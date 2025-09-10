ফলাফলের অপেক্ষায় শিক্ষার্থীরা, সিনেট ভবনের ভেতরে বাইরে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনের পর ফলাফলের অপেক্ষায় শিক্ষার্থীরা। ইতোমধ্যে নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে অবস্থান নিয়েছেন বিভিন্ন প্যানেলের প্রার্থী ও সমর্থকরা। বাইরেও অপেক্ষমাণ বিপুলসংখ্যক শিক্ষার্থী।
নিজেদের পছন্দের প্যানেলের জয়-পরাজয় নিয়ে তাদের মধ্যেও উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা লক্ষ করা গেছে। ভিপি বা জিএস পদে কে বিজয়ী হন শেষ মুহূর্তে চলছে সে হিসাব-নিকাশ। অনেকে ‘ঢাবি ঢাবি’ স্লোগানে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করছেন। বিরাজ করছে উৎসবের আমেজ।
আর কিছুক্ষণ পরই বিজয়ী প্রার্থীদের নাম প্রকাশ করবেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমেদ খান।
এর আগে, মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) সকাল ৮টায় ভোটগ্রহণ শুরু হয়ে শেষ হয় বিকাল ৪টায়।
এরপরই সন্ধ্যা থেকে রাত ১১টা পর্যন্ত ভোট কারচুপির পাল্টাপাল্টি অভিযোগ করে আসছেন ছাত্রদল ও শিবিরের নেতারা।
অপরদিকে টিএসসিতে সংবাদ সম্মেলন করে নির্বাচনে প্রশাসনের বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ আনেন বৈষম্যবিরোধী শিক্ষার্থী সংসদের ভিপি প্রার্থী আবদুল কাদের। তিনি বলেন, ‘ভোটকেন্দ্রের বাইরে ছাত্রদল ও ভেতরে মেকানিজম করেছেন সাদিক কায়েম।’