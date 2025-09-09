X
মঙ্গলবার, ০৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২৫ ভাদ্র ১৪৩২
জয়ের ব্যাপারে আশাবাদী স্বতন্ত্র প্যানেলের ভিপি প্রার্থী শামীম

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১১:৫০আপডেট : ০৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১১:৫০
ডাকসু নির্বাচনে জয়ের ব্যাপারে শতভাগ আশাবাদী বলে জানিয়েছেন স্বতন্ত্র প্যানেলের সহ-সভাপতি (ভিপি) প্রার্থী শামীম হোসেন। তিনি বলেন, ভোট উৎসবমুখর ও সুষ্ঠু হচ্ছে। আশা করি শিক্ষার্থীরা যোগ্য প্রার্থীকে বেছে নেবেন। তিনি অভিযোগ করেন কিছু প্রার্থী আমার ব্যাপারে মিথ্যা প্রোপাগান্ডা চালাচ্ছেন। তবে শিক্ষার্থীরা তা প্রত্যাখ্যান করবে।

মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) বেলা সোয়া ১১টায় টিএসসি ভোট কেন্দ্র পরিদর্শন গিয়ে এসব কথা বলেন তিনি।

শামীম বলেন, বিগত দিনে শিক্ষার্থীদের পাশে থাকার চেষ্টা করেছি। আশা করি শিক্ষার্থীরা আমাকে সমর্থন দেবেন। বিশেষ করে নারী প্রার্থীদের কাছ থেকে বেশি সাড়া পাচ্ছেন বলে জানান।

