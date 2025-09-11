সন্ধ্যার পরও এক কেন্দ্রে লম্বা লাইন, এখনও চলছে ভোটগ্রহণ

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ নির্বাচনে (জাকসু) ২১ কেন্দ্রের মধ্যে ২০টিতে ভোটগ্রহণ শেষ হলেও এখনও চলছে কাজী নজরুল ইসলাম হলে। এই কেন্দ্রে সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায়ও লম্বা লাইন দেখা গেছে।
বৃহস্পতিবার (১১ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় কেন্দ্রটিতে গিয়ে দেখা গেছে, এখনও লাইনে দাঁড়িয়ে আছেন ভোটাররা। কেন্দ্রের বুথে ভোটগ্রহণ চলছে। এই ভোট শেষ হতে আরও এক ঘণ্টা লাগতে পারে বলে জানা গেছে।
জানা গেছে, অনেক কেন্দ্রই নির্দিষ্ট সময়ে ভোট শেষ করতে পারেনি। ছাত্রদলের ভোট বর্জন, দুপুরে বৃষ্টি ও দুপুরের পর শিক্ষার্থীদের কেন্দ্রে ভিড়ের কারণে ভোটগ্রহণে মন্থর গতি দেখা গেছে।