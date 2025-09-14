ডোপ টেস্টের দাবিতে অনশন করা জাকসুর সেই ভিপি প্রার্থী পেলেন ২৭ ভোট

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জাকসু) নির্বাচনে সর্বকনিষ্ঠ সহসভাপতি (ভিপি) প্রার্থী রাব্বি হাসান পেয়েছেন ২৭ ভোট।
তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের সরকার ও রাজনীতি বিভাগের ৫২তম ব্যাচের শিক্ষার্থী।
শনিবার (১৩ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় সিনেট ভবনে নির্বাচন কমিশনের তরফ থেকে ঘোষিত চূড়ান্ত ফলাফল থেকে এ তথ্য জানা যায়।
প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক মনিরুজ্জামান ঘোষণা জাকসু নির্বাচনের ফলাফল দেন। সেখানে দেখা যায়, রাব্বি হাসান ভিপি পদে পেয়েছেন ২৭ ভোট। অপরদিকে, সর্বোচ্চ ৩ হাজার ৩৩৪ ভোট পেয়ে ভিপি নির্বাচিত হয়েছেন ‘স্বতন্ত্র শিক্ষার্থী সম্মিলনের’ আবদুর রশিদ জিতু।
এর আগে, গত ২৭ আগস্ট জাকসুর সব প্রার্থীর ডোপ টেস্টের দাবিতে আমরণ অনশন করে আলোচনায় আসেন রাব্বি হাসান।
উল্লেখ্য, ৩৩ বছর পর গত ১১ সেপ্টেম্বর জাকসু নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।