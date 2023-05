নিবন্ধন পেলো ইনসানিয়াত বিপ্লব, প্রতীক আপেল

উচ্চ আদালতের আদেশে রাজনৈতিক দল হিসেবে নির্বাচন কমিশনের (ইসি) নিবন্ধন পেলো ইনসানিয়াত বিপ্লব বাংলাদেশ। দলটির নিবন্ধন নম্বর ৪৬, প্রতীক আপেল।

নির্বাচন কমিশন সচিব জাহাংগীর আলম সই করা প্রজ্ঞাপনে এ তথ্য জানানো হয়েছে। মঙ্গলবার (৯ মে) প্রজ্ঞাপনটি গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়েছে।

ইসির প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে—রিট পিটিশনের (১২৭৩৭/২০১৮) গত ২০১৯ সালের ১১ এপ্রিলের হাইকোর্ট বিভাগের রায় ও আদেশ এবং Civil Petition for leave to Appeal No. 2233 of 2019 এর উপর আপিল বিভাগের রায় ও আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে The Representation of the People Order, 1972 (PO No. 155 of 1972 ) এর Chapter VIA এর বিধান অনুযায়ী বাড়ি-২ (দ্বিতীয় তলা), রোড-১৬/এ-২৩/সি, গুলশান-১, ঢাকা-১২১২ এ অবস্থিত ইনসানিয়াত বিপ্লব, বাংলাদেশ-কে পুনরাদেশ না দেওয়া পর্যন্ত বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন রাজনৈতিক দল হিসাবে নিবন্ধন করেছে। ওই দলের জন্য "আপেল" প্রতীক সংরক্ষণ করা হয়েছে। দলটির নিবন্ধন নম্বর ৪৬।