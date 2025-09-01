X
চাকসু নির্বাচনের খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ

চবি প্রতিনিধি
০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২০:১৯আপডেট : ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২০:১৯
চাকসু ভবন

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (চাকসু) নির্বাচনের খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। সোমবার (০১ সেপ্টেম্বর) বিকাল সাড়ে ৫টায় তালিকাটি প্রকাশ করে নির্বাচন কমিশন। এতে ভোটার হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন ২৫ হাজার ৮৬৬ শিক্ষার্থী। এরই মধ্যে তালিকাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি হলের নোটিশ বোর্ড, বিভাগ ও ইনস্টিটিউটেও টানানো হয়েছে।

বিষয়টি নিশ্চিত করে কমিশনের সদস্যসচিব এ কে এম আরিফুল হক সিদ্দিকী বলেন, ‘খসড়া ভোটার তালিকা সব অনুষদে পাঠানো হয়েছে। পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটেও প্রকাশ করা হবে। কোনও শিক্ষার্থীর আপত্তি থাকলে ৪ সেপ্টেম্বরের মধ্যে লিখিতভাবে নির্বাচন কমিশনের অফিসে জানাতে হবে। আমরা তা যাচাই-বাছাই করে প্রয়োজনীয় সংশোধন করবো।’

এর আগে গত ২৮ আগস্ট নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করা হয়। তাতে খসড়া তালিকায় ভোটার ছিলেন ২৫ হাজার ৭৫২ জন। সর্বশেষ তালিকায় নতুন যুক্ত হয়েছেন ১১৪ শিক্ষার্থী।

নির্বাচন কমিশনের ঘোষিত সময়সূচি অনুযায়ী ১৪ সেপ্টেম্বর মনোনয়নপত্র বিতরণ শুরু হবে। মনোনয়নপত্র জমা নেওয়া হবে ১৫ থেকে ১৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। যাচাই-বাছাই হবে ১৮ সেপ্টেম্বর। প্রাথমিক প্রার্থী তালিকা প্রকাশ হবে ২১ সেপ্টেম্বর এবং প্রার্থিতা প্রত্যাহারের শেষ সময় ২৩ সেপ্টেম্বর বিকাল সাড়ে ৩টা পর্যন্ত। চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করা হবে ২৫ সেপ্টেম্বর। ভোটগ্রহণ হবে আগামী ১২ অক্টোবর সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত। 

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বশেষ চাকসু নির্বাচন হয়েছিল ১৯৯০ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি। ১৯৬৬ সালে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথম চাকসু নির্বাচন হয় ১৯৭০ সালে। নিয়ম অনুযায়ী প্রতিবছর নির্বাচন হওয়ার কথা থাকলেও ৩৫ বছর ধরে তা স্থগিত রয়েছে। তবে নির্বাচনের প্রায় দেড় মাস আগে ক্যাম্পাসে বড় সংঘর্ষের ঘটনা ঘটলো। এরই মধ্যে নির্বাচনি আচরণবিধি প্রকাশ করা হয়েছে। আজ খসড়া ভোটার তালিকাও প্রকাশ হলো।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়চাকসু নির্বাচন
