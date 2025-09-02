X
মঙ্গলবার, ০২ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১৮ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

ঢাবির হলে মঙ্গলবার থেকে বহিরাগত অতিথি থাকায় নিষেধাজ্ঞা

ঢাবি প্রতিনিধি
০২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১২:৩১আপডেট : ০২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১২:৩১
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লোগো

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) হলগুলোতে আজ (মঙ্গলবার) থেকে বৈধ শিক্ষার্থী ব্যতীত কোনও বহিরাগত বা কোনও অতিথি থাকায় নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে ঢাবি কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচন কমিশন। ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে ঢাবির হলগুলোতে আজ থেকে বৈধ শিক্ষার্থী ছাড়া কাউকে অবস্থান না করার নির্দেশনা দিয়েছে কর্তৃপক্ষ।

মঙ্গলবার (২ সেপ্টেম্বর) ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচন কমিশনের চিফ রিটার্নিং অফিসার অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জসীম উদ্দিনের সই করা এক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এ বিষয়টি জানানো হয়।

এতে বলা হয়, ঢাবি কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচন উপলক্ষ্যে ঢাবির হলগুলোতে ২ সেপ্টেম্বর থেকে বৈধ শিক্ষার্থী ব্যতীত কোনও বহিরাগত বা অতিথি অবস্থান করতে পারবে না।

/এমকেএইচ/
বিষয়:
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ডাকসু নির্বাচন
সম্পর্কিত
ডাকসু নির্বাচনে শিবিরের জিএস প্রার্থীর বিরুদ্ধে রিটকারীকে ‘গণধর্ষণের’ হুমকি
আলী হুসেনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি শিবিরের
৯ সেপ্টেম্বর ডাকসু নির্বাচন হতেই হবে: আবিদুল ইসলাম
সর্বশেষ খবর
হত্যাচেষ্টার নতুন মামলায় গ্রেফতার নাসার নজরুল
হত্যাচেষ্টার নতুন মামলায় গ্রেফতার নাসার নজরুল
দ্বিতীয় দিনের মতো বাকৃবি শিক্ষার্থীদের রেললাইন অবরোধ, ঢাকা-ময়মনসিংহ ট্রেন চলাচল বন্ধ
দ্বিতীয় দিনের মতো বাকৃবি শিক্ষার্থীদের রেললাইন অবরোধ, ঢাকা-ময়মনসিংহ ট্রেন চলাচল বন্ধ
নুর ও খন্দকার লুৎফরকে দেখতে হাসপাতালে মির্জা ফখরুল
নুর ও খন্দকার লুৎফরকে দেখতে হাসপাতালে মির্জা ফখরুল
রাজধানীতে পৃথক ছিনতাইয়ের ঘটনায় দুজন আহত
রাজধানীতে পৃথক ছিনতাইয়ের ঘটনায় দুজন আহত
সর্বাধিক পঠিত
ছড়িয়ে পড়া গুজবে কান না দিতে প্রধান উপদেষ্টার প্রতি সেনাপ্রধানের আহ্বান 
ছড়িয়ে পড়া গুজবে কান না দিতে প্রধান উপদেষ্টার প্রতি সেনাপ্রধানের আহ্বান 
নবম ডিভিশনের জিওসিসহ সেনাবাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ পদে বদলি ও পদায়ন
নবম ডিভিশনের জিওসিসহ সেনাবাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ পদে বদলি ও পদায়ন
আবারও বাড়লো স্বর্ণের দাম
আবারও বাড়লো স্বর্ণের দাম
বন্ধু গরকে রাষ্ট্রদূত করে ভারতকে ‘অপমান’ করলেন ট্রাম্প?
বন্ধু গরকে রাষ্ট্রদূত করে ভারতকে ‘অপমান’ করলেন ট্রাম্প?
জাগপা সভাপতিকে কুপিয়ে আহত, মির্জা ফখরুলের ক্ষোভ
জাগপা সভাপতিকে কুপিয়ে আহত, মির্জা ফখরুলের ক্ষোভ
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media