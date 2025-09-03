রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ নির্বাচনে ৫১ বছর বয়সী প্রার্থী

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু) নির্বাচনে শাহরিয়ার মোর্শেদ খান নামের ৫১ বছর বয়সী এক শিক্ষার্থী মনোনয়নপত্র উত্তোলন করেছেন। রাকসুর ইতিহাসে এটিই সবচেয়ে প্রবীণ প্রার্থীর মনোনয়ন উত্তোলনের ঘটনা।
বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) দুপুরে রাকসুর কোষাধ্যক্ষের কার্যালয় থেকে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেন শাহরিয়ার মোর্শেদ খান। তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের ২০২০-২১ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী।
শাহরিয়ার মোর্শেদ খান কেন্দ্রীয় সংসদে মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিকেশন সহ-সম্পাদক পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন বলে জানিয়েছেন।
এ বিষয়ে তিনি বলেন, ‘দীর্ঘ ৩৫ বছর পর রাকসু নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। আমি স্বতন্ত্রভাবে এই পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। শিক্ষার্থীদের ভোট ও আস্থার মাধ্যমেই আমি জয়ী হতে পারব বলে আশাবাদী।’
উল্লেখ্য, বুধবার ছিল রাকসু নির্বাচনে মনোনয়নপত্র উত্তোলনের শেষ দিন। প্রধান নির্বাচন কমিশনারের দেওয়া তথ্য মতে রাকসুতে সবমিলিয়ে কেন্দ্রীয় ২৩টি পদের বিপরীতে ৪৬৬, সিনেটে ৫টি পদের বিপরীতে ৮৪ জন প্রার্থী মনোনয়ন সংগ্রহ করেছেন। তবে হল সংসদের তথ্য এখনও পাওয়া যায়নি।