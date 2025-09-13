অধ্যাপক মাফরুহী যুদ্ধের ময়দানে এসে লেজ গুটিয়ে পালিয়েছেন: শিবিরের এজিএস প্রার্থী

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জাকসু) নির্বাচন কমিশনের একজন সদস্যের পদত্যাগকে ‘ষড়যন্ত্র বাস্তবায়নের ব্যর্থ চেষ্টা’ বলে মন্তব্য করেছেন ইসলামী ছাত্রশিবির–সমর্থিত সমন্বিত শিক্ষার্থী জোটের এজিএস (পুরুষ) প্রার্থী ফেরদৌস আল হাসান।
শুক্রবার (১২ সেপ্টেম্বর) রাত সাড়ে ১০টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরাতন প্রশাসনিক ভবনের সামনে সাংবাদিকদের তিনি বলেন, ‘যুদ্ধের ময়দানে এসে পদত্যাগী কমিশনার লেজ গুটিয়ে পালিয়েছেন।’ তার মতে, নির্বাচনকে প্রশ্নবিদ্ধ করতেই কমিশনের সদস্য অধ্যাপক মাফরুহী সাত্তার পদত্যাগ করেছেন।
ফেরদৌস আরও অভিযোগ করেন, পদত্যাগকারী কমিশনার জাতীয়তাবাদী শিক্ষক ফোরামের নেতা হওয়ায় তার নিরপেক্ষতা নিয়েও প্রশ্ন ছিল। তিনি বলেন, ‘ভোটগ্রহণে শিক্ষার্থীদের ৬৮ শতাংশ অংশগ্রহণ প্রমাণ করে, শিক্ষার্থীরা জাকসু নির্বাচন চায়।’
এজিএস প্রার্থী দাবি করেন, ম্যানুয়াল ভোট গণনায় পর্যাপ্ত প্রস্তুতি না থাকায় বিলম্ব হয়েছে, যার দায় পদত্যাগী কমিশনারকে নিতে হবে।