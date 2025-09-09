X
ঢাবি ক্যাম্পাস থেকে সন্দেহভাজন দুইজন আটক

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২২:২৭আপডেট : ০৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২২:২৭
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচন ঘিরে ক্যাম্পাসজুড়ে নেওয়া হয়েছে ব্যাপক নিরাপত্তা ব্যবস্থা। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি প্রবেশ গেটে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন প্রক্টরিয়াল বডির সদস্যরা নিয়ন্ত্রণ করছেন। নির্বাচনী পরিচয়পত্র কিংবা ঢাবির আইডি কার্ড ছাড়া কাউকে প্রবেশ করতে দেওয়া হচ্ছে না। এরপরও ক্যাম্পাসের টিএসটি এলাকায় থেকে সন্দেহভাজন দুই যুবককে আটক করেছে পুলিশ।

মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) রাত ৯টার দিকে নামসর্বোচ্চ একটি গণমাধ্যমের আইডি কার্ড পরিহৃত দুইজনকে আটক করে পুলিশ। পরে তাদের শাহবাগ থানায় নিয়ে যাওয়া হয়।

বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন শাহবাগ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) খালিদ মনসুর। তিনি বাংলা ট্রিবিউনকে বলেন, ‘ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে টিএসটিতে সন্দেহভাজন অবস্থায় ঘুরাঘুরি করতে দেখে দুইজনকে আটক করে থানায় নিয়ে আসা হয়েছে। তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। যাচাই-বাছাই চলছে। বিস্তারিত পরে জানানো যারে।’

বিষয়:
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ডাকসু নির্বাচনডাকসু নির্বাচন ২০২৫
