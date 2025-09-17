X
বৃহস্পতিবার, ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

জকসু নির্বাচনের রোডম্যাপ ঘোষণা

জবি প্রতিবেদক
১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২৩:৫৮আপডেট : ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২৩:৫৯
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় (ফাইল ছবি)

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগঠন (জকসু) নির্বাচনের রোডম্যাপ ঘোষণা করেছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। রোডম্যাপ অনুযায়ী অক্টোবর মাসের ৮ অক্টোবর  নির্বাচন কমিশন গঠন ও নভেম্বরের ২৭ তারিখ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

বুধবার (১৭ সেপ্টেম্বর) বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার অধ্যাপক ড.মো.শেখ গিয়াসউদ্দিন সই করা এক বিজ্ঞপ্তিতে এই রোডম্যাপের কথা জানানো হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ৮ অক্টোবর ২০২৫ নির্বাচন কমিশন গঠন ও কার্যক্রম শুরু হবে।

এতে বলা হয়েছে, ৮ অক্টোবর ছাত্র সংগঠন, সাংবাদিক সংগঠন ও অন্যান্য অংশীজনদের সঙ্গে মতবিনিময়ের মাধ্যমে নির্বাচন প্রক্রিয়া শুরু হবে। এরপর ধাপে ধাপে তপশিল ঘোষণা, ভোটার তালিকা প্রস্তুত, মনোনয়ন জমা ও যাচাই–বাছাইসহ অন্যান্য কার্যক্রম সম্পন্ন করা হবে। ২৭ নভেম্বর ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে।

তবে নির্বাচন কমিশন গঠন ও ভোট গ্রহণের তারিখ ছাড়া নির্বাচনের অন্য আনুষ্ঠানিকতার সম্ভাব্য তারিখ এখনও ঠিক হয়নি।

উল্লেখ্য, ২০০৫ সালে কলেজ থেকে পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হয় জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়। তবে একবারও জকসু নির্বাচন হয়নি।

/এম/
বিষয়:
শিক্ষা প্রতিষ্ঠাননির্বাচনজগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়শিক্ষার্থী
সম্পর্কিত
ডিপ্লোমা প্রকৌশল শিক্ষার্থীরা কেন আন্দোলনে
‘জুলাই সনদের ভিত্তিতেই আগামী নির্বাচন হতে হবে’
নির্বাচন শান্তিপূর্ণ ও স্বচ্ছ হবে: প্রধান উপদেষ্টা
সর্বশেষ খবর
বাজার নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব কার?
বাজার নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব কার?
দেশব্যাপী পরিবেশ অধিদপ্তরের অভিযান অব্যাহত
দেশব্যাপী পরিবেশ অধিদপ্তরের অভিযান অব্যাহত
মেলানিয়ার টুপি, কেটের ব্রোচ আর ফ্যাশন কূটনীতি
মেলানিয়ার টুপি, কেটের ব্রোচ আর ফ্যাশন কূটনীতি
বিডা ভবনে ছাদে সোলার, ডেসকো ও বিডা’র মধ্যে সমঝোতা স্মারক সই
বিডা ভবনে ছাদে সোলার, ডেসকো ও বিডা’র মধ্যে সমঝোতা স্মারক সই
সর্বাধিক পঠিত
প্রধান উপদেষ্টার সফরসঙ্গী হচ্ছেন চার রাজনীতিবিদ
জাতিসংঘ অধিবেশনপ্রধান উপদেষ্টার সফরসঙ্গী হচ্ছেন চার রাজনীতিবিদ
কাজ না করেই এক হাজার ৭৯ কোটি টাকা আত্মসাৎ
কাজ না করেই এক হাজার ৭৯ কোটি টাকা আত্মসাৎ
প্রিয় খাবার খাওয়ার অনুমতি পাননি আমির হোসেন আমু
প্রিয় খাবার খাওয়ার অনুমতি পাননি আমির হোসেন আমু
বিক্ষোভ ঠেকানোর উপায় কারও নেই: পররাষ্ট্র উপদেষ্টা
বিক্ষোভ ঠেকানোর উপায় কারও নেই: পররাষ্ট্র উপদেষ্টা
রাকসু নির্বাচনের আগমুহূর্তে শিক্ষক-কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কর্মবিরতি ঘোষণা
রাকসু নির্বাচনের আগমুহূর্তে শিক্ষক-কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কর্মবিরতি ঘোষণা
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media