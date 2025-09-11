X
বৃহস্পতিবার, ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২৭ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

জাকসু নির্বাচন: অবশেষে ভোট গণনা শুরু

জাবি প্রতিনিধি
১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২২:৫০আপডেট : ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২২:৫০
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে সিনেট হলে রাত সোয়া ১০টার দিকে ভোট গণনা শুরু হয়

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচন শেষে ভোট গণনা শুরু হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে সিনেট হলে রাত সোয়া ১০টার দিকে ভোট গণনা শুরু হয়।

এর আগে সকাল ৯টা থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ২১টি আবাসিক হলে ভোটগ্রহণ শুরু হয়। বিকাল ৫টায় ভোটগ্রহণ শেষ হয়। তবে তখনও ভোটের সারিতে থাকা শিক্ষার্থীরা ভোট দেওয়ার সুযোগ পান। ভোটগ্রহণ শেষে ২১টি হল থেকে ব্যালট বাক্সগুলো সিনেট হলে নেওয়া হয়। এরপর ভোটগণনা শুরু হয় রাত সোয়া ১০টায়। গণনা শেষ করতে এবং ফল ঘোষণা হতে শুক্রবার সকাল হয়ে যেতে পারে বলে জানিয়েছেন জাকসু নির্বাচন কমিশনের সদস্যসচিব অধ্যাপক একেএম রাশিদুল আলম।

এবারের জাকসু নির্বাচনে মোট ভোটার ১১ হাজার ৯১৯। নির্বাচনে ২৫টি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন ১৭৭ প্রার্থী। নির্বাচনে বামপন্থি, শিবির, ছাত্রদল ও স্বতন্ত্র শিক্ষার্থীদের সমর্থিত ৮টি প্যানেল অংশগ্রহণ করে। তবে কারচুপির অভিযোগ এনে নির্বাচন বর্জন করেছে ছাত্রদলসহ বামপন্থি সমর্থিত পাঁচটি প্যানেল।

/এএম/
বিষয়:
ভোটজাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়জাকসু
সম্পর্কিত
জাকসুতে পুনর্নির্বাচনের দাবিতে যুগপৎ আন্দোলনে যাবে ছাত্রদল
জাকসু নির্বাচন বর্জনের পর রাতে ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ ছাত্রদলের
জাকসুর ফল ঘোষণা করতে শুক্রবার সকাল হতে পারে: নির্বাচন কমিশনের সদস্য সচিব
সর্বশেষ খবর
লন্ডনে শিক্ষার্থী‌দের জন্য লাখো পাউন্ডের নজীর‌বিহীন উদ্যোগ ব্রিটিশ-বাংলাদেশি শিক্ষকের
লন্ডনে শিক্ষার্থী‌দের জন্য লাখো পাউন্ডের নজীর‌বিহীন উদ্যোগ ব্রিটিশ-বাংলাদেশি শিক্ষকের
জুলাই সনদ বাস্তবায়নে গণপরিষদ বা গণভোটের প্রস্তাব এবি পার্টির
জুলাই সনদ বাস্তবায়নে গণপরিষদ বা গণভোটের প্রস্তাব এবি পার্টির
রবিবার থেকে ফরিদপুরে আবারও অবরোধের ঘোষণা, দক্ষিণের পথে ভোগান্তি
রবিবার থেকে ফরিদপুরে আবারও অবরোধের ঘোষণা, দক্ষিণের পথে ভোগান্তি
কামরাঙ্গীরচরে ছিনতাইকারীর ছুরিকাঘাতে প্রাণ হারালেন রিকশাচালক
কামরাঙ্গীরচরে ছিনতাইকারীর ছুরিকাঘাতে প্রাণ হারালেন রিকশাচালক
সর্বাধিক পঠিত
যে কারণে ‘সোনালি ব্যাগ’ তৈরির গবেষণা প্রকল্প বন্ধের সিদ্ধান্ত
যে কারণে ‘সোনালি ব্যাগ’ তৈরির গবেষণা প্রকল্প বন্ধের সিদ্ধান্ত
ভোটের আগের রাতে জাকসু নির্বাচন কমিশনে শিবির সভাপতি মুহিব
ভোটের আগের রাতে জাকসু নির্বাচন কমিশনে শিবির সভাপতি মুহিব
ভোটের আগের রাতে জাকসু নির্বাচন কমিশনে বিএনপি ও স্বেচ্ছাসেবক দল নেতা
ভোটের আগের রাতে জাকসু নির্বাচন কমিশনে বিএনপি ও স্বেচ্ছাসেবক দল নেতা
মন্ত্রীদের হেলিকপ্টারের দড়িতে ঝুলে পালানোর ভিডিও ভাইরাল
নেপালে বিক্ষোভমন্ত্রীদের হেলিকপ্টারের দড়িতে ঝুলে পালানোর ভিডিও ভাইরাল
নেপালে বিক্ষোভকারীদের উদ্দেশে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য, সহিংসতা ও ধ্বংসের নিন্দা
নেপালে বিক্ষোভকারীদের উদ্দেশে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য, সহিংসতা ও ধ্বংসের নিন্দা
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media