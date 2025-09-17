জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগঠন (জকসু) নির্বাচনের রোডম্যাপ ঘোষণা করেছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। রোডম্যাপ অনুযায়ী অক্টোবর মাসের ৮ অক্টোবর নির্বাচন কমিশন গঠন ও নভেম্বরের ২৭ তারিখ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।
বুধবার (১৭ সেপ্টেম্বর) বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার অধ্যাপক ড.মো.শেখ গিয়াসউদ্দিন সই করা এক বিজ্ঞপ্তিতে এই রোডম্যাপের কথা জানানো হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ৮ অক্টোবর ২০২৫ নির্বাচন কমিশন গঠন ও কার্যক্রম শুরু হবে।
এতে বলা হয়েছে, ৮ অক্টোবর ছাত্র সংগঠন, সাংবাদিক সংগঠন ও অন্যান্য অংশীজনদের সঙ্গে মতবিনিময়ের মাধ্যমে নির্বাচন প্রক্রিয়া শুরু হবে। এরপর ধাপে ধাপে তপশিল ঘোষণা, ভোটার তালিকা প্রস্তুত, মনোনয়ন জমা ও যাচাই–বাছাইসহ অন্যান্য কার্যক্রম সম্পন্ন করা হবে। ২৭ নভেম্বর ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে।
তবে নির্বাচন কমিশন গঠন ও ভোট গ্রহণের তারিখ ছাড়া নির্বাচনের অন্য আনুষ্ঠানিকতার সম্ভাব্য তারিখ এখনও ঠিক হয়নি।
উল্লেখ্য, ২০০৫ সালে কলেজ থেকে পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হয় জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়। তবে একবারও জকসু নির্বাচন হয়নি।