‘লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড’ নিয়ে সংশয় উমামার

দলনিরপেক্ষ শিক্ষার্থীদের ভোটে বিজয়ী হওয়ার প্রত্যাশা ব্যক্ত করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনের ‘স্বতন্ত্র শিক্ষার্থী ঐক্য’ প্যানেলের সহ-সভাপতি (ভিপি) প্রার্থী উমামা ফাতেমা। তবে তিনি নির্বাচনে লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন।
তিনি অভিযোগ করে বলেন, ‘অনেক লাইনে বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে। কোনও কোনও প্রার্থী আচরণবিধি লঙ্ঘন করছেন। কিন্তু প্রশাসন সে অর্থে কোনও পদক্ষেপ নিচ্ছে না। এ অবস্থায় বিকাল ৪টা পর্যন্ত কীভাবে সুষ্ঠু ভোট হবে?’
মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) সকাল পৌনে ১০টার দিকে টিএসসি ভোটকেন্দ্র পরিদর্শন গিয়ে সাংবাদিক ব্রিফিংয়ে তিনি এসব কথা বলেন।
উমামা বলেন, ‘অনেক অপেক্ষার পর ডাকসু নির্বাচন হচ্ছে। এটা আমাদের জন্য গর্বের বিষয়।’ এ সময় তিনি শিক্ষার্থীদের কাছে নিজের পক্ষে ভোট চান।
উল্লেখ্য, প্রায় ছয় বছর পর আবারও অনুষ্ঠিত হচ্ছে ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচন। মঙ্গলবার সকাল ৮টা থেকে ভোটগ্রহণ শুরু হয়েছে। বিরতিহীনভাবে ভোটগ্রহণ চলবে বিকাল ৪টা পর্যন্ত। সকাল থেকেই ভোটকেন্দ্রগুলোর সামনে ভোটারদের দীর্ঘলাইন দেখা গেছে।
এবারের ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচনে মোট ভোটার সংখ্যা ৩৯ হাজার ৮৭৪। এর মধ্যে ছাত্র ভোটার সংখ্যা ২০ হাজার ৯১৫ এবং ছাত্রী ভোটার ১৮ হাজার ৯৫৯ জন। নির্বাচন কমিশনের তথ্য অনুযায়ী, বিশ্ববিদ্যালয়ের ৮টি কেন্দ্রে ৮১০টি বুথে ভোটগ্রহণ করা হচ্ছে। বিকাল ৪টার মধ্যে কেন্দ্রে লাইনে দাঁড়ানো শিক্ষার্থীরা ভোট দেওয়ার সুযোগ পাবেন।
নির্বাচনে মোট ২৮টি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন ৪৭১ জন প্রার্থী। সহ-সভাপতি (ভিপি) পদে লড়ছেন ৪৫ জন এবং সাধারণ সম্পাদক (জিএস) পদে আছেন ১৯ জন প্রার্থী। মধ্যে নারী শিক্ষার্থী ১৮ হাজার ৯৫৯ জন আর ১৮টি হল সংসদে ভোটের লড়াইয়ে নেমেছেন ১ হাজার ৩৫ জন। প্রতিটি হল সংসদে ১৩টি করে মোট পদের সংখ্যা ২৩৪।
সব মিলিয়ে এবার একজন ভোটারকে ৪১টি করে ভোট দিতে হবে। ভোটগ্রহণ হচ্ছে ওএমআর ফরমে, ছয় পাতার ব্যালটে। এরপর ১৪টি গণনা মেশিনে ৮টি কেন্দ্রে হবে ফলাফল গণনা। ফলাফল ঘোষণা করা হবে নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে। ভোটগণনা সরাসরি দেখানো হবে এলইডি স্ক্রিনে।