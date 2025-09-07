X
রবিবার, ০৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২৩ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

ডাকসু নির্বাচন: ৯ সেপ্টেম্বর ঢাবি ক্যাম্পাসে চলবে শাটল সার্ভিস

ঢাবি প্রতিনিধি
০৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮:৪২আপডেট : ০৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮:৪২
গত ১২ মে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় চালু হয় বৈদ্যুতিক শাটল গাড়ি। ছবি: ঢাকা ট্রিবিউন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে শিক্ষার্থীদের ভোট দেওয়ার সুবিধার্থে ক্যাম্পাসে চক্রাকারে শাটল সার্ভিস চালু রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।

রবিবার (৭ সেপ্টেম্বর) জনসংযোগ দপ্তরের দেওয়া এক বিবৃতিতে শাটল সার্ভিসের সময়সূচি ঘোষণা করেছে প্রশাসন।

জনসংযোগ দফতরের দেওয়া তথ্যমতে, ৯ সেপ্টেম্বর সকাল ৭টা ৪৫ মিনিট থেকে বিকাল ৩টা ৫০ মিনিট পর্যন্ত শাহবাগ থেকে ৮টি ভোটকেন্দ্রে শাটল সার্ভিস চলমান থাকবে। কেন্দ্রগুলো হলো ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র, উদয়ন স্কুল এন্ড কলেজ কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাব কেন্দ্র, ইউল্যাব স্কুল এন্ড কলেজ কেন্দ্র, সিনেট ভবন কেন্দ্র, শারীরিক শিক্ষা কেন্দ্র, ভূতত্ত্ব বিভাগ কেন্দ্র ও কার্জন হল কেন্দ্র।

/এমএইচআর/
বিষয়:
ডাকসুঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ডাকসু নির্বাচন
সম্পর্কিত
ডাকসু নির্বাচনশেষ মুহূর্তে প্রার্থী ও সমর্থকদের ব্যস্ত প্রচারণা, প্রতিশ্রুতির ফুলঝুরি
অনাবাসিক শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে যা বললেন মেঘমল্লার বসু
ডাকসু নির্বাচন: প্রচারণায় বিধি লঙ্ঘনের ‘প্রতিযোগিতা’
সর্বশেষ খবর
মানুষের মধ্যে নির্বাচন নিয়ে হতাশা বিরাজ করছে: মান্না
মানুষের মধ্যে নির্বাচন নিয়ে হতাশা বিরাজ করছে: মান্না
বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যহত হলে কঠোর ব্যবস্থা নেবে সরকার
বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যহত হলে কঠোর ব্যবস্থা নেবে সরকার
‘আমরা জমিদার’ বলা সেই জামায়াত নেতাকে আমিরের পদ থেকে অব্যাহতি
‘আমরা জমিদার’ বলা সেই জামায়াত নেতাকে আমিরের পদ থেকে অব্যাহতি
ডেঙ্গুতে একদিনে রেকর্ডসংখ্যক রোগী হাসপাতালে ভর্তি 
ডেঙ্গুতে একদিনে রেকর্ডসংখ্যক রোগী হাসপাতালে ভর্তি 
সর্বাধিক পঠিত
হাটহাজারীতে সংঘর্ষে আহত ৭০, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ১৪৪ ধারা জারি
হাটহাজারীতে সংঘর্ষে আহত ৭০, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ১৪৪ ধারা জারি
ব্যাংক লোকসানে লভ্যাংশ ও বোনাস বন্ধ: গভর্নর
ব্যাংক লোকসানে লভ্যাংশ ও বোনাস বন্ধ: গভর্নর
কাদেরিয়া বাহিনী ও ছাত্র সমাজের পাল্টাপাল্টি সমাবেশের ডাক, ১৪৪ ধারা জারি
কাদেরিয়া বাহিনী ও ছাত্র সমাজের পাল্টাপাল্টি সমাবেশের ডাক, ১৪৪ ধারা জারি
বদরুদ্দীন উমর আর নেই
বদরুদ্দীন উমর আর নেই
সরকারি চাকরিজীবীদের বেতন ১০ ধাপে নির্ধারণের দাবি
সরকারি চাকরিজীবীদের বেতন ১০ ধাপে নির্ধারণের দাবি
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media