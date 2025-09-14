X
রবিবার, ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৩০ ভাদ্র ১৪৩২
ডোপ টেস্টের দাবিতে অনশন করা জাকসুর সেই ভিপি প্রার্থী পেলেন ২৭ ভোট

জাবি প্রতিনিধি
১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১১:৩৩আপডেট : ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১১:৩৩
রাব্বি হাসান

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জাকসু) নির্বাচনে সর্বকনিষ্ঠ সহসভাপতি (ভিপি) প্রার্থী রাব্বি হাসান পেয়েছেন ২৭ ভোট।

তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের সরকার ও রাজনীতি বিভাগের ৫২তম ব্যাচের শিক্ষার্থী।

শনিবার (১৩ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় সিনেট ভবনে নির্বাচন কমিশনের তরফ থেকে ঘোষিত চূড়ান্ত ফলাফল থেকে এ তথ্য জানা যায়।

প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক মনিরুজ্জামান ঘোষণা জাকসু নির্বাচনের ফলাফল দেন। সেখানে দেখা যায়, রাব্বি হাসান ভিপি পদে পেয়েছেন ২৭ ভোট। অপরদিকে, সর্বোচ্চ ৩ হাজার ৩৩৪ ভোট পেয়ে ভিপি নির্বাচিত হয়েছেন ‘স্বতন্ত্র শিক্ষার্থী সম্মিলনের’ আবদুর রশিদ জিতু।

এর আগে, গত ২৭ আগস্ট জাকসুর সব প্রার্থীর ডোপ টেস্টের দাবিতে আমরণ অনশন করে আলোচনায় আসেন রাব্বি হাসান।

উল্লেখ্য, ৩৩ বছর পর গত ১১ সেপ্টেম্বর জাকসু নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

বিষয়:
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়জাকসু
১২ হাজার ভোট গণনায় ৪৮ ঘণ্টা, কেবল ‘অভিজ্ঞতা না থাকা’ কারণ নাকি ‘অন্যকিছু’
ডাকসু ও জাকসুতে শিবিরের আধিপত্য, কোনদিকে জুলাইয়ের নেতৃত্ব?
জাকসুতে এক হলে দুই প্রার্থীর ভোট সমান, জয়ী কে?
ডাকসুর প্রথম সভা: সিনেট সদস্য হচ্ছেন ভিপি-জিএসসহ ৫ জন
সাদাপাথর লুট: পদ হারানো কোম্পানীগঞ্জ উপজেলা বিএনপির সভাপতি গ্রেফতার
১২ হাজার ভোট গণনায় ৪৮ ঘণ্টা, কেবল ‘অভিজ্ঞতা না থাকা’ কারণ নাকি ‘অন্যকিছু’
নেপালের অন্তর্বর্তী সরকারের সঙ্গে কাজ করতে আগ্রহী যুক্তরাষ্ট্র
দুর্গাপূজায় সরকারি চাকরিজীবীরা ছুটি পাবেন ৪ দিন, তবে....
ভোট বর্জন করা ছাত্রদল জাকসুর ভিপি-জিএস পদে কত ভোট পেলো
উপদেষ্টা পরিষদের ভেতরেও মাহফুজকে হত্যার মৌন সম্মতি তৈরি করা হয়েছে: নাহিদ
পদত্যাগপত্রে যা জানিয়েছেন রেজওয়ানা করিম স্নিগ্ধা
জাকসুর ফল ঘোষণা, হল সংসদে শীর্ষ পদে জিতলেন যারা
সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
