কেবল কমিশনের অনুমোদিত স্টিকারযুক্ত গাড়ি চলাচল করতে পারবে।

কোনও সভা, সমাবেশ বা শোভাযাত্রা আয়োজন করতে চাইলে লিখিত অনুমতি নিতে হবে এবং প্রক্টর অফিসকেও জানাতে হবে। ২৪ ঘণ্টা আগে অনুমতি নিতে হবে। তবে কেউ চাইলে প্রচারের জন্য সাময়িকভাবে প্যান্ডেল বা মঞ্চ স্থাপন করতে পারবেন।

বিধিমালায় স্পষ্ট বলা হয়েছে, নির্বাচনের নামে কোনও প্রার্থী বা তার পক্ষ থেকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে চাঁদা, অনুদান বা আর্থিক লেনদেন করা যাবে না। ভোটারদের কোনও ধরনের খাবার, পানীয় বা উপঢৌকন দেওয়াও নিষিদ্ধ।

ভোটকেন্দ্রে প্রবেশ করতে পারবেন কেবল অনুমোদিত প্রার্থী, নির্বাচনি কর্মকর্তা-কর্মচারী, রিটার্নিং কর্মকর্তার অনুমতিপ্রাপ্ত এজেন্ট এবং ভোটাররা। ভোট দেওয়ার পর ভোটারদের দ্রুত কেন্দ্র ত্যাগ করতে হবে। ভোটকেন্দ্রের বুথে গণমাধ্যমকর্মীরা ঢুকতে পারবেন না, তবে পরিচয়পত্র প্রদর্শনের মাধ্যমে ছবি তুলতে পারবেন।

আচরণবিধি ভঙ্গ করলে সর্বোচ্চ ২০ হাজার টাকা জরিমানা, প্রার্থিতা বাতিল, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার বা রাষ্ট্রীয় আইনে দণ্ডিত হওয়ার বিধানও রাখা হয়েছে।

চাকসুর প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক মনির উদ্দিন বলেন, নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার স্বার্থেই আচরণবিধি প্রণয়ন করা হয়েছে। নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা পর্যন্ত এ বিধিমালা কার্যকর থাকবে।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়চাকসু নির্বাচন
