সোমবার, ০৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২৩ ভাদ্র ১৪৩২
ডাকসু নির্বাচনের প্রচারণা শেষ

ঢাবি প্রতিনিধি  
০৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০০:৫৪আপডেট : ০৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০০:৫৪
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু), ছবি: নাসিরুল ইসলাম

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনের প্রচার প্রচারণার মেয়াদ শেষ হয়েছে রোববার (৭ সেপ্টেম্বর)  রাত ১১টায়। 

এদিন সারাদিন প্রচার প্রচারণা চালিয়েছে নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী সব প্যানেল ও স্বতন্ত্র প্রার্থীরা। এখন অপেক্ষা শুধু নির্বাচনের।

এর আগে ২৬ আগস্ট সকাল থেকে প্রচারণা শুরু হয়। তবে প্রচারণায় আচরণ বিধি লঙ্ঘনের অভিযোগে উঠেছে একাধিক প্যানেল ও স্বতন্ত্র প্রার্থীদের বিরুদ্ধে।

ভোটারদের খাওয়ানো থেকে শুরু করে আর্থিক লেনদেনের অভিযোগ উঠেছে প্রার্থীদের বিরুদ্ধে। তবে এ নিয়ে নির্বাচন কমিশনের কোনও ব্যবস্থা নিতে দেখা যায়নি।

/এমকেএইচ/
বিষয়:
ডাকসুঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ডাকসু নির্বাচন
