ডাকসু নির্বাচন: ৯ সেপ্টেম্বর ঢাবি ক্যাম্পাসে চলবে শাটল সার্ভিস

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে শিক্ষার্থীদের ভোট দেওয়ার সুবিধার্থে ক্যাম্পাসে চক্রাকারে শাটল সার্ভিস চালু রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।
রবিবার (৭ সেপ্টেম্বর) জনসংযোগ দপ্তরের দেওয়া এক বিবৃতিতে শাটল সার্ভিসের সময়সূচি ঘোষণা করেছে প্রশাসন।
জনসংযোগ দফতরের দেওয়া তথ্যমতে, ৯ সেপ্টেম্বর সকাল ৭টা ৪৫ মিনিট থেকে বিকাল ৩টা ৫০ মিনিট পর্যন্ত শাহবাগ থেকে ৮টি ভোটকেন্দ্রে শাটল সার্ভিস চলমান থাকবে। কেন্দ্রগুলো হলো ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র, উদয়ন স্কুল এন্ড কলেজ কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাব কেন্দ্র, ইউল্যাব স্কুল এন্ড কলেজ কেন্দ্র, সিনেট ভবন কেন্দ্র, শারীরিক শিক্ষা কেন্দ্র, ভূতত্ত্ব বিভাগ কেন্দ্র ও কার্জন হল কেন্দ্র।