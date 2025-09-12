X
শুক্রবার, ১২ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২৮ ভাদ্র ১৪৩২
মেশিনে ভোট গণনা হলে হয়তো ম্যামকে হারাতে হতো না: ভিপি প্রার্থী জিতু

জাবি প্রতিনিধি
১২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৫:২২আপডেট : ১২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৫:২২
আব্দুর রশিদ জিতু

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (জাকসু) নির্বাচনের ভোট গণনার সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদের সহকারী অধ্যাপক জান্নাতুল ফেরদৌসের মৃত্যুর ঘটনায় শোক প্রকাশ করে হাতে ভোট গণনার পদ্ধতির সমালোচনা করেছেন ‘স্বতন্ত্র শিক্ষার্থী সম্মিলন’ প্যানেলের ভিপি প্রার্থী আব্দুর রশিদ জিতু।

শুক্রবার (১২ সেপ্টেম্বর) সকালে জাকসু সিনেট ভবনে ভোট গণনা কার্যক্রমে অংশ নেন শিক্ষক জান্নাতুল। সেখানে অসুস্থ হয়ে তার মৃত্যু হয়।

শুক্রবার দুপুর ২টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে তার জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। তার আগে সেখানে প্রিয় শিক্ষিকা জান্নাতুলকে শেষবারের মতো দেখতে ভিড় করেন শিক্ষার্থীরা। জাকসু নির্বাচনের বিভিন্ন পদের প্রার্থীরাও যান।

জানাজার আগে ‘স্বতন্ত্র শিক্ষার্থী সম্মিলন’ প্যানেলের ভিপি প্রার্থী আব্দুর রশিদ জিতু বলেন, ‘তথ্য প্রযুক্তির এ যুগে এসেও যদি আমরা ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে পড়ে থাকি তাহলে সেটি আমাদের জন্য জটিল হয়ে যায়। আমরা দেখেছি নির্বাচনে এত বেশি সংখ্যক ভোটারের ভোট গ্রহণের পর ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে সে ভোট গণনাটা খুবই কষ্টসাধ্য ব্যাপার ছিল।’

তিনি বলেন, ‘যদি মেশিনের মাধ্যমে ভোট গণনা করা হতো তাহলে নির্বাচনের স্বচ্ছতা নিয়ে কোনও প্রশ্ন থাকতো না বলে আমরা মনে করি। মেশিনে ভোট গণনা হলে হয়তো ম্যামকেও হারাতে হতো না। ভোট চলাকালে নানা ঘটনা ঘটছে। তার মধ্যে ভোট গণনার সময় একজন শিক্ষকের এমন মৃত্যুর বিষয়টি তীব্র শোকের।’

এর আগে জাকসু নির্বাচনের দিন বৃহস্পতিবার ছাত্রদল ও ইসলামী ছাত্র শিবির সমর্থিত প্যানেলের বিরুদ্ধে আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগ তোলেন জিতু।

