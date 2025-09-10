X
বুধবার, ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২৫ ভাদ্র ১৪৩২
ডাকসু নির্বাচন

ফলাফলের অপেক্ষায় শিক্ষার্থীরা, সিনেট ভবনের ভেতরে বাইরে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০০:১৪আপডেট : ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০০:২০
নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে চলছে ভোট গণনা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনের পর ফলাফলের অপেক্ষায় শিক্ষার্থীরা। ইতোমধ্যে নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে অবস্থান নিয়েছেন বিভিন্ন প্যানেলের প্রার্থী ও সমর্থকরা। বাইরেও অপেক্ষমাণ বিপুলসংখ্যক শিক্ষার্থী।

নিজেদের পছন্দের প্যানেলের জয়-পরাজয় নিয়ে তাদের মধ্যেও উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা লক্ষ করা গেছে। ভিপি বা জিএস পদে কে বিজয়ী হন শেষ মুহূর্তে চলছে সে হিসাব-নিকাশ। অনেকে ‘ঢাবি ঢাবি’ স্লোগানে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করছেন। বিরাজ করছে উৎসবের আমেজ।

আর কিছুক্ষণ পরই বিজয়ী প্রার্থীদের নাম প্রকাশ করবেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমেদ খান।

সিনেট ভবনের বাইরে অপেক্ষমাণ শিক্ষার্থীরা

এর আগে, মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) সকাল ৮টায় ভোটগ্রহণ শুরু হয়ে শেষ হয় বিকাল ৪টায়।

এরপরই সন্ধ্যা থেকে রাত ১১টা পর্যন্ত ভোট কারচুপির পাল্টাপাল্টি অভিযোগ করে আসছেন ছাত্রদল ও শিবিরের নেতারা।

অপরদিকে টিএসসিতে সংবাদ সম্মেলন করে নির্বাচনে প্রশাসনের বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ আনেন বৈষম্যবিরোধী শিক্ষার্থী সংসদের ভিপি প্রার্থী আবদুল কাদের। তিনি বলেন, ‘ভোটকেন্দ্রের বাইরে ছাত্রদল ও ভেতরে মেকানিজম করেছেন সাদিক কায়েম।’

ডাকসু নির্বাচন ২০২৫
সহজ জয়ে এশিয়া কাপ শুরু আফগানিস্তানের 
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে উৎসুক জনতাকে ভিড় না করার অনুরোধ ডিএমপির
ডাকসু নির্বাচনে অব্যবস্থাপনা অভিযোগ শিক্ষক নেটওয়ার্কের পর্যবেক্ষক দলের
তিন বিদ্যুৎকেন্দ্রের কারণে কিছু এলাকায় লোডশেডিং
ধিক্কার জানালেন সারজিস
দুই মহাসড়কে তীব্র যানজট, গাড়ি চলাচল প্রায় বন্ধ
গোয়ালন্দের অধিকাংশ মসজিদের ইমাম-মুয়াজ্জিন গ্রেফতার আতঙ্কে আত্মগোপনে
জিন তাড়াতে এসে ধর্ষণের চেষ্টা, দেখে ফেলায় মা-মেয়েকে হত্যা: পুলিশ
নুরাল পাগলার মরদেহ কবর থেকে তোলার ‘নির্দেশদাতা’ গ্রেফতার
 
 
