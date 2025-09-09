X
মঙ্গলবার, ০৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২৫ ভাদ্র ১৪৩২
ডাকসু নির্বাচন

ভোটকেন্দ্রে হঠাৎ অচেতন এজিএস পার্থী

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১১:৪১আপডেট : ০৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১১:৪২
হঠাৎ অচেতন হয়ে পড়েন উবায়দুর রহমান হাসিব

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে কার্জন হল কেন্দ্রে ভোট দিতে এসে হঠাৎ অচেতন হয়ে পড়েছেন হল সংসদের স্বতন্ত্র সহ-সাধারণ সম্পাদক (এজিএস) প্রার্থী উবায়দুর রহমান হাসিব।

মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) সকালে ভোট কেন্দ্রে ভোট দিতে এসে হটাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। চিকিৎসার জন্য তাকে তাৎক্ষণিক ঢাকা মেডিক্যাল হাসপাতাল (ঢামেকে) নেওয়া হয়েছে।

উবায়দুর রহমান হাসিব বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০২১-২২ সেশনের শিক্ষার্থী। তিনি হল সংসদ  নির্বাচনে অমর একুশে হলের এজিএস প্রার্থী। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, গরমের তীব্রতার কারণে তিনি অচেতন হয়ে পড়েছেন।

এদিকে সকাল থেকেই উৎসবমুখর পরিবেশে ভোটগ্রহণ চলছে কার্জন হল কেন্দ্রে। কার্জন হল কেন্দ্রে ভোট দিতে আসা, ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ হলের শিক্ষার্থী রিফাত বাংলা ট্রিবিউনকে বলেন, ‘এখন পর্যন্ত পরিবেশ খুবই চমৎকার। চারদিকে ভোটের আমেজ। আশাকরি সুষ্ঠুভাবেই নির্বাচন শেষ হবে।’

উল্লেখ্য, প্রায় ছয় বছর পর অনুষ্ঠিত হচ্ছে ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচন। মঙ্গলবার সকাল ৮টা থেকে ভোটগ্রহণ শুরু হয়েছে। বিরতিহীনভাবে ভোটগ্রহণ চলবে বিকাল ৪টা পর্যন্ত। সকাল থেকেই ভোটকেন্দ্রগুলোর সামনে ভোটারদের দীর্ঘলাইন দেখা গেছে।

এবারের ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচনে মোট ভোটার সংখ্যা ৩৯ হাজার ৮৭৪। এর মধ্যে ছাত্র ভোটার সংখ্যা ২০ হাজার ৯১৫ এবং ছাত্রী ভোটার ১৮ হাজার ৯৫৯ জন। নির্বাচন কমিশনের তথ্য অনুযায়ী, বিশ্ববিদ্যালয়ের ৮টি কেন্দ্রে ৮১০টি বুথে ভোটগ্রহণ করা হচ্ছে। বিকাল ৪টার মধ্যে কেন্দ্রে লাইনে দাঁড়ানো শিক্ষার্থীরা ভোট দেওয়ার সুযোগ পাবেন।

নির্বাচনে মোট ২৮টি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন ৪৭১ জন প্রার্থী। সহ-সভাপতি (ভিপি) পদে লড়ছেন ৪৫ জন এবং সাধারণ সম্পাদক (জিএস) পদে আছেন ১৯ জন প্রার্থী। মধ্যে নারী শিক্ষার্থী ১৮ হাজার ৯৫৯ জন আর ১৮টি হল সংসদে ভোটের লড়াইয়ে নেমেছেন ১ হাজার ৩৫ জন। প্রতিটি হল সংসদে ১৩টি করে মোট পদের সংখ্যা ২৩৪।

সব মিলিয়ে এবার একজন ভোটারকে ৪১টি করে ভোট দিতে হবে। ভোটগ্রহণ হচ্ছে ওএমআর ফরমে, ছয় পাতার ব্যালটে। এরপর ১৪টি গণনা মেশিনে ৮টি কেন্দ্রে হবে ফলাফল গণনা। ফলাফল ঘোষণা করা হবে নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে। ভোটগণনা সরাসরি দেখানো হবে এলইডি স্ক্রিনে।

