ঢাবির হলে মঙ্গলবার থেকে বহিরাগত অতিথি থাকায় নিষেধাজ্ঞা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) হলগুলোতে আজ (মঙ্গলবার) থেকে বৈধ শিক্ষার্থী ব্যতীত কোনও বহিরাগত বা কোনও অতিথি থাকায় নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে ঢাবি কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচন কমিশন। ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে ঢাবির হলগুলোতে আজ থেকে বৈধ শিক্ষার্থী ছাড়া কাউকে অবস্থান না করার নির্দেশনা দিয়েছে কর্তৃপক্ষ।
মঙ্গলবার (২ সেপ্টেম্বর) ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচন কমিশনের চিফ রিটার্নিং অফিসার অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জসীম উদ্দিনের সই করা এক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এ বিষয়টি জানানো হয়।
এতে বলা হয়, ঢাবি কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচন উপলক্ষ্যে ঢাবির হলগুলোতে ২ সেপ্টেম্বর থেকে বৈধ শিক্ষার্থী ব্যতীত কোনও বহিরাগত বা অতিথি অবস্থান করতে পারবে না।