ডাকসুতে জিএস পদে জয়ের ব্যাপারে শতভাগ আশাবাদী বাকের মজুমদার 

ডাকসু নির্বাচনে জয়ের ব্যাপারে শতভাগ আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক ছাত্র সংসদের ‘বৈষম্যবিরোধী শিক্ষার্থী সংসদ’ সাধারণ সম্পাদক (জিএস) প্রার্থী আবু বাকের মজুমদার। সুষ্ঠু ভোটে যে কেউ জয়ী হলে মেনে নেবেন বলেও প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন তিনি। উৎসবমুখর পরিবেশে ভোট দিতে শিক্ষার্থী প্রতি আহ্বান জানান বাকের।
মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) সকাল সোয়া ৮টায় দিকে টিএসসি ভোট কেন্দ্র পরিদর্শন গিয়ে এসব কথা বলেন তিনি।
বাকের বলেন, নির্বাচনে কোনও ধরনের শঙ্কা দেখছি না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা অনেক সচেতন। আশা করি, তারা যোগ্য প্রার্থী বেছে নেবেন। এ সময় তিনি ভোটারদের কাছে নিজের পক্ষে ভোট প্রার্থনা করেন।
একই কেন্দ্র পরিদর্শন করেছেন ছাত্রদলের প্যানেল আবিদ-হামীম ও মায়েদ পরিষদের ভিপি প্রার্থী আবিদুল ইসলাম খান। তিনিও শিক্ষার্থীদের কাছে ভোট চেয়েছেন। তবে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেননি।